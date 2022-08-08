《再現之重：論複數的攝影與歷史》：純粹的視覺影像只不過是伊甸園式的虛構
我們想讓你知道的是
泰格關注過往未被納入攝影史論的攝影實踐形式，他剖析人們習以為常的權力機制——醫院、監獄、警察、法院與政府 組織，探查將影像紀錄作為「檔案」與「證據」、進而構築「實」的各種模式和修辭。
文：約翰・泰格（John Tagg）
【印樣／工作手札：關於攝影、歷史與再現的筆記】
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我在圖書館做研究時，發現了路易斯・海因（Lewis Hine）一張鮮為人知的照片複本，原始照片是在1936年前後，為了公共事業振興署（Works Progress Administration）的全國研究計畫所拍的。其中呈現兩個年輕人，我們可能將照片的背景視為他們的起居室：一側的男人端正坐在具有木製扶手的椅子上；他左側的女人則坐在曲線起伏、具有精緻木椅腳的填充扶手椅上；兩人面對面坐著。男人在玩填字遊戲，女人則在閱讀，她的右手握著可能是拆信刀之類的東西。兩個人都面帶笑容，一半是因為開心，一半則是感到憂慮。男人身著短袖襯衫，自信地握著筆，但也許因為感到緊張，他的另一隻手則撫摸頸部下緣和衣領。
男人右方擺著小邊桌，桌上可能放著附有火柴夾設計的煙灰缸。桌子下方的置物架放著另一個我們看不清楚的物件。往桌子的左側，則是造型奇異、精雕細琢的金屬落地燈，佇立在附支腳的方形基座上，支撐著流蘇造型的巨大燈罩，其上飾有風格化的狩獵場景：右邊有一隻獵犬，雄鹿位於中央，而雄鹿奔向的左方則是一片草叢。每個圖案分別佔據了六邊 形燈罩的一面。我們無法窺見圖案是否持續連接到燈罩的其他面，不過如果坐在椅子上的男人抬起頭，則可以看見。
在男人的斜前方、但和照片畫面平行之處，是帶有彎腳造型的方形軟墊椅凳，在這對男女之間，有人還擺放了衣櫥或壁櫃（雖然那是靠近房間後方的角落，以此遮擋有圓形白色把手、深色油漆的房門），其上立著有（和落地燈一樣的）六角燈罩的小桌燈。
衣櫥或壁櫃有避免和相機鏡頭面互相平行，因此即便它標誌了影像中的一個頓挫（caesura），但由 於並不確切位在景深底端的面上，反倒聯繫起軟墊所在的面與朝斜後方延伸的牆面（牆中漆成深色的門若打開九十度，將在衣櫥所遮蔽的角落觸及另一面可見的牆）。相片中的這個部分肯定曝光過度，或是解析度在複印過程中大幅降低，但我們依然可以推測，兩面可見的牆壁所交會的平面，在畫面上是與壁櫃或衣櫥的垂直軸線——其兩扇關閉的櫃門交界 ——連成一線。
地板上似乎鋪著燈芯草地墊，但僅憑相片暗示的質地以及與房間牆面平行往後延伸的規律方格，難以斷定。無論那是不是燈芯草地墊，照片中的兩人似乎閒適地休息：男人戴著手錶與圖章戒指，女人的手則舒服地放在椅子扶手上，她的眼睛並沒有在閱讀放在大腿上的雜誌。然而，這個房間應該沒有用於原本規畫的用途。它也許屬於從一間房屋分隔而成的數間公寓之一。或許攝影師將兩人移駕至此，並把家具佈置成簡單、略為歪斜的對稱形狀。
我們不禁揣想：這是他們擁有的第一間住所嗎？（他發現自己深入相片，展開夢想——滑進潛藏在物件與意義組合之下的畫面：某種外觀、他的自我、一個重構的世界。）兩人年輕而體面，儀容整潔，頭髮整齊梳理，事業即將起步。許多含義懸在半空，似乎遍尋不著標的：這些物品是被帶進來的，或者這裡是住家？
這些東西：個人珠寶、家具、房間或「住家」、似乎相互碰觸的兩人腳踝（她很可能需要慰藉，他則尋求掌控感）、男人露出有勞動痕跡的手臂、女人腿上 沒穿絲襪、他們不需相視就能感到彼此的存在、對各自仔細劃分但枝微末節的居家活動漫不經心（他並非為了學習而閱讀，她也沒有在縫紉或打毛線）；凡此種種都代表必須費力重拾的許多片刻，在這裡定格成海因鏡頭前的年輕夫婦：健康、悠閒、從工廠裡解脫、並且對童工一無所知的新政世代，匯集了家庭與住家的種種能指，並從最基本組成單位的層次鞏固了社會；他們滿足、充滿希望、被直抵著房門的壁櫃關在房裡。也或許，那終究是衣櫥。雖然以起居室的背景來說，應該不太可能是衣櫥。
有些地方不太對勁。這批物件有一點瑕疵。1936年：時值華爾街股災（Wall Street Crash）七年之後，以及「羅斯福蕭條期」（Roosevelt Depression）的一年前。無法判定家具風格所屬的時代，也許是二手的。也無法定位影像本身；也許是海因的「晚期」作品。出人意料且不大牢靠。
有多少線索在這一點交會，似乎轉瞬聚合又逐漸消逝？ 海因個人的失望是否滲入了他的改革派腳本及其公共、政治的搬演：彷彿一道突如其來的光照亮這些物件和這個封閉的舞台？這道閃光燈，照亮影像、並將落地燈陰影投射到灰白且感光的彼處牆面上，透露了太多訊息，也糟蹋了其中的意識形態樂趣。
諾丁罕（Nottingham）的小組討論筆記 [1]
約翰・伯杰（John Berger）於1968年所撰的〈理解照片〉（Understanding a Photograph）文中主張「照片是被觀看的事物之紀錄」、「自動的紀錄」。他補充道，「攝影沒有專屬的語言」；「攝影不帶有轉變」。攝影在其中唯一的決定，是選擇在何時進行記錄與分離。伯杰對上述論點的探求，顯然使他和愈來愈多攝影書寫者的觀點產生牴觸。諸如安伯托・艾可（Umberto Eco）等論者曾指出，之所以能將攝影和感知相提並論，並非由於攝影是「自然的」過程，而是因為感知同樣也被符碼化。
攝影師將他或她的相機對準物體的世界，這個世界已然被建構為具有各種用途、價值與意義，儘管在感知過程中，這些用途、價值與意義往往不會顯得如此，而只被視為「自然地」認識一切「存在之物」（what is there）時所辨識出的性 質。
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。