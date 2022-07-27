俄羅斯宣布北溪一號供氣量減半，維修期間僅剩20％，歐盟達成協議冬天減少15％天然氣用量
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針對俄羅斯將大幅減少對歐洲的天然氣供應，烏克蘭呼籲歐洲各國加強對俄制裁，以報復俄國發動的「天然氣戰爭」。歐盟已同意天然氣使用量減縮計畫，一起對抗俄國的操控。
（中央社）克里姆林宮26日表示，俄羅斯通往歐洲的最大天然氣管線北溪一號（Nord Stream 1）一具送到加拿大維修的渦輪尚未運返，另有一具渦輪則出現瑕疵須停機檢修，因此供氣量將減半。
路透社報導，歐洲聯盟（EU）一再指控俄羅斯訴諸能源勒索；但克里姆林宮表示，能源供應短少，是維修問題和西方制裁的衝擊所造成。
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯受到的制裁，使得北溪一號管線的運作變得困難許多。這條管線在維修期間，對歐洲的天然氣供應量減少至僅達總能的20％。
壟斷俄羅斯天然氣透過管線出口的國有俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，由於產業監管機關指示，北溪一號管線一個壓縮機站內的一具渦輪有必要停止運作，因此從27日開始，每天供氣量將降至3300萬立方公尺，是已減少的目前供氣量再砍半。
另一方面，烏克蘭國營輸送管線營運商26日表示，俄羅斯天然氣工業公司在沒有事先通知下，將烏連戈伊－蓬馬里－烏日霍羅德輸氣管（Urengoy-Pomary-Uzhgorod pipeline）的壓力急劇增加。這條管線專門將俄國天然氣輸送到歐洲。
這家烏克蘭公司指出，輸氣管壓力驟增可能導致緊急情況，例如管線破裂等，管線營運商有義務事前相互通知。
烏克蘭管線營運商說：「未能及時通知營運商，會對管線的正常運作帶來潛在風險。」但這家公司沒有說明目前管線的正常運作是否有危險。
針對俄羅斯將大幅減少對歐洲的天然氣供應，烏克蘭呼籲歐洲各國加強對俄制裁，以報復俄國發動的「天然氣戰爭」。歐盟已同意天然氣使用量減縮計畫，一起對抗俄國的操控。
俄羅斯藉減供大打天然氣戰，澤倫斯基籲加強制裁
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）呼籲歐洲各國加強對莫斯科當局的制裁，以報復俄羅斯發動的「天然氣戰爭」。
俄羅斯國營能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，從27日開始，公司藉北溪天然氣管線（Nord Stream）輸送到歐洲的天然氣每日將減少至3300萬立方公尺，約為管線輸送能量的20％。
澤倫斯基回應此事時說：「今天我們得知針對歐洲新的天然氣威脅……這是俄羅斯對團結歐洲發動的公開天然氣戰爭。」
對抗俄國，歐盟同意冬天減少15％天然氣用量
歐洲聯盟（EU）同意天然氣使用量減縮計畫，與德國站在一起，並回應俄羅斯操控天然氣供應，以此作為經濟武器。
歐盟部長理事會（Council of the European Union）表示：「為了提高歐盟的能源供應安全，成員國今天達成政治協議，同意在今（2022）年冬天自願減少15％的天然氣用量。」
德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）表示，這項協議能讓俄國總統普亭（Vladimir Putin）看到，即使面對莫斯科近期再度減供天然氣，歐洲依舊保持團結。
烏克蘭獲德國防空戰車，可對付無人機
德新社（DPA）報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在電視受訪時證實，3輛德國「獵豹」（Gepard）防空戰車及數萬發彈藥已運抵烏克蘭。
