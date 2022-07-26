如何提防中國對台認知作戰？借鏡俄烏資訊戰，沈伯洋提立法以追查金流
我們想讓你知道的是
沈伯洋說，進行認知作戰須有足夠資金挹注，但追蹤金流往往比資訊流困難許多，特別是當金流形成斷點時，便會使追查金流來源陷入困難，因此非常需要相關授權法案的推動及立法。
（中央社）台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋25日在監察院演講時說，中國攻台必先進行認知作戰及資訊戰，需立法以追查金流；年輕人熟悉中國社群網站、影音媒體等，對敵我意識恐有負面影響。
監察院透過新聞稿指出，為增進監委了解認知作戰及資訊戰議題，外交及國防委員會25日邀沈伯洋以「認知作戰–從疫情到烏俄戰爭」為題演講，共有包括監察院長陳菊在內等21位監委參加。
沈伯洋表示，近年中國與俄羅斯的軍事作為，就是所謂的「兵馬未動，『輿論』先行」，藉由當前國際情勢及疫情變化，強化假訊息發布及議題操作，且方式推陳出新。
借鏡俄烏資訊戰
沈伯洋說，以俄烏戰爭的資訊戰為例，包括烏克蘭在內的多國人民，平時就是俄羅斯假消息的受眾，戰時則延伸為輿論戰。當多數國家支持俄國發動戰爭，或抱持雙方對錯尚難論斷的態度時，就能發揮中斷或延緩各國對烏克蘭國際援助的作用。
沈伯洋指出，俄羅斯發動戰爭前，就透過駭客建立適合當地的輿論管道；戰時則藉此散布各項陰謀論，當支持烏克蘭國家中，相當比例民眾接收並相信陰謀論，就能達成不相信政府及主流媒體氛圍的功效，待戰爭爆發，這些資訊管道就會充斥對烏克蘭不利的訊息。
沈伯洋表示，中國對台的軍事行動，承平時期先行建立接收資訊的管道，戰時就在這些管道投放各種相關爭議消息，這是台灣現階段須提防的重點。
追查金流不易：呼籲相關授權法案的推動與立法
沈伯洋說，進行認知作戰須有足夠資金挹注，但追蹤金流往往比資訊流困難許多，特別是當金流形成斷點時，便會使追查金流來源陷入困難，因此非常需要相關授權法案的推動及立法。
沈伯洋表示，中國攻台必先進行認知作戰及資訊戰；台灣民眾、尤其是年輕人，雖對中國不抱好感，卻非常熟悉中國各類社群網站、影音媒體等，這些管道散布「疑美論」、「仇日論」，待觀眾熟悉這類錯假訊息後，再釋放「友中」的資訊，對台灣人的敵我意識形成負面影響。
面對中國認知作戰，如何轉守為攻
監察院指出，座談會中監委王麗珍提及，NCC推行的「數位中介服務法」，能否有效遏止假訊息傳播並監督相關金流；監委趙永清詢問，如何有效反制及打擊假消息在網路社群的傳播；監委葉宜津則問，中國軍事及網軍的攻擊能力；監委范巽綠表示，應藉由全民國防，尤其是透過教育體系來強化敵我意識。
另外，監委田秋堇詢問，府院對於中國藉由兩岸學術交流進行統戰活動的瞭解程度；監委浦忠成認為，國軍政戰系統宣導敵我意識效果有限，政府應重視某些團體對中國過度親善情形；監委賴鼎銘、紀惠容則關心，面對中國網軍攻擊，如何由守勢轉為攻勢等。
認知作戰不見得偏自己，而會採取反美、反日、反西方國家等言論
而關於中國近年來的認知作戰模式，根據《中央社》在11日的報導，沈伯洋在今年7月11日時出席由台灣青年數位文化創新協會、財團法人資訊工業策進會等單位合辦的「網路訊息戰與國家安全」國際論壇時，也曾經就俄羅斯對於烏克蘭的資訊戰手法進行分析。
沈伯洋指出，台灣絕大多數的年輕人都沒有傾中的需求，因此中國對台灣傳遞的言論，以反美、反日及反西方國家為大宗。
沈伯洋強調，俄羅斯也是採用同樣的手法，主要都是採取反美、反北約的論調，主要是讓外界漸漸不相信西方政權。
而關於中國在俄烏戰爭中的角色，根據《自由時報》在11日的報導，沈伯洋在會議中也指出，中國不僅在戰前就對烏克蘭發動網路攻擊，更把烏克蘭與香港做連結。
沈伯洋解釋，其實中國早在2019年的香港反送中運動時，就製造出烏克蘭「新納粹主義者」在香港做策反的運動；如今，中國也連結烏克蘭與香港，暗指這些策反者也要在烏克蘭境內做同樣的舉動，以此合理化俄國的出兵行為。
新聞來源
延伸閱讀
- 外界譏諷「政戰部變統戰部」：面對中國認知作戰，為何未見國軍政戰系統發揮作用？
- 中共認知作戰是混合戰的威脅，不是只有「政戰」要負責
- 中共藉疫情「認知作戰」深化台灣內部矛盾，府院黨：假消息視同病毒積極消滅
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：楊士範
Tags：
《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
「看似遙遠的故事並不如想像中遙遠，無論身分地位，任何人都可能因為天災人禍在下一刻成為難民──這正是為何，我們必需彼此了解、互相幫助。」
凝視真實：全球難民現況與兒童困境
你知道嗎？每年的6月20日為聯合國訂定的「世界難民日」，用以紀念世界各地的難民，希望藉此引起人們對難民問題的關注，認識並尊重難民為社會做出的貢獻及犧牲。根據聯合國難民署統計，累積至今年5月全球已超過一億人流離失所，一方面是受到俄烏戰爭爆發的影響，二方面則是因全球不曾終止的區域性衝突所造成的結果。
其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈
在不得不四處流浪的過程，人們除了面對物質溫飽的問題，社會、語言、文化的差異更增添許多困難。普遍而言，大家對「救援」的聯想大多是糧食發放、居所安置等物質面的想像，但來賓廖芸婕特別提到，心靈救助往往才是人們潛在的需求。不論是在外飄盪或已獲安置的難民，在面對面目全非的家園與茫然的未來時，總會產生巨大的心理負擔。她以約旦河西岸的南納卜勒斯計畫區的親身經歷分享道：
數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
真人真事：世界展望會的暖心故事
有位名為「莫商博」的伊索比亞青年在九歲時受到世界展望會的幫助，隨著他漸漸長大，這份愛在心中茁壯，數年之後他也加入了世界展望會成為工作人員。看著曾經的受援助者轉變為援助者，持續傳遞愛與希望，並從中獲得自我價值與成就感，主持人蔡尚樺也不禁感嘆，「扶助難民一時生活的潦倒，卻在不遠的未來轉換為實質的力量，反過來幫助更多的人，這也是真正正向的善的循環」。
長夜漫漫，如何幫助人們重迎黎明曙光？
「我們還有哪些方法，能夠幫助徬徨無助的人們重回日常？」除了參與或資助相關活動，我們還可以善加利用現代便利的網路科技來「創造」行動。例如來賓廖芸婕舉辦台灣難民週的經驗，運用更多方的力量，實際看見、聽見難民的聲音，並透過藝術創作、跨海合作等富有創意的方式來傳遞關懷與幫助。最重要的是，請謹記心中願意相互理解、包容與伸出援手的心意，這正是難民求生法則中，乘載一切的根基。
立即伸出援手，一起幫助孩子達成盼望！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。