陳果仁遇害40年：不幸的是，COVID-19疫情大流行期間，我們也在目睹一場亞裔仇恨大流行
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活動人士、華裔美國作家謝漢蘭（Helen Zia）一直走在為陳果仁「討個公道」的前列。她在接受《BBC》採訪時形容說，「（那時）如果你長著一張亞洲面孔，就得經常回頭看。有太多的仇恨。很可怕。」
COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情期間，美國各地仇恨亞裔的事件不斷，激起了包括華人在內亞裔族群維權抗議的高潮。然而，或許不為一些現代年輕美國亞裔人所知的是，早在1980年代初期，一起針對亞裔的惡性事件也曾引發過美國壓抑社區的憤慨與抗議。
1982年6月，底特律。年輕的華裔美國人陳果仁被2名白人汽車工人用棒球棍追打致死，幾個月之後，兇手並沒有得到應得的懲罰。
事件震驚了美國亞裔社區，並讓不同種族和語言背景的亞裔美國人團結起來，走上全美街頭抗議。
「充滿恐懼的時代」
當時正值大規模全球石油危機的第三年，美國陷入經濟蕭條，失業率飆升至第二次世界大戰以來的最高峰。
「汽車城」底特律的汽車工業崩潰了。許多美國人指責日本，認為日本的汽車大量湧入美國。
對亞裔美國人來說，那是一個充滿恐懼的時期。
活動人士、華裔美國作家謝漢蘭（Helen Zia）一直走在為陳果仁「討個公道」的前列。她在接受《BBC》採訪時形容說，「（那時）如果你長著一張亞洲面孔，就得經常回頭看。有太多的仇恨。很可怕。」
常年致力於為亞裔爭取權利的謝漢蘭希望，40年後的今天，陳果仁案以及隨後引發的美國亞裔抗議浪潮仍然能給亞裔帶來啟示。
「這不可能是真的」
1982年，年僅27歲的陳果仁是一名製圖員，本來正在凖備結婚。那天晚上，他在一個酒吧裡慶祝他的單身派對，對面走進兩個白人汽車工人......
謝漢蘭說，他們以為陳果仁是日本人，並對他說：「都是因為你，我們失業了。」
他們吵了起來，被趕出了酒吧。後來，這兩名白人汽車工人用棒球棍對他追打，陳果仁傷重不治，幾天後喪生。
故事到這裡並沒有結束。兇手從來沒有否認打死陳果仁，但堅持說，那只不過是酒後對毆釀成悲劇，不是出於種族主義動機，否認使用種族仇恨說法。
九個月後，兇手被處以三年緩刑和3000美元罰款。因為他們都有法官所說的穩定的工作背景。
判決在亞裔社區引發了極大的憤怒。
當時仍是一名年輕記者的謝漢蘭回憶到，「當我看到這一幕時，我真的從椅子上跳了起來。開玩笑吧？！這不可能是真的。」
她說，陳果仁之死引發了一場亞裔美國人的民權運動。在此之前，亞裔美國人都是不同的族裔。「在那個時刻，我們的社區必須團結起來，思考對此『我們應該怎麼辦？』我們沒有組織，所以我們必須創造它。 」
「里程碑式的勝利」
隨後美國爆發的亞裔抗議活動中，「不忘陳果仁」、「還陳果仁公正」成為最常見的口號。抗議者呼籲美國政府介入調查。
當年美國的新聞報導這樣形容：美國亞裔抗議的，是陳果仁謀殺案以及美國的刑事司法系統未能充分懲罰兇手的雙重悲劇。
謝漢蘭對《BBC》說，「我們想要一個公正的審判。當時的民權法對於仇恨犯罪沒有清楚地詮釋，沒人提仇恨犯罪。這是反亞裔的仇恨。」
後來，聯邦政府介入，稱他們將調查陳果仁的公民權利是否受到侵犯。
謝漢蘭說，結果是，「我們最終取得了一個里程碑式的勝利，陪審團認定揮棒的兇手侵犯了陳果仁的公民權利。它幫助重新定義和擴大了仇恨和仇恨犯罪的含義。」
「仇恨大流行」
從陳果仁被謀殺至今，40年過去了，在美國的亞裔，仍然繼續經歷著種族歧視和仇恨。
謝漢蘭說，「不幸的是，今天在COVID-19疫情大流行期間，我們也在目睹一場仇恨大流行，讓人不禁想起我們1980年代的經歷。」
