國民黨南投縣長參選人許淑華也爆論文抄襲，堅持清白自請逢甲大學調查
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謝百傑認為，由於當時文章沒有發表，而且推廣成效屬於南投市公所所有，因此許淑華的論文不需要特別備註引用出處。
論文抄襲風波在政治圈延燒；繼林智堅、林杏兒之後，國民黨南投縣長參選人許淑華也被控在逢甲大學的碩士論文涉嫌抄襲當時南投市公所專員、現任苗栗縣議會議事組主任謝百傑的研究報告，其中一個章節相似度達72%。對此許淑華否認抄襲，批評這是選舉的烏賊操作，要藉此幫林智堅轉移焦點，並自請學校進行調查；而原報告作者謝百傑則發聲明表示，他有提供給許參考，但這並非抄襲。
許淑華遭爆「當市長時在職專班碩論抄襲」
有民眾向媒體爆料，許淑華任職南投市長時，她在逢甲大學經營管理在職專班碩士的論文《公部門結合地方文化創意產業發展之研究—以南投市為例》在2009年9月5日口試通過，與謝百傑2009年1月做的研究報告《從政府治理談文化創意產業的發展-以南投市產業文化推廣為例》有多處內容高度雷同，其中各章節相似度分別有52%、72%、45%、23%、23%。
民進黨南投縣議員參選人曾琮愷在臉書上批評，許淑華的論文多處直接複製貼上、拼湊重組，研究案例一模一樣，卻完全沒有註明出處，由於當時謝百傑是許淑華的下屬，質疑這中間是否有權勢壓迫；與謝百傑升遷成為清潔隊長是否有關；並且要求南投縣府說明，為何研究經費最終變成許淑華的個人論文資料。
謝百傑：當時許淑華是市長本來就有權使用資料
《聯合報》報導，而早已離開南投市公所多年的謝百傑出面表示，因為當時他的這篇文章沒有發表，所以他才跟許淑華說，可以提供參考，由於他當時是南投市公所專員，文章所有權屬於市公所，而許淑華當時是市長，這些發想也是她自己開創的，所以他認為許淑華本來就有權利使用這些數據資料。
謝百傑認為，由於當時文章沒有發表，而且推廣成效屬於南投市公所所有，因此許淑華的論文不需要特別備註引用出處。至於許淑華的論文是否符合原創性，應由逢甲大學認定。
許淑華自請逢甲大學調查
許淑華回應，每次選舉就會有人炒作她的碩士論文，多年以來無論她怎麼解釋，都還是有人有話說，她懷疑現在又被拿出來說，就是想用烏賊伎倆讓她捲入抄襲，幫陷入論文抄襲爭議，目前也在台大受調查的林智堅轉移焦點。
許淑華今天稍早也在臉書上發文，拿出辦公室發給逢甲大學的公文表示，她已經請學校依據學術倫理規範來調查，因為要判斷一本論文有沒有造假、變造、抄襲、代寫等情事，就是讓畢業學校進行學術審查及比對，因此今天請學校依據學術倫理規範來調查及比對論文，釐清是否有抄襲、舞弊或違反著作權法等違反學術誠信與倫理之行為，以及她的論文是否為具有獨創性和完整性之合格碩士論文。最後並強調「若學校通知我必須到場陳述，一定配合出席說明。」
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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
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