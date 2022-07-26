2022/07/26,
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中韓文化之爭：繼泡菜之爭後，兩方網友再次為了麻辣燙起源交鋒

中韓文化之爭：繼泡菜之爭後，兩方網友再次為了麻辣燙起源交鋒
示意圖 Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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從泡菜到韓服的起源，中韓之間屢屢因爲文化源起爭鋒相對。如今，兩方更對麻辣燙起源開啟新一波的爭論。對此，美國皮尤研究中心調查便顯示，韓國青年反中力度高達80%，超過其他國家。

（中央社）泡菜源自哪裡引爆中韓兩國網友的罵戰尚未平息，雙方近日又因麻辣燙這味國民美食的源起吵成一團，韓國網友狠批，中國人喜歡把別人的文化說成是自己的，就這德行，難怪足球踢不好。

《自由亞洲電台》（RFA）25日報導，22日中國《中央電視台》報導麻辣燙在韓國廣受年輕人歡迎，接著中國年輕網友上網留言：「這幫人該不會把麻辣燙說成是他們國家的吧？」、「保衛中國麻辣燙」等。

之後《朝鮮日報》25日刊登〈「泡菜之後，麻辣燙呼救」面對中國人的欺負，韓國網民開始反擊〉文章，駁斥中國人「太荒唐」、「中國人喜歡把別人的文化說成是自己的」、「就這德性，難怪足球踢不好」等等。

中韓的文化紛爭：對於傳統文化的起源頻頻交鋒

近幾年中韓之間因源起的爭議，雙方頻頻針鋒相對，包括先前的泡菜、韓服起源，甚至電視節目的抄襲，加上如今的麻辣燙，堪稱罵戰戰火正熾，而且都是雙方的年輕一代捲入戰局。

有關泡菜的爭議，當時韓國民間團體曾發起連署，要求中國停止盜用韓國文化，並譴責中國網友、中國企業，甚至是中國政府介入其中。

中韓兩國網友交手罵陣的交鋒還包括，北京冬奧短道競速滑冰項目韓國選手黃大憲、李俊瑞被判失格無緣決賽；孔子的國籍；韓國部署「終端高空防衛系統」（THAAD, 薩德）等。

而韓星李孝利在節目中表示：「因為有可能會進軍國際，使用마오（MAO）這個名字怎麼樣？」中國網友解讀這是影射毛澤東大不敬而出征她的IG，韓國網友則反諷中國人玻璃心，想像力太豐富，也掀起一陣口水戰。

探究中韓兩國年輕人相互看不順眼，韓國建國大學文化內容專業的中國籍教授李冬蓓說，韓國青年沒經歷過父祖輩艱苦創業，出生於經濟發達、文化多彩、政治民主的當代，使得年輕人對中國有種「看不起你」的心態。

曾在韓國經營麻辣燙店家的曹雷說，大多數韓國人不會覺得麻辣燙、炸醬麵是韓國的，但有些年輕人因為不知道而產生誤解，這也是有可能的。

他表示，但中國媒體惡意炒作醜化韓國的文化形象也非常可惡，諸如「韓國人認為孔子、孟子是韓國人」、「韓國人和中國搶奪端午節」等，這些消息傳入韓國，在年輕人當中逐漸形成對中國的負面認知。

皮尤研究中心調查：平均68%民眾對中國負評，韓國更高達80%

美國皮尤研究中心（Pew Research Center）6月間公布一項19國民眾對中國看法民調。結果顯示，平均68%民眾對中國負評，韓國更高達80%，創下2002年以來的最高，僅次於日本87%、澳洲86%、瑞典83%和美國82%。

皮尤的調查另顯示，韓國青年的反中力度超過其他國家，符合2021年6月韓國一項調查的趨勢，年紀輕的韓國人對中國好感度越低，其中20多歲的年輕人對中國好感度，僅50、60多歲族群的一半。

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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：楊士範


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2022/07/25,
科技

遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構

遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
Photo Credit：遠傳

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遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。

21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。

博弘年營收成長率達70%，於2019年加入遠傳，將雲端服務結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳大人物挹注雲端能量，亦為博弘掀開事業格局新頁。2020年博弘被美國CIO雜誌、國際調研機構ChannelE2E，評選為全球前25大雲端託管服務商。在專業技術與產業經驗上不斷精進的博弘，儼然已成為企業數位轉型不可缺少的雲端夥伴。

聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術

博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。

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配圖一_團隊合照
Photo Credit：遠傳
博弘加入成為遠傳子公司之後，團隊不失既有的彈性與速度優勢，同時在經營格局擴大眼界，借助遠傳接觸更多元產業客戶。

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理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役

何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。

經典成功戰役，就是協助台灣家樂福搬遷電商架構，助其提升70% 連網速度。何冠生表示，家樂福電商網站原設置於香港機房，但許多服務仍需連回法國，博弘集團協助搬遷至GCP台灣機房，進行架構的調整與優化，結合在地機房優勢，大幅提升消費者線上購物的使用體驗，更導入創新代管服務，提升維運管理效率與服務品質，創造三贏局面。

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配圖二_爬山照片
Photo Credit：博弘
博弘重視團隊合作精神，成員在工作之餘會一起攀爬百岳，從運動過程不僅鞏固向心力，更培養無懼客戶提出艱難任務的勇氣。

在地練兵樹立大人物典範，放眼海外目標亞太第一大

為了持續擴大博弘雲端託管服務的競爭優勢，何冠生說，我們將祭出差異化的殺手鐧。首先博弘把雲端託管技術加以商品化，未來一兩年將以SaaS（軟體即服務）模式，推出自主開發的訂閱商品，同時結合遠傳大人物的相關技術與平台，形成深度、廣度兼具的完整解決方案，再加上遠傳顧問團隊在數位轉型的豐富實踐經驗與科技力，可進一步瞄準更多產業客戶。

博弘除了拓展在地市場，也沒有忽略海外商機，何冠生提到，「這三年我們經營香港、東南亞據點大有斬獲，海外營收大幅成長，特別是在金融保險產業、政府公部門及大型企業，都是我們的客戶群。」這個好成績讓博弘繼續勇敢造夢，下一階段策略聚焦「立足台灣、放眼全球」，何冠生相信與遠傳攜手可以累積更多企業部署「大人物」的成功故事，絕對有助於把數位轉型典範輸出國際。

配圖三_大人物Pattern
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