早在美國COVID-19疫情爆發之初，聯邦調查局（FBI）就曾警告，預計針對有亞裔血統者的仇恨犯罪將會飆升。
到前（2020）年底，聯合國發表一份報告，詳細列出帶有種族動機的暴力以及其他針對亞裔美國人的仇恨犯罪事件，認為這一行為達到了「令人警惕的程度」。
去（2021）年，美國總統拜登簽署了《新冠仇恨犯罪法》（COVID-19 Hate Crimes Act），使上報仇恨犯罪變得更加容易，並加快了審查過程。
當時司法部長加蘭德稱這項法案的簽署是「保護我們國家的每個人不受仇恨和不容忍行為傷害的重要一步」。他說，「調查和起訴仇恨犯罪是首要任務，我們將利用新法律加強我們正在採取的積極措施，以打擊由偏見和歧視引發的犯罪。」
然而，根據紐約亞裔美國人律師協會今年發佈的一份紀念陳果仁的報告，紐約市同年報告的233起反亞裔襲擊事件中，只有七起承認是仇恨犯罪。
「如今我們還必須這樣做」
最近，韓國流行音樂明星防彈少年團（BTS）訪問白宮，表示要幫助79歲的拜登解決美國存在的仇視亞裔這個問題。
防彈少年團一名團員說：「與眾不同並沒有錯。也許當我們開放並擁抱所有的差異時，平等就開始了。」
另一位成員說，「每個人都有自己的歷史，我們希望今天是尊重和理解每一個有價值的人的一步。」
他們還說，亞裔無緣無故地忍受了謾罵，還因為外表受到了嘲笑， 「我們無法用語言來表達成為仇恨和暴力對象的痛苦。」
防彈少年還說，為了制止這種行為，為了支持這一事業，他們要借此機會再次發聲。
致力於維護亞裔權利的謝漢蘭對《BBC》說，陳果仁事件留下的長遠意義是，「人們如何團結起來做一些事情，改善每個人的生活」。
她說，「我們可以和與我們不一樣的人一起做事。陳果仁被殺後（美國）亞裔這麼做了，今天我們還必須這樣做。」
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep4：疫情戰火雙重挑戰，經濟難民與糧食危機搶救行動刻不容緩
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep4將帶大家關注因委內瑞拉通膨問題產生的經濟難民，透過與兩位來賓的對談深入瞭解問題始末，並從中認識世界展望會如何透過社區發展工作來回應全球經濟與糧食問題。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第4集已於7月12日播出。本集邀請宏都拉斯國防大學榮譽教授楊建平、台灣世界展望會國際事工處主任吳正吉對談，深入委內瑞拉經濟難民問題始末，瞭解背後的政治、經濟脈絡，以及其涵蓋的飢餓、貧窮與兒童保護等迫切需要援助的議題，並從中認識世界展望會在委內瑞拉積極推動的社區發展工作。同時，也邀請各界共同付出行動，與世界展望會一起協助貧窮家庭與兒童回歸正常生活。
從世界展望會的角度來看「多做多得」，我們付出後得到的是兒童豐盛的生命。這些豐盛的生命是必須被協助、被完成的，因為這是兒童本應該有的權利。
經濟數字之下，看不見的兒童飢餓危機
根據聯合國難民署的統計，近年委內瑞拉難民數字不斷飆升，累積至2021年已超過460萬人，僅次於敘利亞的680萬人。但在戰火爭端與氣候變遷影響較少的中南美洲，為何會產生如此多的難民人口？事實上，委內瑞拉歷經國家一連串錯誤的社會及經濟政策後，於2014年爆發惡性通貨膨漲，民眾面臨嚴重的經濟困境，為求生存人們只好被迫出逃成為「經濟難民」。
今年初，世界展望會為了進一步了解委內瑞拉家戶在糧食安全、營養與兒童保護等方面的實際狀況，與當地組織合作展開深入的需求調查。結果發現，委內瑞拉70%的家庭面臨中度以上的飢餓狀況，嚴重的飢餓問題更造成30%的兒童身高年齡比低於平均值，這意味著孩子無法獲得足夠營養，而造成智力與身心靈發展上無可挽回的傷害。此外，調查更發現有20%的出逃難民會將小孩獨自留在國境內，衍生兒童保護、隔代教養等社會問題。這不只如實呈現經濟危機對當地家庭的衝擊，更讓我們看見其中迫切需要幫助孩童的輪廓。
