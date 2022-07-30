高中國文教師甄試，筆試經驗談：備課的訣竅是「站在巨人的肩膀上分析文章」
我們想讓你知道的是
在教甄路上遇過許多貴人的幫忙，但是，自己的努力絕對是不可或缺的第一要件。很多人在問我教甄要如何準備時，我會跟他們說：好好備課最重要。
文：電影裡的國文課
好久沒有打文章，這一篇來聊聊高中國文的教師甄試吧！
經歷簡述
我是在大學畢業後隔年考上高中獨招，在第一間學校任教滿三年時，因為想回家鄉服務的原因，再出來考試，今年也順利考回家裡附近的高中。
第一年剛出來考試的時候，還是砲灰等級，第一年也只是想說先試試水溫，因為知道高中教甄不好考，再加上剛實習完，其實還沒什麼實際教學經驗，所以也不覺得自己會考上，第一年出來考的時候筆試六間，進了兩間初試，大概三分之一機率進複試，自己是算心滿意足了，也從第一年的複試挫敗中學到許多經驗。
大學畢業後，我進研究所就讀，因為第一年複試的失利，讓這一年的我決定要一邊讀研，一邊K書，一邊累積教學經驗，於是我也跑去學校兼課。雖然只是領鐘點費的教師，薪水很少，但是卻讓我累積了一些危機處理跟上台的經驗，對第二年再戰的我是有幫助的。
第二年，我考了人生中的第七間教甄，順利錄取，是當年第一間開缺的獨招學校。算到今年進複試的比率應該有提升到二分之一左右，也就是每考兩間就能進去一間的複試。
我比較擅長的是課程、教案設計，文學鑑賞類型的題目，對於偏向記憶類型的細瑣題目比較不擅長。每個人都有自己擅長的題目類型，所以如果考試的當下看到題型真的不是自己擅長的，通常我也不會太在意，只是表示自己跟這間學校無緣罷了，並不代表未來都沒有機會了，一定會有更適合的機會在等你。
備課：站在巨人的肩膀上分析文章
在教甄路上遇過許多貴人的幫忙，但是，自己的努力絕對是不可或缺的第一要件。很多人在問我教甄要如何準備時，我會跟他們說：好好備課最重要。
備課不只是備課用書、教師手冊看完即結束，通常我會去把跟這一篇相關的期刊文章、研究論文，或是國文天地裡面的分析，也一併看完，從學術的眼光去看待這些文章的價值，或是找尋切入的角度，常常就會有不同的觀點產生。有的時候文學雜誌也會有相關的作者專題、文章分析，通常如果我看到的話，當期我就會買下來留存參考，例如：聯合文學做過張愛玲、《小王子》的專題。
站在巨人的肩膀上看文章，可以看得更遠。因為教學能力跟經驗是需要累積的，但是通常剛出道很難迅速累積這些東西，所以，多看、多讀可以讓教學看起來更有亮點、更深入。
當然，這樣的準備是需要花時間的，所以當年我還是研究生，擁有許多學校圖書館資源時，就努力把能蒐集的資料都先蒐集完成，日後慢慢讀，如果你現在還是研究生或大學生，不妨從長計議，善用貴校圖書館資源，一定可以找到很多寶藏。如果已經是出社會的老師，也或許可以用辦校友圖書證，或是向學弟妹借閱的方式進行。
筆試常見題型、如何準備？
準備筆試時讀過的書，我應該跟大部分的考生是差不多的。因為當年為了考試，我也去PTT上拜讀了很多前輩的考試準備方式，每個人推薦的書單都不太一樣，這邊我只推薦一些我讀過，對我在考試時特別有幫助的書籍。當然，每個人擅長的研究領域都不同，大家還是可以多方參考各類推薦書單文章，找出最適合自己的書目喔！
中國文學史類
- 中國文學史——袁行霈：非常厚的幾本書，因為是大學上課用書，所以就繼續閱讀這幾本，寫得很仔細，我平常上課教國學概論也會參考。
中國哲學史類
- 中國哲學史——王邦雄：也是大學上課用書，但我沒有整本看，因為有些東西偏冷門，其實教甄考的機率不大，但一些比較重要的哲學家、理論，我會特別去閱讀，是第一遍的打底書。
- 韓非子——王邦雄
- 莊子七講、莊子內七篇的現代解讀——王邦雄
