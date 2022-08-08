《再現之重：論複數的攝影與歷史》：純粹的視覺影像只不過是伊甸園式的虛構

文：約翰・泰格（John Tagg）

【印樣／工作手札：關於攝影、歷史與再現的筆記】

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我在圖書館做研究時，發現了路易斯・海因（Lewis Hine）一張鮮為人知的照片複本，原始照片是在1936年前後，為了公共事業振興署（Works Progress Administration）的全國研究計畫所拍的。其中呈現兩個年輕人，我們可能將照片的背景視為他們的起居室：一側的男人端正坐在具有木製扶手的椅子上；他左側的女人則坐在曲線起伏、具有精緻木椅腳的填充扶手椅上；兩人面對面坐著。男人在玩填字遊戲，女人則在閱讀，她的右手握著可能是拆信刀之類的東西。兩個人都面帶笑容，一半是因為開心，一半則是感到憂慮。男人身著短袖襯衫，自信地握著筆，但也許因為感到緊張，他的另一隻手則撫摸頸部下緣和衣領。

男人右方擺著小邊桌，桌上可能放著附有火柴夾設計的煙灰缸。桌子下方的置物架放著另一個我們看不清楚的物件。往桌子的左側，則是造型奇異、精雕細琢的金屬落地燈，佇立在附支腳的方形基座上，支撐著流蘇造型的巨大燈罩，其上飾有風格化的狩獵場景：右邊有一隻獵犬，雄鹿位於中央，而雄鹿奔向的左方則是一片草叢。每個圖案分別佔據了六邊 形燈罩的一面。我們無法窺見圖案是否持續連接到燈罩的其他面，不過如果坐在椅子上的男人抬起頭，則可以看見。

在男人的斜前方、但和照片畫面平行之處，是帶有彎腳造型的方形軟墊椅凳，在這對男女之間，有人還擺放了衣櫥或壁櫃（雖然那是靠近房間後方的角落，以此遮擋有圓形白色把手、深色油漆的房門），其上立著有（和落地燈一樣的）六角燈罩的小桌燈。

衣櫥或壁櫃有避免和相機鏡頭面互相平行，因此即便它標誌了影像中的一個頓挫（caesura），但由 於並不確切位在景深底端的面上，反倒聯繫起軟墊所在的面與朝斜後方延伸的牆面（牆中漆成深色的門若打開九十度，將在衣櫥所遮蔽的角落觸及另一面可見的牆）。相片中的這個部分肯定曝光過度，或是解析度在複印過程中大幅降低，但我們依然可以推測，兩面可見的牆壁所交會的平面，在畫面上是與壁櫃或衣櫥的垂直軸線——其兩扇關閉的櫃門交界 ——連成一線。

地板上似乎鋪著燈芯草地墊，但僅憑相片暗示的質地以及與房間牆面平行往後延伸的規律方格，難以斷定。無論那是不是燈芯草地墊，照片中的兩人似乎閒適地休息：男人戴著手錶與圖章戒指，女人的手則舒服地放在椅子扶手上，她的眼睛並沒有在閱讀放在大腿上的雜誌。然而，這個房間應該沒有用於原本規畫的用途。它也許屬於從一間房屋分隔而成的數間公寓之一。或許攝影師將兩人移駕至此，並把家具佈置成簡單、略為歪斜的對稱形狀。

我們不禁揣想：這是他們擁有的第一間住所嗎？（他發現自己深入相片，展開夢想——滑進潛藏在物件與意義組合之下的畫面：某種外觀、他的自我、一個重構的世界。）兩人年輕而體面，儀容整潔，頭髮整齊梳理，事業即將起步。許多含義懸在半空，似乎遍尋不著標的：這些物品是被帶進來的，或者這裡是住家？

這些東西：個人珠寶、家具、房間或「住家」、似乎相互碰觸的兩人腳踝（她很可能需要慰藉，他則尋求掌控感）、男人露出有勞動痕跡的手臂、女人腿上 沒穿絲襪、他們不需相視就能感到彼此的存在、對各自仔細劃分但枝微末節的居家活動漫不經心（他並非為了學習而閱讀，她也沒有在縫紉或打毛線）；凡此種種都代表必須費力重拾的許多片刻，在這裡定格成海因鏡頭前的年輕夫婦：健康、悠閒、從工廠裡解脫、並且對童工一無所知的新政世代，匯集了家庭與住家的種種能指，並從最基本組成單位的層次鞏固了社會；他們滿足、充滿希望、被直抵著房門的壁櫃關在房裡。也或許，那終究是衣櫥。雖然以起居室的背景來說，應該不太可能是衣櫥。

有些地方不太對勁。這批物件有一點瑕疵。1936年：時值華爾街股災（Wall Street Crash）七年之後，以及「羅斯福蕭條期」（Roosevelt Depression）的一年前。無法判定家具風格所屬的時代，也許是二手的。也無法定位影像本身；也許是海因的「晚期」作品。出人意料且不大牢靠。

有多少線索在這一點交會，似乎轉瞬聚合又逐漸消逝？ 海因個人的失望是否滲入了他的改革派腳本及其公共、政治的搬演：彷彿一道突如其來的光照亮這些物件和這個封閉的舞台？這道閃光燈，照亮影像、並將落地燈陰影投射到灰白且感光的彼處牆面上，透露了太多訊息，也糟蹋了其中的意識形態樂趣。

諾丁罕（Nottingham）的小組討論筆記 [1]

約翰・伯杰（John Berger）於1968年所撰的〈理解照片〉（Understanding a Photograph）文中主張「照片是被觀看的事物之紀錄」、「自動的紀錄」。他補充道，「攝影沒有專屬的語言」；「攝影不帶有轉變」。攝影在其中唯一的決定，是選擇在何時進行記錄與分離。伯杰對上述論點的探求，顯然使他和愈來愈多攝影書寫者的觀點產生牴觸。諸如安伯托・艾可（Umberto Eco）等論者曾指出，之所以能將攝影和感知相提並論，並非由於攝影是「自然的」過程，而是因為感知同樣也被符碼化。

攝影師將他或她的相機對準物體的世界，這個世界已然被建構為具有各種用途、價值與意義，儘管在感知過程中，這些用途、價值與意義往往不會顯得如此，而只被視為「自然地」認識一切「存在之物」（what is there）時所辨識出的性 質。