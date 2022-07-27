職場英文：從The Office到The Morning Show，五部必看經典歐美職場影集

今天VoiceTube要來和大家分享五部經典英文職場影集，帶著你邊看影集邊學英文。以下這五部經典的職場影集推薦給大家，一起來一探究竟這些影集中的職場世界。

《我們的辦公室 》The Office （2005- 2013）

Photo Credit: 《The office》

《我們的辦公室 》最初是一部英國出品的同名情境喜劇（The Office，《辦公室風雲》），在獲得全球性的成功後，便陸續拓展版圖，發展出美國、法國、加拿大等多國版本。本部影集最大的特色是用偽紀錄片（documentary）的拍攝手法，以單機畫面呈現畫面，不時穿插角色面對鏡頭的獨白畫面。

劇情則講述一間位於美國賓州虛構紙業公司Dunder Mifflin裡發生的辦公室趣事。《我們的辦公室 》由於呈現了職場上各式樣貌，讓上班族族群非常有共鳴，是NBC收視率最好的影集之一。

《IT狂人》The IT Crowd （2006 – 2013）

Photo Credit: 《The IT Crowd》

《IT 狂人》是一部英國影集， 講述一間這間位於英國倫敦的Reynholm企業，其地下室有著 位非常特別的IT （Information Technology，資訊科技）部門員工，分別為Roy、Moss還有Jen。

Roy和Moss是大家刻板印象中標準理工宅男（nerd），雖然具備滿滿技術實力，但卻缺乏社交能力。而部門的新任主管Jen，其實是靠著瞞騙過關，對電腦可是一竅不通。《IT 狂人》的劇情即是講述這荒唐的三人聚首後，發生的一連串爆笑事蹟。

《矽谷群瞎傳》Silicon Valley （2014 – 2019）

Photo Credit: 《The IT Crowd 》

《矽谷群瞎傳》是由HBO製作的連載影集，目前一共播出六季，地點設定在美國矽谷（silicon valley），講述一群矽谷的工程師一步步創業的過程。

透過這部影集，觀眾可以一窺當前矽谷的新創（start-up）環境。本部影集將工程師的各種樣貌真實地呈現給大家，對於想要創業的人，也可以透過這部影來了解一個創業家（entrepreneur）從零開始（from scratch）到成功創業的心路歷程。

《職場老媽》 Workin’ Moms （2017 -）

Photo Credit: 《Workin’ Moms》

《職場老媽》講述4位職場媽媽安妮、凱特、珍妮以及弗蘭基如何身兼妻子、母親還有員工的角色。本部影集以寫實的角度描述了四個擁有不同工作背景、家庭環境的女性在面臨多個社會角色重疊的壓力下要如何活出自我價值，是一部非常適合職人女性的優質好劇。

《晨間直播秀》The Morning Show （2019 -）

Photo Credit: 《The Morning Show》

《晨間直播秀》的故事是從一名UBC當家主播（news anchor） 米契爆出職場性醜聞（sex scandal）開始，隨著醜聞事件延燒，電視台將米契解僱，這件事也連帶影響了與米契合作多年的資深主播艾莉克絲。

艾莉克絲不僅要保住自己的飯碗，還得提防想奪權人士篡位，又因另一名記者（journalist）布萊德莉被高層相中使她的地位岌岌可危。《晨間直播秀》名稱乍看是部逗趣、搞笑的影集，但其題材卻融入了許多時事及社會議題（social issues），是相當具深度的影集。

以上就是今天VoiceTube幫大家整理的幾部超優質歐美職場影集！希望今天的分享大家會喜歡，工作壓力想喘口氣不妨參考這些影集來讓自己放鬆一下，也可以透過這些劇作來增進自己的職場常識喔。

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航