- 老子十二講、老子道德經的現代解讀——王邦雄
- 儒家我會看傅佩榮教授的系列
中哲中尤其是老、莊、韓算是近幾年蠻熱門的考題，而且因為上課也會需要講述，我自己也對老莊思想很感興趣，研究所也特別又去修了老莊，所以選了比較多專書。王邦雄老師的著作都不會很難讀懂，又能貼近生活。
文學鑑賞類
這部分比較常考的應該是新詩，可能會出新詩題，請考生賞析，或設計如何引導學生的教學。因為新詩篇幅比較放進考題裡面，如果是其他文類的鑑賞，可能就是用節錄的方式來考了，也可能會考一些課內或補充的現代散文，例如〈十一月的白芒花〉。
因為我覺得文學鑑賞這種題目，比較見仁見智一點，跟文學史、哲學史這種有固定標準答案的題目不太一樣，更考驗考生的鑑賞力跟文筆，所以，還是可以參考一下課本背後附的賞析，去分類一下賞析可以從哪些地方著手，透過分類、觀摩，再來就是找到一套模式，練習自己分析了喔。
- 從徐志摩到余光中——羅青：將現代詩分成幾類，有綜論，也有兼顧詩人的介紹、作品分析。
- 詩樂園——陳黎 ：寫得更簡單易讀一點
- 小說課——李榮哲
- 一首詩的誕生——白靈：這一系列都很推！連教學也可以用
作文教學類、選擇題、混合題出題類
這一類最近也蠻常考的，會請考生設計國寫題目，或是出一選擇配一混合的題型，底下我會提供一些連結跟書單供參。
- 國寫：因為之前開過跟寫作相關的課程，所以自己有去找一些教材來做參考，推薦一些我覺得自讀跟教學兩相宜的。王鼎鈞的作文七巧那套我讀過，但內容比較沒這麼好讀，比較好入手跟應用的是蔡淇華老師的系列。
- 混合題：國語文學科中心從前幾年開始辦很多場混合題的命題工作坊，我自己有去參加過幾場，學到蠻多東西的，也可以知道混合題命題核心，底下的聯結有一些老師們當時出的混合題，可以供參。混合題跟選擇題，因為考試時要馬上想出來蠻不容易的，通常我會先背幾個不錯的題殼在腦袋裡，可以直接用。當然，坊間也已經有很多厲害的老師出了混合題的閱測，那些通常我也會稍微翻一下，看有沒有比較創新的題殼。
- 國文學科中心混合題試題佳作參考
大考中心說過，混合題要考的目標是：精準閱讀、適切表達。因此在命題給老師們出題時，可能也會給長篇或多篇文章，要給老師們閱讀理解完後，再進行出題。所以，通常我會自己畫出閱讀理解的架構，就是平常你會怎麼帶學生分析這篇文章，就試著分析一次，而通常分析完後，題目也就出完了。這個方式提供給老師們參考。
教學設計、教案設計類
這個部分應該是最近幾年很喜歡考的，幾乎是獨招或是聯招的申論題都必考幾題。這部分跟平常的備課最有關聯，所以平常好好備課，多蒐集一些補充材料很重要，不但可以讓課程更有廣度、深度，也有利於自己的考試。
因為我自己就是一個很喜歡到處蒐集資料、聽演講、看電影的不務正業的國文老師，所以每次在接觸一樣新事物的時候，都會去想，這個東西能否連結我的課程！這就是職業病吧。每個人喜歡的東西都不一樣，大家也可以去連結自己擅長、喜歡的內容。
在寫答案的時候，不要忘記了，可以多延伸出去寫。因為教甄評審通常一人要改幾百份考卷，國文科一次報名可能就是400人左右，要如何讓評審察覺你對教材很熟悉，你教學很靈活，你很會連結延伸，你知道如何引導，你知道評量重點......這幾點不外乎就是評審在短短幾分鐘的批改中，會決定你分數的參考要點了。
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
我們想讓你知道的是
蔬果外觀看不到的「農藥殘留」問題，是最常見的食安危機之一，非常值得留意。「無毒農」是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
「民以食為天」，吃是每天生活中不可或缺的一件事，而「天天五蔬果」則是維持健康的基本營養需求，但吃進肚裡的這些蔬菜、水果的食品安全，你放心嗎？
蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
