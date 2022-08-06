《日本偶像帝國》：成為國民偶像的嵐，在傑尼斯史上的意義是？
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自從傑尼斯的創立者去世後，日本人才開始談論「偶像製造」的學問，明星要如何在舞台上不敗、長青，也成為亞洲與全球娛樂產業的顯學。在那個演藝圈百花齊放的年代，男女偶像輩出，爭排名、搶版面很常見，本書深入那個時代，暢談花樣男女的出道歷程，並分析成名的真正關鍵。
文：太田省一
成為國民偶像的嵐
一九九九年出道後，嵐（ARASHI）擴大活動範圍的同時，也越來越受歡迎，並逐漸被稱為國民偶像。
嵐在二○○○年舉辦第一場演唱會，二○○七年還特地選擇東京巨蛋，也就是出道前首次亮相的地方，實現嵐單獨公演的夢想。期間，依據松本潤的提案導入移動式舞台裝置，讓演唱會的評價提高。接著二○○八年，舉辦五大巨蛋巡迴演唱會，並以傑尼斯身分成為繼SMAP之後第二組在國立競技場舉辦演唱會的藝人。這場在國立競技場的公演，也是嵐第二次亞洲巡迴演唱會的一環，並在台灣、韓國、中國等地舉辦演唱會，顯示傑尼斯以東亞地區為中心，在海外的人氣也越來越高，嵐則是其中的代表性人物。
以這種方式穩扎穩打累積實績的同時，二○○九年嵐首次登上「NHK紅白歌唱大賽」，表演了包括出道曲〈A・RA・SHI〉（一九九九年）和〈Love so sweet〉（二○○七年）等四首歌曲的特別組曲。一直以來，傑尼斯基本上只有SMAP和TOKIO這兩組可以參加紅白，嵐的參加，也可說是小傑尼斯黃金時期的世代參與演出的歷史性事件。之後，他們在二○一○年成為該節目史上第一個團體主持人，更在二○一四年首次擔任壓軸演出，逐漸成為「紅白」的核心人物。
從SMAP開始，除了以歌手身分活躍之外，擁有冠名綜藝節目對傑尼斯團體來說已經成為一套「勝利方程式」。嵐當然也不例外！二○○一年開播的深夜綜藝節目「真夜中的嵐」（日本電視台，二○○一∼二○○二年）讓他們開始踏上這條道路。
隨後的「嵐的大秘密」（TBS電視台，二○○八∼二○一三年）進入黃金時段，同時段還有「VS嵐」（富士電視台，二○○八∼二○二○年）和「嵐的大挑戰」（日本電視台，二○一○∼二○二○年）兩檔冠名綜藝節目。「VS嵐」是在攝影棚內與來賓一起參加原創遊戲的節目，至於「嵐的大挑戰」則是利用每個成員不同的個性和嗜好進行拍攝，雖然與過去企劃性豐富的節目風格大不相同，但是在黃金時段擁有兩個歷久不衰的冠名節目，這件事本身已經說明「嵐在傑尼斯裡面的特殊地位」。
五人各自的活動
另一方面，成員們各自的演藝活動也很豐富。
五人主要都是以演員的活動為重心，所有成員都參與連續劇的演出，其中又以二宮和也和松本潤的比重比較高。
從小傑尼斯時代開始，在舞台劇和連續劇方面累積經驗的二宮和也，以嵐出道之後也主演了電影《青之炎》（導演：蜷川幸雄，二○○三年）等多部電影和連續劇，更曾獲頒日本電影學院獎最佳男主角獎等眾多獎項。此外，他的演技在克林・ 伊斯威特執導的《來自硫磺島的信》（二○○六年）中享譽國際，深厚的演技表現力倍受肯定。
松本潤也同樣從小傑尼斯時代開始，陸續演出連續劇、電影和舞台劇。成為嵐的成員之後，他首次主演連續劇《金田一少年之事件簿》第三季（日本電視台，二○○一年），接著在二○○二年播出的校園連續劇《極道鮮師》第一季（日本電視台）扮演流氓學生角色而廣受關注。
隨後二○○五年，松本潤在校園連續劇《流星花園》（TBS電視台）中飾演道明寺司一角，該劇也因此一炮而紅，後續還拍攝續集《流星花園2》（二○○七年）和電影《流星花園F》（導演：石井康晴，二○○八年）。這些戲劇的主題曲〈WISH〉（二○○五年）、〈Love so sweet〉（二○○七年）、〈One Love〉（二○○八年）都是由嵐負責演唱，並成為代表歌曲。
由櫻井翔主演的《木更津貓眼》（TBS 電視台，二○○二年）的主題曲〈a DAY in Our Life〉，以及大野智主演的《魔王》（TBS 電視台，二○○八年）的〈truth〉（二○○八年）也都是由嵐演唱。由團員演出的戲劇，主題曲成為代表性熱門歌曲的情況，在嵐之中特別明顯。
相葉雅紀特別在近幾年，以綜藝節目為主的主持人身分展開活動。例如「Tokyo Live 22 點──週日晚間輕鬆現場直播中」（東京電視台，二○一四∼二○一五年）就是一個完全發揮他友善性格的節目。在「哦！體育」（NHK，二○一六∼二○一九年）這類邀請不同領域來賓的節目，他的人格特質同樣也成為最佳武器。
本來就擅長唱歌和跳舞的大野智，則是以表演方面為重心，另一方面，他也經常在個人活動中展現自己的藝術天賦。出版藝術寫真集《FREE STYLE》（M.Co.，二○○八年）和《FREESTYLE II》（M.Co.，二○一五年），並積極在日本國內外舉辦個展，還負責設計「24小時電視〔愛心救地球〕」（日本電視台，一九七八年∼現在）的專屬T-shirt，並在「嵐的大挑戰」等電視節目的企劃單元中，展現他在創作方面的功力。
談到櫻井翔，還要特別要介紹他身為解說員的活動。像是現在也持續在新聞節目特別節目裡，他作為解說員的形象，已經深植人心。雖然已經有前輩中居正廣這樣的先例，但他也出現在國政選舉的開票特別報導節目中，對於提升傑尼斯在新聞節目中的存在感，發揮了重要作用。
嵐所展現的「比平凡還要更平凡」
雖然櫻井翔以解說員身分展開活動是極具代表性的表現，但是對嵐整體來說，這並沒有太強烈的所謂娛樂圈的味道。我認為這件事也和「平凡」這個嵐的魅力有關。
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抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
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TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。