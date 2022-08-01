【戲劇】《操演瘋狂》：創作源於「台鐵殺警案」的判決差異，「正常」與「不正常」的界線是什麼？
我們想讓你知道的是
黃鼎云始終是一個建構者，他在戲劇裡建構認同感、建構社會組成、建構主體，又或者建構一個橋梁銜接不同的兩造；而他的建構是透過觀眾的參與及價值觀的扣問，那是民主的一環，也可以說，他在追求的是一個公民的劇場。
文：陳怡慈
與黃鼎云見面時，是《操演瘋狂》演後的隔日，再隔兩日就是演後座談。我們問黃鼎云為何不選擇在表演後就舉行，畢竟現場觀眾討論熱烈，明顯有這樣的需求；但黃鼎云說，希望大家先沉澱幾日再討論，這顯示了一件有趣的事：他對於觀眾的要求很高。
他無意當學者，但他很像一名學者：互動式演出、沉澱過後的座談，都顯示了戲劇成為他探討／培育人文的一個場域。
社會是價值觀的堆疊與融合
但這不是指黃鼎云認為自己站在一個較高的位置。與之相反，因為同志身分的緣故，他從小特別能感覺自己與群體之間的疏離。他曾在其他專訪裡提到自己「很乖」，我想那個「乖」或許是種保護色，與團體的格格不入讓他敏感地察覺潛藏的階級落差：外來者、弱勢、同志、身心症患者，在這個看似多元融合的島嶼裡，背負著不能被看見的、不潔的壓力。
這種非主流的拒斥感，在他選擇劇場作為發展領域後，以此來詮釋他想探討的議題：《島嶼酒吧──地瓜情味了》透過移工或非台灣籍居住者眼中的「台灣」，討論主體如何形塑；《山高流水之空中》找來NGO團體探討公共場所全裸合法化、無條件基本收入等基進主題，試探公民想建構什麼樣的社會。
他的人文探討貌似廣泛，但這些議題都直指單一核心：民主。社會由人構成，無法融入群體的孩子，在長大後關心的是主流與非主流的期望可以怎麼融合於同一個社會，又或者說，全部的公民加總起來的社會樣貌。
或許他渴望從人身上得到的，是一個兼納的社會，而在走入這個社會前，要包含太多的價值觀扣問。
他的民主在這幾年也更往上延展，比如他於台灣當代文化實驗場（C-LAB）創作計畫《神的棲所GiR》，討論的就是另類的心智狀態（altered mental status, AMS）。撇開神學的角度，乩童是很典型的代表：人代言神，讓神具像化，人亦認為自己是神的化身。
黃鼎云認為這跟表演很接近，當一個演員在飾演哈姆雷特時，會不會認為自己也成為哈姆雷特。讓我們延伸這個概念：當神可以透過某種練習或技術進入每個人（戲劇學院的表演訓練也是一種附身），我們找到了學習的路徑，黃鼎云說：「那麼神跟人之間不就更民主了嗎？」
這個路徑，到了《操演瘋狂》，也在一定程度上被運用。
瘋狂的定義是什麼？
《操演瘋狂》的創作源於對「台鐵殺警案」一審與二審的判決差異。黃鼎云一頭栽進判決書，發現一、二審的精神鑑定並沒不同，被告患有思覺失調症（Schizophrenia），有妄想的症狀：他知道對方是警察，但在那個妄想的世界裡，警察只是外殼，內在是要來攻擊他、處罰他的人。
那麼是何者造成判決落差？原本就對心智運作好奇的黃鼎云，為此跑去陽明交通大學的心智哲學研究所旁聽，也透過自學試圖理解司法世界與精神醫學的世界。
在他的認知，法律上對於《刑法》第十九條的定義是：被告能否能辨識行為當下是犯法的，以及能否負起責任；因為受刑的主要目的在於教化，如果心智沒辦法理解，那麼就無法達到教化效果。因此法律對於一個人有罪與否，是以整體能力來定義。
但醫學上的處理較為複雜，涉及了價值判斷、過往經驗、當下事實感受分辨性等等能力，而這些都牽涉不同腦區的運作，並且人類對大腦的研究是近代才開始的，認知有限。
司法與精神醫學上的「瘋狂」無法嫁接，到了表演、藝術、人文領域，「瘋狂」似乎又是不同字意。比如戲劇包含了儀式，而儀式裡也談出神、癲狂的狀態。那麼我們該如何定義瘋狂？何為理性、瘋癲、幻想、現實？有可能並存嗎？或者「正常」與「不正常」的界線是什麼？
推演到後來，黃鼎云開始思索：該怎麼用劇場回應這個問題。
不再有被排斥的他者
他將田調紀錄做成網站，並透過網站與觀眾玩互動型遊戲。你可以選擇觀看他拍攝的田調影片，從精神醫學上的「失常」定義、到審議式民主、再到乩身的訪談都有。
即便不看這些影片，你也可以玩《操演瘋狂》的前導遊戲：主角阿傑是一名乩童，某日在喝了酒後，拎著水果、帶著一把水果刀，拜訪他的好友小陳，在喝醉後，神明附身了……醒來的阿傑面對的是小陳倒在血泊中的屍體，以及接下來無盡的審訊。而這個審訊開始讓你思考，一個被附身的人，到底算不算有自主意識……？（台鐵殺警案裡，被告算有「自主」意識嗎？）
《操演瘋狂》的演出則比網站前導遊戲更具互動性。從一開始，黃鼎云便選擇逼迫觀眾一起共構阿傑的殺人現場，他邀現場觀眾一起撰寫劇本，讓演員臨場發揮觀眾希望的衝突；而聲光的刺激則暗示觀眾阿傑不穩定的精神狀態。
最後，黃鼎云又讓自願者上台模擬殺人現場，尤其是摔爛紅肉火龍果的戲，一開始只是砸，後來是拍爛，再後來不停地抓起果肉朝地上用力摔成泥。上台互動的觀眾被迫雙手沾滿濕黏的果肉，那一刻的確有些戲謔諷刺地跨越了臨界點。
我們可以說這個過程是黃鼎云一步步地推動觀眾演繹「瘋狂」；但也可以說，觀眾透過上台，展演了自身對於「瘋狂」的想像。那個瘋狂是黃鼎云的暗示？還是觀眾的定義？甚至是大家長期閱讀文本觀看戲劇後得到的慣常理解？則成為一個大哉問。
沒有變的是，黃鼎云始終是一個建構者，他在戲劇裡建構認同感、建構社會組成、建構主體，又或者建構一個橋梁銜接不同的兩造；而他的建構是透過觀眾的參與及價值觀的扣問，那是民主的一環，也可以說，他在追求的是一個公民的劇場。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。