農藥依據作用機制特性，可以分為系統性農藥、接觸性農藥兩種，接觸性農藥是將農藥噴灑在作物表面，讓病蟲害直接接觸藥劑而被殺滅；系統性農藥則會在植物體內透過輸導作用分布在植株中，以達到消滅病蟲害物的目的。由於系統性農藥是在植物體內而非僅在植物表面作用，若系統性農藥過量殘留時，無法透過清洗方式將其除去，所以挑選安心的蔬果來源，比將蔬果清洗仔細來得更重要。
蔬果農藥殘留怎麼驗？質譜快篩法最精準
要為所有的蔬果把關安全，可不容易！光是台北農產運銷公司（北農）單日的蔬菜成交量就可達約1,500噸，全台灣每天吃掉的蔬果這麼多，是怎麼把關的呢？目前國內的農產中心是採隨機抽驗方式，從大量蔬果中抽出一些樣本檢驗農藥殘留量，有時農藥殘留量不合格率可以達到10%，甚至在2021年時，行政院消保處抽驗網購蔬菜產品的農藥殘留結果更為驚人，不合格率達30%，其中一件青蔥產品的農藥超標量達到36倍；而2022年消基會抽驗同時抽驗進口草莓與本土草莓，不合格率竟也達到50%。這樣的狀況，實在讓人難以心安，非常需要仔細檢驗與把關。
那麼，蔬果的農藥殘留是使用什麼方式來檢驗呢？目前常用的農藥快速檢驗方法（快篩法）可分為生化法、拉曼光譜法、質譜快篩法。歷史最悠久的生化法是目前國內各大市場、量販店，最普遍的快篩方式，主要方式為讓農藥與試劑反應後生成顏色，以顏色變化測定農藥殘留量。這種方法快速、便宜，但對於農藥專一性較低，只能驗出30多種的農藥。
農藥種類越來越多、廠牌更複雜，接下來介紹的拉曼光譜法與質譜篩檢法，就是替代生化法的新科技。拉曼光譜法使用拉曼散射儀檢測，速度快是其優點，缺點則是偽陽性偏高，專一性不及質譜快篩法。至於質譜快篩法，是農委會農業藥物毒物試驗所研發的專利方法，獲得歐盟、美國、日本、台灣等多國專利，也是衛生福利部食品藥物管理署公開建議的檢驗方法。每種農藥只要有對應的有機物感應劑，就能驗得到，單件樣品檢測時間最快只要10分鐘。更重要的是檢驗結果更加精準、正確，是目前全世界農藥檢驗的標竿技術。但相對的，儀器成本非常高，需要長期投資，且對檢驗人員的專業有所要求。以防疫時代的醫療應用來譬喻，拉曼光譜法是很好的快篩試劑，質譜篩檢則是準確性、敏感性高的PCR檢測。
也因為質譜快篩法的成本高昂，因此除了農產中心、學術單位或專業檢驗公司外，一般通路平台投資的意願不高。以無毒、友善、安心為核心理念經營的農產電商平台「無毒農」，是全台灣第一個獲得國家藥毒所技術技術轉移的質譜快篩法的農產平台，也是台灣唯一「全產品檢驗」的農產平台，用最嚴謹的態度與決心，為消費者把關平台上的農產品安全。
日常選購蔬果時，除了確認業者是否符合國家標準，更要選擇科學方式檢驗合格的產品，且在食用之前多加清洗、去皮，以減低農藥的殘留，確保食用安全。
無毒農六大安心保證，是消費者最安心的後盾
無毒農為平台上所有農產商品提供六大安心保證：第一保證全部商品經過質譜儀檢驗農藥殘留合格，365天每天都檢驗，時時刻刻為客戶嚴謹把關食品安全；第二保證檢驗標準堅持比政府雙倍嚴格。全商品保證無農藥或低於國家農藥殘餘安全值一半以下。而全國農藥減半也是2027年全國要達到的永續環境目標；第三保證產地直送最新鮮，這歸功於無毒農致力建立對農友、土地、消費者都友善的正向循環機制，與多位小農建立合作關係，以產地直送方式減少中間的層層剝削，同時讓消費者、農友都受益。
無毒農的第四保證，則是提供最完善放心的退換貨機制，消費者若對收到的商品有疑問，24小時內拍照、聯繫客服，就能無條件退換貨；第五保證是產品投保食品安全險，不只有質譜儀檢驗把關，更透過食品安全險提供消費者更完整的保障。第六保證則是推廣食農教育，與農友們合作一起推廣農業議題，讓更多人了解農產品的生產過程，珍惜農產資源的可貴。
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