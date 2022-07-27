北京高調紀念九二共識30週年，汪洋重申「大陸與台灣同屬一個中國」，陸委會：事實是沒有共識
我們想讓你知道的是
針對中國大陸舉辦「九二共識」30週年座談會，大陸委員會昨晚表示，兩岸從未在政治主張上達任何共識，北京定義一中原則的「九二共識」企圖否定中華民國主權，非兩岸關係本質。
「九二共識」三十週年座談會，汪洋喊話：統一有好處，台獨是絕路
（中央社）中國全國政協主席汪洋昨（26）日在「九二共識」座談會上，再度重申陸方對「九二共識」的一貫立場，聲稱其重要性在「明確兩岸關係的根本性質」，即「大陸與台灣同屬一個中國」。
中國方面昨天召開「『九二共識』三十週年座談會」，在海協會會長張志軍、海協會副會長孫亞夫、中華全國台灣同胞聯誼會會長黃志賢、全國台灣研究會執行副會長王升、海峽兩岸經貿交流協會會長高燕、國務院台灣事務辦公室主任劉結一等6人發言之後，汪洋做出長約18分鐘的講話。
汪洋說，兩岸中國人30年前選擇「以對話代替對抗、以溝通化解分歧、以協商促進合作」，「達成了『九二共識』」，邁出了兩岸關係和平發展歷史性的一步。召開此座談會，就是要回顧和闡釋「九二共識」的歷史經緯和重大意義，要在「新時代黨解決台灣問題總體方略」的指引下，團結兩岸同胞為祖國和平統一而共同奮鬥。
他聲稱，「挾洋謀獨沒有出路，以台制華注定徒勞」，奉勸台灣政府和有關國家不要誤判形勢，不要低估中國人捍衛國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志。
同時，他也向台灣民眾喊話，稱要深刻認識「統一有好處，台獨是絕路，外人靠不住，要做堂堂正正的中國人」。
他回顧「九二共識」表示，正是因為有此政治基礎，台灣參與世界衛生大會（WHA）等國際組織活動才會得到「合情合理的安排」，才能在2015年實現1949年以來兩岸領導人的首次會晤。
汪洋的講話軟硬兼具。他表示，「兩岸同胞是血濃於水的一家人，家人之間有些分歧是正常的，但沒有解不開的心結，只要想著大家庭的前途命運，其他的問題都可以商量著辦」，都可以找到「求同存異、聚同化異」的辦法，並稱「『九二共識』就是求一個中國之大同，存兩岸分歧之協議」。
他說，「30年的實踐啟示我們，『一個中國』原則是台海和平穩定和兩岸關係和平發展的定海神針」，並稱「九二共識」之所以重要，「在於它明確了兩岸關係的根本性質，大陸和台灣同屬一個中國，兩岸不是國與國的關係，也不是一中一台」。
他還說，「九二共識」承載著兩岸民眾對和平發展、交流合作的期盼，是民心所向、大勢所趨，「正是因為有廣泛的民意支撐，『九二共識』才始終保持的旺盛的生命力。」
他稱，「九二共識」是「堅持一個中國原則、堅決反對台獨的共識」，「台獨分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患」。
他批民進黨政府，「挑戰一個中國原則、拒不承認『九二共識』、妄稱互不隸屬、大肆操弄去中國化」；同時批評一些國家縱容鼓動台獨分裂勢力，「滋事挑釁，並不斷拱火澆油，製造兩岸對抗」，如此發展下去，「只會將台灣推向災難的深淵，給廣大的台灣同胞帶來深重的禍害」。
儘管汪洋表示，「解決台灣問題」的第一選擇是以和平的方式實現統一，稱這對兩岸民眾最有利；但也重申「不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項」，並稱這麼做針對的是外部勢力干涉和極少數分裂分子，而非針對台灣民眾。
汪洋最後強調，要持續深化兩岸融合發展，秉持兩岸一家親的理念，持續推動兩岸關係和平發展、融合發展，不斷完善保障台灣民眾福祉和在大陸享受同等待遇的治理政策。
今年是兩岸兩會香港會談30週年，中國當局在北京人民大會堂西大廳舉行「九二共識」30週年座談會，重申陸方對台立場。
北京高調紀念九二共識，陸委會：事實是沒有共識
（中央社）針對中國舉辦「九二共識」30週年座談會，大陸委員會昨晚表示，兩岸從未在政治主張上達任何共識，北京定義一中原則的「九二共識」企圖否定中華民國主權，非兩岸關係本質。
陸委會透過書面方式表示，針對中方辦理促統宣傳活動，中共長期威脅台灣的民主價值和生活方式，定義「一個中國原則」的「九二共識」，企圖否定中華民國主權，台灣從未接受，這更非兩岸關係本質。
陸委會表示，政府政策一貫，致力捍衛國家主權及台灣民主。兩岸互不隸屬是客觀的事實與現狀，唯有對岸放棄對台軍事威嚇與侵犯、和平理性處理分歧，才是維護台海和平的優先要務。
陸委會強調，過去以來，兩岸在政治主張上從未達成任何共識，因為中共從未尊重與正視台灣人民對中華民國台灣是主權國家的堅定信念，這是北京當局無法迴避的關鍵課題。
陸委會說，當前國際社會嚴重關切中共擴張政經勢力、在台海製造衝突、破壞民主自由及國際規則秩序，更脅迫各方妥協於其錯誤的政治主張與行徑，這些是地區不穩定風險升高的嚴峻挑戰。
陸委會指出，總統蔡英文也強調，台灣是印太地區不可或缺的民主夥伴，只要各方團結一致，就必能阻止威權擴張、讓民主蓬勃發展。
陸委會表示，台灣的未來由2300萬台灣人民共同決定，不會接受單方設定的政治前提及終局路徑。中共當局應正確判斷情勢、承擔國際責任，唯有放棄對台用武、和平處理分歧，務實面對「四個堅持」的台灣共識，雙方才能有意義的開展良性互動、健康交往。
「四個堅持」是2021年蔡英文總統在國慶大會講話中提出的兩岸政策主張，被視為對「習五條」的回應，內容包括：
- 永遠堅持自由民主的憲政體制
- 堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬
- 堅持主權不容侵犯併吞
- 堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志
中國昨天召開「『九二共識』三十週年座談會」，中國全國政協主席汪洋、中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一等相關涉台官員出席發言。汪洋在會中重申陸方對「九二共識」的一貫立場，並聲稱其重要性在於「明確兩岸關係的根本性質」，即「大陸與台灣同屬一個中國」。
汪洋談求同存，趙春山：兩岸先釐清異在何處
Tags：
不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計劃」利用AI智慧修圖升級你的照片
我們想讓你知道的是
你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計劃」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計劃」讓照片質感提升的小技巧！
想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。
因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計劃」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。
想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。
一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計劃」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計劃」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計劃」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計劃」：優惠訂閱方案