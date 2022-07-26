牛仔褲大廠如興爆財務醜聞又捲入購地弊案，黃國昌：早已示警，國發基金虧損有人要負責
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知名牛仔褲品牌Levis代工廠如興25日發布重訊，公司已經陷入重大財務危機，幾乎沒有可以動用的現金，又捲入捲入購地弊案，今天開盤股價就落入跌停鎖死，排隊掛賣張數超過數萬張。
知名牛仔褲品牌Levis代工廠如興25日發布重訊，公司已經陷入重大財務危機，幾乎沒有可以動用的現金，炮打前經營團隊「非常規經營」，引起業界震驚；而該案亦衍生出多年前的「購併玖地集團弊案」，前立委黃國昌強調早已示警，國發會介入投資導致虧損需要有人負責。
牛仔褲大廠如興爆出財務危機
如興是間知名跨國紡織公司，其據點遍布各洲，包含中國、緬甸、柬埔寨和薩爾瓦多。除了和Levis合作外，還有GAP、CK Jeans、WalMart和TCP等。公司主要業務多在生產牛仔褲、裙和休閒褲等。
現任董事長翁紹華表示，去（2021）年年底有諸多決議及營運架構，顯已違反公司治理常態。前董事長張水江、前總經理孫瑒於同年5月25日與安泰商銀簽署之1840萬美元（新台5.4億元）融資契約出現「非常規條款」，致使股東權益受損害。
如興指控前董座張水江非常規經營
翁紹華強調，如興「無可動用現金」是因為前董事長張水江及前總經理孫瑒不符合常規操作，導致公司營收均被扣留包含常州東奧服裝在內的中國子公司，拒不轉回台灣，才落於無現金之窘境。
如興強調，在公司缺乏現金時，前董事長張水江並未將營運拉入正軌；反而大肆變賣公司重要資產。如今，出售資產資金是否全部回歸公司，還是落入特定人士手中，將會全面撤查，若違法則追究到底。
目前，為了一解窘迫現金流，現任董事長翁紹華將持續與安泰商銀、合作金庫、台灣企銀及彰化銀行等合作金融業者協商，渡過重大財務危機。
張水江駁斥「惡意攻擊」，公司早連年虧損
不過，張水江今天發出聲明駁斥。他先指出證交所提供「重大訊息記者會」毫無規範，成為散播未經公正調查的片面訊息之地，已對公司前途及當事人信譽，造成無法彌補的傷害。
他還指控，如興公司新負責人是將事經多年的陳年積案，皆重置為他接任僅半年多所為。另針對如興與安泰銀行融資契約內容，屬多年來延續性合約，並非他任內新簽修改合約。
他還強調，如興公司近年，年年鉅額虧損，各金融機構僅勉力支持信用額度，像是安泰商銀簽署1840萬美元融資契約，如興乞求感謝都來不及，怎麼還可以對主要往來銀行蠻橫開槍。
關於變賣資產，張水江表示，接任深入理解如興的業務/財務收支運作後，即體會大難之將至，除大力貫徹節流開源，大幅縮減各類費用，緊縮人事，加速清理閒置資產，加緊提前部署，以準備承受長年虧損不堪的惡果之。
張水江指出，自從公司前負責人信用瑕疪，無法繼續履行連帶保證責任以來，銀行早已開始比賽抽銀根了，怎被扭曲成中國常州抽台北銀根。
案外案：如興購併玖地弊案
除了目前財務問題外，還爆出案外案，前董事長張水江接上任陳仕修時已有弊端。前負責人陳仕修早在2018年因涉嫌特別背信等罪行被起訴。
據《鏡週刊》報導，陳仕修出身華爾街投資銀行，以善用財務槓桿操作聞名，其行事在業界屢受爭議，例如2015年的玖地併購案中，使用詐術違法增資130.2億元，並造成如興損失3.7億餘元。
張水江形容玖地併購案是畸形怪胎，由於台灣法規允許一個在台北資本市場上市，但公司客戶關係、訂單和營收，全留在中國主管部門的設計，他說此為「類KY股」的DNA原罪，導致台灣監理單位，根本無法全盤稽核全。
國發基金損失上看十億
如興先前為併購香港玖地集團，2017年辦理130.2億元現金增資案，當時國發會透過產業創新轉型基金認購其中14.88億元，對如興持股達9.77%，「國發基金」就是大股東之一。
行政院國家發展基金管理會（國發基金）：以公營事業移轉民營收入及國庫撥款為主要資金，支應各種投資運用，鼓勵對經濟發展具重大效益、風險性高且亟需扶植的策略產業，推動產業升級。該國發基金不同於國家安定基金（國安基金）專門因應國內、外重大事件，以維持資本市場及其他金融市場穩定，確保國家安定所設置。
國發基金官員告訴《中央社》：「因如興現金增資發行新股公開說明書不實，投資人保護中心為保障投資人權益，受理投資人委任辦理民事求償，國發基金已加入投保中心集體訴訟求償行列」。
該案成為國發基金成立以來，首度加入投保中心打集體訴訟求償的案件。
官員強調，當年國發基金之所以注資如興，就是參考現金增資說明書，讓公司成為全球最大牛仔褲代工廠，透過併購增加市占率及競爭力，符合國發基金運用宗旨。
黃國昌：早已示警，國發基金虧損有人要負責
但是針對國發基金的捲入如興案，前立法委員黃國昌強調，如興弊案紙包不住火，終於開記者會承認公司陷入重大財務危機，但當初挹注如興14.88億且主責的國發會，打算躲到何時？
他強調，如興的荒腔走板，不是從最近才開始。從一開始的核准募資併購、到國發基金注資14.88億背書，明明問題重重，到底誰決定這樣幹、為何這樣幹，國發會一直說謊閃躲。
他直指，沒有辦法接受的是，早就提出警告了，要求國發會趕快處理，面對這個「債留台灣、錢進中國」的如興弊案，我們的國發會，卻是能拖就拖，能混就混，執意擺爛到底。等到陳仕修股票賣光了，人也跑了，留下一屁股爛帳。我們的國發會，還是持續昏睡。
黃國昌說，當初納稅人的錢，幾乎化作流水，更讓眾多的小股民，欲哭無淚。這件事情，政府必須給個交代，必須有人負責。
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核稿編輯：翁世航
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。