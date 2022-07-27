最新研究：多國爆發不明原因的嚴重兒童急性肝炎，可能是AAV2和輔助病毒共同感染

今（2022）年4月以來，許多國家陸續出現不明原因的嚴重兒童急性肝炎，由於在這些孩童身上找不到導致病毒性肝炎的6種典型病毒，因此病因到底是什麼，讓醫界、科學家傷透腦筋。然而根據兩篇近期發表的最新研究，科學家發現這一波嚴重兒童急性肝炎疫情的成因，很可能為2種病毒共同感染的結果。

這波不明原因嚴重兒童急性肝炎，最一開始是在2021年10月美國阿拉巴馬州的一家兒童醫院首次發現，自今年4月開始英、美出現更多的孩童患者，之後又陸續在日本、義大利、西班牙、荷蘭等多個國家回報病例。根據世界衛生組織（WHO）的統計資料，目前全球已確診1010起病例，當中有46名孩童病情嚴重到需要接受肝臟移植，並有22名孩童不幸死亡。

過去科學家曾懷疑嚴重兒童急性肝炎的病因可能與腺病毒有關，甚至也一度懷疑是否為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的併發症，但後來發現，許多嚴重兒童急性肝炎的患者身上，並沒有受到COVID-19感染的跡象。

這次最新發表的兩篇論文，兩組各自研究的英國科學家，不約而同指出「第二血清型腺相關病毒」（adeno-associated virus 2, AAV2）在這波嚴重兒童急性肝炎疫情當中扮演關鍵角色。事實上，有96％的患者身上都驗出這種病毒。

AAV2是一種基因體極小的DNA病毒，特性介於反轉錄病毒和腺病毒之間。AAV2本身並無法造成任何已知的人類疾病，通常只能在輔助病毒存在的前提下，才能感染人類。

在比較未出現病情的控制組，以及嚴重兒童急性肝炎患者的檢體後，兩篇論文的作者團隊得出相同的結論：AAV2和輔助病毒（有時是腺病毒，有時是單純皰疹病毒）的共同感染，很可能就是這波不明原因嚴重兒童急性肝炎疫的病因。

其中一篇研究的作者、蘇格蘭格拉斯哥大學（University of Glasgow）的傳染性疾病教授湯普森（Emma Thomson）在聲明中表示：「AAV2和不明原因兒童肝炎有關。」但湯普森同時也表明，雖然懷疑AAV2很可能是疾病成因，但也無法排除是否有更難被發現的潛在病毒感染才是主要病因，而AAV2只是伴隨感染的角色。

然而需要注意的是，兩篇研究的規模都不算太大：收案的人數一篇是9位患者加上58名健康控制組，一篇是28位患者加上136位健康控制組（當中有5名患者最終需要肝臟移植，在取下的肝臟當中發現高濃度的AAV2）。目前兩篇論文都以預印本的形式於網路上發布，尚未獲得完整的同儕審查。

在格拉斯哥大學的研究當中，團隊進一步檢視控制組與患者兒童的基因型，發現兩組別在人類白血球抗原（Human Leukocyte Antigen, HLA）的基因上有差異──89％的患者在HLA基因上具有相對少見的變異。這可能可以解釋為何有些兒童會受到感染，有些不會。

至於嚴重兒童急性肝炎是否可能與COVID-19感染有關，研究團隊數據顯示，雖然三分之二的患者身上具有COVID-19抗體，但在他們的肝臟當中找不到任何的COVID-19病毒。

然而疫情仍可能是促成此波嚴重兒童急性肝炎出現的原因，研究團隊表示，嚴重兒童急性肝炎為何會突然出現，可能與疫情管控措施有關聯，不論是兒童免疫力降低，或管控措施導致其他病毒的傳播模式發生改變。

湯普森表示，目前很重要的是要了解關於AAV2的季節傳播循環，「這很有可能是一波腺病毒傳染高峰期，遇上AAV2的傳染高峰期，在免疫力較弱的孩童身上導致不尋常的肝炎表現。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航