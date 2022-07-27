俄烏戰爭與通膨導致萬物齊漲，穆斯林歡慶宰牲節卻無力負擔牲畜費用

文：張瑞邦（Tucker Chang）

全球數百萬名穆斯林，於伊斯蘭曆12月10日歡慶宰牲節（Eid al-Adha）的到來，該節日是伊斯蘭曆法中最重要的節慶之一。

據《自由歐洲電台》（RFE/RL）報導，2022年的宰牲節，依國家、地區的不同，分別於7月9日或7月10日舉行該節慶，但大多數中東國家，於2022年7月8日至12日，皆有舉辦相關的慶典。

卡達《半島電視台》（Aljazeera）解釋，宰牲節的起源來自於《古蘭經》中，先知易卜拉欣願意獻祭自己的兒子，以象徵對真主遵從的故事，但真主的目的僅是考驗易卜拉欣，最後真主以羔羊代替易卜拉欣其子獻祭。

據悉，多數穆斯林會在宰牲節當日宰殺牲畜，與親戚、鄰居及經濟相對弱勢的民眾分享屠宰過後的肉品，並一同慶祝為期4天的佳節時光。

然而，本該是以「獻祭牲口」為節慶主軸、親友共同享用肉類的歡樂盛宴，卻在諸多中東國家及阿拉伯世界，發生民眾買不起牲畜的窘境。

《路透社》（Reuters）指出，飆漲的牲畜價格，意味著許多穆斯林家庭負擔不起宰牲節重要的傳統儀式，就算民眾皆想以真主的名義奉獻牲口，但高額的牲畜費用只能使其望洋興歎。