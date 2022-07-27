酷熱警告下提到可開發濕地，謝展寰真係環境及生態局局長？

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環境局新局長謝展寰講到明濕地區內「邊緣土地可以釋放，攞番出來發展」，此話一出，實際上係咪助長緊啲地主加速破壞區內濕地，等佢可以被剔除濕地保育／緩衝嘅制約？
大熱天時新環境局局長坐喺冷氣房講咗一個驚人消息，政府正研究重劃香港濕地保育地區範圍，比起早前講「放寬濕地發展密度」更加進撃，去年3月發展局前局長黃緯綸仲講「無計劃為現有的「濕地保育區」進行檢討」[1]，今日直情連整個地區嘅保育區／緩衝區邊界都諗著改埋。
大舉縱容開發更多調節緊城市氣溫嘅濕地面積，你估香港又會再熱多幾度？
新局長講到明濕地區內「邊緣土地可以釋放，攞番出來發展」，此話一出，實際上係咪助長緊啲地主加速破壞區內濕地，等佢可以被剔除濕地保育／緩衝嘅制約？
謝展寰話過去各種發展項目有爭坳係因為過往嘅「圈地式保育」，呢個概念真係世一，其實咁多年來，只有發展商圈地式不斷入侵濕地環境，而連劃個保育區都可以咁隨便標籤叫「圈地」，真係神級創作。
有邊啲濕地範圍正俾啲破壞環境嘅濕地開發商圈緊地？以下係簡單列表：
- 恒基南生圍：自90年代起不斷向城規會申請皆被否決，至2022年初終上訴得直，獲有條件批准建屋。
- 長實豐樂圍：本在2020年判環保觸覺譚凱邦司法覆核勝訴，到2022年初，城規會上訴得直，司法覆核被駁回。
- 新鴻基「潭尾」：今年曾借地做方艙，緊接即刻交咗改劃申請，連同其南部兩幅分別為冠珍醬園及露天貨倉地皮，似乎想借起方艙有功起樓發展。
- 新鴻基東成里：位於南生圍以南，上年嘗試以土地共享闖關，配合埋南面上年已過城規會嘅「跨代共居」1500伙發展項目，成個南生圍以南嘅東成里嘅濕地緩衝區大多將成為新地開發地盤。[2]
- 新鴻基同心村：曾在城規會因景觀保存及濕地復修等因素被兩度拒絕住宅申請，但現時借緊塊地出做幾年過渡性房屋嘅時候已被平整。
- 新世界榮基村（濕地緩衝區）：發展商自94年多次申請發展被拒，到上年年尾再交改劃申請闖關起樓，地盤不少部分為棕地。
- 恒大元朗和生圍（濕地緩衝區）：恒大於2020年買入恒基土儲，可以起268幢低密度豪宅，仲有間佔地20萬呎嘅「皇宮級豪宅」，當時已進入補地價階段。今年年頭傳出地盤被接管，有外媒指由有橡樹資本（Oaktree Capital）收購恒大元朗和生圍「皇宮屋」項目。
- 新世界新田練板村（濕地緩衝區及保育區）：發展商過往於2008年曾提交改劃申請被拒，選址橫越濕地緩衝區及保育區，緩衝區部分多年來為棕地，2021年時新世界就緩衝區部分再提交申請。
所有土地業權分佈詳情，可參考本土研究社《竭澤而築：新界西北魚塘業權調查》（2018）[3]的研究報告。
然後新局長就話用「積極保育」來為佢積極改界開發來辯護，強調「生物多樣性」唔強調保育範圍面積。真正嘅問題係，點解咁多年都唔見你在保育區「積極保育」，一定唔肯收回私人持有濕地做保育，依家就話只要在一塊濕地積極保育，另一塊濕地就可以拎出黎開發，其實濕地環境唔係非你東一忽補西一忽併貼式揍數就能補償到。
咁又有幾積極保育？記者問佢上屆政府在施政報告提出過收700公頃濕地 （包括南生圍） 做三個濕地公園，但今次反而強調話700公頃只係「望兩眼估」，又話「積極保育」，你估係咪一上任就等唔切走數？
其實全世界做濕地保育都係講求以一定保護範圍做基本標準，唔淨止係講求有幾多生物係入面，而係要用緩衝帶保存濕地各種水文、食物縺、污染隔絕等因素，所以先有今時今日嘅濕地保育區／緩衝區邊界。不過依家你嘅新保育概念咁動態DIY，不如quit咗拉姆薩爾濕地國際公約啦，都只不過係你口中一種所謂「圈地式保育」。
橫睇掂睇，謝展寰講嘅言論都似係發展局、地建會、鄉議局、多過係環境及生態局，其實佢係咪去錯咗地方？
注釋：
- 謝展寰：濕地或重劃 釋出「邊緣地」發展 指保育與發展毋須對立 長春社憂失緩衝區分隔（25-7-2022，明報）
- 立法會八題：濕地緩衝區（24-3-2021，香港政府新聞公報）
- 竭澤而築：新界西北魚塘業權調查（本土研究社）
延伸閱讀
- 外媒關注香港地產商 「捐地」起方艙（本土研究社）
- 濕地緩衝區起樓 長遠會否動搖米埔《拉姆薩爾濕地》地位？（本土研究社）
- 香港政府規劃署 《后海灣地區魚塘生態價值研究》 研究摘要
- 【經緯線本周提要】米埔水鳥十年減少三成（11-2-2019，now新聞）
- 【經緯線】候鳥失樂園（11-2-2019，now新聞）
（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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