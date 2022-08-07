簡媜《誰在銀閃閃的地方，等你》：如果子女無法就近照顧，您願意賣掉房子去養老院嗎？
我們想讓你知道的是
從初老、漸老、耄耋、病役到死亡，簡媜以寓言式的魔幻奔想，仔細勾勒「老人共和國」裡的鎏銀歲月，以深情至性的柔筆追想至親晚年，娓娓述說人世浮生的悲欣交集及侍病伴老歷程之愛憎孤寂，既見機智幽默的優雅自嘲，亦是急急切切苦口婆心的警世諍言。
文：簡媜
4. 在哪裡養老？
對很多家庭而言，「養老院」是個禁忌。
大約三四十年前，阿嬤雖老尚康健，有一天她從信箱取回廣告單，問家人是什麼，答曰：「養老院廣告單」，這就該閉嘴了，偏偏那人嘴癢加一句：「妳以後要去嗎？」掀起的風波不必細表。時至今日高齡社會，關乎養老院的介紹四處可見，然而對有些人而言仍是禁忌。
吾友的婆婆是個心思極度敏感的長輩，說起某位住在養老院的友人氣色佳，媳婦隨口答：「現在有些養老院設備不錯，經營得很好，跟以前不一樣。」這下踩到地雷了，婆婆內心繞地球一圈得出「巴不得現在就把我送去」結論，自此一張臉從絲瓜變成苦瓜，而且還是涼拌的，冰得很。世間婆媳關係有千百種版本，大多數版本裡有一個氣嘟嘟的人。
在宅養老是很多人的第一選擇。理想的狀況是住在自己名下房子、擁有一份退休金或零用金，不必靠子女供養。
我是一個擅長長程規劃的人，大約二十多年前，阿嬤八十多歲、母親六十多，住在母親名下公寓，而我們一家住深坑，其他手足各有住處，呈四散狀態。那時阿嬤開始無法自理，常有險象，母親承受照顧壓力，情緒與心臟皆糟。我設想往下兩個老人的發展及財源支撐，想到脊梁發冷。不久，我們遷至市區，深坑透天厝空出。正巧手足有婚姻變局，我說動他們遷入寬敞的透天厝，無償使用。母親的公寓房子裝修後出租，這筆收入讓她心裡踏實。聘雇外傭照顧阿嬤，母親卸下重擔，寬心不少。
阿嬤安詳地在這屋終老，母親也進入老齡，數年前我以原價將屋售予手足完成過戶，成全母親觀念裡祖先牌位與自己都要跟隨兒子的傳統。她安心養著蔬菜及自己的老年，不必每個月靠子女給孝親金，不必顧念口袋裡還剩多少錢，安住安養如常。這一切，照著我當年的設想發展，感謝上天讓我這出嫁女兒在為公婆規畫後仍有餘力回報世上我最愛的兩個女人的養育之恩。
我會在哪裡養老？住在自己的屋子當然是首選，若有一天無力自理生活，也能接受去養老機構，當作去特殊景點露營，如果正好有熟朋友或手足一起入住，當作溫馨小別墅也不錯。所有思考的前提在，不要變成子女的照護壓力，這一點，我們夫妻的看法一致。
說是容易的，做決定很難。有一慢性病年長朋友，有積財，無子女、不願意聘僱，因為找不到完美的佣人——連續試用五個皆不滿意——困在獨居大屋裡，多年來每天愁思要不要去養老院卻無法決定，因為找不到完美的養老院——參觀過十多家養老院，太遠、太潮濕、太吵、太窄、太舊、太不衛生、太不親切、太貴，皆有瑕疵——怨嘆這一生為何如此失敗，陷在憂思愁苦之中，料想會到倒下那一刻為止。老了，還要堅持完美，好比種「自討苦吃」瓜，產量豐足，天天吃一條，自成「怨嘆養生法」一派開山祖師。
晴天要積雨天糧，這話適用於觀念與意識型態之革新，如果我們不趁早「教育自己」理解、接受晚年有最好與最壞版本，萬一拿到的是最壞本，以退化至絕對固執狀態的腦子是無法接受的，無理取鬧的可愛小孩我們見過，吼叫哀號一點都不可愛的老小孩也很常見。
「不要變成晚輩的照護壓力」，這話的衍伸句是：「我們老人要過獨立自主的生活」、「年輕人有年輕人的事，我們不要造成他們的困擾」。彷彿天上有個小祕書，專門幫你記錄你講過的冠冕堂皇金句，逮到機會，用你說過的話塞你的大嘴巴。
有兩位一向具有自主意識的長者，大力宣揚過獨立的老年生活，不干擾子女。一位進養老院，幾年之後厭倦集體生活，對時常聽聞院友往生感到害怕，要求搬出來與兒子同住。一位住在自己屋子，有僱傭陪伴，子女每日來探，怎料開始一把鼻涕一把眼淚說子女都不關心她，把她丟給外傭，想與兒子一起住。
兩案皆引發不小變動，前一位，兒子另租一屋共住，後一位因居處相近，兒子每晚晚餐後過去陪伴至老母就寢方回自己家，清晨起床第一件事先去床前問安，讓她覺得兒子就在另一間房間漫漫長夜並非只有僱傭陪伴而已。這當然是欺騙的行為，可恥嗎？不，是無奈。
有前例酌參，我也不敢拍胸脯說自己這一生服膺獨立自主，老了絕不會要求跟兒子同住。天上那個小祕書太厲害了，我怕她拿我說的金句塞我的嘴。（也許，我應該朝天空說：「我以後要跟兒子住啦，怎樣？妳記下來吧！」）
幼童怕黑，說有鬼躲在門後，哭著要媽媽抱著睡。正當陽光燦亮年紀的人，越夜越美麗，歡歌熱舞通宵，黑夜既豐饒又煽情怎會嚇人。纏綿病榻、氣血衰弱者近似幼童，原本藏在成人骨架深處的那個小孩，現在披上老皮外衣跑出來作主，一生積存的知識、經歷、名望、財富、智慧忽然乾縮成斑塊、肉瘤分布在枯槁肉身上，無法替他擋住漫天黑幕及只有他感受得到的陰風習習，風中有幾位冥府使者站在床邊盯著看、要帶走他。
老小孩基於本能，哭著喊：「兒子啊、女兒啊，我怕，來陪陪我，你們不能把我扔在這裡啊！」如同小孩拉媽媽裙角哀求：「我要媽媽，不要上班，媽媽不要上班！」
好熟悉啊，原來生命像迴力棒，扔得越遠返回原點的力道越強。當此時，住哪裡都沒差，老小孩要的是住在兒女的懷抱裡。
「媽媽抱抱！」
現在換誰抱誰？
- 練習題1：如果您的父母哀求要跟您住，您怎辦？
- 練習題2：如果您的子女無力或不可靠，無法就近照顧您，您願意賣掉房子去養老院嗎？
5. 半堵牆
如果幾本戶口名簿內的人合開一間家庭股份有限公司的話，我的職稱類似CEO兼財務部經理；最盛時期，保管十多人的四十多本存摺印章密碼，像無頭蒼蠅管理水果攤。數字世界的思考方式跟文字不同，考驗耐煩程度，每當火山快要爆發，想起紅樓夢股份有限公司的CEO王熙鳳，崇拜一下大姐頭，頓時活力充沛繼續耐煩。所幸階段性任務皆圓滿達成，此後管好自家的就行。這些經驗提醒我財務規畫的重要，尤其想要安享晚年不能沒有半堵牆可以靠。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。