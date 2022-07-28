英國首相候選人蘇納克：從「不惜代價」救經濟，到進軍唐寧街10號的移民後代

將於今年9月接任鮑里斯・強森（Boris Johnson）出任英國保守黨黨魁、未來首相的候選人還剩兩位，現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）。

里希・蘇納克2020年2月出任財相時，是唐寧街11號財相官邸歷史上最年輕的主人，才39歲。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情蔓延，英國進入全民居家隔離抗疫期間，他度過了40歲生日。

COVID-19疫情重創經濟，成為蘇納克上任伊始面臨的嚴峻考驗，而且是自第二次世界大戰以來最大的挑戰：帶領英國走出病毒大流行和經濟活動大幅度停滯的困境。

2月份上任，新財相被問到凖備怎麼扶持被COVID-19疫情和防疫措施重創的經濟，他回答：「不惜代價」，竭盡所能。這個承諾在7月公布的夏季財政預算案中得到印證，

無畏氣概

7月上旬，蘇納克宣布追加COVID-19疫情緊急應對計劃開支，在原來的1900億英鎊基礎上追加300億英鎊。

一般來說，在撥款、花錢的時候財相總是比較容易收獲好評和支持。但蘇納克收獲讚譽更多是因為他擯棄晦澀艱深的術語，語言平實，而且看來是凖備不惜代價、竭盡所能讓經濟擺脫危機。

也有批評。一部分人認為這些最新舉措還是過於謹慎，另一部分人認為救助工具失之粗鈍，不夠精凖，導致一些不需要幫助的人也得到補助，而最需要的人卻得不到足夠補償。

雖然經濟學家們現在沒有高喊警惕赤字，但英國確實在迅速累積債務，而這將為未來許多年的經濟發展蒙上陰影。

「里希經濟學」（Rishinomics）

蘇納克在議會公布夏季財政預算方案時曾有這樣的表白：他應對危機的攻略打破了「陳規教條的約束」。

可以說，意識形態在COVID-19疫情危機的利齒之下基本上被拋在腦後，議員們和政府官員在大幅度增加舉債、擴大財政開支問題上找到了共同語言。

脫歐公投前，蘇納克曾為脫歐陣營搖旗吶喊。

據《約克郡郵報》報導，他當時表示脫歐將使英國「更自由、更公平、更繁榮」。

他認為歐盟的官僚主義繁文縟節對英國的企業不利，但希望與歐盟保持自由貿易關係，對脫歐後英國與歐盟達成自由貿易協定也表示樂觀。

另一個支持脫歐的原因，蘇納克解釋說，是移民政策，具體而言是改變移民規則。

他說：「我相信適度接受移民可以使我們國家受益。但是，我們必須控制邊境。」

他投票支持前首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議。

「根本性分歧」

自2015年以來，他一直是約克郡里士滿選區的保守黨議員，並進入梅伊政府任部長級職務。他3次投票支持梅伊首相的脫歐協議，但局勢轉變後迅速站到強森陣營。

2019年強森接替梅伊入主首相府之後被任命為財政部首席秘書。

2020年2月，脫歐後的政壇地震和新冠疫情接踵而至，一直與首相和首相智囊不太和睦的前財相賈維德（Sajid Javid）跟唐寧街10號博弈敗退，被迫辭職，蘇納克接班。

《衛報》二月份報導說，前財相賈維德去（2021）年秋季做了15年來最大膽的減稅增開支預案，強森嫌不夠大膽。強森希望看到擴張性的、刺激經濟立刻大幅增長的預算案，裡面要包含減稅和增大基建開支的內容。

蘇納克起初是強森的堅定支持者，但2022年春夏辭職，稱自己對經濟事務的觀點和立場於首相產生了「根本性的分歧」。

他辭職後強森政府不少高官立刻步其後塵宣布辭職。

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精英教育

蘇納克的父母從東非移民到英國，都是印度裔。父親是全科醫生，母親經營自己的獨立藥房。

他出生在英格蘭南安普敦，自幼目睹父親服務社區，對其奉獻社區的精神感到欽佩，而在母親的藥房幫忙期間，蘇納克上了人生第一堂商業管理課。

蘇納克接受的是英國貴族式教育。他從溫切斯特公學畢業後進入牛津大學攻讀哲學、政治和經濟學。本科畢業後又到美國常春藤學府之一的史丹佛大學讀MBA。

在史丹佛求學期間，蘇納克遇到了現在的妻子，阿克莎塔・穆爾蒂（Adshata Murthy）。她的父親是印度億萬富翁、IT服務業巨頭Infosys聯合創始人納拉亞納・穆爾蒂（Narayana Murthy）。

蘇納克夫婦現有2個女兒。

他畢業後先後就職於投資銀行高盛（Goldman Sachs）和一家對沖基金，在步入政壇前曾與人共同創辦了一家投資公司。

2015年，蘇納克當選約克郡裏士滿選區保守黨議員，住在諾薩勒頓鎮（Northallerton）郊外的科比西格斯頓（Kirby Sigston）。

在許多人心目中，他是最富有的國會議員之一，但他本人對此緘口不言。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 蘇納克的風格跟首相強森不同。

移民之子

蘇納克屬於出生在英國的第二代移民。外國移民血統和少數族裔這種身份識別對他來說很重要。

2018年，他在接受《英國廣播公司》（BBC）採訪時提到父母都是南亞移民，「就文化教育而言，我周末會去印度教的廟宇——我是印度教徒——但星期六我也會參加南安普頓足球俱樂部的比賽；就是兩頭兼顧，什麼都參與。」

他說自己成長過程中沒有太多遭遇種族歧視的經歷，但確實有一件事一直難以釋懷。

那是他十來歲的時候，有一次跟弟弟妹妹一起出去玩，進了一家快餐店。他在照顧弟弟妹妹，坐在附近餐桌的人出言不遜，「這是我第一次經歷（種族歧視），……說了些令人非常不愉快的話。用了P字（英語中對巴基斯坦或南亞裔人的蔑稱）。」