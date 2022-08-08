《致勝思維》：經常有人問他們的相異與相似之處，我可以這麼告訴你——科比苦幹，喬丹巧幹

文：提姆．葛洛弗（Tim S. Grover）、莎里．溫克（Shari Wenk）

二○○七年，我開始訓練科比．布萊恩的前一晚，我坐在一家小餐館裡，距離我在新港海岸（Newport Coast）下榻的飯店不遠。科比走進來點了一份壽司外帶。

我當時跟他還不熟。喬丹建議他聘用我後，我們交換過許多通電話，之前幾年也打過幾次交道，但從未真正相處。

情況即將急遽改變。

多年來，許多球員問喬丹是否可以在球季期間聘用我訓練他們，總是得到一個標準答案：我不是付錢讓他訓練我，而是付錢讓他不要訓練別人。但他此時已經退休，真心希望科比的職業生涯盡可能維持最高水準。

我見過也聽過有關這兩人的種種對比。我做足了功課，準備好親眼看看他們究竟多麼相像或不同。

我注意到的第一個重大差異是：科比．布萊恩可以在晚餐時間走進壽司餐館，沒有人跑過來索取照片或簽名。

我沒有批評或不敬的意思，只是實話實說。喬丹從來沒辦法這麼做。我在他身邊多年，早以為每一位超級巨星都有相同的待遇。

我們隔天在加州大學爾灣分校開始合作。科比很安靜，個性拘謹……全神貫注。我們談起他的膝蓋問題、他想加強訓練的其他部位，以及他長久以來心心念念的一件事：他想知道關於喬丹的一切。訓練計畫、排程、動作，整套例行程序。他想知道喬丹的生活方式、他如何應對特定情況、如何對待隊友和教練，以及科比可以替他的私人火藥庫添加的其他各種武器。

他渴望求取知識。

不是為了變成喬丹，而是為了變成更好的科比。

這些年來跟我打聽喬丹的許多球員，大多想模仿他的心態與戰術；這是辦不到的事。我可以列出令他如此偉大的所有特色、習慣和道理，但祕訣在於如何將所有因素融合起來，在這一點上，每個人都有自己獨一無二的方法。你可以取得可口可樂的每一項成分（瓶身上就有寫），以上千種不同方法進行組合，但你永遠無法複製可口可樂，因為重點不在於成分，而是將所有原料結合起來的配方。

當你成為偶像，你永遠無法被複製。

科比明白這個道理。他想學習，想落實對他有用的特定方法，持續提升他自己的競技狀態。因為當你已是頂尖人物，沒有太多人能教你如何變得更好。

經常有人問我這兩人的相異與相似之處。我不喜歡比較，因為對我來說，他們是如此不同而獨特，任何比較都對他們兩人不公平。但是如果你想聽聽簡單的總結，我可以這麼告訴你：

科比苦幹，喬丹巧幹。

科比從不停歇。他質疑訓練計畫的每個面向；他需要知道每個項目為什麼有效果、有什麼效果。他並非沒有倦怠的時候——還剩下什麼？——但他總會完成訓練，而且總會回頭要求加重訓練。

他永遠看不膩比賽影片。他會一遍遍觀看某個片段，重溫當時的狀況，思考如何能打得更好。他隨身攜帶一台DVD放影機——當時還沒有iPad——以便觀看球隊特地為他製作的影片。這樣還不夠，我們找來我的球員發展總監麥克．普羅柯皮奧（Mike Procopio）分析每一場比賽和每一名對手的影片，研究各種可能情節，制定戰略。那是科比在凌晨兩點到四點的關注焦點……除非他在球場練習投籃。

當他想鍛鍊特定技術，假如凌晨三點有體育館還開著，他必定到場。那些年我從不睡覺，只是抓時間打盹，因為你不知道他什麼時候打算進行訓練。我們會在半夜三點進球場，到了四點半，我會要求他回家稍作休息。但我會留下來……因為我知道他十五分鐘後會偷溜回來，我得再度要求他回家。在我們的所有訓練項目當中，最難的就是要求他稍微停歇。

運動場上充斥著「衝衝衝」和「打打打」的加油聲，從未對「停止」投以足夠的時間與關注。勝利需要你偶爾停下來，雙腳著地，聽一聽、看一看、聞一聞、學習、領略。如果你只能蒙著頭一陣猛衝，最後說不定會和勝利擦肩而過，甚至沒認出它來。

喬丹知道何時停下來。他有極高的悟性，不需要和別人一樣投入大量時間與力氣研究；他就是能心領神會。他也會看看影片，但只是為了確認他已經在腦中重播過的情節。他的頭腦就像一座收藏了無限畫面、片段與戰術的圖書館；他記得每一個動作與反應，也知道如何迎戰每一場比賽。

你永遠不會在清晨四點的球場看到他的身影。他從不熬夜，因為他知道睡眠也是訓練的一環，而且正如我前面說的，我們幾乎每天在早上五點、六點或七點訓練，視排程與時區而定。到外地出賽的時候，他偶爾會在深夜進行體能訓練，只為了保持良好狀態。有一次，他打算一下飛機就直奔體育館，我得跟他借一件T恤，因為我沒時間進房間換衣服。兩年後，他看見我再度穿上那件T恤，想起我沒有還他衣服。那傢伙從不忘記任何事情——正如我們在《最後一舞》中所見。

他從不質問訓練項目的內容與理由；他靠自己的感受力來判斷哪些項目對他有效。我會替他做好規劃，看著他完成訓練。他通常要求我陪他一起練，只為了找個人一較高下。但他的目標是效率與成效，一如所有事情。

關於清晨五點、六點或七點的體能訓練：球賽結束之後，我們之間的對話有時候僅限於我問他：「幾點？」喬丹言簡意賅地回我一個數字——五、六或七。但我從未向讀者解釋，我們為什麼總是需要切換練習時間。