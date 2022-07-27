北京高調紀念九二共識30週年，汪洋重申「大陸與台灣同屬一個中國」，陸委會：事實是沒有共識

「九二共識」三十週年座談會，汪洋喊話：統一有好處，台獨是絕路

（中央社）中國全國政協主席汪洋昨（26）日在「九二共識」座談會上，再度重申陸方對「九二共識」的一貫立場，聲稱其重要性在「明確兩岸關係的根本性質」，即「大陸與台灣同屬一個中國」。

中國方面昨天召開「『九二共識』三十週年座談會」，在海協會會長張志軍、海協會副會長孫亞夫、中華全國台灣同胞聯誼會會長黃志賢、全國台灣研究會執行副會長王升、海峽兩岸經貿交流協會會長高燕、國務院台灣事務辦公室主任劉結一等6人發言之後，汪洋做出長約18分鐘的講話。

汪洋說，兩岸中國人30年前選擇「以對話代替對抗、以溝通化解分歧、以協商促進合作」，「達成了『九二共識』」，邁出了兩岸關係和平發展歷史性的一步。召開此座談會，就是要回顧和闡釋「九二共識」的歷史經緯和重大意義，要在「新時代黨解決台灣問題總體方略」的指引下，團結兩岸同胞為祖國和平統一而共同奮鬥。

他聲稱，「挾洋謀獨沒有出路，以台制華注定徒勞」，奉勸台灣政府和有關國家不要誤判形勢，不要低估中國人捍衛國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志。

同時，他也向台灣民眾喊話，稱要深刻認識「統一有好處，台獨是絕路，外人靠不住，要做堂堂正正的中國人」。

他回顧「九二共識」表示，正是因為有此政治基礎，台灣參與世界衛生大會（WHA）等國際組織活動才會得到「合情合理的安排」，才能在2015年實現1949年以來兩岸領導人的首次會晤。

Photo Credit: 中央社 中國全國政協主席汪洋、國台辦主任劉結一等人，在「『九二共識』30週年座談會」上發表講會。他們回顧九二共識形成的過程、批評民進黨政府「拒不承認九二共識」，並重申和平統一、不放棄武力的對台立場。

汪洋的講話軟硬兼具。他表示，「兩岸同胞是血濃於水的一家人，家人之間有些分歧是正常的，但沒有解不開的心結，只要想著大家庭的前途命運，其他的問題都可以商量著辦」，都可以找到「求同存異、聚同化異」的辦法，並稱「『九二共識』就是求一個中國之大同，存兩岸分歧之協議」。

他說，「30年的實踐啟示我們，『一個中國』原則是台海和平穩定和兩岸關係和平發展的定海神針」，並稱「九二共識」之所以重要，「在於它明確了兩岸關係的根本性質，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國的關係，也不是一中一台」。

他還說，「九二共識」承載著兩岸民眾對和平發展、交流合作的期盼，是民心所向、大勢所趨，「正是因為有廣泛的民意支撐，『九二共識』才始終保持的旺盛的生命力。」

他稱，「九二共識」是「堅持一個中國原則、堅決反對台獨的共識」，「台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患」。

他批民進黨政府，「挑戰一個中國原則、拒不承認『九二共識』、妄稱互不隸屬、大肆操弄去中國化」；同時批評一些國家縱容鼓動台獨分裂勢力，「滋事挑釁，並不斷拱火澆油，製造兩岸對抗」，如此發展下去，「只會將台灣推向災難的深淵，給廣大的台灣同胞帶來深重的禍害」。

儘管汪洋表示，「解決台灣問題」的第一選擇是以和平的方式實現統一，稱這對兩岸民眾最有利；但也重申「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，並稱這麼做針對的是外部勢力干涉和極少數分裂分子，而非針對台灣民眾。

汪洋最後強調，要持續深化兩岸融合發展，秉持兩岸一家親的理念，持續推動兩岸關係和平發展、融合發展，不斷完善保障台灣民眾福祉和在大陸享受同等待遇的治理政策。

今年是兩岸兩會香港會談30週年，中國當局在北京人民大會堂西大廳舉行「九二共識」30週年座談會，重申陸方對台立場。

北京高調紀念九二共識，陸委會：事實是沒有共識

（中央社）針對中國舉辦「九二共識」30週年座談會，大陸委員會昨晚表示，兩岸從未在政治主張上達任何共識，北京定義一中原則的「九二共識」企圖否定中華民國主權，非兩岸關係本質。

陸委會透過書面方式表示，針對中方辦理促統宣傳活動，中共長期威脅台灣的民主價值和生活方式，定義「一個中國原則」的「九二共識」，企圖否定中華民國主權，台灣從未接受，這更非兩岸關係本質。

陸委會表示，政府政策一貫，致力捍衛國家主權及台灣民主。兩岸互不隸屬是客觀的事實與現狀，唯有對岸放棄對台軍事威嚇與侵犯、和平理性處理分歧，才是維護台海和平的優先要務。

陸委會強調，過去以來，兩岸在政治主張上從未達成任何共識，因為中共從未尊重與正視台灣人民對中華民國台灣是主權國家的堅定信念，這是北京當局無法迴避的關鍵課題。

陸委會說，當前國際社會嚴重關切中共擴張政經勢力、在台海製造衝突、破壞民主自由及國際規則秩序，更脅迫各方妥協於其錯誤的政治主張與行徑，這些是地區不穩定風險升高的嚴峻挑戰。

陸委會指出，總統蔡英文也強調，台灣是印太地區不可或缺的民主夥伴，只要各方團結一致，就必能阻止威權擴張、讓民主蓬勃發展。

陸委會表示，台灣的未來由2300萬台灣人民共同決定，不會接受單方設定的政治前提及終局路徑。中共當局應正確判斷情勢、承擔國際責任，唯有放棄對台用武、和平處理分歧，務實面對「四個堅持」的台灣共識，雙方才能有意義的開展良性互動、健康交往。

「四個堅持」是2021年蔡英文總統在國慶大會講話中提出的兩岸政策主張，被視為對「習五條」的回應，內容包括： 永遠堅持自由民主的憲政體制 堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬 堅持主權不容侵犯併吞 堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志

中國昨天召開「『九二共識』三十週年座談會」，中國全國政協主席汪洋、中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一等相關涉台官員出席發言。汪洋在會中重申陸方對「九二共識」的一貫立場，並聲稱其重要性在於「明確兩岸關係的根本性質」，即「大陸與台灣同屬一個中國」。

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