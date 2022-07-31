【戲劇】《神明母甘的囡仔》：有了星座、塔羅與人類圖，你還需要信仰做什麼？
我們想讓你知道的是
從《家將》到還沒孵化的《神明母甘的囡仔》，你可以見到樊宗錡對於信仰的探詢一直在變化。人類社會與宗教信仰的依存，我們或許無法有個最終答案，然而這個思索路徑，卻在樊宗錡的戲劇中，一次又一次的保存下來。
文：陳怡慈
「我們聽到的宗教故事，往往都是正向的，大多數都談神蹟、發生的都是好事；但假如是負面的呢？」我們與樊宗錡相約談籌備中的新作《神明母甘的囡仔》時，他拋出了一個大哉問。這個提問的進一步詮釋其實非常日常、卻極難面對：如果神真的存在，卻沒有給你任何指引呢？
儘管《神明母甘的囡仔》還在架構中，其腳本已儼然成形：一個受到神明旨意誕生的孩子，因離奇的身世與母親的堅持，成為虔誠的信仰者；然而當母親重病時，神明卻沒有接受他的祈求。親人的離世造成信仰上的第一次鬆動。
100年後，這名孩子已是廟主，隨著瘟疫侵襲，他必須安排一場出巡以替家鄉消災，然而科學觀念的發展、醫療的進步，以及人人懼怕染疫的恐慌，都再度讓他重返考驗：他該如何在新時代，驗證自己對於信仰的虔誠？
你或許會覺得「虔誠」在現代聽起來有些落伍，但樊宗錡的劇本點出的，的確是不同時代背景下人對於信仰需求的相異度。在有星座、紫微斗數、占卜、人類圖、冥想，甚至是瑜珈、重訓瓜分人心寄託的時代，傳統民間信仰存在的意義是什麼？還堅持於探詢信仰意義的，不就是帶點傻氣的「虔誠」？
從儀式探討到扣問核心本質
樊宗錡本人也一如他劇中角色，對於宗教有些傻氣的執著。他出生在超級天龍國的台北大安區，住家斜對方向就是大名鼎鼎的豪宅帝寶，可以想見，求學時代他的周遭應該都是中產階級甚至是富裕二代；但與同學們相異，他家與信仰頗有淵源，幼時生病時家裡人總會去廟裡拜拜，家中也供有神壇，他長期參與宗教活動長大。
成年後的英國留學經驗也促使他思索原鄉：中國因為文革的原因，在宗教與信仰的承接上是斷裂的，台灣相對保留了豐沛的信仰文化，成為在地特色的一環。自身的成長經驗加上對於本土元素的再探詢，讓樊宗錡一頭栽進家將、陣頭、繞境等宗教活動裡。
兩廳院駐館創作計劃之一的《家將》，就是透過參與青山夜巡，探討信仰背後的意義。當儀式層面挖掘到一定程度後，樊宗錡開始面對到人對信仰的核心本質，於是《神明母甘的囡仔》轉而探討「流動」：人對神明態度的改變。
德國哲學家胡塞爾（Edmund Husserl）在《歐洲科學危機和超越現象學》中，論述現代科學將「自然」從我們的直觀視野中，變成一種客觀對象。其意思是，當我們能客觀看待自然以後，便將自然當成一種用之不盡、取之不竭的提取對象。大自然成為一個倉庫，當人類有需求時，可以從自然中汲取資源。
樊宗錡認為宗教也如是。農業社會時，因人不能控制大自然，因此神明是天的化身，宗教儀式則是溝通媒介；但工業革命後，蒸汽動力改變了原有的規則，人定勝天的觀念出現，天文學得到長足的進展、世界觀也改變了、醫療更是在幾百年內突飛猛進，在這樣的背景下，宗教信仰不再具有宰制的權威性，也就跟大自然相同，成為隨人類利用的囊中之物。
信仰可拋可棄，你需要時再提取出來利用就好
他的《神明母甘的囡仔》，劇情架構看似討論人對於信仰的破滅與重拾，但背後談的就是這種離散、轉化、利用。這也是來自於樊宗錡自己的經驗，小時候常跑廟宇，長大之後卻不再覺得神明是必須的，直到需要心靈寄託，又再去廟宇跟神明許願、談話。
