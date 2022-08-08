《致勝思維》：經常有人問他們的相異與相似之處，我可以這麼告訴你——科比苦幹，喬丹巧幹
我們想讓你知道的是
自信是最猛的藥，而勝利是藥販。自信是懷疑、不安全感、驚慌和自卑的解藥，在你失控墜落時拉你一把，在你恐懼和脆弱時給你打預防針。不過沒有人可以替你開處方箋，沒有人可以拿藥給你。你如果不能察覺潛藏內心深處的自信，把它召喚出來，就無法擁有自信。
文：提姆．葛洛弗（Tim S. Grover）、莎里．溫克（Shari Wenk）
二○○七年，我開始訓練科比．布萊恩的前一晚，我坐在一家小餐館裡，距離我在新港海岸（Newport Coast）下榻的飯店不遠。科比走進來點了一份壽司外帶。
我當時跟他還不熟。喬丹建議他聘用我後，我們交換過許多通電話，之前幾年也打過幾次交道，但從未真正相處。
情況即將急遽改變。
多年來，許多球員問喬丹是否可以在球季期間聘用我訓練他們，總是得到一個標準答案：我不是付錢讓他訓練我，而是付錢讓他不要訓練別人。但他此時已經退休，真心希望科比的職業生涯盡可能維持最高水準。
我見過也聽過有關這兩人的種種對比。我做足了功課，準備好親眼看看他們究竟多麼相像或不同。
我注意到的第一個重大差異是：科比．布萊恩可以在晚餐時間走進壽司餐館，沒有人跑過來索取照片或簽名。
我沒有批評或不敬的意思，只是實話實說。喬丹從來沒辦法這麼做。我在他身邊多年，早以為每一位超級巨星都有相同的待遇。
我們隔天在加州大學爾灣分校開始合作。科比很安靜，個性拘謹……全神貫注。我們談起他的膝蓋問題、他想加強訓練的其他部位，以及他長久以來心心念念的一件事：他想知道關於喬丹的一切。訓練計畫、排程、動作，整套例行程序。他想知道喬丹的生活方式、他如何應對特定情況、如何對待隊友和教練，以及科比可以替他的私人火藥庫添加的其他各種武器。
他渴望求取知識。
不是為了變成喬丹，而是為了變成更好的科比。
這些年來跟我打聽喬丹的許多球員，大多想模仿他的心態與戰術；這是辦不到的事。我可以列出令他如此偉大的所有特色、習慣和道理，但祕訣在於如何將所有因素融合起來，在這一點上，每個人都有自己獨一無二的方法。你可以取得可口可樂的每一項成分（瓶身上就有寫），以上千種不同方法進行組合，但你永遠無法複製可口可樂，因為重點不在於成分，而是將所有原料結合起來的配方。
當你成為偶像，你永遠無法被複製。
科比明白這個道理。他想學習，想落實對他有用的特定方法，持續提升他自己的競技狀態。因為當你已是頂尖人物，沒有太多人能教你如何變得更好。
經常有人問我這兩人的相異與相似之處。我不喜歡比較，因為對我來說，他們是如此不同而獨特，任何比較都對他們兩人不公平。但是如果你想聽聽簡單的總結，我可以這麼告訴你：
科比苦幹，喬丹巧幹。
科比從不停歇。他質疑訓練計畫的每個面向；他需要知道每個項目為什麼有效果、有什麼效果。他並非沒有倦怠的時候——還剩下什麼？——但他總會完成訓練，而且總會回頭要求加重訓練。
他永遠看不膩比賽影片。他會一遍遍觀看某個片段，重溫當時的狀況，思考如何能打得更好。他隨身攜帶一台DVD放影機——當時還沒有iPad——以便觀看球隊特地為他製作的影片。這樣還不夠，我們找來我的球員發展總監麥克．普羅柯皮奧（Mike Procopio）分析每一場比賽和每一名對手的影片，研究各種可能情節，制定戰略。那是科比在凌晨兩點到四點的關注焦點……除非他在球場練習投籃。
