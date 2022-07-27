香港6月出口意外萎縮6.4%，下半年經濟復蘇蒙塵
我們想讓你知道的是
貿易是香港四大支柱行業之一，佔GDP總量的20%左右，背後是香港獨特的轉口貿易模式。
香港政府本周一（7月25日）發布數據顯示，6月份香港出口較去年同期下降6.4%，幅度遠遠高於預期。
5月該數據為下跌1.4%，6月原本市場估計跌幅會縮窄至0.7%，但反而大幅擴大至6.4%。
細分來看，多個主要出口目的地都面臨下滑，其中最重要的輸往中國內地的出口額下降10.4%，成為主要拖累。
值得一提的是，香港出口日本的貨值也出現兩位數下跌。有分析稱， 背後原因不難理解，隨著美元大幅加息以及俄烏戰爭帶來的能源危機，日元在近幾個月大幅跳水，其購買力也相應縮減。
出口意外萎縮，但進口卻意外增長。原本經濟學家預期進口將萎縮2.1%，但卻增長0.5%。此消彼長下，香港6月份的貿易出現685億港幣的赤字，超過市場估計的385億港幣。
香港政府發言人指出，環球經濟前景惡化會對港出口帶來更大壓力。許多主要央行繼續以加息壓抑通脹，環球金融狀況料進一步收緊，將令經濟動力減弱；烏克蘭局勢持續緊張和全球疫情演變也帶來挑戰。
為下半年復蘇蒙塵
「總的來看，上半年香港商品整體進出口貨值同比上升，顯示復蘇進程有所推進。」工銀國際首席經濟學家程實向中國媒體表示。 展望下半年，他預計，香港外貿表現仍將面臨外需減弱帶來的壓力，但內地是香港最大出口目的地，內地經濟在下半年將進入一個穩定的上升通道，香港外貿表現也有望隨之改善。
此外，出口至歐美的比重趨勢性減少，將削弱歐美需求減少帶來的負面影響。而與亞洲市場互動不斷提升，多元化的貿易伙伴結構助力提升香港外貿韌性，增強抵禦地緣政治、貿易保護主義等產生的負面擾動。
當前，香港和內地遲遲未能通關，使得零售業和旅遊業難以有效復蘇。更凸顯出貿易對於經濟的重要性。
法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷向港媒表示，貿易量持續下跌，但純粹因價格升幅令表面數字不會顯著下跌，相信下半年，如果貨運量持續下跌，而通脹繼續上升，有機會看到香港出口會維持這個局面，未必會看到太大回升的局面。
與此同時，該銀行將香港全年出口增長預測，由原來增長4%下調至2%，認為要待明年全球通脹紓緩，以及供應鏈問題得到解決，本地外貿表現才有望改善。
四大支柱之一
貿易是香港四大支柱行業之一，佔GDP總量的20%左右，背後是香港獨特的轉口貿易模式。
國際貿易中， 香港和中國內地受到區別對待。以美國為例，美國1992年通過《美國 - 香港政策法》，授權美國政府在香港主權移交後繼續在貿易上給予香港與中國大陸不同的待遇，包括關稅和出口管制等。
中國政府也對香港和其他國家區別對待，比如雙方簽訂了《貨物貿易協議》（CEPA），比如香港原產貨物在內地全面零關稅，以及針對粵港澳大灣區加快貨物通關的便利措施等。
兩邊都對香港有優惠措施，為香港提供了絶佳機會——轉口貿易。
香港中文大學經濟學副教授莊太量解釋，香港在轉口貿易中收取「手續費」獲利，以2018年為例，轉口貿易量是香港GDP的三倍左右，香港只要收取6%左右的服務費，規模就能達到GDP的20%。
通過轉口貿易，幾乎沒有製造業的香港，卻成為全球第六大商品輸出地。
但近年來貿易和物流業在香港漸成為「夕陽行業」。一方面，中美對峙愈發激烈，美國威脅取消香港獨特的貿易地位，再加上中國其他港口設置保稅區等措施（比如海南自貿島），以及裝卸自動化革新帶來的低費用，多少會稀釋香港的優勢，讓香港港的吞吐量排名不斷下滑。
2004年將保持多年的全球吞吐量第一拱手相讓，此後紛紛被上海、深圳、寧波、廣州超過，排名已掉到第九。而新冠疫情後，這種下滑趨勢進一步加劇。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
我們想讓你知道的是
位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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