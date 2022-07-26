黨產會認定救國團61筆不動產、13億現金為不當取得應轉為國有，救國團：將向法院聲請停止執行

（中央社）黨產會今（26）日召開委員會議，認定救國團現有財產中如墾丁青年活動中心等共61筆土地、建物及現金13億9449萬7912元為不當取得之財產，命其移轉為國有。黨產會主委林峯正表示，下午送達處分書，若30天後不履行，就進入強制執行程序。

行政院不當黨產處理委員會主委林峯正、副主委孫斌今天召開記者會。林峯正表示，黨產會今天召開第142次委員會議決議，認定救國團現有財產中，包括阿里山、日月潭及墾丁青年活動中心等61筆土地、建物及現金新台幣13億9449萬7912元為不當取得之財產，命救國團移轉為國有。

林峯正：處分書送達後將有30天履行期，不履行將進入強制執行

根據黨產會提供的資料顯示，此次救國團應移轉國有的建物，有金山青年活動中心、復興青年活動中心、巴陵山莊、員林青年育樂中心、南投縣團委會、日月潭青年活動中心、阿里山青年活動中心、曾文青年活動中心、梅山青年活動中心、墾丁青年活動中心、台東終身學習中心、天祥青年活動中心、花蓮學苑、觀雲山莊、澎湖青年活動中心、嘉義團委會、嘉義學苑、彰化縣團委會建物。

在土地部分，宜蘭縣金六結土地、中山區大直街土地、桃園市團委會土地、金門青年活動中心土地應移轉國有；土地及建物部分，位於台北市的張老師文化門市，以及苗栗縣團委會、桃園眷舍須移轉國有。

林峯正指出，移轉國有的部分，土地有2824平方公尺，建物有1萬9615平方公尺。針對9筆土地、建物被認定為救國團不當取得之財產，但已移轉他人而無法返還，委員會也決議，依法自救國團其他財產中追徵2億4057萬3554元。

林峯正表示，今天決議移轉國有或追徵的部分，只是救國團部分現有的財產，其他尚未在今天移轉範圍內的財產，依法仍屬於被推定的不當取得財產，黨產會將繼續調查，救國團若在調查中要持續使用，仍須經黨產會同意。

林峯正指出，今天委員會決議命救國團移轉國有或追徵的財產，下午會送達處分書，將會有30天的履行期，如果30天後不履行，就將進入強制執行的程序。

對於救國團的青年活動中心等移轉為國有，是否會影響消費者權益？林峯正表示，會盡量考慮消費者的權益，相關的細節在執行過程中會再考量，盡量以不傷害消費者權益，讓現有的服務能持續下去為原則。

黨產會：救國團當時各項收入與國民黨壓迫體制工作有關，應認屬不當財產

孫斌指出，大部分人只看到救國團協助學校進行校際聯誼、舉辦寒暑期自強活動、關懷海外學子等服務青年的活動，但經過黨產會調查，救國團私下卻進行不為人知的校園監控，為國民黨服務，間接介入選舉，對於海外校園進行布建及監控，吸收學生成為國民黨幹部，幫國民黨做情報收集。

孫斌表示，救國團透過舉辦營隊，對參加的青年灌輸有利國民黨執政的思想，包括在營隊中有讀訓的程序，讓當時青年的思想偏向國民黨的價值觀，學校及海外的青年服務，實際上就是滲透校園，監控學生的過程，目的就是預防發生學運。

依據黨產會所發佈的新聞稿，救國團長期依照國民黨的指示，深入校園從事國內校園政治偵防工作，藉由舉辦各類活動，「領導」青年學子之政治思想，甚至協助國民黨與情治單位於海外各校佈建細胞，蒐集留學生動向。

黨產會指出，為使救國團有效執行上述壓迫體制的工作，國民黨藉執政優勢，使救國團取得各項特權，如各級政府之金錢補助，無償使用公有土地興建活動據點，以及大規模動員機關及軍方人力物力協助舉辦自強活動等；救國團因此積累出如今可觀財產。

換句話說，救國團當時各項收入，與其執行國民黨威權統治時期壓迫體制工作有關，更涉及濫用公有資源之特權行為，應認屬不當取得之財產。

救國團秘書長：需維護救國團員工、老師等人的工作和財產權

（中央社）黨產會今天認定，救國團現有財產中，有61筆土地、建物和部分現金等為不當取得，命其移轉為國有；救國團回應，將提「停止執行」聲請，呼籲法院停止執行此行政處分。

行政院不當黨產處理委員會今天召開委員會議，認定救國團現有財產中，阿里山、日月潭及墾丁青年活動中心等61筆土地、建物及現金新台幣13億9449萬7912元為不當取得之財產，命救國團移轉為國有；下午會送達處分書，有30天履行期，30天後不履行，就進入強制執行程序。

救國團秘書處處長鄭斐文回應，救國團希望和解共生、避免社會對立，因此本於誠信原則與黨產會進行8次協商，已達成大部分共識，但今天黨產會突然召開記者會，做出沒收救國團財產的行政處分，令救國團有被欺騙的感覺。

鄭斐文提到，法院第一審都還未宣判救國團是否為國民黨附隨組織，黨產會就做出沒收救國團財產的行政處分，明顯違背黨產條例規定；最高法院、內政部、黨產會均認定民國58年以前救國團是行政機構，既是行政機構就不是國民黨的附隨組織。

關於活動中心部分，鄭斐文指出，行政院、教育部、內政部等均以公函證明救國團財產合法正當取得，且活動中心是政府要救國團蓋的，教育部雖有補助，救國團也投入更高資金，又繳交超過行政院規定的租金，為何要沒收？

鄭斐文表示，救國團將向法院提出「停止執行」聲請，呼籲法院以「有難以回復損害」為由，裁定停止執行這個侵害人權的行政處分，救國團將全力維護1700名員工、5000多名教師、教練的工作權與財產權；待救國團詳閱處分書後，會再召開正式記者會。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：楊士範