《日本偶像帝國》：成為國民偶像的嵐，在傑尼斯史上的意義是？

文：太田省一

成為國民偶像的嵐

一九九九年出道後，嵐（ARASHI）擴大活動範圍的同時，也越來越受歡迎，並逐漸被稱為國民偶像。

嵐在二○○○年舉辦第一場演唱會，二○○七年還特地選擇東京巨蛋，也就是出道前首次亮相的地方，實現嵐單獨公演的夢想。期間，依據松本潤的提案導入移動式舞台裝置，讓演唱會的評價提高。接著二○○八年，舉辦五大巨蛋巡迴演唱會，並以傑尼斯身分成為繼SMAP之後第二組在國立競技場舉辦演唱會的藝人。這場在國立競技場的公演，也是嵐第二次亞洲巡迴演唱會的一環，並在台灣、韓國、中國等地舉辦演唱會，顯示傑尼斯以東亞地區為中心，在海外的人氣也越來越高，嵐則是其中的代表性人物。

以這種方式穩扎穩打累積實績的同時，二○○九年嵐首次登上「NHK紅白歌唱大賽」，表演了包括出道曲〈A・RA・SHI〉（一九九九年）和〈Love so sweet〉（二○○七年）等四首歌曲的特別組曲。一直以來，傑尼斯基本上只有SMAP和TOKIO這兩組可以參加紅白，嵐的參加，也可說是小傑尼斯黃金時期的世代參與演出的歷史性事件。之後，他們在二○一○年成為該節目史上第一個團體主持人，更在二○一四年首次擔任壓軸演出，逐漸成為「紅白」的核心人物。

從SMAP開始，除了以歌手身分活躍之外，擁有冠名綜藝節目對傑尼斯團體來說已經成為一套「勝利方程式」。嵐當然也不例外！二○○一年開播的深夜綜藝節目「真夜中的嵐」（日本電視台，二○○一∼二○○二年）讓他們開始踏上這條道路。

隨後的「嵐的大秘密」（TBS電視台，二○○八∼二○一三年）進入黃金時段，同時段還有「VS嵐」（富士電視台，二○○八∼二○二○年）和「嵐的大挑戰」（日本電視台，二○一○∼二○二○年）兩檔冠名綜藝節目。「VS嵐」是在攝影棚內與來賓一起參加原創遊戲的節目，至於「嵐的大挑戰」則是利用每個成員不同的個性和嗜好進行拍攝，雖然與過去企劃性豐富的節目風格大不相同，但是在黃金時段擁有兩個歷久不衰的冠名節目，這件事本身已經說明「嵐在傑尼斯裡面的特殊地位」。

五人各自的活動

另一方面，成員們各自的演藝活動也很豐富。

五人主要都是以演員的活動為重心，所有成員都參與連續劇的演出，其中又以二宮和也和松本潤的比重比較高。

從小傑尼斯時代開始，在舞台劇和連續劇方面累積經驗的二宮和也，以嵐出道之後也主演了電影《青之炎》（導演：蜷川幸雄，二○○三年）等多部電影和連續劇，更曾獲頒日本電影學院獎最佳男主角獎等眾多獎項。此外，他的演技在克林・ 伊斯威特執導的《來自硫磺島的信》（二○○六年）中享譽國際，深厚的演技表現力倍受肯定。

松本潤也同樣從小傑尼斯時代開始，陸續演出連續劇、電影和舞台劇。成為嵐的成員之後，他首次主演連續劇《金田一少年之事件簿》第三季（日本電視台，二○○一年），接著在二○○二年播出的校園連續劇《極道鮮師》第一季（日本電視台）扮演流氓學生角色而廣受關注。

隨後二○○五年，松本潤在校園連續劇《流星花園》（TBS電視台）中飾演道明寺司一角，該劇也因此一炮而紅，後續還拍攝續集《流星花園2》（二○○七年）和電影《流星花園F》（導演：石井康晴，二○○八年）。這些戲劇的主題曲〈WISH〉（二○○五年）、〈Love so sweet〉（二○○七年）、〈One Love〉（二○○八年）都是由嵐負責演唱，並成為代表歌曲。

由櫻井翔主演的《木更津貓眼》（TBS 電視台，二○○二年）的主題曲〈a DAY in Our Life〉，以及大野智主演的《魔王》（TBS 電視台，二○○八年）的〈truth〉（二○○八年）也都是由嵐演唱。由團員演出的戲劇，主題曲成為代表性熱門歌曲的情況，在嵐之中特別明顯。

相葉雅紀特別在近幾年，以綜藝節目為主的主持人身分展開活動。例如「Tokyo Live 22 點──週日晚間輕鬆現場直播中」（東京電視台，二○一四∼二○一五年）就是一個完全發揮他友善性格的節目。在「哦！體育」（NHK，二○一六∼二○一九年）這類邀請不同領域來賓的節目，他的人格特質同樣也成為最佳武器。

本來就擅長唱歌和跳舞的大野智，則是以表演方面為重心，另一方面，他也經常在個人活動中展現自己的藝術天賦。出版藝術寫真集《FREE STYLE》（M.Co.，二○○八年）和《FREESTYLE II》（M.Co.，二○一五年），並積極在日本國內外舉辦個展，還負責設計「24小時電視〔愛心救地球〕」（日本電視台，一九七八年∼現在）的專屬T-shirt，並在「嵐的大挑戰」等電視節目的企劃單元中，展現他在創作方面的功力。

談到櫻井翔，還要特別要介紹他身為解說員的活動。像是現在也持續在新聞節目特別節目裡，他作為解說員的形象，已經深植人心。雖然已經有前輩中居正廣這樣的先例，但他也出現在國政選舉的開票特別報導節目中，對於提升傑尼斯在新聞節目中的存在感，發揮了重要作用。

嵐所展現的「比平凡還要更平凡」

雖然櫻井翔以解說員身分展開活動是極具代表性的表現，但是對嵐整體來說，這並沒有太強烈的所謂娛樂圈的味道。我認為這件事也和「平凡」這個嵐的魅力有關。