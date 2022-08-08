為什麼父母害怕「家內零體罰」？打小孩的原因很多元，但理由其實只有一個
我們想讓你知道的是
大多人從小到大都有被家長打過的經驗，甚至有些人是被「吊起來打」、「用水管抽」等看似誇張的挨揍經驗。也因此，這樣的成長經歷也就順理成章的，被複製到自己未來的教育模式上，認為小孩不打不行、會被爬到頭上等等。但換個角度想，為何學校就能做到零體罰（至少法規明訂），家庭教育環境就不能捨棄呢？
一聽到要立法禁止家內體罰，大概九成以上家長都會退避三舍，大搖其頭，直呼不可！就怕，法律這把刀，砍向自己；就怕，從長輩那兒傳承來的手段，就要被斷。就怕⋯⋯說不清楚的就怕。
這樣的反應，實在合理。知恥近乎勇，知道害怕就會成功。這個害怕是好事，有情緒，才表示在乎；有害怕，才表示有機會去思考，為什麼？以及可以怎麼做。
在「落實家內零體罰，政府該做什麼事？」記者會上，日韓的學者分別提到，民調顯示，有近一半家長是反對立法禁止體罰的，理由不外乎「如果不打小孩就難以教養，所以希望維持家內的體罰。」事實上，人本這次的民調呈現類似，有五成四家長希望有配套，才立法。
我們想，應該要有機會能深入探究爸爸媽媽心頭的萬緒、教養的掙扎，看到其癥結，才能真正有恥有勇。於是，邀集一些家長，有了一場座談會。
立法家內零體罰，是要罰錢嗎？
有媽媽在座談會上問：「立法，是會⋯⋯罰錢嗎？」這一問，讓其他家長都抬起頭睜大了眼，看得出來大家都想問這個問題。這樣重要的疑問，正是我們之前網路問卷無法探究到的。這也是為什麼要有這場座談，這才能更深入父母內心裡的「點」 。
一聽到要立法禁止家長體罰，浮上來的第一個念頭卻是會不會罰錢，這實在非常奧妙。想像一位在外喝了酒又需要開車回家的人，不去尋找代駕，只問罰款金額。這兩個情況是不是有點像？在事情還沒發生之前，就認定自己做不到，而也就沒有將心力先花在研究如何辦到。
就體罰這事而言，信心可能才是關鍵。 為了讓大家能繼續表明心跡，我們直接問爸爸媽媽，最近一次打小孩的狀況。
打小孩的原因很多元，但理由其實只有一個
L媽媽說，我最近一次打小孩，是陪小孩寫功課時，我覺得要寫就要好好做，不可以分心，就打他手臂大腿⋯⋯。
H媽媽說，她最近一次打小孩是兒子小三時。「兒子下課時一直玩，上課不敢舉手說要上廁所，一直憋尿褲子有味道。我問他，去廁所很困難嗎？他也不理我。我跟他說，如果再憋尿我就要打他五下，結果他還是憋尿了，我想，說到一定要做到，就打了他。」
C媽媽說，我的小孩才一歲五個月，我讓他學習自主進食，就是想吃什麼自己拿，大人不餵飯。有一天我特地幫小孩煮了一餐，結果他邊吃邊玩，把我煮的食物到處丟，我很生氣，彈了他的屁股。
J爸爸說：「我最近一次打小孩，是因為小孩很愛頂嘴。什麼事我忘了，但他就是你越說他越故意。有時還會頂嘴要我不要再講了。我要打他之前會先警告他。但我說到要打他，就一定要打。」
從大家的談話看來，每個小孩「該打」的理由看似不同，但本質上原因只有這一個：不聽話──小孩不依照、不符合父母的要求。
有位媽媽明快地說，小孩聽話很重要，這樣比較快，我只要一個眼神，他就知道自己該做什麼不能做什麼。不用說太多，很省事。
要小孩聽話的意思就是，「我（父母）說了什麼，你一定要做到」。這個期望最容易踢到的鐵板是：小孩是活生生、有思想、會表達的人，小孩是他自己。難怪即使已經使用體罰，爸爸媽媽還是會感到挫敗。沒有任何一個家長會真心願意自己小孩成為沒有思想沒有自我的人。
更奇特的是，這個「一定要做到」，也會駐進父母的心理。
我不想打，但我說到要做到
有二位家長提到，有時並不真的要打小孩，但因為跟小孩說，「你再不XX我就打你」，所以就打了。家長說：既然承諾了，說到要做到。
我又再度覺得有這樣座談會真好。當爸媽說「你再不XX我就打你」，他的本意根本是「不想要打小孩吧」。這句話不是在承諾而是在威脅，目的是要小孩XX。但是，當局者迷，父母在那時那刻，就被一個「承諾要說到做到」給綁架了，沒弄明白，這句話其實是威脅。
