職業傷害與職業病有何差別？如何認定？五大QA醫師來解答

文：台大醫院環境職業醫學部廖哲緯醫師

Q1：什麼是職業災害？職場病和職業傷害如何認定？

Q2：職業病有哪些？常見職業病案例分享

常見的職業病包含以下幾類： 1. 各種肌肉骨骼疾病：例如貨運司機搬重物導致「腰椎椎間盤突出」、飯店房務員長時間進行鋪床等清潔工作導致「肩膀旋轉肌袖症候群」、辦公室文書作業者使用鍵盤滑鼠罹患「腕隧道症候群」、長時間蹲跪工作導致「膝關節炎」等。 2. 化學性物質暴露：例如在鉛、砷、石綿、二氧化矽粉塵等環境下的工作者，像是化工廠、醫療保健業、美髮業、成衣廠等。 3. 物理性危害：在噪音、高低溫、游離輻射下工作的3K(骯髒、危險、辛苦）製造業，或是餐飲服務業、醫療服務業。 4. 生物性感染：例如實驗動物工作者罹患鼠疫、照顧肺結核病人、針扎接觸B型肝炎、梅毒病人血液等都可能是導致職業病的因子。 5. 腦心血管與精神疾病：長時間工作導致腦心血管疾病、工作壓力導致的精神疾病等，法規也將其視為職業病。

Q3：職業病認定流程為何？對勞工有哪些好處？

勞工在申請職業災害認定通過以後可依情況獲得「職災補償金」，包含醫療給付、傷病給付（即休養期間一定程度投保薪資給付）、失能給付、死亡給付等（依《災保法》第27條規定）。 職業病認定需要「因果關係」的判斷（依《職安法細則》第6條規定），而認定上需由「職業醫學科醫師」根據以下職業病診斷五大準則進行整體評估： 明確的疾病證據 職業暴露的證據 符合時序性 符合人類流行病學已知的證據 排除其他可能致病的因子

Photo Credit: 台大醫院廖哲緯醫師提供

舉職業病認定的實際流程與案例：

疾病證據

張先生近期因腰痛與下肢麻痛就醫，就醫診斷為「腰椎椎間盤突出」。

暴露證據

他其從事物流產業多年，每天需要搬抬上百箱貨物，且重量可能超過20公斤。

時序性

職業醫學科醫師去現場訪視時，確認張先生的工作量大，並且根據病歷資料，其症狀出現是在工作多年之後。

流行病學已知的證據

再根據流行病學研究，「負重搬抬」與「腰椎椎間盤突出」有明確的相關性。

排除其他可能致病的因子

排除其他疾病，以及非工作的因素後，便協助其開立職業病評估報告書

簡而言之，判斷醫療（疾病評估）與職場（工作暴露）之間的關聯，是職業醫學科醫師的專業領域之一。在評估完成後，會由職業醫學科醫師協助勞工撰寫職業病評估報告書，再由勞保局審核，若在審核上有疑議，還須進入職業病鑑定會。

而職業暴露的證據蒐集需要花費大量時間，即使是同一疾病，每一個勞工的職業暴露不盡相同，除了在門診做詳細問診之外，常須視情況至勞工的工作現場訪視，協助做暴露評估。若沒有職業醫學科醫師的協助，在職業病認定申請時可能會遇到阻礙，勞工可能要反覆行政作業，一來一往耗費時間與心力。

Q4：職災勞工如何重回職場？職能復健機構提供哪些服務？

當職災勞工被要求重返職場時，往往有一些擔憂及問題需要面對，包含「目前的身體狀況是否可以勝任工作？回去工作會不會造成疾病的惡化？回去職場會不會造成自己或他人的危險？若身體狀況仍未完全恢復，需不需要給予工作限制或者調配其他職務？」。 以上問題在職災勞工治療達一定程度預計重返職場前，都可向職業醫學科醫師尋求協助，協助回到原職場安排或調整合適的工作。 誰能申請這項服務呢？根據《災保法》第66條規定，事業單位有職災發生，雇主或職業災害勞工本人得向中央主管機關認可之「職能復健專業機構」提出申請，協助其擬訂「復工計畫」。該計畫會考量職業災害勞工工作分析、進行勞工功能性能力評估，此外也能提供增進其生心理功能之強化訓練等各種職能復健服務。 Photo Credit: 台大醫院廖哲緯醫師提供 職災勞工復工服務流程。 假使評估職災勞工仍無法勝任目前工作，可嘗試階段性、漸進式的復工，與主管協調職務內容、工作時間、工作任務等等。若目前工作能力與工作所需能力有明顯落差，則可嘗試安排工作強化訓練，唯須願意配合每週至少兩次、每次2小時以上、持續4至8週不間斷的訓練課程。

Q5：職能復健機構與職醫能提供什麼服務？