當他想鍛鍊特定技術，假如凌晨三點有體育館還開著，他必定到場。那些年我從不睡覺，只是抓時間打盹，因為你不知道他什麼時候打算進行訓練。我們會在半夜三點進球場，到了四點半，我會要求他回家稍作休息。但我會留下來……因為我知道他十五分鐘後會偷溜回來，我得再度要求他回家。在我們的所有訓練項目當中，最難的就是要求他稍微停歇。
運動場上充斥著「衝衝衝」和「打打打」的加油聲，從未對「停止」投以足夠的時間與關注。勝利需要你偶爾停下來，雙腳著地，聽一聽、看一看、聞一聞、學習、領略。如果你只能蒙著頭一陣猛衝，最後說不定會和勝利擦肩而過，甚至沒認出它來。
喬丹知道何時停下來。他有極高的悟性，不需要和別人一樣投入大量時間與力氣研究；他就是能心領神會。他也會看看影片，但只是為了確認他已經在腦中重播過的情節。他的頭腦就像一座收藏了無限畫面、片段與戰術的圖書館；他記得每一個動作與反應，也知道如何迎戰每一場比賽。
你永遠不會在清晨四點的球場看到他的身影。他從不熬夜，因為他知道睡眠也是訓練的一環，而且正如我前面說的，我們幾乎每天在早上五點、六點或七點訓練，視排程與時區而定。到外地出賽的時候，他偶爾會在深夜進行體能訓練，只為了保持良好狀態。有一次，他打算一下飛機就直奔體育館，我得跟他借一件T恤，因為我沒時間進房間換衣服。兩年後，他看見我再度穿上那件T恤，想起我沒有還他衣服。那傢伙從不忘記任何事情——正如我們在《最後一舞》中所見。
他從不質問訓練項目的內容與理由；他靠自己的感受力來判斷哪些項目對他有效。我會替他做好規劃，看著他完成訓練。他通常要求我陪他一起練，只為了找個人一較高下。但他的目標是效率與成效，一如所有事情。
關於清晨五點、六點或七點的體能訓練：球賽結束之後，我們之間的對話有時候僅限於我問他：「幾點？」喬丹言簡意賅地回我一個數字——五、六或七。但我從未向讀者解釋，我們為什麼總是需要切換練習時間。
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新國科會主委吳政忠：部會協力串聯，打造不只科技部的科技，回應社會多元需求
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國家科學及技術委員會揭牌及主任委員布達儀式7月27日於科技大樓舉行，原科技部部長吳政忠出任首任主任委員，承接過去使命再提出四點精進方向，期待透過跨部會協力，布局新興科技與產業。
科技部改制為「國家科學及技術委員會」（以下稱「新國科會」），7月27日於科技大樓舉行揭牌及主任委員布達儀式，與會貴賓不只涵蓋產官學界，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌也親臨會場，共同見證我國科研事務推動最高權責機關成立，為政府組織改造立下重要的里程碑。
新國科會打造不只是科技部的科技，建立科技與臺灣社會的多元聯繫
臺灣的科技不應該只有科技部，而是還有經濟部、衛福部等所有部會在一起，但是用科技部的名稱出去國外，好像就變成全臺灣的科技都是科技部的。所以我說，科技不會只有科技部的科技，應該是所有部會的總合。
新國科會首任主委吳政忠在致詞開頭即強調「部會合作」的組織核心，表示「科技不只是科技，科技與經濟、社會、環境等面相都有密切的關係」，也因此不應侷限於某個部分，應當是多個部會、學術界、產業界等攜手合作推動。
有別於過去科技部與行政院科技會報辦公室以合作關係來協調部會，未來新國科會改以委員會的組織形式運行，透過每月主要部會的首長共同商議策略方向，能夠整合部會資源，協作共達目標，此舉不只立下我國科技發展全新的里程碑，也讓臺灣能夠更靈敏的面對國際競爭。
新國科會前身是1959年行政院國家科學委員會，又於2014年改制為科技部，過去肩負推動全國整體科技發展、支援學術基礎研究，以及發展科學園區等三大使命，在歷任部長的努力下，更將創新創業加入推動目標。如今的新國科會不只承接過去使命，主任委員吳政忠更提出以下四點未來新國科會所精進的方向：
