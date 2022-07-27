酷熱警告下提到可開發濕地，謝展寰真係環境及生態局局長？

大熱天時新環境局局長坐喺冷氣房講咗一個驚人消息，政府正研究重劃香港濕地保育地區範圍，比起早前講「放寬濕地發展密度」更加進撃，去年3月發展局前局長黃緯綸仲講「無計劃為現有的「濕地保育區」進行檢討」[1]，今日直情連整個地區嘅保育區／緩衝區邊界都諗著改埋。

大舉縱容開發更多調節緊城市氣溫嘅濕地面積，你估香港又會再熱多幾度？

新局長講到明濕地區內「邊緣土地可以釋放，攞番出來發展」，此話一出，實際上係咪助長緊啲地主加速破壞區內濕地，等佢可以被剔除濕地保育／緩衝嘅制約？

謝展寰話過去各種發展項目有爭坳係因為過往嘅「圈地式保育」，呢個概念真係世一，其實咁多年來，只有發展商圈地式不斷入侵濕地環境，而連劃個保育區都可以咁隨便標籤叫「圈地」，真係神級創作。

有邊啲濕地範圍正俾啲破壞環境嘅濕地開發商圈緊地？以下係簡單列表：

所有土地業權分佈詳情，可參考本土研究社《竭澤而築：新界西北魚塘業權調查》（2018）[3]的研究報告。

然後新局長就話用「積極保育」來為佢積極改界開發來辯護，強調「生物多樣性」唔強調保育範圍面積。真正嘅問題係，點解咁多年都唔見你在保育區「積極保育」，一定唔肯收回私人持有濕地做保育，依家就話只要在一塊濕地積極保育，另一塊濕地就可以拎出黎開發，其實濕地環境唔係非你東一忽補西一忽併貼式揍數就能補償到。

咁又有幾積極保育？記者問佢上屆政府在施政報告提出過收700公頃濕地 （包括南生圍） 做三個濕地公園，但今次反而強調話700公頃只係「望兩眼估」，又話「積極保育」，你估係咪一上任就等唔切走數？

其實全世界做濕地保育都係講求以一定保護範圍做基本標準，唔淨止係講求有幾多生物係入面，而係要用緩衝帶保存濕地各種水文、食物縺、污染隔絕等因素，所以先有今時今日嘅濕地保育區／緩衝區邊界。不過依家你嘅新保育概念咁動態DIY，不如quit咗拉姆薩爾濕地國際公約啦，都只不過係你口中一種所謂「圈地式保育」。

橫睇掂睇，謝展寰講嘅言論都似係發展局、地建會、鄉議局、多過係環境及生態局，其實佢係咪去錯咗地方？

注釋：

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（文章獲授權轉載，題目由編輯所修擬，原文可見於此。）

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin