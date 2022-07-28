相較於高僧，淨空老法師更像一位「心懷天下、花大量時間講學」的大儒

我們想讓你知道的是
我認為，相較於一位高僧，毋寧說老法師更如一位大儒：是位心懷天下、抱持理想，「以天下為己任」、「先天下之憂而憂」、「窮則獨善其身，達則兼善天下。」的書院大儒。
淨空老法師圓寂，標誌著佛教一個時代的轉變。
我必須說，身為1990年後的佛教推廣者、我對老法師（淨空法師弟子都尊稱其為老法師）的很多觀念與做法並不認同，但不可否認老法師對佛學的情感、熱愛與貢獻，以及在大時代背景下的不得已。
佛法在中國發展千百年來，面臨了大量的挑戰與調整。特別是從宋代中期開始，我們幾乎可以說，漢傳佛法失去了其「脊椎」：從那時候開始，漢傳佛法的理論體系、修行觀念等，潛移默化地必須依附在其他思想體系的「骨核」外，才得以生存下來，這也是其所面臨到的政治現實。
不論是宋代與明代的道教，或是元代與清代的藏傳佛教，都因為受到當時朝廷的尊崇，而變成主流與強勢的宗教；漢傳佛教也因此反過來必須或在理論上，或在儀式上依附前者為核心，去發展其理論或實踐體系。不論是焰口法會與許多的讚文咒語，或是主張儒釋道一家的觀念，都是從此而來。
民國初年，有一大群法師與居士嘗試糾正這樣的問題，其解決方式則是從日本傳回失傳的漢傳佛教文獻（如楊仁山），也積極與其他傳承的佛教互動（如漢藏教理院。）
可以想像為，漢傳佛教落在拔河繩的中間點。一系傾向於將它往中國本位的儒道思想靠近；一系則傾向於將它往同樣出身印度的其他傳承（南傳、藏傳）佛教靠近，學習梵藏巴利文，引用原典。
但大家都為漢傳佛教的存續努力著。
前一系源自上述的宋元明清背景，並於國民政府來台後、當時的歷史背景之下，成為漢傳佛教的主流方向之一（另一方向則是拉漢傳佛教與現代化靠近，比如台灣的四大山頭。）
這系列的代表人物，大都會提出「儒釋道一家」的論述，早期的代表人物是李炳南、南懷瑾，後期的集大成者無疑是淨空法師。
我認為，相較於一位高僧，毋寧說老法師更如一位大儒：是位心懷天下、抱持理想，「以天下為己任」、「先天下之憂而憂」、「窮則獨善其身，達則兼善天下。」的書院大儒。重視「中國傳統文化」、「孝道精神」，時常提到先王之法、花大量時間在講學（老法師在這方面應該無人能出其右）。
這可能也是老法師在純佛教圈遇到的挑戰：老法師重視《弟子規》、推廣祭祖大典、中華傳統文化、《群書治要》、乃至儒生夏蓮居所編攥的《無量壽經會集本》等，都是「儒化佛教」的體現；這也與台灣社會特定世代的三觀謀和，因此老法師在民間的隱性弟子甚多。
當然，其所帶來的效益是：
一、正因是儒化佛教的推動者，老法師將佛教闡述為一種「學問」、「哲學」，這的確重塑了非常多人對佛教的觀念。將佛教視為一種教育，這也是老法師所極度關注的核心。
其所建立的「佛陀教育基金會」，大量支持各種方式的佛學傳播：電視台、場地等等。特別是文書的助印與免費結緣，每年都會在這方面支出超過八位數字的金額，無條件地支持任何傳承的佛教、佛學甚至儒學文獻的印刷與流通。
二、正因老法師勤於講學，經過其不厭其煩、反覆地傳述，並透過傳統電視台的傳播，可說是將「阿彌陀佛」一詞推廣到普羅大眾的最大助力。其所創辦的「淨宗學會」更是以推廣念佛文化為主的重要組織。
我自己小時候也曾因為家人的帶領，參與大量淨宗學會的念佛共修。長大回國後也曾短暫於佛陀教育基金會講課，讀書時也曾拿到佛陀教育基金會免費印贈的藏文佛學典籍，可以說是受惠實多。也對淨空法師的離世深深合掌，並對老法師的這些貢獻感念於心。
然而，作為佛法推廣者，我更關注的是結構性問題：老法師晚年成為網路上的迷因梗圖，大多因為其讚揚習近平的影片、以及宣傳2012世界末日、宣傳通靈人主張愛因斯坦於核爆地獄等言論。
但這些看似荒誕的背後，其實就是前述漢傳佛教缺乏核骨的結構性問題，所不得不表現出的兩種結果：一是必須親近權勢。二是有依附其他理論作為核骨的衝動。
如前述，早年依附的是釋道思想，近年很多人開始依附類似科學的「偽科學」，包括老法師曾經推崇江本勝的水實驗、或是重視2012世界末日說、或是將《華嚴經》系統與量子力學結合等等，都是如此。
當然，如前述，現代華人世界的「四大山頭」佛教，更傾向於將漢傳佛教拉向現代化的人文主義。然而人文主義的現實特性，要如何與佛法關注超越此生、現實的各種理論與世界觀相結合，是其所必須面對的挑戰。
我作為曾蒙受漢傳佛教教育和老法師恩澤之人，認為他在他有生之年，他的環境天時地利人和之下，做出了他能為佛法貢獻的最大努力。
接下來，進入後淨空法師時代，前述漢傳佛教所存在的結構性問題，是否可能透過另一個拉扯方向，亦即與其他傳承的佛教有更多的互動與溝通，漸漸轉型，則是我關注與努力的議題和責任了。
延伸閱讀
- 淨空老和尚96歲安祥圓寂：講經教學逾60年無間斷，首倡「佛教」乃「佛陀教育」正名之說
- 藏傳佛法傳入後，有開始與台灣的民俗文化互動嗎？
- 對佛教徒來說，神明、祖師等「信解行地菩薩」就像修行路上的學長姐
- 從佛法角度定位「天上聖母」：媽祖是觀音菩薩的化身嗎？修行境界有多高？
- 佛法看人工流產：在「生命權 vs. 身體自主權」之外，重要的是如何療癒這個傷口與遺憾？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
Tags：
AWS 台灣雲端高峰會實體論壇8月10日盛大登場！精選場次同步提供線上直播，報名倒數中
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學，而無法親臨現場的夥伴也別擔心，每日的主題演講與精選議程將同步進行線上直播，精彩不錯過！立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中不只將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的未來，更邀請知名企業的高級經理人舉辦永續領袖座談，共同探索雲端數位及企業永續之間的無限可能性。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！