《中美爭霸》講座（一）：東南亞會認為得罪近鄰中國很麻煩，太遠的美國不會有威脅

本文為《中美爭霸：兩強相遇東南亞》（沈大偉 著）線上講座逐字稿，由春山出版提供。主講人是國際關係學者、臺北醫學大學通識中心教授張國城，對談人是春山出版總編輯莊瑞琳。

一、開場

謝謝大家今晚會來聽這一場講座，我是春山出版總編輯莊瑞琳。這是一個系列講座，跟我們出版的一本書《中美爭霸：兩強相遇東南亞》有關。

這本書的作者是美國學者沈大偉（David Shambaugh），主要在做中國研究、美中關係。我可以先簡單講一下這本書跟作者沈大偉。

我們從沈大偉這個人的研究轉向就能看到，為什麼東南亞的中美關係有一定代表性。作者在序中就有說，他過去對東南亞其實是不瞭解的，但是隨著中美關係的白熱化或東南亞區域的重要性上升，他開始投入東南亞研究，而且他在序裡還蠻誇張地講說，他到老死都不會放棄這個題目。因為他覺得東南亞研究非常迷人。在書裡他大致以硬實力（軍事實力）和軟實力（經濟實力）來分析美中在這個區域的對抗。其實他還做了一件事，就是爬梳兩個國家在東南亞的歷史過程，可以說是一本縱深與廣度兼具的書。

以美國在東南亞的發展來講，是從十九世紀的初期就開始講起，此外他也歸結出東南亞各國很特殊的、應對強國的周旋之道，採取的是一種沈大偉所說的「兩面下注」的避險策略。東南亞這樣的一個策略同樣可能也是歷史發展的一個結果。所謂美國憑硬實力與中國憑軟實力進行對抗是很粗略的區分，因為美國在東南亞也有經濟投資，甚至可以說美國被捲入二戰前，在東南亞主要都是經濟開發方面的來往。同樣的，中國在東南亞當然也不是只有經濟，也有軍事互動。所以我覺得這本書的重要性是比較深入淺出地讓我們去靠近東南亞的現場，而且可以在這裡面看到美國與中國兩個強權的策略與手段。今天我們請到了主講張國城老師，我相信今天有很多人是老師的書迷，老師寫過兩本很暢銷的書，是《美國的決斷》跟《國家的決斷》。其中《美國的決斷》評析的是美國的外交思維，我想不管是我還是大家應該都很好奇他會如何回應這本書，他自己又會如何分析美國在東南亞的布局以及跟中國的競爭關係。

二、對談

莊瑞琳：你可以整體先談一談怎麼評價沈大偉的這本書，有哪些是你覺得比較重要的訊息讀者應該要注意的？

張國城：各位聽眾大家晚安，今天很高興有機會跟大家聊聊沈大偉的《中美爭霸：兩強相遇東南亞》。這本書我很喜歡，為什麼呢？有幾個原因。

第一，沈大偉在美國是一個親中派。過去在美國的中國研究裡，他有相當重要的地位，特別是中國軍事上。他現在轉向東南亞，對臺灣比較好，因為在美國就少一個親中派，當然這個有點開玩笑。

第二，這本書深入淺出。我非常同意剛才主持人的評論，它基本上來說符合社會科學領域對學術書籍的要求，但又不會跟論文一樣深，我對它的評價比對其他友社出的類似書籍要好很多。尤其是這幾年我在北醫開了一門課「新南向國家文化與經貿概論」，通過教育部的計畫獎助兩年。所以對東南亞，我蒐集了一些相關的中英文資料，以我蒐集的資料，我是相當推薦本書。要瞭解東南亞是個怎樣的地方，這本書是一個很好的選擇。

主持人事前有跟我講過，今天是用提問的方式，所以我先談一下個人對這本書的看法，看看有什麼問題請主持人來提問，我盡量就個人的瞭解來跟大家解答。

莊瑞琳：那我們就單刀直入好了，美國長期來講到底是怎麼看待東南亞這個地方的？因為在書裡沈大偉也做了蠻多歷史分析，有講到說大概在捲入太平洋戰爭之前，除了它擁有一個殖民地菲律賓之外，其他大多都是經濟開發、比較多是商業投資。老師你會怎麼去看這幾十年來，東南亞這塊地方的利益對美國來說到底是什麼？

張國城：美國其實跟東南亞歷史久遠，19世紀末的美西戰爭之後，美國得到一塊亞洲的土地就是菲律賓，所以它為了關心菲律賓的安全，開始對東南亞這個地方有戰略上的注意，以往都是商業上的。但在一戰之前東南亞不是美國戰略的一個重要區塊。一戰之後，美國開始更加關心亞洲事物，因為它得到很多太平洋中間原來是德國的土地，後來被國際聯盟託管，然後美國管了一部分。

美國對於東南亞沒有這麼關切的一個原因，除了歷史以外，在於這裡主要是英國、法國和荷蘭的殖民地，所以美國跟這邊的國家關係相對來說，比較遙遠。二次大戰爆發前，日本為了要奪取東南亞的資源，很早就設定敵人是英國跟荷蘭。美國則是日本奪取東南亞資源所必須要排除的障礙，因為它（日本）斷定美國會支持英國。太平洋戰爭爆發時，日本一方面偷襲珍珠港，另一方面攻打英國在東南亞的殖民地馬來亞；包括了新加坡、香港，也攻打菲律賓，當時是美國的自治領；攻打印尼，當時是荷蘭的殖民地。以奪取這些地方的資源。

「東南亞」這個名稱來自於二次大戰中，盟國把這個地方畫成一個戰區，叫「東南亞戰區」。這個戰區由英國負責，所以這個區域的國家才被視為一個整體。在二次大戰之前，它們是各自發展，彼此之間的關係並沒有這麼密切。

二戰之後，美國開始關切東南亞的原因，主要是民族解放運動、共產主義的興起。共產黨結合了這個區域反殖民、民族解放的浪潮，因為各國紛紛要獨立──「白種人統治這麼久，結果黃種人日本一來，白種人很快就打敗了」，所以這個地區的菁英們產生了非常強的自信心，就是「白種人沒有什麼了不起」，而且二戰也削弱了英國、法國跟荷蘭的力量，所以二戰之後這個地方是民族解殖獨立的天下，每一個地方除了泰國以外都在尋求獨立，共產主義就扮演了一個非常重要的，號召跟動員的角色。