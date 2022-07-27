德國激辯是否延役最後3座核電廠，波蘭議員喊話：「如果德國人不想用，應該租給我們」
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波蘭共同左翼黨領袖詹柏格（Adrian Zandberg）在推特上也建議，波蘭提出一個前衛性建議，倘德國不想自己使用他們的核能，他們應該把它租出去，因為德國核電站應該繼續「為了歐洲的安全和氣候的利益」運行。
（中央社）在德國，迫在眉睫的能源危機重新引發關閉該國最後3座核電廠是否明智的爭論。就連執政聯盟成員也表示，延期將不再是禁忌。
法新社報導，德國政府25日宣布，將等待新的全國電網「壓力測試」結果，然後再決定是否堅持在年底前逐步淘汰核能的承諾。
相關決策將在未來數週內公布。這可能成為歐洲最大經濟體德國的關鍵時刻，當地的家庭和企業正為艱困的冬季預做準備。
烏克蘭戰爭導致能源成本飆升，加上俄羅斯向歐洲輸送的天然氣不斷減供，導致德國難以在寒冷季節來臨之前補滿儲備，也提高實行緊急節能措施的可能性。
這與今（2022）年稍早的情況截然不同。3月份的初步壓力測試發現，德國即便沒有剩餘的核電站，也能確保能源安全，政府隨後決定維持原定計畫，這3座核電廠將於今年12月31日關閉。
日本2011年發生福島核災事件後，時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）決定分階段廢除核電。現任總理蕭茲（Olaf Scholz）的三黨聯合政府中，社會民主黨（SPD）和綠黨（Green party）長期以來反對改變既有廢核路線。
贊成告別核電人士認為，原子能僅占德國電力供應的6％左右，對解決供暖用天然氣不足的主要問題幾乎無濟於事。
不過，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）已預告，北溪一號管道對歐洲天然氣運量27日起將減至20％。隨著能源安全前景急遽惡化，對於德國是否在今年底全面廢核，梅克爾所屬的保守派是呼籲重新考慮此議題的最響亮聲音之一。
德國最大反對黨中右翼基督教民主黨（CDU）主席麥茲（Friedrich Merz）也說，像法國這樣堅持使用核能的國家可能有其道理。他近日受訪時表示：「我預測核電站的壽命將在今年底延續下去。」
德國堅持關核電廠，波蘭願租用捍衛歐洲能源安全
（中央社）波蘭共同左翼黨（Lewica Razem）議員馬蒂西亞（Paulina Matysiak）21日在波蘭議會提出前衛建議，「如果德國人不想自己使用他們的核能，他們應該把它租給波蘭。」
她在波蘭議會的歐盟事務委員會議中進一步指出，「在2022年，關閉低碳能源發電廠是氣候犯罪。我們應該努力確保核電站不被關閉。」
隨著俄烏戰爭即將延長到冬季，歐盟能源危機依然未解。長久以來，德國獨自透過波羅的海北溪一號和二號管道從俄羅斯進口天然氣，並供應給歐洲各國，獨自享受進口與代理天然氣的特權，控制著整個歐洲。
但也因俄烏戰爭爆發，使得大部分國家理解到俄羅斯將天然氣武器化來控制歐洲整體能源與經濟命脈。
波蘭媒體Vikendi24日報導，許多能源和經濟專家警告德國不要將境內的核電廠全數關閉，但德國政府仍表示最後3座核電站：Isar 2、Emsland 和Neckarwestheim 2將於今年關閉，並退出電網。
但另一方面，偏偏波蘭沒有核電廠。波蘭1989年首次嘗試利用蘇聯技術開發自己的核能，但後來被取消；新計劃是在2033年開始營運位於格但斯克以北的發電廠。
波蘭共同左翼黨領袖詹柏格（Adrian Zandberg）在推特上也建議，波蘭提出一個前衛性建議，倘德國不想自己使用他們的核能，他們應該把它租出去，因為德國核電站應該繼續「為了歐洲的安全和氣候的利益」運行。
波蘭能源媒體Energetyka24在16日揭露德國政府誤導德國公民，暗示由於燃料供應困難，德國核電站的運營將無法延長。所有跡像都表明，柏林希望不惜一切代價關閉核電站。
這項政策令許多人不解，因為能源危機沒有解除，歐洲都將掌握在俄羅斯手中，為歐洲與自己國家奮戰的烏克蘭人性命，更在德國能源政策中，顯得一點都不重要。
這項由馬蒂西亞所提出的建議也引起許多德國以及歐盟媒體的關注。根據波蘭媒體Gazeta Wyborcza報導，改革研究會（Insititution Reform）的執行長斯涅戈基（Aleksander Sniegocki）表示：「租約只是一個標語，它的目的是引起人們對這個問題的關注。」
詹柏格也強調，「這不是德國內部事務，正如波蘭能源轉型不僅僅是我們國家的事情一樣。如果任何一個歐盟國家的能源系統發生動搖，我們都將承擔成本。我們不應該在這個問題上保持沉默，波蘭應該在歐盟峰會上提出這個問題。」
波蘭社群媒體輿論也表示，德國聲稱他們「不需要」電力。好吧，即使那是真的（但其實不是！），歐洲其他地區尚需要電力。如果德國可以把破壞環保造成空氣污染的褐煤電廠賣給捷克，那應該也能出租核能電廠給波蘭才是。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。