職業傷害與職業病有何差別？如何認定？五大QA醫師來解答
我們想讓你知道的是
職業病和職業傷害哪裡不同？每天上班長期下來腰酸背痛、手痛腳痛，也能算職業病嗎？職業病認定對勞工又有什麼幫助？本文透過5大QA提問職業醫學科醫師的視角之方式，帶你一起了解究竟職業病是如何認定的，以及職災勞工如何重返職場工作。
文：台大醫院環境職業醫學部廖哲緯醫師
Q1：什麼是職業災害？職場病和職業傷害如何認定？
首先介紹職業災害，目前在《職安法》中有比較明確的定義，所謂的職業災害，是指在工作場所作業過程中所接觸，或其他職業上的原因導致工作者疾病、傷害、失能或死亡。而職業災害又可區分成兩大塊：「職業傷害」與「職業病」。
職業傷害是指因勞工在執行職務時受到的立即性傷害，在認定時採取事實認定，只要能提出事故證明即可向「勞保局」申請。
職業病則是指在執行職務過程中暴露在某些危害因子中，累積下來導致身體產生的疾病。而有關職業病的認定需要透過「職業醫學科醫師」，至於認定流程會在下方分享。
Q2：職業病有哪些？常見職業病案例分享
常見的職業病包含以下幾類：
1. 各種肌肉骨骼疾病：例如貨運司機搬重物導致「腰椎椎間盤突出」、飯店房務員長時間進行鋪床等清潔工作導致「肩膀旋轉肌袖症候群」、辦公室文書作業者使用鍵盤滑鼠罹患「腕隧道症候群」、長時間蹲跪工作導致「膝關節炎」等。
2. 化學性物質暴露：例如在鉛、砷、石綿、二氧化矽粉塵等環境下的工作者，像是化工廠、醫療保健業、美髮業、成衣廠等。
3. 物理性危害：在噪音、高低溫、游離輻射下工作的3K(骯髒、危險、辛苦）製造業，或是餐飲服務業、醫療服務業。
4. 生物性感染：例如實驗動物工作者罹患鼠疫、照顧肺結核病人、針扎接觸B型肝炎、梅毒病人血液等都可能是導致職業病的因子。
5. 腦心血管與精神疾病：長時間工作導致腦心血管疾病、工作壓力導致的精神疾病等，法規也將其視為職業病。
Q3：職業病認定流程為何？對勞工有哪些好處？
勞工在申請職業災害認定通過以後可依情況獲得「職災補償金」，包含醫療給付、傷病給付（即休養期間一定程度投保薪資給付）、失能給付、死亡給付等（依《災保法》第27條規定）。
職業病認定需要「因果關係」的判斷（依《職安法細則》第6條規定），而認定上需由「職業醫學科醫師」根據以下職業病診斷五大準則進行整體評估：
- 明確的疾病證據
- 職業暴露的證據
- 符合時序性
- 符合人類流行病學已知的證據
- 排除其他可能致病的因子
舉職業病認定的實際流程與案例：
- 疾病證據
張先生近期因腰痛與下肢麻痛就醫，就醫診斷為「腰椎椎間盤突出」。
- 暴露證據
他其從事物流產業多年，每天需要搬抬上百箱貨物，且重量可能超過20公斤。
- 時序性
職業醫學科醫師去現場訪視時，確認張先生的工作量大，並且根據病歷資料，其症狀出現是在工作多年之後。
- 流行病學已知的證據
再根據流行病學研究，「負重搬抬」與「腰椎椎間盤突出」有明確的相關性。
- 排除其他可能致病的因子
排除其他疾病，以及非工作的因素後，便協助其開立職業病評估報告書
簡而言之，判斷醫療（疾病評估）與職場（工作暴露）之間的關聯，是職業醫學科醫師的專業領域之一。在評估完成後，會由職業醫學科醫師協助勞工撰寫職業病評估報告書，再由勞保局審核，若在審核上有疑議，還須進入職業病鑑定會。
而職業暴露的證據蒐集需要花費大量時間，即使是同一疾病，每一個勞工的職業暴露不盡相同，除了在門診做詳細問診之外，常須視情況至勞工的工作現場訪視，協助做暴露評估。若沒有職業醫學科醫師的協助，在職業病認定申請時可能會遇到阻礙，勞工可能要反覆行政作業，一來一往耗費時間與心力。
Q4：職災勞工如何重回職場？職能復健機構提供哪些服務？
當職災勞工被要求重返職場時，往往有一些擔憂及問題需要面對，包含「目前的身體狀況是否可以勝任工作？回去工作會不會造成疾病的惡化？回去職場會不會造成自己或他人的危險？若身體狀況仍未完全恢復，需不需要給予工作限制或者調配其他職務？」。
以上問題在職災勞工治療達一定程度預計重返職場前，都可向職業醫學科醫師尋求協助，協助回到原職場安排或調整合適的工作。
誰能申請這項服務呢？根據《災保法》第66條規定，事業單位有職災發生，雇主或職業災害勞工本人得向中央主管機關認可之「職能復健專業機構」提出申請，協助其擬訂「復工計畫」。該計畫會考量職業災害勞工工作分析、進行勞工功能性能力評估，此外也能提供增進其生心理功能之強化訓練等各種職能復健服務。
假使評估職災勞工仍無法勝任目前工作，可嘗試階段性、漸進式的復工，與主管協調職務內容、工作時間、工作任務等等。若目前工作能力與工作所需能力有明顯落差，則可嘗試安排工作強化訓練，唯須願意配合每週至少兩次、每次2小時以上、持續4至8週不間斷的訓練課程。
Q5：職能復健機構與職醫能提供什麼服務？
台大醫院工作能力強化中心目前已執行以上業務多年，今年也將因應轉型成為認可之職能復健專業機構，進一步擴大服務量能，協助勞工執行復工計畫。
倘若職災勞工仍因某些因素無法返回原職場，也可連結相關資源，如職業重建、職業輔導評量、職業訓練、就業服務等等，使職災勞工能在其能力所及的範圍，有機會從事其他工作。職業醫學科醫師則可協助您職業病認定、職災權益諮詢、休養評估、復配工評估、以及重返職場等。
若有上述職業傷病防治服務需求，可與台大醫院職業傷病防治中心聯繫，我們將盡力協助您，並視情形協助安排至職業醫學科門診，提供您最大的協助。
本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
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在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。
在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。
納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。
「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。
透過兒童論壇的活動，納伊姆和他的夥伴對8所學校1300名孩童進行兒童安全、兒童法、兒童權利的培訓。納伊姆說：「改變總是伴隨許多挑戰，我有一個夢想，我希望建立一個孩童沒有暴力迫害的未來，我不怕困難，只要有人支持鼓勵我，這就是我能堅持更遠的力量。」
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