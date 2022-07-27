民運人士與前嘻哈歌手遭處決，緬甸軍政府處執行死刑引國際公憤

緬甸四名民主活動人士被緬甸軍政府處決，相信是該國數十年來首次執行死刑。

四名被處決人士當中包括民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu）以及議員漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw），他們被控實施「恐怖活動」。

他們在一場閉門審訊中被判處死刑，維權組織批評審訊不公正。

一個消息源向BBC緬甸語部表示，親民主領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯昂山素姬）在得知這一消息後非常傷心。

該消息源指，作為政黨全國民主聯盟（NLD）領袖的翁山蘇姬未有發表任何評論。翁山蘇姬於2021年2月一場軍方領導的政變後被捕。

美國國務卿安東尼・布林肯（Antony Blinken）對緬甸執行死刑一事表示遣責。

「這樣的暴力和鎮壓行動應受遣責，不能姑息。我們仍然致力於幫助緬甸人民，以及他們為恢復緬甸民主之路所做的努力，」布林肯發推文（Twitter）表示。

死者的家屬於周一（7月25日）聚集音山（Insein ）監獄，絶望地等待至親的消息。

漂澤亞導的母親金溫梅（Khin Win May）表示，她沒有被確切告知她的兒子會在什麼時間被處決，還說她因此而不能為傳統葬禮做合適的安排。

「我們上星期五在Zoom上見面時，我兒子還很健康，還笑著。他叫我送老花眼鏡、字典和一些錢給他在監獄裏用，於是我今天就帶了這些東西來到監獄，」金溫梅向BBC緬甸語部表示，「因為這樣我才以為他們不會殺他。我當時都不相信。」

同時，覺敏友的姐姐較早前表示，他們還沒有收到死者遺體。

這些家庭全都提交了獲知處決相關信息的申請。

官媒《緬甸環球新光報》（Global News Light of Myanmar）指，四名男子被處決，是因為他們「為殘暴和非人的恐怖活動給予指導、安排和實施陰謀」。

該報指，他們在反恐法之下被檢控，但未有說明他們被處決的時間和方式。

根據聯合國資料，此次處決是自1988年以來的首次死刑。過去，緬甸執行死刑的方式是絞刑。

2021年，該國軍隊奪取政權，事件引發大規模示威，令軍隊向支持民主的抗議者、活動人士和記者等實施鎮壓。

「震驚和悲傷」

處決的消息受到反對派團體和人權組織的猛烈批評。

「我對軍政府處決緬甸愛國者和人權及民主擁護者的消息感到憤怒和身心交瘁，」聯合國緬甸人權特別報告專員湯姆·安德魯斯（Tom Andrews）說，「這種惡毒的行為對國際社會來說必須成為轉折點。」

緬甸影子政府民族團結政府（NUG）表示，他們對於這次處決感到「極度震驚和悲傷」。

民族團結政府由親民主人士、族裔武裝組織和前議員等組成，在2021年軍事政變時成立。他們敦促國際社會「懲罰兇殘軍政府的殘暴殺人行為」。

被指控的是誰？

53歲的覺敏友是緬甸親民主運動組織「88世代學生團」的資深成員，該組織在1988年學生反抗該國軍政府運動時成名。

覺敏友與妻子、另一名活動人士妮拉婷（Nilar Thein）被認為是這場支持民主運動中的前鋒。

2007年，在僧侶領袖反抗政權統治時，覺敏友和妻子就調動1988年示威的活動人士和抗議者參與其中。

他曾多次因為社運活動而進監獄，在2012年獲釋。

他在去年10月再次被捕，被指控在仰光一所公寓內藏有武器和彈藥，並且是民族團結政府（NUG）的一名「顧問」。

41歲的漂澤亞導則是前嘻哈明星，後成為全國民主聯盟的議員。

他的樂隊「ACID」推出了緬甸歷史上的第一張hip-hop專輯，他的歌詞隱約帶有對軍隊的攻擊，惹怒了軍政府。

他逐漸成為民主偶像翁山蘇姬的親密盟友，在翁山蘇姬與世界各國領袖會面的場合常與她一起。

他因涉嫌違反反恐罪於11月被捕。

Photo Credit：Reuters / BBC News 漂澤亞導是翁山蘇姬的親密盟友

漂澤亞導和覺敏友二人均在6月對審判上訴失敗。

外界對另外兩名活動人士拉妙昂（Hla Myo Aung）及昂杜拉梭（Aung Thura Zaw）所知較少。他們被控殺害一名被指是軍政府線人的女子，被判死刑。

緬甸軍方聲稱，翁山蘇姬政黨所贏得的大選結果是被操縱所得——選舉委員會官員否認這一指控，表示沒有證據顯示有欺詐存在。

自從政變發生後，翁山蘇姬一直受到軟禁，被受到一系列指控，包括腐敗和違反國家官方機密法規等等，各項罪名令她可以被判監禁長達150年。

緬甸政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）一直記錄所有被軍方殺害、監禁或者拘留的人員損失情況。該組織表示，自政變以來已有14847人被拘捕，同時估計有2114人已被軍方殺害。

未完的革命

在覺敏友和漂澤亞導被處決前幾周，BBC記者蔡曉穎及BBC緬甸語部曾訪問過他們的家人及親友。這是BBC了解到的一些事：

漂澤亞導是自緬甸軍方政變以來，被判處死刑的120多人之一，他在翁山蘇姬被捕後9個月被拘捕，罪名是組織多次針對軍政府的襲擊

作為全國民主聯盟的議員，他在2015-2020年間陪同翁山蘇姬幾乎所有出行

在軍事政變前，他決定不參選，是因為他想要回歸他熱愛的嘻哈演藝事業——他參與組建的樂隊「ACID」是緬甸最早的嘻哈樂隊之一，他們的音樂令對當時軍政獨裁者丹瑞（Than Shwe）不滿年輕人產生共鳴，首張專輯《開始》（SaTin Gyin）佔據音樂榜單頭名多個月

樂隊很快被禁，漂澤亞導也在2008年被捕，3年後在特赦中獲釋

2021年政變後，漂澤亞導於今年1月被判死刑，他的未婚妻搬離仰光；在得知處決執行後，她表示自己會向天祈禱：「我們會抗爭到底」

覺敏友曾有超過20年時光在監獄裏度過，還曾經稱監獄是他的「第二個家」；1989年，他被捕後判處20年勞役。

他在去年10月再次被捕，被指控為殺害軍方線人和襲擊發電站及政府大樓的幕後主腦之一——他的妻子否認這些指控。

覺敏友最開始的罪名是作為1988年起義的學生領袖，當時數十萬民眾起來反抗獨裁者奈溫（Ne Win）長達26年的統治。

他與妻子妮拉婷曾被關在同一所監獄裏，二人在那裏開始通信和戀愛，2004年獲釋後不久結婚

2007年，「番紅花革命」席捲緬甸，這對夫妻再一次領導抗議，覺敏友被捕，妻子後將女兒交給家人照顧後亦被捕；2012年二人因特赦獲釋

在最近一次被捕後，他的家人一直相信軍政當局不會執行死刑；官員甚至在上周五還與社運人士的家人通過視訊會面

妮拉婷因安全理由，拒絶了BBC的採訪請求，但一直每天在臉書（Facebook）上發文，計算著與丈夫分開的日子

死刑執行的消息傳出後，妮拉婷在臉書上發文稱：「在我看到Jimmy（覺敏友英文名）的屍體前……我不會做任何儀式」

目前未能證實被處決者的遺體是否已火化

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範