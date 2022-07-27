民運人士與前嘻哈歌手遭處決，緬甸軍政府處執行死刑引國際公憤
我們想讓你知道的是
被處決的覺敏友是緬甸親民主運動組織「88世代學生團」的資深成員，該組織在1988年學生反抗該國軍政府運動時成名。另一名被處決的漂澤亞導，曾是則嘻哈明星，後成為全國民主聯盟的議員，也是翁山蘇姬的親密盟友。
緬甸四名民主活動人士被緬甸軍政府處決，相信是該國數十年來首次執行死刑。
四名被處決人士當中包括民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu）以及議員漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw），他們被控實施「恐怖活動」。
他們在一場閉門審訊中被判處死刑，維權組織批評審訊不公正。
一個消息源向BBC緬甸語部表示，親民主領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi，港譯昂山素姬）在得知這一消息後非常傷心。
該消息源指，作為政黨全國民主聯盟（NLD）領袖的翁山蘇姬未有發表任何評論。翁山蘇姬於2021年2月一場軍方領導的政變後被捕。
美國國務卿安東尼・布林肯（Antony Blinken）對緬甸執行死刑一事表示遣責。
「這樣的暴力和鎮壓行動應受遣責，不能姑息。我們仍然致力於幫助緬甸人民，以及他們為恢復緬甸民主之路所做的努力，」布林肯發推文（Twitter）表示。
死者的家屬於周一（7月25日）聚集音山（Insein ）監獄，絶望地等待至親的消息。
漂澤亞導的母親金溫梅（Khin Win May）表示，她沒有被確切告知她的兒子會在什麼時間被處決，還說她因此而不能為傳統葬禮做合適的安排。
「我們上星期五在Zoom上見面時，我兒子還很健康，還笑著。他叫我送老花眼鏡、字典和一些錢給他在監獄裏用，於是我今天就帶了這些東西來到監獄，」金溫梅向BBC緬甸語部表示，「因為這樣我才以為他們不會殺他。我當時都不相信。」
同時，覺敏友的姐姐較早前表示，他們還沒有收到死者遺體。
這些家庭全都提交了獲知處決相關信息的申請。
官媒《緬甸環球新光報》（Global News Light of Myanmar）指，四名男子被處決，是因為他們「為殘暴和非人的恐怖活動給予指導、安排和實施陰謀」。
該報指，他們在反恐法之下被檢控，但未有說明他們被處決的時間和方式。
根據聯合國資料，此次處決是自1988年以來的首次死刑。過去，緬甸執行死刑的方式是絞刑。
2021年，該國軍隊奪取政權，事件引發大規模示威，令軍隊向支持民主的抗議者、活動人士和記者等實施鎮壓。
「震驚和悲傷」
處決的消息受到反對派團體和人權組織的猛烈批評。
「我對軍政府處決緬甸愛國者和人權及民主擁護者的消息感到憤怒和身心交瘁，」聯合國緬甸人權特別報告專員湯姆·安德魯斯（Tom Andrews）說，「這種惡毒的行為對國際社會來說必須成為轉折點。」
緬甸影子政府民族團結政府（NUG）表示，他們對於這次處決感到「極度震驚和悲傷」。
民族團結政府由親民主人士、族裔武裝組織和前議員等組成，在2021年軍事政變時成立。他們敦促國際社會「懲罰兇殘軍政府的殘暴殺人行為」。
被指控的是誰？
53歲的覺敏友是緬甸親民主運動組織「88世代學生團」的資深成員，該組織在1988年學生反抗該國軍政府運動時成名。
覺敏友與妻子、另一名活動人士妮拉婷（Nilar Thein）被認為是這場支持民主運動中的前鋒。
2007年，在僧侶領袖反抗政權統治時，覺敏友和妻子就調動1988年示威的活動人士和抗議者參與其中。
他曾多次因為社運活動而進監獄，在2012年獲釋。
他在去年10月再次被捕，被指控在仰光一所公寓內藏有武器和彈藥，並且是民族團結政府（NUG）的一名「顧問」。
41歲的漂澤亞導則是前嘻哈明星，後成為全國民主聯盟的議員。
他的樂隊「ACID」推出了緬甸歷史上的第一張hip-hop專輯，他的歌詞隱約帶有對軍隊的攻擊，惹怒了軍政府。
