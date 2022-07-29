河岸邊單車走讀—淡水無論如河書店
我們想讓你知道的是
當代走讀活動的形式越趨多元，無論如河書店以淨灘來回饋社會和保護自然環境，讓環保不是紙上談兵，而是以獨立書店的身份帶動民眾來進行一場社會實踐，並且將走讀的內涵更往前一步推進。
文：見域CitiLens／張玉伶
「走讀台灣」為文化部2019年響應世界閱讀日所發起的活動，該計畫推出近百條文化路徑，帶領民眾透過行腳過程體驗在地節慶、瞭解文史事件，並認識相關著作。
走讀活動藉由眾人的參與，刻劃出每一條路徑的內涵，參與者來自不同的背景，擁有的觀點也有所不同，因此在參與走讀的過程中、彼此交流下，激盪出許多想法。而國內目前也有不少書店，響應走讀的風潮，將走讀活動結合社會實踐。
位於淡水河畔的「無論如河」書店於2021年發起微笑單車走讀淨灘活動，以地方書店的角色關心地方議題，邀請參與者騎上單車沿線認識海岸線變化，並捲起衣袖淨灘，為環境議題盡一份心力。
療癒的魔法屋 結合居家護理所的書店
坐擁廣闊河景的無論如河書店，原址為「有河Book」書店，在2018年時，由四位女性護理師接手，轉型為「無論如河」。這家書店宛若一個魔法屋，擁有「療癒」的功能。
經營者阿勇針對無論如河的定位說明：「一家獨立書店不只侷限於在空間上，而是要跟在地結合，讓更多人認識在地。無論如河則是從書店出發，嘗試跟淡水的歷史、地理風貌做連結。此外，因為我們以前都是護理師，所以跟淡水衛生所配合，提供社區護理服務，以及在疫情期間，我們的同仁也會到衛生所幫忙施打疫苗。」
書店結合居家護理所，不僅能貢獻社會，更為民眾的心中帶來暖流。阿勇分享，偶爾會有書店來客向擁有護理專業的她們詢問醫療相關問題，她們也都會耐心地給予回應，帶給詢問者一絲溫暖。
書店不僅嘗試療癒民眾，也關注在地議題，淡水在台灣史中為不可忽視的一環，從紅毛城、滬尾砲台、關稅務司官邸的古蹟建物身上，能夠群覽殖民史與地方發展史，而河流則是孕育文明的母親，淡水河曾經為北台灣重要的運輸動脈，牽動著北台灣的歷史發展。
然而，在1980年代的經濟發展下，政府因沒有完善的垃圾處理政策，當時鄉鎮公所得自行找地堆置垃圾，河岸與海邊成了垃圾場，長久下來汙染河水，直到1990年，環保意識抬頭，政府才開始進行河川整治。
觀察河岸的變遷 為走讀創造更多可能
隨著1990年代起，民眾開始關心生活周遭的環境，探討氣候變遷和環境改變，已成為二十一世紀的命題。關心淡水的無論如河在 2021年時規劃一條微笑單車走讀淨灘活動，邀請參與者騎上單車，從書店作為出發點，沿著淡水河岸來觀察海岸線的變化。
阿勇形容淡水河畔以前的面貌：「約莫七、八年前，書店的位置可以接觸得到河岸，然而，因為淡水為地方發展觀光重點區域，陸地不斷向外拓寬，因此現在的書店已經無法接觸到河岸，無法接觸到河岸會影響民眾親近河岸的感受。而河岸又因為過去是填海造陸而成，會產生泥沙淤積的情況，在颱風天時，河岸也會產生海水倒灌的情形，近十年間的海岸線變化蠻大的。」
走讀活動從書店開始，沿途經過海關碼頭、漁人碼頭、淡水河沙岸、河海交界處，最後在淡水河沙岸淨灘、清理海廢，阿勇回憶起淨灘過程中，甚至拾撿到一大塊的帆布，可見人類對於海洋的重度汙染。
透過本次的走讀活動，參與者熱烈地分享，自己在參與活動後，不但更加瞭解淡水河的歷史，也提升環保意識。阿勇補充說明，由於目前淡水河岸經由填海造陸後造成地質鬆軟，地方政府規劃淡海輕軌路網的河岸方案並不恰當，以書店的立場來說，認為地方政府規劃的輕軌河岸方案還需謹慎思考。
百花齊放的文化路徑 一窺走讀的文化內涵
走讀活動跳脫文字上的閱讀體驗，讓參與者離開文本場域，接觸實際地景，以身體感知細細品味豐富的地景和當地所發生過的歷史事件，甚至進一步去思考歷史事件中，所面對到的處境，而這些處境有可能與當代的價值觀有所扞格，然而，正因為是這一種思想上的衝擊，才能震盪出多樣的思考方式。
此外，走讀活動也涉及史觀的切入點，以客家委員會舉辦的「走讀客家－浪漫台三線」活動為例，路徑中保留客家文化中的山歌、農村體驗，這條路徑同時發人省思，若是以南島民族的視角來看，該文化路徑建構方式牽涉著以漢人為本位的開發視野，因此規劃一條文化路徑，其考量的內涵遠比人們想像中來得更深遠，而這種針對切入史觀的討論，也能促進族群之間的良性對話。
當代走讀活動的形式越趨多元，無論如河書店以淨灘來回饋社會和保護自然環境，讓環保不是紙上談兵，而是以獨立書店的身份帶動民眾來進行一場社會實踐，並且將走讀的內涵更往前一步推進。
本篇文章出自國立新竹生活美學館發行之《巢兼代》刊物 Vol.５
指導單位｜文化部
出版單位｜國立新竹生活美學館
執行單位｜城市透鏡文化有限公司
圖片提供｜無論如河書店
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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