繁華之後：弱勢孩童被剝奪的基本生命權利
或許很令人難以想像，如今面臨經濟困局的委內瑞拉，過去曾擁有包括醫療、教育、住宅等完善的社會福利制度，雖然存在貧富不均的問題，但人民生活仍算安穩。來賓楊建平教授分析道，對比今昔天堂地獄般的差異，其實皆源自於委內瑞拉國家得天獨厚的石油產出：
過去國際油價飆漲的黃金年代，委內瑞拉憑藉石油出口獲取豐厚的利潤來支撐國家的龐大支出，依據國際組織的調查，當時的施政策略確實減少貧富不均問題。但從2010年開始，因為頁岩油技術趨於成熟、國際經濟制裁等一連串的因素，讓國際上包含石油在內的大宗物資價格巨幅下跌，嚴重動搖委內瑞拉賴以為生的經濟命脈。漸漸的，國家開始無法支付各項社會福利的鉅額開支，加上國內政治動盪，最終使得國家經濟完全崩潰。
來賓吳正吉主任也補充，受經濟問題影響最直接、嚴重的就是生活其中的人們，尤其在脆弱的政經環境中，弱勢家庭與兒童更是毫無選擇的權利。就像影片中的Ami一家，孩子的缺陷不只讓家庭先天需要更多資源，母親離家、父親失業的後天影響更是巨大，此時冒險出走並非出於思慮後的決定，而是環境壓迫下不得不的無奈。幸好，世界展望會看見努力掙扎中的弱勢家庭，迅速組織動員發展緊急溫飽及社區發展的救援工作，協助更多與Ami相同境遇的家庭，給予兒童更豐富的營養條件，獲得應有的生命權利。
重建土地關係，世界展望會從社區開始的經濟復健之路
追根究柢，石油究竟算是天賜禮物還是惡魔果實？來賓楊建平教授解釋，這種國家過度依賴單一天然資源的現象被經濟學家稱為「荷蘭病」。就國家經濟發展而言，這就像是雙面刃，天然資源出口獲得的大量外匯拉抬幣值，導致其他產業的出口不利，農業、工業、製造業等產業發展也隨之受限。不過相反的，這表示委內瑞拉仍有尚未開發的肥沃土地可以耕作，所以世界展望會進入委內瑞拉的首要工作，就是回歸根本，恢復當地居民與土地之間的關係，結合社區發展行動與生技發展工作，發展如「家庭菜圃」的長期計畫，陪伴社區成長、鼓勵多元的經濟發展。
家庭菜圃計畫的重點之一，其實是源自於前面提到的兒童飢餓問題。世界展望會透過以下三個漸進式的進程，從糧食援助、技術扶助到地方組織的能力建設，讓許多受益家庭的孩子不只獲得營養改善，家庭的父母也更有自信，而委內瑞拉國家的社區發展更受到莫大的幫助。
一、緊急糧食援助
針對當下經濟困頓、糧食缺乏的家庭與兒童，提供立即性的糧食援助。
二、技術援助，扶助謀生
透過工作坊教導受益家庭種植技法與相關物資，包括種植技巧、種子、糧食技術等，並慢慢建立社區關係，給魚也給釣竿的過程也是在恢復人與人、人與社區、人與土地的多元共存關係。
三、長期兒童保護
經濟蕭條之下，童工、童婚等問題也層出不窮。因此世界展望會也在扶助的過程，加強兒童保護觀念的訓練，教育民眾如何避免兒童受到剝削，以及剝削發生時，如何與相關單位回報加以阻止。
不只委內瑞拉，新冠疫情衝擊全球糧食分配議題
然而，糧食與貧窮問題不只發生在經濟崩潰的國度。隨著俄烏戰爭與新冠疫情的雙重影響，經濟通貨膨脹已經蔓延全球，甚至許多國家開啟進一步的糧食管制措施，這將衝擊國際糧食問題，產生更多潛在危機。
經濟緊縮加上戰爭導致的國際糧食保護政策，都將嚴重影響那些原本就缺乏糧食、仰賴進口糧食的非洲國家。世界展望會也注意到危機將至，救援行動刻不容緩，不只透過飢餓30活動推行全球飢餓的倡議行動；更與世界糧食署合作，進入需要的國家進行緊急糧食發放、社區發展、家庭菜園等事工推行扶助計畫，讓人們擁有推行自己社區、謀求幸福生活的能力，藉此回應糧食缺乏帶來的生存危機！
立即伸出援手，共同面對糧食缺乏的困境！飢餓三十救援專線：（02）8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。