德國激辯是否延役最後3座核電廠，波蘭議員喊話：「如果德國人不想用，應該租給我們」

（中央社）在德國，迫在眉睫的能源危機重新引發關閉該國最後3座核電廠是否明智的爭論。就連執政聯盟成員也表示，延期將不再是禁忌。

法新社報導，德國政府25日宣布，將等待新的全國電網「壓力測試」結果，然後再決定是否堅持在年底前逐步淘汰核能的承諾。

相關決策將在未來數週內公布。這可能成為歐洲最大經濟體德國的關鍵時刻，當地的家庭和企業正為艱困的冬季預做準備。

烏克蘭戰爭導致能源成本飆升，加上俄羅斯向歐洲輸送的天然氣不斷減供，導致德國難以在寒冷季節來臨之前補滿儲備，也提高實行緊急節能措施的可能性。

這與今（2022）年稍早的情況截然不同。3月份的初步壓力測試發現，德國即便沒有剩餘的核電站，也能確保能源安全，政府隨後決定維持原定計畫，這3座核電廠將於今年12月31日關閉。

日本2011年發生福島核災事件後，時任德國總理梅克爾（Angela Merkel）決定分階段廢除核電。現任總理蕭茲（Olaf Scholz）的三黨聯合政府中，社會民主黨（SPD）和綠黨（Green party）長期以來反對改變既有廢核路線。

贊成告別核電人士認為，原子能僅占德國電力供應的6％左右，對解決供暖用天然氣不足的主要問題幾乎無濟於事。

不過，俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）已預告，北溪一號管道對歐洲天然氣運量27日起將減至20％。隨著能源安全前景急遽惡化，對於德國是否在今年底全面廢核，梅克爾所屬的保守派是呼籲重新考慮此議題的最響亮聲音之一。

德國最大反對黨中右翼基督教民主黨（CDU）主席麥茲（Friedrich Merz）也說，像法國這樣堅持使用核能的國家可能有其道理。他近日受訪時表示：「我預測核電站的壽命將在今年底延續下去。」

德國堅持關核電廠，波蘭願租用捍衛歐洲能源安全

（中央社）波蘭共同左翼黨（Lewica Razem）議員馬蒂西亞（Paulina Matysiak）21日在波蘭議會提出前衛建議，「如果德國人不想自己使用他們的核能，他們應該把它租給波蘭。」

她在波蘭議會的歐盟事務委員會議中進一步指出，「在2022年，關閉低碳能源發電廠是氣候犯罪。我們應該努力確保核電站不被關閉。」

隨著俄烏戰爭即將延長到冬季，歐盟能源危機依然未解。長久以來，德國獨自透過波羅的海北溪一號和二號管道從俄羅斯進口天然氣，並供應給歐洲各國，獨自享受進口與代理天然氣的特權，控制著整個歐洲。

但也因俄烏戰爭爆發，使得大部分國家理解到俄羅斯將天然氣武器化來控制歐洲整體能源與經濟命脈。

波蘭媒體Vikendi24日報導，許多能源和經濟專家警告德國不要將境內的核電廠全數關閉，但德國政府仍表示最後3座核電站：Isar 2、Emsland 和Neckarwestheim 2將於今年關閉，並退出電網。

但另一方面，偏偏波蘭沒有核電廠。波蘭1989年首次嘗試利用蘇聯技術開發自己的核能，但後來被取消；新計劃是在2033年開始營運位於格但斯克以北的發電廠。

波蘭共同左翼黨領袖詹柏格（Adrian Zandberg）在推特上也建議，波蘭提出一個前衛性建議，倘德國不想自己使用他們的核能，他們應該把它租出去，因為德國核電站應該繼續「為了歐洲的安全和氣候的利益」運行。

波蘭能源媒體Energetyka24在16日揭露德國政府誤導德國公民，暗示由於燃料供應困難，德國核電站的運營將無法延長。所有跡像都表明，柏林希望不惜一切代價關閉核電站。

這項政策令許多人不解，因為能源危機沒有解除，歐洲都將掌握在俄羅斯手中，為歐洲與自己國家奮戰的烏克蘭人性命，更在德國能源政策中，顯得一點都不重要。

這項由馬蒂西亞所提出的建議也引起許多德國以及歐盟媒體的關注。根據波蘭媒體Gazeta Wyborcza報導，改革研究會（Insititution Reform）的執行長斯涅戈基（Aleksander Sniegocki）表示：「租約只是一個標語，它的目的是引起人們對這個問題的關注。」

詹柏格也強調，「這不是德國內部事務，正如波蘭能源轉型不僅僅是我們國家的事情一樣。如果任何一個歐盟國家的能源系統發生動搖，我們都將承擔成本。我們不應該在這個問題上保持沉默，波蘭應該在歐盟峰會上提出這個問題。」

波蘭社群媒體輿論也表示，德國聲稱他們「不需要」電力。好吧，即使那是真的（但其實不是！），歐洲其他地區尚需要電力。如果德國可以把破壞環保造成空氣污染的褐煤電廠賣給捷克，那應該也能出租核能電廠給波蘭才是。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