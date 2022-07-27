香港6月出口意外萎縮6.4%，下半年經濟復蘇蒙塵

香港政府本周一（7月25日）發布數據顯示，6月份香港出口較去年同期下降6.4%，幅度遠遠高於預期。

5月該數據為下跌1.4%，6月原本市場估計跌幅會縮窄至0.7%，但反而大幅擴大至6.4%。

細分來看，多個主要出口目的地都面臨下滑，其中最重要的輸往中國內地的出口額下降10.4%，成為主要拖累。

值得一提的是，香港出口日本的貨值也出現兩位數下跌。有分析稱， 背後原因不難理解，隨著美元大幅加息以及俄烏戰爭帶來的能源危機，日元在近幾個月大幅跳水，其購買力也相應縮減。

出口意外萎縮，但進口卻意外增長。原本經濟學家預期進口將萎縮2.1%，但卻增長0.5%。此消彼長下，香港6月份的貿易出現685億港幣的赤字，超過市場估計的385億港幣。

香港政府發言人指出，環球經濟前景惡化會對港出口帶來更大壓力。許多主要央行繼續以加息壓抑通脹，環球金融狀況料進一步收緊，將令經濟動力減弱；烏克蘭局勢持續緊張和全球疫情演變也帶來挑戰。

為下半年復蘇蒙塵

「總的來看，上半年香港商品整體進出口貨值同比上升，顯示復蘇進程有所推進。」工銀國際首席經濟學家程實向中國媒體表示。 展望下半年，他預計，香港外貿表現仍將面臨外需減弱帶來的壓力，但內地是香港最大出口目的地，內地經濟在下半年將進入一個穩定的上升通道，香港外貿表現也有望隨之改善。

此外，出口至歐美的比重趨勢性減少，將削弱歐美需求減少帶來的負面影響。而與亞洲市場互動不斷提升，多元化的貿易伙伴結構助力提升香港外貿韌性，增強抵禦地緣政治、貿易保護主義等產生的負面擾動。

當前，香港和內地遲遲未能通關，使得零售業和旅遊業難以有效復蘇。更凸顯出貿易對於經濟的重要性。

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法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷向港媒表示，貿易量持續下跌，但純粹因價格升幅令表面數字不會顯著下跌，相信下半年，如果貨運量持續下跌，而通脹繼續上升，有機會看到香港出口會維持這個局面，未必會看到太大回升的局面。

與此同時，該銀行將香港全年出口增長預測，由原來增長4%下調至2%，認為要待明年全球通脹紓緩，以及供應鏈問題得到解決，本地外貿表現才有望改善。

四大支柱之一

貿易是香港四大支柱行業之一，佔GDP總量的20%左右，背後是香港獨特的轉口貿易模式。

國際貿易中， 香港和中國內地受到區別對待。以美國為例，美國1992年通過《美國 - 香港政策法》，授權美國政府在香港主權移交後繼續在貿易上給予香港與中國大陸不同的待遇，包括關稅和出口管制等。

中國政府也對香港和其他國家區別對待，比如雙方簽訂了《貨物貿易協議》（CEPA），比如香港原產貨物在內地全面零關稅，以及針對粵港澳大灣區加快貨物通關的便利措施等。

兩邊都對香港有優惠措施，為香港提供了絶佳機會——轉口貿易。

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香港中文大學經濟學副教授莊太量解釋，香港在轉口貿易中收取「手續費」獲利，以2018年為例，轉口貿易量是香港GDP的三倍左右，香港只要收取6%左右的服務費，規模就能達到GDP的20%。

通過轉口貿易，幾乎沒有製造業的香港，卻成為全球第六大商品輸出地。

但近年來貿易和物流業在香港漸成為「夕陽行業」。一方面，中美對峙愈發激烈，美國威脅取消香港獨特的貿易地位，再加上中國其他港口設置保稅區等措施（比如海南自貿島），以及裝卸自動化革新帶來的低費用，多少會稀釋香港的優勢，讓香港港的吞吐量排名不斷下滑。

2004年將保持多年的全球吞吐量第一拱手相讓，此後紛紛被上海、深圳、寧波、廣州超過，排名已掉到第九。而新冠疫情後，這種下滑趨勢進一步加劇。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex