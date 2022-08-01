【戲劇】《操演瘋狂》：創作源於「台鐵殺警案」的判決差異，「正常」與「不正常」的界線是什麼？

文：陳怡慈

與黃鼎云見面時，是《操演瘋狂》演後的隔日，再隔兩日就是演後座談。我們問黃鼎云為何不選擇在表演後就舉行，畢竟現場觀眾討論熱烈，明顯有這樣的需求；但黃鼎云說，希望大家先沉澱幾日再討論，這顯示了一件有趣的事：他對於觀眾的要求很高。

他無意當學者，但他很像一名學者：互動式演出、沉澱過後的座談，都顯示了戲劇成為他探討／培育人文的一個場域。

Photo Credit: © 趙珮榕 採訪時，黃鼎云最常露出的便是沉思的表情

社會是價值觀的堆疊與融合

但這不是指黃鼎云認為自己站在一個較高的位置。與之相反，因為同志身分的緣故，他從小特別能感覺自己與群體之間的疏離。他曾在其他專訪裡提到自己「很乖」，我想那個「乖」或許是種保護色，與團體的格格不入讓他敏感地察覺潛藏的階級落差：外來者、弱勢、同志、身心症患者，在這個看似多元融合的島嶼裡，背負著不能被看見的、不潔的壓力。

這種非主流的拒斥感，在他選擇劇場作為發展領域後，以此來詮釋他想探討的議題：《島嶼酒吧──地瓜情味了》透過移工或非台灣籍居住者眼中的「台灣」，討論主體如何形塑；《山高流水之空中》找來NGO團體探討公共場所全裸合法化、無條件基本收入等基進主題，試探公民想建構什麼樣的社會。

他的人文探討貌似廣泛，但這些議題都直指單一核心：民主。社會由人構成，無法融入群體的孩子，在長大後關心的是主流與非主流的期望可以怎麼融合於同一個社會，又或者說，全部的公民加總起來的社會樣貌。

或許他渴望從人身上得到的，是一個兼納的社會，而在走入這個社會前，要包含太多的價值觀扣問。

Photo Credit: © 羅慕昕 透過「非台灣人」之口，《島嶼酒吧──地瓜情味了》討論土地認同與國家定義

Photo Credit: © 羅慕昕 《山高流水之空中》利用各類人權議題，討論人對自由與社會的想像邊界

他的民主在這幾年也更往上延展，比如他於台灣當代文化實驗場（C-LAB）創作計畫《神的棲所GiR》，討論的就是另類的心智狀態（altered mental status, AMS）。撇開神學的角度，乩童是很典型的代表：人代言神，讓神具像化，人亦認為自己是神的化身。

黃鼎云認為這跟表演很接近，當一個演員在飾演哈姆雷特時，會不會認為自己也成為哈姆雷特。讓我們延伸這個概念：當神可以透過某種練習或技術進入每個人（戲劇學院的表演訓練也是一種附身），我們找到了學習的路徑，黃鼎云說：「那麼神跟人之間不就更民主了嗎？」

這個路徑，到了《操演瘋狂》，也在一定程度上被運用。

瘋狂的定義是什麼？

《操演瘋狂》的創作源於對「台鐵殺警案」一審與二審的判決差異。黃鼎云一頭栽進判決書，發現一、二審的精神鑑定並沒不同，被告患有思覺失調症（Schizophrenia），有妄想的症狀：他知道對方是警察，但在那個妄想的世界裡，警察只是外殼，內在是要來攻擊他、處罰他的人。

那麼是何者造成判決落差？原本就對心智運作好奇的黃鼎云，為此跑去陽明交通大學的心智哲學研究所旁聽，也透過自學試圖理解司法世界與精神醫學的世界。

在他的認知，法律上對於《刑法》第十九條的定義是：被告能否能辨識行為當下是犯法的，以及能否負起責任；因為受刑的主要目的在於教化，如果心智沒辦法理解，那麼就無法達到教化效果。因此法律對於一個人有罪與否，是以整體能力來定義。

但醫學上的處理較為複雜，涉及了價值判斷、過往經驗、當下事實感受分辨性等等能力，而這些都牽涉不同腦區的運作，並且人類對大腦的研究是近代才開始的，認知有限。

司法與精神醫學上的「瘋狂」無法嫁接，到了表演、藝術、人文領域，「瘋狂」似乎又是不同字意。比如戲劇包含了儀式，而儀式裡也談出神、癲狂的狀態。那麼我們該如何定義瘋狂？何為理性、瘋癲、幻想、現實？有可能並存嗎？或者「正常」與「不正常」的界線是什麼？

推演到後來，黃鼎云開始思索：該怎麼用劇場回應這個問題。

不再有被排斥的他者

他將田調紀錄做成網站，並透過網站與觀眾玩互動型遊戲。你可以選擇觀看他拍攝的田調影片，從精神醫學上的「失常」定義、到審議式民主、再到乩身的訪談都有。

即便不看這些影片，你也可以玩《操演瘋狂》的前導遊戲：主角阿傑是一名乩童，某日在喝了酒後，拎著水果、帶著一把水果刀，拜訪他的好友小陳，在喝醉後，神明附身了……醒來的阿傑面對的是小陳倒在血泊中的屍體，以及接下來無盡的審訊。而這個審訊開始讓你思考，一個被附身的人，到底算不算有自主意識……？（台鐵殺警案裡，被告算有「自主」意識嗎？）

《操演瘋狂》的演出則比網站前導遊戲更具互動性。從一開始，黃鼎云便選擇逼迫觀眾一起共構阿傑的殺人現場，他邀現場觀眾一起撰寫劇本，讓演員臨場發揮觀眾希望的衝突；而聲光的刺激則暗示觀眾阿傑不穩定的精神狀態。

最後，黃鼎云又讓自願者上台模擬殺人現場，尤其是摔爛紅肉火龍果的戲，一開始只是砸，後來是拍爛，再後來不停地抓起果肉朝地上用力摔成泥。上台互動的觀眾被迫雙手沾滿濕黏的果肉，那一刻的確有些戲謔諷刺地跨越了臨界點。

Photo Credit: © 張震洲 透過把觀眾推向邊緣，黃鼎云試圖勾引出每個人心中「瘋狂」的樣貌

我們可以說這個過程是黃鼎云一步步地推動觀眾演繹「瘋狂」；但也可以說，觀眾透過上台，展演了自身對於「瘋狂」的想像。那個瘋狂是黃鼎云的暗示？還是觀眾的定義？甚至是大家長期閱讀文本觀看戲劇後得到的慣常理解？則成為一個大哉問。

沒有變的是，黃鼎云始終是一個建構者，他在戲劇裡建構認同感、建構社會組成、建構主體，又或者建構一個橋梁銜接不同的兩造；而他的建構是透過觀眾的參與及價值觀的扣問，那是民主的一環，也可以說，他在追求的是一個公民的劇場。