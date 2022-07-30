高中國文教師甄試，筆試經驗談：備課的訣竅是「站在巨人的肩膀上分析文章」

文：電影裡的國文課

好久沒有打文章，這一篇來聊聊高中國文的教師甄試吧！

經歷簡述

我是在大學畢業後隔年考上高中獨招，在第一間學校任教滿三年時，因為想回家鄉服務的原因，再出來考試，今年也順利考回家裡附近的高中。

第一年剛出來考試的時候，還是砲灰等級，第一年也只是想說先試試水溫，因為知道高中教甄不好考，再加上剛實習完，其實還沒什麼實際教學經驗，所以也不覺得自己會考上，第一年出來考的時候筆試六間，進了兩間初試，大概三分之一機率進複試，自己是算心滿意足了，也從第一年的複試挫敗中學到許多經驗。

大學畢業後，我進研究所就讀，因為第一年複試的失利，讓這一年的我決定要一邊讀研，一邊K書，一邊累積教學經驗，於是我也跑去學校兼課。雖然只是領鐘點費的教師，薪水很少，但是卻讓我累積了一些危機處理跟上台的經驗，對第二年再戰的我是有幫助的。

第二年，我考了人生中的第七間教甄，順利錄取，是當年第一間開缺的獨招學校。算到今年進複試的比率應該有提升到二分之一左右，也就是每考兩間就能進去一間的複試。

我比較擅長的是課程、教案設計，文學鑑賞類型的題目，對於偏向記憶類型的細瑣題目比較不擅長。每個人都有自己擅長的題目類型，所以如果考試的當下看到題型真的不是自己擅長的，通常我也不會太在意，只是表示自己跟這間學校無緣罷了，並不代表未來都沒有機會了，一定會有更適合的機會在等你。

備課：站在巨人的肩膀上分析文章

在教甄路上遇過許多貴人的幫忙，但是，自己的努力絕對是不可或缺的第一要件。很多人在問我教甄要如何準備時，我會跟他們說：好好備課最重要。

備課不只是備課用書、教師手冊看完即結束，通常我會去把跟這一篇相關的期刊文章、研究論文，或是國文天地裡面的分析，也一併看完，從學術的眼光去看待這些文章的價值，或是找尋切入的角度，常常就會有不同的觀點產生。有的時候文學雜誌也會有相關的作者專題、文章分析，通常如果我看到的話，當期我就會買下來留存參考，例如：聯合文學做過張愛玲、《小王子》的專題。

站在巨人的肩膀上看文章，可以看得更遠。因為教學能力跟經驗是需要累積的，但是通常剛出道很難迅速累積這些東西，所以，多看、多讀可以讓教學看起來更有亮點、更深入。

當然，這樣的準備是需要花時間的，所以當年我還是研究生，擁有許多學校圖書館資源時，就努力把能蒐集的資料都先蒐集完成，日後慢慢讀，如果你現在還是研究生或大學生，不妨從長計議，善用貴校圖書館資源，一定可以找到很多寶藏。如果已經是出社會的老師，也或許可以用辦校友圖書證，或是向學弟妹借閱的方式進行。

筆試常見題型、如何準備？

準備筆試時讀過的書，我應該跟大部分的考生是差不多的。因為當年為了考試，我也去PTT上拜讀了很多前輩的考試準備方式，每個人推薦的書單都不太一樣，這邊我只推薦一些我讀過，對我在考試時特別有幫助的書籍。當然，每個人擅長的研究領域都不同，大家還是可以多方參考各類推薦書單文章，找出最適合自己的書目喔！

中國文學史類

中國文學史——袁行霈：非常厚的幾本書，因為是大學上課用書，所以就繼續閱讀這幾本，寫得很仔細，我平常上課教國學概論也會參考。

中國哲學史類

中國哲學史——王邦雄：也是大學上課用書，但我沒有整本看，因為有些東西偏冷門，其實教甄考的機率不大，但一些比較重要的哲學家、理論，我會特別去閱讀，是第一遍的打底書。 韓非子——王邦雄 莊子七講、莊子內七篇的現代解讀——王邦雄 老子十二講、老子道德經的現代解讀——王邦雄 儒家我會看傅佩榮教授的系列

