英國首相候選人蘇納克：從「不惜代價」救經濟，到進軍唐寧街10號的移民後代
我們想讓你知道的是
蘇納克屬於出生在英國的第二代移民。外國移民血統和少數族裔這種身份識別對他來說很重要。英國主要民意調查網站之一YouGov的數據顯示，英國公眾對蘇納克出任財相後的表現基本上是認可的，支持率始終平穩保持在半數以上。
將於今年9月接任鮑里斯・強森（Boris Johnson）出任英國保守黨黨魁、未來首相的候選人還剩兩位，現任外交大臣特拉斯（Liz Truss）和前財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）。
里希・蘇納克2020年2月出任財相時，是唐寧街11號財相官邸歷史上最年輕的主人，才39歲。COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情蔓延，英國進入全民居家隔離抗疫期間，他度過了40歲生日。
COVID-19疫情重創經濟，成為蘇納克上任伊始面臨的嚴峻考驗，而且是自第二次世界大戰以來最大的挑戰：帶領英國走出病毒大流行和經濟活動大幅度停滯的困境。
2月份上任，新財相被問到凖備怎麼扶持被COVID-19疫情和防疫措施重創的經濟，他回答：「不惜代價」，竭盡所能。這個承諾在7月公布的夏季財政預算案中得到印證，
無畏氣概
7月上旬，蘇納克宣布追加COVID-19疫情緊急應對計劃開支，在原來的1900億英鎊基礎上追加300億英鎊。
一般來說，在撥款、花錢的時候財相總是比較容易收獲好評和支持。但蘇納克收獲讚譽更多是因為他擯棄晦澀艱深的術語，語言平實，而且看來是凖備不惜代價、竭盡所能讓經濟擺脫危機。
也有批評。一部分人認為這些最新舉措還是過於謹慎，另一部分人認為救助工具失之粗鈍，不夠精凖，導致一些不需要幫助的人也得到補助，而最需要的人卻得不到足夠補償。
雖然經濟學家們現在沒有高喊警惕赤字，但英國確實在迅速累積債務，而這將為未來許多年的經濟發展蒙上陰影。
「里希經濟學」（Rishinomics）
蘇納克在議會公布夏季財政預算方案時曾有這樣的表白：他應對危機的攻略打破了「陳規教條的約束」。
可以說，意識形態在COVID-19疫情危機的利齒之下基本上被拋在腦後，議員們和政府官員在大幅度增加舉債、擴大財政開支問題上找到了共同語言。
脫歐公投前，蘇納克曾為脫歐陣營搖旗吶喊。
據《約克郡郵報》報導，他當時表示脫歐將使英國「更自由、更公平、更繁榮」。
他認為歐盟的官僚主義繁文縟節對英國的企業不利，但希望與歐盟保持自由貿易關係，對脫歐後英國與歐盟達成自由貿易協定也表示樂觀。
另一個支持脫歐的原因，蘇納克解釋說，是移民政策，具體而言是改變移民規則。
他說：「我相信適度接受移民可以使我們國家受益。但是，我們必須控制邊境。」
他投票支持前首相梅伊（Theresa May）的脫歐協議。
「根本性分歧」
自2015年以來，他一直是約克郡里士滿選區的保守黨議員，並進入梅伊政府任部長級職務。他3次投票支持梅伊首相的脫歐協議，但局勢轉變後迅速站到強森陣營。
2019年強森接替梅伊入主首相府之後被任命為財政部首席秘書。
2020年2月，脫歐後的政壇地震和新冠疫情接踵而至，一直與首相和首相智囊不太和睦的前財相賈維德（Sajid Javid）跟唐寧街10號博弈敗退，被迫辭職，蘇納克接班。
《衛報》二月份報導說，前財相賈維德去（2021）年秋季做了15年來最大膽的減稅增開支預案，強森嫌不夠大膽。強森希望看到擴張性的、刺激經濟立刻大幅增長的預算案，裡面要包含減稅和增大基建開支的內容。
蘇納克起初是強森的堅定支持者，但2022年春夏辭職，稱自己對經濟事務的觀點和立場於首相產生了「根本性的分歧」。
他辭職後強森政府不少高官立刻步其後塵宣布辭職。
精英教育
蘇納克的父母從東非移民到英國，都是印度裔。父親是全科醫生，母親經營自己的獨立藥房。
他出生在英格蘭南安普敦，自幼目睹父親服務社區，對其奉獻社區的精神感到欽佩，而在母親的藥房幫忙期間，蘇納克上了人生第一堂商業管理課。
蘇納克接受的是英國貴族式教育。他從溫切斯特公學畢業後進入牛津大學攻讀哲學、政治和經濟學。本科畢業後又到美國常春藤學府之一的史丹佛大學讀MBA。
在史丹佛求學期間，蘇納克遇到了現在的妻子，阿克莎塔・穆爾蒂（Adshata Murthy）。她的父親是印度億萬富翁、IT服務業巨頭Infosys聯合創始人納拉亞納・穆爾蒂（Narayana Murthy）。
蘇納克夫婦現有2個女兒。
他畢業後先後就職於投資銀行高盛（Goldman Sachs）和一家對沖基金，在步入政壇前曾與人共同創辦了一家投資公司。
2015年，蘇納克當選約克郡裏士滿選區保守黨議員，住在諾薩勒頓鎮（Northallerton）郊外的科比西格斯頓（Kirby Sigston）。