只是那個重要性，跟早期社會相比可有可無，我們不再認為神明會帶給我們人生什麼重大轉折，只希望心靈平靜就好。對神明的期望降低，神明的必要性也就降低了。
然而樊宗錡的劇本並不是要diss神人關係的轉變，他對於變化並不排斥，正因為神與人在現代是平行關係（你要說是互惠、或相互利用似乎都可以），因此神人共存才顯得有紀錄的必要。他其實是透過戲劇表達：信仰與人的自我一直是衝突的。
人有時會對信仰虔誠、降溫後又認為宗教活動擾民，可是疫情時，信仰又可以成為一種藉口。因此怎麼思考神人之間的依賴與共存，才會變成一個長年不變的主題。
從《家將》到還沒孵化的《神明母甘的囡仔》，你可以見到樊宗錡對於信仰的探詢一直在變化。人類社會與宗教信仰的依存，我們或許無法有個最終答案，然而這個思索路徑，卻在樊宗錡的戲劇中，一次又一次的保存下來。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
我們想讓你知道的是
穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
高敏敏提到，有一次，她看見小蜜瓜身上出現莫名紅腫痕跡，「女兒一直抓腿、抓肚子，有時還會自己把衣服掀開來抓，整塊紅紅一片。」原以為可能是絨毛娃娃或其他過敏原造成，之後幾次穿到同一件上衣，小蜜瓜拼命抓癢的行為就會很明顯。「這才讓我意識到，原來不是材質摸起來舒服就沒有問題，往往是穿久了才會有感。」高敏敏指出，原來有機棉也是有分等級的，一般傳統有機棉，品質良莠不齊，所以造成布料容易破損，為了耐用進而混紡其他紗線，造成不夠親膚容易引起刺激與搔癢。
為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
- 挑材質：挑選100%天然有機棉的材質，比較不容易刺激皮膚。
- 無車標：衣服標籤是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦，可挑選無車標衣服，或是買回來前先剪標。
- 選剪裁：避免過緊或有鬆緊帶的衣服，可選擇有立體剪裁者，除突顯衣服本身質感，也能增加穿衣的舒適度及透氣。
高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
有機棉精品童裝bbc，舒適好穿又時尚
「我自己很喜歡baby baby cool的原創設計100%有機棉童裝，它同時符合我對於衣服要安全又好看的要求。」高敏敏說，bbc是台灣有機棉精品童裝，符合歐盟最高標準GOTS認證，確保有機紡織品從收獲、原材料、到加工，以及最後產品的包裝都符合環境與人道規範，同時在衣服領口、袖口、大腿處則以彈性織帶增加耐用度和美觀。
高敏敏提到，車標、鈕扣與拉鍊是不少人會忽視的挑選小細節，卻是造成皮膚物理性刺激的重點之一，「車標是造成異物感的潛在因素，也容易造成摩擦；而鈕扣及拉鍊造成的金屬過敏案例也很常見，肚臍周圍容易有接觸性皮膚炎，而拉鍊若拉到頂端就會碰觸到下巴。」BBC使用進口副料、無鎳無重金屬的訂製扣子，衣服設計上沒有車標，穿起來也不會有異物感。
最讓高敏敏情有獨鍾的一點是，bbc採用3D立體剪裁，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，強調線條與比例，每件樣衣都經過孩童試穿並修改多次才可完成，「合身舒適又兼具美感，大量使用立裁、幾何拼貼等設計手法，小蜜瓜穿起來合身舒適又可愛，看她穿得舒適不抓癢，我也安心很多。」bbc有適合長期穿搭的經典款式和品質，不論送禮自用都相當和宜大方。