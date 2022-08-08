為什麼父母害怕「家內零體罰」？打小孩的原因很多元，但理由其實只有一個

文：江思妤

一聽到要立法禁止家內體罰，大概九成以上家長都會退避三舍，大搖其頭，直呼不可！就怕，法律這把刀，砍向自己；就怕，從長輩那兒傳承來的手段，就要被斷。就怕⋯⋯說不清楚的就怕。

這樣的反應，實在合理。知恥近乎勇，知道害怕就會成功。這個害怕是好事，有情緒，才表示在乎；有害怕，才表示有機會去思考，為什麼？以及可以怎麼做。

在「落實家內零體罰，政府該做什麼事？」記者會上，日韓的學者分別提到，民調顯示，有近一半家長是反對立法禁止體罰的，理由不外乎「如果不打小孩就難以教養，所以希望維持家內的體罰。」事實上，人本這次的民調呈現類似，有五成四家長希望有配套，才立法。

我們想，應該要有機會能深入探究爸爸媽媽心頭的萬緒、教養的掙扎，看到其癥結，才能真正有恥有勇。於是，邀集一些家長，有了一場座談會。

立法家內零體罰，是要罰錢嗎？

有媽媽在座談會上問：「立法，是會⋯⋯罰錢嗎？」這一問，讓其他家長都抬起頭睜大了眼，看得出來大家都想問這個問題。這樣重要的疑問，正是我們之前網路問卷無法探究到的。這也是為什麼要有這場座談，這才能更深入父母內心裡的「點」 。

一聽到要立法禁止家長體罰，浮上來的第一個念頭卻是會不會罰錢，這實在非常奧妙。想像一位在外喝了酒又需要開車回家的人，不去尋找代駕，只問罰款金額。這兩個情況是不是有點像？在事情還沒發生之前，就認定自己做不到，而也就沒有將心力先花在研究如何辦到。

就體罰這事而言，信心可能才是關鍵。 為了讓大家能繼續表明心跡，我們直接問爸爸媽媽，最近一次打小孩的狀況。

打小孩的原因很多元，但理由其實只有一個

L媽媽說，我最近一次打小孩，是陪小孩寫功課時，我覺得要寫就要好好做，不可以分心，就打他手臂大腿⋯⋯。

H媽媽說，她最近一次打小孩是兒子小三時。「兒子下課時一直玩，上課不敢舉手說要上廁所，一直憋尿褲子有味道。我問他，去廁所很困難嗎？他也不理我。我跟他說，如果再憋尿我就要打他五下，結果他還是憋尿了，我想，說到一定要做到，就打了他。」

C媽媽說，我的小孩才一歲五個月，我讓他學習自主進食，就是想吃什麼自己拿，大人不餵飯。有一天我特地幫小孩煮了一餐，結果他邊吃邊玩，把我煮的食物到處丟，我很生氣，彈了他的屁股。

J爸爸說：「我最近一次打小孩，是因為小孩很愛頂嘴。什麼事我忘了，但他就是你越說他越故意。有時還會頂嘴要我不要再講了。我要打他之前會先警告他。但我說到要打他，就一定要打。」

從大家的談話看來，每個小孩「該打」的理由看似不同，但本質上原因只有這一個：不聽話──小孩不依照、不符合父母的要求。

有位媽媽明快地說，小孩聽話很重要，這樣比較快，我只要一個眼神，他就知道自己該做什麼不能做什麼。不用說太多，很省事。

要小孩聽話的意思就是，「我（父母）說了什麼，你一定要做到」。這個期望最容易踢到的鐵板是：小孩是活生生、有思想、會表達的人，小孩是他自己。難怪即使已經使用體罰，爸爸媽媽還是會感到挫敗。沒有任何一個家長會真心願意自己小孩成為沒有思想沒有自我的人。

更奇特的是，這個「一定要做到」，也會駐進父母的心理。