在許多人心目中，他是最富有的國會議員之一，但他本人對此緘口不言。
移民之子
蘇納克屬於出生在英國的第二代移民。外國移民血統和少數族裔這種身份識別對他來說很重要。
2018年，他在接受《英國廣播公司》（BBC）採訪時提到父母都是南亞移民，「就文化教育而言，我周末會去印度教的廟宇——我是印度教徒——但星期六我也會參加南安普頓足球俱樂部的比賽；就是兩頭兼顧，什麼都參與。」
他說自己成長過程中沒有太多遭遇種族歧視的經歷，但確實有一件事一直難以釋懷。
那是他十來歲的時候，有一次跟弟弟妹妹一起出去玩，進了一家快餐店。他在照顧弟弟妹妹，坐在附近餐桌的人出言不遜，「這是我第一次經歷（種族歧視），……說了些令人非常不愉快的話。用了P字（英語中對巴基斯坦或南亞裔人的蔑稱）。」
Tags：
每一次消費都是改變世界的選擇！聯邦綠卡教你做「五件小事」就能支持永續生活圈
我們想讓你知道的是
為了地球資源的永續利用，永續消費理念早已是全球主流。要改變世界其實一點都不難，只要透過你每一次的消費選擇，或是申辦一張聯邦綠卡，就能為你想要的世界投票，並且獲得綠色消費10％超高回饋。怎麼選，都環保。
Every time you spend money, you're casting a vote for the kind of world you want .（你每一次的消費，都是在為你想要的世界投票。）——Anna Lappé（生態環保倡議者安娜．拉佩）
從早晨的第一杯咖啡、中午的便當餐盒、下午茶的美味蛋糕，甚至是旅途中不可或缺的電動汽、機車，到入住舒適旅店、網購美妝產品，每一次的消費行動都構築了我們的日常生活。你能想像嗎？如今，這一次次的消費選擇竟都能讓你參與世界改變。
你每一次的消費，都是對你想要的世界投票
由聯邦銀行推出的「綠卡」，便是透過綠色消費的通路回饋，創造金融、綠能的跨界合作。無論任何一筆消費，聯邦銀行都會在每一季結算綠卡持卡人的消費金額，並提撥0.1％回饋給「台灣環境資訊協會」，透過綠色公益團體資源，從事更多環保、推廣環境教育等相關公益活動，帶領持卡人從日常消費中做出對環境更友善的選擇。
同時，若持卡人申辦電子化帳單，更可以從下列通路享10％回饋：
- 友善電動車族群：TESLA充電費用、Gogoro電池資費、車麻吉市區停車
- 共享交通新生活：iRent、GoShare、WeＭo Scooter
- 低碳飲食愛地球：蔬食餐廳、生機選品
就連一般信用卡不回饋的水、電、瓦斯、電信等公用付費，只要經由綁定聯邦綠卡自動代扣繳，也可獲0.5％無上限回饋；為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，綠卡使用一卡通票證功能，不限通路自動加值，可獲每次回饋五元。
透過聯邦綠卡，每一次消費都能成為加入世界綠色行動浪潮的轉變動能。尤其，指定綠色消費的通路回饋，讓信用卡的回饋金，也能成為金流回饋到人文與土地友善的社會企業，使永續生活圈有機會被實踐。改變世界不一定非得透過宏偉的大計畫，只要透過每一次的日常消費，就能為自己想要的世界投票。
為什麼我們該支持永續消費理念？
根據「關鍵議題研究中心」調查，現今16至40歲受全球暖化最劇烈的「暖世代」，約有八 成願意以行動支持永續目標或消費於永續企業，並購買重視企業社會責任的企業所生產的產品，永續消費越來越重要。
「永續消費理念」是1992年聯合國《21世紀議程》，首度提出的概念與行動方針。近期聯合國更推出「懶人救世界指南」（The Lazy Person's Guide to Saving the World），旨在告訴大家，支持永續生活圈並非只有國際組織才能做得到，即使是躺在沙發上的懶人也可以是其中一員。
我們可以在日常生活中選用一些超級簡單的方法，其中，有五件小事，我們現在就可以做：
- 減塑生活：購買最小包裝的商品。
- 挑選真心喜歡的物品：計畫購物清單，減少不必要的購物浪費。
- 在地購物：支持具環保概念的品牌以及在地企業，促進環保又能提升就業率。
- 搭乘電動車或利用共享交通：尤其是一群人出遊時，避免大量汽車旅行。
- 申辦一張聯邦綠卡：這件事雖然沒有在指南上，但可以促使你更想完成上述四件事。因為綠卡有綠色消費指定回饋，且每一筆消費都會提撥回饋環境公益團體。
申辦一張聯邦綠卡，竟是支持永續消費最簡單的方式
聯邦綠卡不單純只是綠色消費回饋，連卡片本身都是採PETG環保材質製作，並結合虛擬卡技術，讓卡號可安全便利的儲存在手機中，不僅提升使用者的體驗，也減少卡片在生產過程中對環境造成的負擔。
如何讓消費成為幫助世界更好的解方？改變是可以由你開始的！除了不浪費食物、重複使用物品，換一張聯邦銀行信用卡可能會是你最簡單的選擇。一起練習對地球更好、讓世界美好的綠色生活方式吧。