如果還覺得分不明白，那試試看這句話：「我明天再開始減肥吧，現在先把蛋糕吃掉」。你想，他是在說減肥還是在說我要吃蛋糕。那個減肥，基本上是吃蛋糕的藉口，而不是在承諾明天要減肥。
所以，在這種狀況，能解救家長的不會是直接打下去，而是回頭考慮，如何讓小孩XX，才能符合原意。
我不想打，但我不敢讓別人知道
我們挑了一些常見的，鼓勵打小孩的話，請父母來說說對這些話的看法：不打不成器、愛之深責之切、省了棍子就寵壞了孩子⋯⋯等等。
幾位家長一邊唸一邊回應，表示自己──聽過、常聽、我都買單⋯⋯。顯然大家所處的環境，是以體罰為正當，不打的，都屬異類。一位媽媽補充說，我都跟我小孩說，我打你我更痛。另一位爸爸說，我曾經被說，小孩都騎到我頭上了還不打小孩。
L媽媽說：「我打小孩就是要讓他怕，怕了就會聽話。但有一天我想到，他長大後還會繼續怕我嗎？」L媽媽話峰一轉：「但是，我不敢讓別人知道，我有不想打小孩的念頭。」
與會的人紛紛點起頭來。一位說，別人知道我不想打，就會一直來跟我說小孩一定要打；另一位說，有人曾經跟我說，小孩現在有打就這麼皮，不打還得了⋯⋯。
「有打就這麼皮，不打還得了。」我們竟然漏了這句！
讓我再舉一個例來說。想像在胖子國，流傳著「減肥，越減越肥」的說法，有一個人想減肥，但他不敢講，就怕一講，會有人說：「沒有減就這麼胖了，再減還得了」荒謬吧。難道繼續不減，就會瘦嗎？
那個「有打就這麼皮」的情境，其實從來沒有不打過啊。是在持續打的狀況下，這麼皮（先不爭論是否真皮）。在這種狀況下，如何要堅持，打才能不皮？ 如果這些事情，都能多些角度想想。或許，那個怕別人知道我不想打的心情，能有些新的出路。
來學不打小孩
J爸爸說自己從小被打到大，很早就知道打人不對，不能用暴力解決問題。「但現在小孩常頂嘴，你越說他越故意，當時就是理智斷線。我有丟過滑鼠，也有用衣架打，衣架被我打到變形，我還把它留下來，提醒我自己。我打過以後都會氣消，打完都會後悔。」
有人問J爸爸，「小孩越說越故意時，你的心情是什麼？」J爸爸想了很久，說：「我小孩以前很可愛，我好像是不能接受他開始有自己的想法，以前我說什麼他都聽，很乖。我覺得我的想法觀點不被認同⋯⋯」講到這裡，一直自責的爸爸忽然輕鬆了起來，看到事情的另一種可能，看到自己行為背後的原因，也看到了改變的方向。
H媽媽說，我兒子憋尿那件事，我打了三次之後，發覺根本沒有用，就不打了。但他後來也沒有憋尿，好像是時間到了就漸漸改善。C媽媽說：「我婆婆以前就在人本上父母班，我先生沒有被打過現在也過很好，所以我想來學。」L媽媽說：「我來了父母班才明白，不打小孩不代表不教，所以很需要學習。」
從打到不打，不會只是放下手上的棍子，因此父母真的需要協助。座談會上的家長們毫無保留的說出自己真實的行為以及內在的擔心，讓我們看到父母的困境，但同時也看到改變的機會。
希望我們社會還會有更多有恥有勇的父母。
本文經人本教育札記授權刊登，原文刊載於此
原標題：家內零體罰，爸媽好害怕
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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【影音】疼愛毛小孩，從日常飲食做起！理想中的完美飼料「法米納」，陪伴心愛寵物健康生活
我們想讓你知道的是
我們想讓你知道的是：想要讓心愛毛小孩家人能夠長久陪伴身邊，就要用最好的飲食來照顧牠們。兩位飼主與大家分享她們與毛小孩日常生活的點滴，以及法米納如何幫助她們的毛小孩更健康、快樂。
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從毛小孩的營養需求出發，發現「法米納」就是最適合的飼料
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給牠最好的營養與健康，用愛照顧彼此的生活
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