一、跨部會協力，布局新興科技與產業
儘管臺灣小、科技預算不如國外，但臺灣部會之間高效率、精準連結的合作模式，將成為與國外競爭時的最大優勢，而「跨部會」溝通不只是未來新國科會的努力目標，也是新國科會最核心的思考架構。
二、基礎學術研究奠基
回顧過去兩年臺灣新冠疫情的防疫成果，無論在病毒醫學還是疫苗研發領域，基礎科學研究一直都是技術開發的堅強後盾；所以在臺灣邁向國際頂尖的路上，無論半導體、太空、還是人工智慧，科技的基礎研究與國際互動都將是新國科會注重的發展方向。
三、打造精緻多元的生活科學園區
過去半導體產業已替臺灣打下堅實的基礎，科技園區的產值從2.7兆成長到去（2021）年3.7兆，但除了半導體，其他的產業也需要布局，尤其是精準健康、智慧農醫、電動車、太空科技、低軌衛星等「接近生活」的重點產業。
四、實踐科技的人文社會價值
隨著科技與生活拉近距離，未來的科技發展必然需要與社會需求、環境永續連結，回應外在社會環境的變化；此外，科技人才培育、加強臺灣女性在科技面的投入比例，都將是未來新國科會欲強化的目標。
進一步探究，就會發現上述新國科會的策略方針並非憑空發想，而是源自對產業發展的細微觀察與豐富的知識、經驗的珍貴結晶。早在吳政忠任職行政院科技顧問組副執行秘書時，就已觀察到「當科技更接近生活，產品價值就會大幅度的翻倍成長」的現象，再回顧臺灣善於代工製造零件的發展歷史，才萌生「將臺灣強而有力的製造技術與創新想法整合」的初步想法。
但是「整合」一詞的背後，需要的是基礎研究、應用研究，產業實務之間的環環相扣，過程不只涉及公私跨部門、跨領域的協調，也是一個漫長轉換的過程，並非一蹴可及。最後，在數年醞釀及無數人的共同努力下，儘管過程困難重重，以「部會合作」思考為核心的組織架構「新國科會」終於順利誕生，讓整體國家的科技發展得以提升至行政院層級的高度，向下整合上中游的基礎研究、下游的應用研究及產業實務的連接，創造更多的商機與價值。
新國科會的挑戰與期許，後疫情時代的科技人文關懷
如今全球進入後疫情時代，國際關係變動不定，更面臨供應鏈重組、數位轉型等產業挑戰，科技作為國家發展重要的中堅力量，勢必需要更快速的布局因應，在變動中搶得先機。但除了研究與創新，科技與人文社會的結合也是新國科會的一大核心。
隨著人工智慧、太空等科技發展，生活中科技將無所不在，因此未來傳統產業必然將被完全翻轉，此時人文社會科學就扮演嫁接技術與生活文化的重要橋樑，彰顯科學研究成果對人類福祉的巨大貢獻。但這一切的前提是科技與社會必須主動伸手，彼此接觸、相互了解，攜手促進社會總體的福祉發展。新國科會成立之日，同時也是「國科會職場互助教保服務中心[註]」揭牌日，便能看見國科會對人文的用心，除了前述四大重點外，對於女性人才的培育、原住民教育的深耕、環境永續，都將是國科會的重點目標，如何透過科技連結社會的需求，正是新國科會追求的核心，因此新國科會不只是部會整合、資源分配與未來展望而已，更是將科技應用在民間的推動者，同時成為科技與人文交流的平台，最大化科技對總體社會福祉的貢獻。
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[註]：國科會職場互助教保服務中心於110年8月開辦，位於科技大樓1樓，是臺灣公共托育協會承接的第一間職場教保中心。以平價、優質、非營利、社區化之方向營運，希望透過政府與公益法人團體協力的方式，結合民間團體資源，提供孩子優質的教保品質，減輕社區家庭照顧負擔，提升教保人員工作環境與權益。資料來源：財團法人彭婉如文教基金會。