他逐漸成為民主偶像翁山蘇姬的親密盟友，在翁山蘇姬與世界各國領袖會面的場合常與她一起。
他因涉嫌違反反恐罪於11月被捕。
漂澤亞導和覺敏友二人均在6月對審判上訴失敗。
外界對另外兩名活動人士拉妙昂（Hla Myo Aung）及昂杜拉梭（Aung Thura Zaw）所知較少。他們被控殺害一名被指是軍政府線人的女子，被判死刑。
緬甸軍方聲稱，翁山蘇姬政黨所贏得的大選結果是被操縱所得——選舉委員會官員否認這一指控，表示沒有證據顯示有欺詐存在。
自從政變發生後，翁山蘇姬一直受到軟禁，被受到一系列指控，包括腐敗和違反國家官方機密法規等等，各項罪名令她可以被判監禁長達150年。
緬甸政治犯援助協會（Assistance Association for Political Prisoners）一直記錄所有被軍方殺害、監禁或者拘留的人員損失情況。該組織表示，自政變以來已有14847人被拘捕，同時估計有2114人已被軍方殺害。
未完的革命
在覺敏友和漂澤亞導被處決前幾周，BBC記者蔡曉穎及BBC緬甸語部曾訪問過他們的家人及親友。這是BBC了解到的一些事：
- 漂澤亞導是自緬甸軍方政變以來，被判處死刑的120多人之一，他在翁山蘇姬被捕後9個月被拘捕，罪名是組織多次針對軍政府的襲擊
- 作為全國民主聯盟的議員，他在2015-2020年間陪同翁山蘇姬幾乎所有出行
- 在軍事政變前，他決定不參選，是因為他想要回歸他熱愛的嘻哈演藝事業——他參與組建的樂隊「ACID」是緬甸最早的嘻哈樂隊之一，他們的音樂令對當時軍政獨裁者丹瑞（Than Shwe）不滿年輕人產生共鳴，首張專輯《開始》（SaTin Gyin）佔據音樂榜單頭名多個月
- 樂隊很快被禁，漂澤亞導也在2008年被捕，3年後在特赦中獲釋
- 2021年政變後，漂澤亞導於今年1月被判死刑，他的未婚妻搬離仰光；在得知處決執行後，她表示自己會向天祈禱：「我們會抗爭到底」
- 覺敏友曾有超過20年時光在監獄裏度過，還曾經稱監獄是他的「第二個家」；1989年，他被捕後判處20年勞役。
- 他在去年10月再次被捕，被指控為殺害軍方線人和襲擊發電站及政府大樓的幕後主腦之一——他的妻子否認這些指控。
- 覺敏友最開始的罪名是作為1988年起義的學生領袖，當時數十萬民眾起來反抗獨裁者奈溫（Ne Win）長達26年的統治。
- 他與妻子妮拉婷曾被關在同一所監獄裏，二人在那裏開始通信和戀愛，2004年獲釋後不久結婚
- 2007年，「番紅花革命」席捲緬甸，這對夫妻再一次領導抗議，覺敏友被捕，妻子後將女兒交給家人照顧後亦被捕；2012年二人因特赦獲釋
- 在最近一次被捕後，他的家人一直相信軍政當局不會執行死刑；官員甚至在上周五還與社運人士的家人通過視訊會面
- 妮拉婷因安全理由，拒絶了BBC的採訪請求，但一直每天在臉書（Facebook）上發文，計算著與丈夫分開的日子
- 死刑執行的消息傳出後，妮拉婷在臉書上發文稱：「在我看到Jimmy（覺敏友英文名）的屍體前……我不會做任何儀式」
- 目前未能證實被處決者的遺體是否已火化
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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我們與駭客之間的距離…比你想像還近？盤點智慧型手機常見資安風險
我們想讓你知道的是
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當然智慧型手機的資安危害也不僅於此，下面我們就一起來看看，到底有哪些可能發生在我們身邊的資安威脅，又該怎麼防範。
狀況一：小心公共Wi-Fi資料全都露
為了省錢，你曾經使用手機連結到免費的公共Wi-Fi嗎？俗話說得好：「免費的最貴！」，尤其是許多公共Wi-Fi根本沒有任何加密機制，透過連線所傳輸的所有資料都可能輕易地被有心人士從中「攔截」，包括你的帳號密碼、分享照片檔案等，轉瞬之間就成為別人的囊中之物，得來完全不費功夫。
除了注意使用的Wi-Fi來源是否可靠，更不能忽視使用手機在傳輸資料的過程是否有額外的安全機制能夠保護個人隱私，像是三星Galaxy手機與平板產品，都內建有Knox Vault安星金庫技術，可以透過整合硬體的方式，確保使用者傳輸資料的安全性。
