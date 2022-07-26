中國積極擴建預計2024年蓋成31座大型晶圓廠，業界憂嚴重供過於求，成熟製程已開始降價

近年來美中科技戰成定局，北京為了搶奪下一世代科技的主導權，正積極擴建「成熟製程晶圓廠」，替中國自給自足邁出第一步。研究機構統計，至2024年底，中國將建立31座大型晶圓廠，超過美台韓，業界憂心將嚴重供過於求。

中國2年鎖定成熟製程拚產能

根據電子產業協會SEMI調查，日前全球「晶片荒」，各國啟動半導體擴廠計畫緩解供應短缺問題，但沒有哪個國家擴張的比中國更快。北京當局打算於2024年建造31間大型半導體晶圓廠。

根據推算同一時間，位於台灣僅有19間，美國則預期會有12間，兩者相加均不及中國擴張的速度。目前，中國晶片自給率已從2015年的10.04%，拉升至2022年25.61%，未來將會進一步上揚。

雖然這部分的擴張多為成熟製程，並無法和美國、台灣和韓國的晶片製造商匹敵，而美國也為了箝制中國發展，一再防堵其引進更高階的半導體設備。此些挑戰促成中國調整作法，將重心放到低階技術上。

分析師告訴《華爾街日報》，中國有可能成為該市場領域的強國，這包括現在需求量最大的各種處理器，還有基礎微控制器、電動車晶片、智慧型手機以及電子產品的電源晶片。

業界憂供過於求，成熟製程晶片價格鬆動

受到通膨、戰爭和美國升息等因素影響，經濟陰霾持續未散，而又加上中國力拚晶圓擴廠，成熟製程市場產能開始鬆動。台灣IC設計業者向《經濟日報》證實，中國一線晶圓代工廠第一槍，近期降價逾一成。

然台灣晶圓代工廠為防止訂單流失，開始在部分製程祭出「優惠價」，折讓約個位數百分比，等於變相降價。業者透露，這些是「私下喬好的約定」並不會張揚，更怕市場聞訊誤以為全面降價，導致大肆砍價。

《關鍵評論網》實際詢問在台IC設計美商Jerry指出，市況確實改變，這些反應在「加班時數」上，去年是加班地獄日夜輪班，而現在加班時數砍半，明顯感覺客戶抽單，其中又以筆電、桌電的電源類IC感受最深，短期仍不太可能轉好。

然而，成熟製程的28奈米是半導體產業成長主力。諮詢公司International Business Strategies數據顯示，到2030年成熟的28納米晶片的需求預計將增加兩倍多，達到281億美元，中國正努力蠶食這塊大餅，業界憂心會供過於求。

中國打造半導體設備，要晶片自給自足

中國為了搶食28奈米市占率，投入大量資源包含兩個國家級基金，撥出超過500億美元用於投資該計畫，地方政府設立了類似的基金，扶持生產商且有資格獲得長達10年的企業稅減免。

Jerry分析，除了蓋晶圓廠外，中國對半導體設備也有企圖心。現在歐美國家掌控了半導體生產的設備，而半導體設備則需要成千個零組件才可以生產出來，包含德國光學鏡頭、美國射頻電源、日本真空泵，而部分低階零件也被中國掌控，像是固定晶圓的靜電吸盤。

根據《電子工程專輯》調查，中國的策略除了持續擴張成熟製程的市占率外，也開始扶持半導體設備的供應商，包含了科百特的過濾件、通嘉宏瑞的乾式真空泵業務。未來以國家主導的半導體製造或設備類工程項目將成為中國半導體自給自足的重要目標。

延伸閱讀

加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員

核稿編輯：翁世航