張鐵志《未來還沒被書寫》：檸檬如何變成檸檬汁？碧昂絲和美國的黑人抗議音樂新浪潮

文:張鐵志

這是美國天后碧昂絲(Beyoncé)在2017年2月葛萊美音樂獎(Grammy’s Awards)領獎時的致詞,她指的「我們」當然是黑人及其他有色人種。

碧昂絲在2016年春天發表專輯《檸檬汁》(Lemonade),專輯還有一支一小時的音樂影片,讓她被稱為這個時代的妮娜西蒙(Nina Simone)。

這個六○年代的比喻是恰當的,因為當她在前一年發表具有強烈政治意涵的單曲〈Formation〉的第二天,她就在美式足球超級盃的中場演出中,和舞者穿著黑豹黨(Black Panther)風格的服裝演出——黑豹黨是六○年代後期的「黑權」團體,主張用暴力和武裝爭取黑人權力。在這個最男性、陽剛的運動場合,這種女性戰鬥姿態根本是一場巨大的挑釁,引起很大爭議。

這次葛萊美獎的最大看點是她和另一位白人女歌手Adele的黑白之戰,結果是Adele贏得所有大獎(如最佳歌曲、最佳專輯),這又引發很多批評,因為葛萊美獎從來都是白人的品味,並且是保守的,因此連Adele得獎時都哭著說,她的英雄是碧昂絲。

碧昂絲的專輯《檸檬汁》和單曲〈Formation〉確實引起黑色風暴與騷動。這張專輯的官方描述是「關於所有女人的自我知識和療癒的旅程」,是一個女性的渴望與掙扎,包括她被丈夫Jay-Z的背叛,但個人的旅程也體現了黑人女性在美國社會的掙扎,在專輯中,這個德州出生的女子尤其強調她的文化根源:那個黑人受到百年壓迫,卻也孕育出豐富黑人文化的美國南方。

〈Formation〉就是關於一座南方的城市:紐奧良。當第一個鏡頭出現,碧昂絲坐在一個半沉沒在大水中的警車頂上。幾年前,紐奧良被卡崔納(Katrina)颶風嚴重摧毀,導致許多黑人居民流離失所。伴隨這個畫面,是2010年被槍殺的當地饒舌歌手Messy Mya的聲音:「What happened after New Orleans?(紐奧良之後發生了什麼?)」然後碧昂絲唱起她生命中關於南方與黑人的歷史根源:

My daddy Alabama, Momma Louisiana

You mix that Negro with that Creole make a Texas bama……

I like my Negro nose with Jackson Five nostrils

Earned all this money but they never take the country out me

I got hot sauce in my bag (swag)