狀況二：你的一舉一動已被掌握，無論實體或虛擬？
明星最怕狗仔隊跟蹤偷拍，但作為一般小老百姓，其實你身後也潛藏著時刻掌握你一舉一動的資安狗仔，而且無論是現實生活或是網路虛擬世界上的活動，都可能被一網打盡！以智慧型手機的使用來說，包括內建的定位功能，以及網路瀏覽時的記錄資訊，都可能成為廠商或有心人士掌握我們行蹤的方式，甚至你私下的生活喜好，也被完全看光。
想要避免這樣的狀況，最好的方式就是詳細檢視手機中關係個人隱私的權限管理功能，像是三星Galaxy手機與平板就直接在設定選單中加入「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以選擇關閉精準的定位資訊，也能移除廣告ID功能，確保你在實體生活與網路瀏覽的過程不被時刻掌握。
狀況三：手機內的重要檔案、資料需要有更嚴密的保護手段
家中重要的財物不會隨便亂放，甚至會特別買保險箱鎖好，但手機中裡有一大堆與我們息息相關的檔案、資訊，一般人卻沒有特別的防護手段。除了手機本身就要做好密碼鎖定，不讓其他人有機會直接解鎖手機直接操作，三星Galaxy手機與平板中就內建有Knox技術保護的「安全資料夾」功能，可以在手機中打開一個額外加密的獨立空間，不用擔心重要資料被輕易取得，也能將社群、即時通訊APP 「公私分離」。
狀況四：安裝APP時，有注意你給了哪些隱私權限？
為了避免手機中的權限輕易地被來路不明的APP存取，目前智慧型手機的作業系統都會在APP安裝啟動時，逐一顯示APP需要獲得授權的手機功能或用戶個資，但大家是否真的有注意到這些APP向你要求了哪些存取權限？尤其是牽涉敏感資訊的金融類型APP，在使用時更是要注意隱私資料是否在不知不覺之中就被你自己給「出賣」了！若是一時「手滑」不小心給出權限，可能讓自己的個人資料曝光，甚至被「監控」。
為了避免使用者在不經意之間就授權APP存取個資，三星Galaxy手機與平板很貼心地將所有相關的權限設定都整合成為單一的「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以一覽所有APP存取手機功能權限的狀況，更能選擇自定每一個APP允許的權限，還能把手機定位與廣告ID追蹤功能一次關閉，以絕後患。
所以，到底該如何確定你的手機不「受駭」呢？
上面看了這麼多智慧型手機在資安上的「漏洞」，是不是讓大家心頭一驚？想要避免自己成為資安事件的受害者，當然要有一些積極作為。我們也整理了幾個手機資安防護的建議行動，趕快來注意一下如何改善自己的手機安全防護吧。
除了軟體，硬體防護也很重要
目前手機平台上已經有蠻多防毒防駭工具，甚至許多品牌的手機直接選擇與資安公司合作，將相關防護機制內建於手機之中，但除了這些「軟體」面的防護，我們更應該重視手機在「硬體」方面的保護措施。以三星Galaxy手機與平板為例，就內建有Samsung Knox防護技術，提供「硬體層級」的防護，像是內建專屬的安全處理器與記憶體，就可以針對手機上儲存的密碼額外加密，防止駭客入侵後直接取走所有的控制權。
Samsung Knox防護技術透過硬體的整合，透過安全晶片處理使用者重要的密碼、生物辨識與交易支付等資訊，並保存於手機內的安全記憶體之中。
重要資料務必要有額外加密手段
若是手機不幸遭受惡意程式或駭客攻擊，意味著手機內的最高權限被掠奪，檔案資料有可能完全曝光，也因此會建議大家著重於手機中重要資料的額外加密防護。三星Galaxy系列手機平板內建Knox Vault安星金庫加持的「安全資料夾」，可以在手機中直接開啟另一個獨立的系統區塊，讓重要資料可以保存其中，並受到多一層的加密防護。
定期重啟手機
根據許多資安報告指出，許多手機的漏洞會透過實體方式入侵，也因此若是手機系統重開機，駭客就需要重新走一遍原本的入侵流程，不過由於現在的手機多半是內建式電池，很多人手機都會保持開機狀態，而不會重開機，若是要避免可能受到駭客入侵的狀況，建議固定幾天就重開機一次，即可降低手機長間受駭客監控的問題。三星Galaxy系列手機平板內建Samsung Knox技術，提供「24小時即時保護」功能，無論設備開機與否，始終能夠保持防諏狀態，就沒有需要固定重啟手機的問題。