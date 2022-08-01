審計部報告檢討行政院花2500億未能反轉少子化趨勢：不婚不生背後是低薪、高房價和高工時

審計部近日在政府總預算的決算報告中指出，投入總經費高達2500億的「我國少子女化對策計畫」，實質減輕了家長們育兒經濟負擔，不過實際上生育率持續下降，砸大錢的政策並未見效；審計部分析，主要對於未婚者、已婚但未生子的民眾，沒有整合低薪、高房價、高工時等相關對策納入計畫整體考量，應投入資源對於根本原因研究，並提出相應勞動、居住等對策，才有可能提高生育意願。

審計部：減輕父母負擔，但生育率目前未能反轉

政府為因應少子女化現象之衝擊，於2018年7月核定「我國少子女化對策計畫」，並於2019年6月及109年3月修正，執行期程自2018至2022年，預計投入總經費2513億8240萬元，計畫內容包含0至5歲全面照顧、友善家庭的就業職場對策、兒童健康權益與保護、友善生養的相關配套等4大構面，分由衛生福利部、教育部、勞動部、內政部等10個機關共同推動，期能達成於2030年提升總生育率至1.40人等政策目標。

審計部於2020年開始針對「我國少子女化對策計畫」進行查核，近日在決算報告中指出，總經費以「0至6歲（未滿）全面照顧」 預算1464 億餘元（占85.08％）最多，「友善生養的相關配套」預算148億餘元（占8.61％）次之。

不過審計部也指出，少子女化對策計畫投入經費規模龐鉅，歷年執行成果報告雖列有多項產出，惟國人平均初婚年齡延後，20至34歲有偶率持續減少，2001至2021年間，出生人口由26.03萬人減少至15.38萬人，總生育率由1.40人下降至0.98 人，自少子女化對策計畫推動後，至今尚未能反轉出生人口及總生育率長期下滑趨勢。

Photo Credit:取自審計部110年度中央政府總決算審核報告

審計部分析，國人未婚、晚婚、遲育現象嚴重，截至2021年底止，25至49歲男性未婚率48.54％，遠高於女性的37.96％，然而政府部門並未進行相關調查統計， 分析在女性社經地位顯著提升之現代化社會，不同世代與兩性婚育影響因素演變；而依行政院主計總處2013年「婦女婚育與就業調查報 告」載述，25至49歲女性未婚原因以「尚未遇到適婚對象」為主，占57.77％， 如何協助有結婚意願者及早尋得適當之婚配對象，對於緩和生育率繼續下降具有重大影響。

Photo Credit:取自審計部110年度中央政府總決算審核報告

根據2008年核定人口政策白皮書，明定各部會每年辦理未婚聯誼活動，然而各年度經費均僅70萬元，審計部認為，投入資源明顯不足；以辦理較大規模聯誼活動的內政部為例，2011至2020年間辦理了92梯次單身聯誼活動，雖多達 5萬餘人次報名，但卻僅有8945個參加名額，限縮參加者可擇選對象。而且影響範圍及效果有限，對於促進未婚國人交友及婚姻的意願與機會難以產生顯著效果。

不婚不生原因複雜，房價、勞動情況和低薪都有影響

審計部建議，應跨域整合各權責機關，研究調查及研訂政策能量，針對我國育齡人口不婚、晚婚進而不生的現象進行更細緻化的根本原因分析；總結報告中，也表示國人婚育價值日趨薄弱，經濟因素為影響婚育決定的關鍵。

審計部指出，現階段未婚人口普遍為低所得，經濟壓力沉重，而「沒有時間生養小孩，難以兼顧家庭與工作」也會成為少子化的關鍵原因；根據調查，台灣2021年勞工有延長工時（加班）者占46.3％，較2020年上升2.5個百分點，平均每月延長工時為14.9小時；需要服務 單位提供工作與生活平衡措施者高達96％，所以應持續提升勞動條件，改善青年勞動問題。

另外居住也是一大問題，未婚人口普遍未持有房屋，而房價與家庭經濟負擔密切相關，然而2021年第4季六都住宅價格指數較2020年同季漲幅介於5.58％至11.88％之間，房價負擔能力都不是可合理負擔，且房價所得比仍高；建議政府應該妥善研擬囤房評估標準，增加刺激釋出空屋供市場交易買賣或出租的誘因，平穩房屋交易及租屋價格，以改善青年因經濟因素而恐婚、遲育的困境。



審計部表示，少子女化對策措施實質減輕家長育兒經濟負擔，但是對於已婚者增加生育胎數、未婚者選擇婚育具體注意還缺乏實證分析，不利措施滾動檢討與調整；審計部認為，政府少子女化對策計畫沒有整合政府因應低薪、高房價等對策納入計畫整體考量，另外職場高工時、教養憂慮、經濟及扶老負擔也都會降低婚育意願，建議政府研議交由專責機構或投入資源進行實證分析與研究，促使政策研擬與施行，契合民眾婚育誘因，藉此提升總生育。

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核稿編輯：翁世航