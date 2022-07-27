英國保守黨魁電視辯論第二輪：誰對中國更強悍？主持人直播中昏倒讓節目中斷

英國保守黨魁電視辯論週二（26日）來到第二輪，由Talk TV和太陽報（The Sun）共同主持。不過兩位候選人的辯論在鏡頭外傳來一聲巨響後，戲劇性地暫停了。電視鏡頭帶到候選人之一、外交大臣特拉斯（Liz Truss）看起來非常震驚，Talk TV稍後證實，是主持人在直播中暈倒了。

前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和特拉斯在第二次面對面的電視辯論中再次就稅收、國民健保（NHS）資金和經濟針鋒相對，正要開始討論英國對烏克蘭的支持時，一聲巨響打斷了正在回答問題的特拉斯，她被巨響聲嚇到雙手掩面，看起來相當擔心，當她走下舞台時，可以聽到她說「喔，我的天啊」。

該節目立即停播，螢幕上出現「我們對節目的中斷感到抱歉」的跑馬燈。螢幕前的民眾一陣錯愕，都在想究竟發生了什麼事？

參加活動的記者被告知，現場出現了醫療問題，而不是安全警報。隨後Talk TV在推特上證實，該電視節目的政治編輯凱特．麥肯（ Kate McCann ）在辯論進行中昏倒了。

麥肯原預計在今晚與太陽報的政治編輯科爾（Harry Cole）一起主持，不過科爾稍早COVID-19核酸檢測呈現陽性。

麥肯稍後被證實沒有大礙，不過基於 醫療因素，辯論仍被中止。兩位候選人則留在現場於參加辯論提問的民眾對談，隨後表示聽到麥肯沒事他們鬆了一口氣，並說他們很樂意重新辯論。

Sunak and Truss now chatting with the audience at the Talk TV debate pic.twitter.com/NBct9h8K6a — Katy Balls (@katyballs) July 26, 2022

辯論會比誰對中國更強悍，中國怒批英國政客炒作話題

這是兩位候選人這週的第二場電視辯論，昨日於BBC主持的辯論砲火激烈，二人都表明應對中國採取強硬立場，中國儼然成為保守黨魁之爭的重要話題，也引來中國不滿。

在昨日的辯論中，被視為保守黨中「鷹派」的特拉斯表示，如果她成為首相，將承諾打擊社交媒體巨頭TikTok等中資公司，並向「專制政權限制技術出口」。

China rejects as “irresponsible” a pledge by UK prime minister hopeful Liz Truss to clamp down on Chinese-owned companies such as TikTok https://t.co/OX0dOlnxsf — Bloomberg (@business) July 26, 2022

蘇納克則在辯論會前發表聲明，稱中國和中國共產黨是本世紀對英國和世界安全與繁榮的最大威脅。如果他成為首相，他承諾會關閉英國境內30間孔子學院（是世界上數量最多的），稱這些教育和文化機構被中國政府利用，於英國的大學推廣軟實力。

蘇納克也承諾，將 擴大軍情五處的影響力，為英國企業和大學提供更大的支持，以打擊中國的間諜活動，保護英國的知識財產權；並 取法北大西洋公約組織（NATO）要成立自由國家國際聯盟，來應對來自中國的網路威脅。

1/ China and the Chinese Communist Party represent the largest threat to Britain and the world’s security and prosperity this century.



Read this thread👇on how I will face down China. pic.twitter.com/VSD88gfG68 — Rishi Sunak (@RishiSunak) July 25, 2022

蘇納克也在辯論上表示，「 我們需要做的是承認中國對我們的國家安全構成威脅，對我們的經濟安全構成威脅」，「我們還需要捍衛我們的價值觀。當談到香港時，我很高興確保我們提供資金，以歡迎成千上萬離開香港的人來到這個國家。」

不過 特拉斯立刻反擊，說蘇納克 「直到1個月前，都還在推動與中國建立更密切貿易關係」。她指責蘇納克領導的前財政部門懷有與中國建立更密切經濟關係的想望，而她所領導的外交部則對中國採取了最強硬的立場，包括「明確表示台灣應該能夠自我防衛」。

這樣的辯論內容也引發北京不悅，中國外交部發言人趙立堅週二（26日）表示，英國保守黨魁選舉是英國內政，中國「不感興趣」，但「奉勸英國個別政客不要動輒拿中國說事，鼓譟『中國威脅論』」，強調「這種不負責任的言論，解決不了自己國內的問題」。

《CNN》指出，近年來，英國對北京鎮壓香港、於新疆地區涉嫌嚴重侵犯人權的行為、以及由中國資助的基礎設施對西方國家安全構成威脅的擔憂，中英關係近年來一直很緊張，加劇了保守黨內部對中國的強硬立場，可說是終止了前任保守黨政府所描述的「中英關係黃金時代」。

誰目前民調領先？

大約18萬名保守黨成員將於9月進行投票，結果將於9月5日公布誰是下一任英國首相。民調公司YouGov對507名保守黨成員進行的一項調查，近三分之二的人認為特拉斯與選民的聯繫更緊密，而僅有19%的人支持蘇納克。54%的人認為特拉斯更討人喜歡，相比之下，蘇納克僅獲得35%的支持。

博彩公司Oddschecker也指出，特拉斯在擔任英國首相的競爭中處於領先地位，辯論後支持特拉斯獲勝的機率急劇上升。

Liz Truss is seen as more in touch, likeable, trustworthy & performed better on the issues. Snap YouGov poll of 507 Conservative party members who watched last night’s BBC debate shows @trussliz is seen as the better performer with 50% saying so to Rishi Sunak’s 39%. #Liz4Leader pic.twitter.com/hPYMdFYtTL — Iain Duncan Smith MP (@MPIainDS) July 26, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範