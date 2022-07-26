牛仔褲大廠如興爆財務醜聞又捲入購地弊案，黃國昌：早已示警，國發基金虧損有人要負責

知名牛仔褲品牌Levis代工廠如興25日發布重訊，公司已經陷入重大財務危機，幾乎沒有可以動用的現金，炮打前經營團隊「非常規經營」，引起業界震驚；而該案亦衍生出多年前的「購併玖地集團弊案」，前立委黃國昌強調早已示警，國發會介入投資導致虧損需要有人負責。

牛仔褲大廠如興爆出財務危機

如興是間知名跨國紡織公司，其據點遍布各洲，包含中國、緬甸、柬埔寨和薩爾瓦多。除了和Levis合作外，還有GAP、CK Jeans、WalMart和TCP等。公司主要業務多在生產牛仔褲、裙和休閒褲等。

現任董事長翁紹華表示，去（2021）年年底有諸多決議及營運架構，顯已違反公司治理常態。前董事長張水江、前總經理孫瑒於同年5月25日與安泰商銀簽署之1840萬美元（新台5.4億元）融資契約出現「非常規條款」，致使股東權益受損害。

如興指控前董座張水江非常規經營

翁紹華強調，如興「無可動用現金」是因為前董事長張水江及前總經理孫瑒不符合常規操作，導致公司營收均被扣留包含常州東奧服裝在內的中國子公司，拒不轉回台灣，才落於無現金之窘境。

如興強調，在公司缺乏現金時，前董事長張水江並未將營運拉入正軌；反而大肆變賣公司重要資產。如今，出售資產資金是否全部回歸公司，還是落入特定人士手中，將會全面撤查，若違法則追究到底。

目前，為了一解窘迫現金流，現任董事長翁紹華將持續與安泰商銀、合作金庫、台灣企銀及彰化銀行等合作金融業者協商，渡過重大財務危機。

張水江駁斥「惡意攻擊」，公司早連年虧損

不過，張水江今天發出聲明駁斥。他先指出證交所提供「重大訊息記者會」毫無規範，成為散播未經公正調查的片面訊息之地，已對公司前途及當事人信譽，造成無法彌補的傷害。

他還指控，如興公司新負責人是將事經多年的陳年積案，皆重置為他接任僅半年多所為。另針對如興與安泰銀行融資契約內容，屬多年來延續性合約，並非他任內新簽修改合約。

他還強調，如興公司近年，年年鉅額虧損，各金融機構僅勉力支持信用額度，像是安泰商銀簽署1840萬美元融資契約，如興乞求感謝都來不及，怎麼還可以對主要往來銀行蠻橫開槍。

關於變賣資產，張水江表示，接任深入理解如興的業務/財務收支運作後，即體會大難之將至，除大力貫徹節流開源，大幅縮減各類費用，緊縮人事，加速清理閒置資產，加緊提前部署，以準備承受長年虧損不堪的惡果之。

張水江指出，自從公司前負責人信用瑕疪，無法繼續履行連帶保證責任以來，銀行早已開始比賽抽銀根了，怎被扭曲成中國常州抽台北銀根。

案外案：如興購併玖地弊案

除了目前財務問題外，還爆出案外案，前董事長張水江接上任陳仕修時已有弊端。前負責人陳仕修早在2018年因涉嫌特別背信等罪行被起訴。

據《鏡週刊》報導，陳仕修出身華爾街投資銀行，以善用財務槓桿操作聞名，其行事在業界屢受爭議，例如2015年的玖地併購案中，使用詐術違法增資130.2億元，並造成如興損失3.7億餘元。

張水江形容玖地併購案是畸形怪胎，由於台灣法規允許一個在台北資本市場上市，但公司客戶關係、訂單和營收，全留在中國主管部門的設計，他說此為「類KY股」的DNA原罪，導致台灣監理單位，根本無法全盤稽核全。

國發基金損失上看十億

如興先前為併購香港玖地集團，2017年辦理130.2億元現金增資案，當時國發會透過產業創新轉型基金認購其中14.88億元，對如興持股達9.77%，「國發基金」就是大股東之一。

行政院國家發展基金管理會（國發基金）：以公營事業移轉民營收入及國庫撥款為主要資金，支應各種投資運用，鼓勵對經濟發展具重大效益、風險性高且亟需扶植的策略產業，推動產業升級。該國發基金不同於國家安定基金（國安基金）專門因應國內、外重大事件，以維持資本市場及其他金融市場穩定，確保國家安定所設置。

國發基金官員告訴《中央社》：「因如興現金增資發行新股公開說明書不實，投資人保護中心為保障投資人權益，受理投資人委任辦理民事求償，國發基金已加入投保中心集體訴訟求償行列」。

該案成為國發基金成立以來，首度加入投保中心打集體訴訟求償的案件。

官員強調，當年國發基金之所以注資如興，就是參考現金增資說明書，讓公司成為全球最大牛仔褲代工廠，透過併購增加市占率及競爭力，符合國發基金運用宗旨。

黃國昌：早已示警，國發基金虧損有人要負責

但是針對國發基金的捲入如興案，前立法委員黃國昌強調，如興弊案紙包不住火，終於開記者會承認公司陷入重大財務危機，但當初挹注如興14.88億且主責的國發會，打算躲到何時？

他強調，如興的荒腔走板，不是從最近才開始。從一開始的核准募資併購、到國發基金注資14.88億背書，明明問題重重，到底誰決定這樣幹、為何這樣幹，國發會一直說謊閃躲。

他直指，沒有辦法接受的是，早就提出警告了，要求國發會趕快處理，面對這個「債留台灣、錢進中國」的如興弊案，我們的國發會，卻是能拖就拖，能混就混，執意擺爛到底。等到陳仕修股票賣光了，人也跑了，留下一屁股爛帳。我們的國發會，還是持續昏睡。

黃國昌說，當初納稅人的錢，幾乎化作流水，更讓眾多的小股民，欲哭無淚。這件事情，政府必須給個交代，必須有人負責。

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核稿編輯：翁世航