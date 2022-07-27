職場英文：從The Office到The Morning Show，五部必看經典歐美職場影集
我們想讓你知道的是
俗話說隔行如隔山，如果能透過影集來了解不同職場生活百態，那這些歐美職場影集你可不能錯過。一起踏入以下這幾部經典職場影集的世界裡，不僅能追劇放鬆學英文，還能增進自己的職場實力。
今天VoiceTube要來和大家分享五部經典英文職場影集，帶著你邊看影集邊學英文。以下這五部經典的職場影集推薦給大家，一起來一探究竟這些影集中的職場世界。
《我們的辦公室 》The Office （2005- 2013）
《我們的辦公室 》最初是一部英國出品的同名情境喜劇（The Office，《辦公室風雲》），在獲得全球性的成功後，便陸續拓展版圖，發展出美國、法國、加拿大等多國版本。本部影集最大的特色是用偽紀錄片（documentary）的拍攝手法，以單機畫面呈現畫面，不時穿插角色面對鏡頭的獨白畫面。
劇情則講述一間位於美國賓州虛構紙業公司Dunder Mifflin裡發生的辦公室趣事。《我們的辦公室 》由於呈現了職場上各式樣貌，讓上班族族群非常有共鳴，是NBC收視率最好的影集之一。
《IT狂人》The IT Crowd （2006 – 2013）
《IT 狂人》是一部英國影集， 講述一間這間位於英國倫敦的Reynholm企業，其地下室有著 位非常特別的IT （Information Technology，資訊科技）部門員工，分別為Roy、Moss還有Jen。
Roy和Moss是大家刻板印象中標準理工宅男（nerd），雖然具備滿滿技術實力，但卻缺乏社交能力。而部門的新任主管Jen，其實是靠著瞞騙過關，對電腦可是一竅不通。《IT 狂人》的劇情即是講述這荒唐的三人聚首後，發生的一連串爆笑事蹟。
《矽谷群瞎傳》Silicon Valley （2014 – 2019）
《矽谷群瞎傳》是由HBO製作的連載影集，目前一共播出六季，地點設定在美國矽谷（silicon valley），講述一群矽谷的工程師一步步創業的過程。
透過這部影集，觀眾可以一窺當前矽谷的新創（start-up）環境。本部影集將工程師的各種樣貌真實地呈現給大家，對於想要創業的人，也可以透過這部影來了解一個創業家（entrepreneur）從零開始（from scratch）到成功創業的心路歷程。
《職場老媽》 Workin’ Moms （2017 -）
《職場老媽》講述4位職場媽媽安妮、凱特、珍妮以及弗蘭基如何身兼妻子、母親還有員工的角色。本部影集以寫實的角度描述了四個擁有不同工作背景、家庭環境的女性在面臨多個社會角色重疊的壓力下要如何活出自我價值，是一部非常適合職人女性的優質好劇。
《晨間直播秀》The Morning Show （2019 -）
《晨間直播秀》的故事是從一名UBC當家主播（news anchor） 米契爆出職場性醜聞（sex scandal）開始，隨著醜聞事件延燒，電視台將米契解僱，這件事也連帶影響了與米契合作多年的資深主播艾莉克絲。
艾莉克絲不僅要保住自己的飯碗，還得提防想奪權人士篡位，又因另一名記者（journalist）布萊德莉被高層相中使她的地位岌岌可危。《晨間直播秀》名稱乍看是部逗趣、搞笑的影集，但其題材卻融入了許多時事及社會議題（social issues），是相當具深度的影集。
以上就是今天VoiceTube幫大家整理的幾部超優質歐美職場影集！希望今天的分享大家會喜歡，工作壓力想喘口氣不妨參考這些影集來讓自己放鬆一下，也可以透過這些劇作來增進自己的職場常識喔。
本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
我們想讓你知道的是
穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。