中哲中尤其是老、莊、韓算是近幾年蠻熱門的考題，而且因為上課也會需要講述，我自己也對老莊思想很感興趣，研究所也特別又去修了老莊，所以選了比較多專書。王邦雄老師的著作都不會很難讀懂，又能貼近生活。

文學鑑賞類

這部分比較常考的應該是新詩，可能會出新詩題，請考生賞析，或設計如何引導學生的教學。因為新詩篇幅比較放進考題裡面，如果是其他文類的鑑賞，可能就是用節錄的方式來考了，也可能會考一些課內或補充的現代散文，例如〈十一月的白芒花〉。

因為我覺得文學鑑賞這種題目，比較見仁見智一點，跟文學史、哲學史這種有固定標準答案的題目不太一樣，更考驗考生的鑑賞力跟文筆，所以，還是可以參考一下課本背後附的賞析，去分類一下賞析可以從哪些地方著手，透過分類、觀摩，再來就是找到一套模式，練習自己分析了喔。

從徐志摩到余光中——羅青：將現代詩分成幾類，有綜論，也有兼顧詩人的介紹、作品分析。 詩樂園——陳黎 ：寫得更簡單易讀一點 小說課——李榮哲 一首詩的誕生——白靈：這一系列都很推！連教學也可以用

作文教學類、選擇題、混合題出題類

這一類最近也蠻常考的，會請考生設計國寫題目，或是出一選擇配一混合的題型，底下我會提供一些連結跟書單供參。

國寫：因為之前開過跟寫作相關的課程，所以自己有去找一些教材來做參考，推薦一些我覺得自讀跟教學兩相宜的。王鼎鈞的作文七巧那套我讀過，但內容比較沒這麼好讀，比較好入手跟應用的是蔡淇華老師的系列。 混合題：國語文學科中心從前幾年開始辦很多場混合題的命題工作坊，我自己有去參加過幾場，學到蠻多東西的，也可以知道混合題命題核心，底下的聯結有一些老師們當時出的混合題，可以供參。混合題跟選擇題，因為考試時要馬上想出來蠻不容易的，通常我會先背幾個不錯的題殼在腦袋裡，可以直接用。當然，坊間也已經有很多厲害的老師出了混合題的閱測，那些通常我也會稍微翻一下，看有沒有比較創新的題殼。

國文學科中心混合題試題佳作參考

大考中心說過，混合題要考的目標是：精準閱讀、適切表達。因此在命題給老師們出題時，可能也會給長篇或多篇文章，要給老師們閱讀理解完後，再進行出題。所以，通常我會自己畫出閱讀理解的架構，就是平常你會怎麼帶學生分析這篇文章，就試著分析一次，而通常分析完後，題目也就出完了。這個方式提供給老師們參考。

教學設計、教案設計類

這個部分應該是最近幾年很喜歡考的，幾乎是獨招或是聯招的申論題都必考幾題。這部分跟平常的備課最有關聯，所以平常好好備課，多蒐集一些補充材料很重要，不但可以讓課程更有廣度、深度，也有利於自己的考試。

因為我自己就是一個很喜歡到處蒐集資料、聽演講、看電影的不務正業的國文老師，所以每次在接觸一樣新事物的時候，都會去想，這個東西能否連結我的課程！這就是職業病吧。每個人喜歡的東西都不一樣，大家也可以去連結自己擅長、喜歡的內容。

在寫答案的時候，不要忘記了，可以多延伸出去寫。因為教甄評審通常一人要改幾百份考卷，國文科一次報名可能就是400人左右，要如何讓評審察覺你對教材很熟悉，你教學很靈活，你很會連結延伸，你知道如何引導，你知道評量重點......這幾點不外乎就是評審在短短幾分鐘的批改中，會決定你分數的參考要點了。