獵豹是西德在冷戰年代研發的防空戰車，以機動性聞名，將可協助烏克蘭對付武裝直升機、低空飛行的戰機和無人機等來自空中的威脅，保衛城市和基礎設施。
與俄簽糧食出口協議，烏克蘭：本週擬出口第一批
俄羅斯先前在聯合國斡旋下，同意讓烏克蘭生產的穀糧經奧德薩港（Odesa）運輸出口，然而幾天前的飛彈攻擊，讓協議是否作數受到質疑。烏國說，他們預計本週出口第一批穀物。
烏克蘭與俄羅斯22日同意一項具里程碑意義的計畫，讓卡在黑海港口的數百萬噸烏克蘭小麥和其他穀物得以運輸出口，此舉被譽為有助緩和全球糧食危機的重要一步。
烏克蘭基礎建設部部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，烏國預料協議「將會在未來幾天內」開始生效。庫布拉科夫說：「我們已做好萬全準備，要從本週開始（出口穀糧）。」
俄羅斯連續攻擊烏克蘭黑海沿岸，恐影響穀物出口
烏克蘭表示，俄軍部隊接連對烏國南部港口城市奧德薩附近黑海沿岸地區，以及梅科萊夫市（Mykolaiv）的目標多次發動飛彈攻擊。
報導指出，俄羅斯數天前就曾經攻擊奧德薩港，現在再次出手，令人懷疑恢復烏克蘭穀物出口的協議能否得到落實。
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延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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想20年後坐擁3,000萬退休，45歲單親媽媽該如何危機入市？
我們想讓你知道的是
面對現金動盪的經濟狀況與股票市場變化，VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪以雅雯的案例出發，提供一些資金分配的建議給所有容易陷入投資焦慮的投資人。
最近投資人見面時互相問候的話語大多都是：你昨晚有睡嗎？虛擬貨幣、全球股市紛紛進入熊市，美國聯準會接連兩個月共升息5碼，台灣三月及六月雖然僅升息共1.5碼且低於市場預估，但對房貸族產生的壓力也不小。
股市跟房地產是許多台灣人投資的優先選擇，這也讓大家開始對於究竟該退場還是危機入市、房貸又該如何調整充滿焦慮及不安，而雅雯就是其中一個活脫脫的實例。
身為單親媽媽，雅雯靠著工作累積下400萬可活用資金，同時名下還有一間總價值700多萬的房產，小孩也已經讀大學。目前45歲的她最希望的是能在20年後累積3,000萬資產，並利用每年約莫150萬的被動收入度過退休生活。就當雅雯準備行動時，卻遇上疫情和戰爭帶來全球市場變化，加上近期屆滿寬限期的房貸又將面對升息帶來的額外壓力，都讓雅雯不知該如何走出下一步而裹足不前。
分析雅雯目前問題，雖然手邊有不少資金可以用來投資，但是躊躇不前的壓力也讓她必須在既有正職工作外，每天還要靠直播跟兼差寫文章的斜槓生活，才能避免當月入不敷出。
如果你也跟雅雯有相同急切的投資需求，卻因目前市場不明朗而不知該如何是好？或許以下3個危機入市的建議就相當適合你。
給雅雯的建議一：面對升息帶來房貸壓力，善用寬限期保留資金
雅雯目前最大問題還是一直只有還息沒還本的房貸，眼見兩年寬限期即將到期，回顧這兩年房貸只還了3萬多本金，每月多留下的錢也沒真正投入市場產生獲利，不知接下來該繼續只還息就好、或是本利攤還？
房貸利息該如何償還？這個問題的答案並沒有好或不好，而是該往有沒有符合目標的方向來做思考。對自住、不想有負債或是不會投資的人來說，本利攤還當然是最好選擇。而對於像雅雯這種有明確投資目標的人來說，降低每月房貸支出、把錢留下用於增加未來應用機會，是更該思考的事。有相當多房地產投資者都在兩年寬限期後，又找另一家銀行換約，繼續利用寬限期以繳房租形式持有房產。雖然升息後房貸利息也會增加，但「只繳息不還本」還是能減輕不少月負擔。
給雅雯的建議二：投資概念及選股混亂，就放緩腳步留住現金觀察
雅雯對現況最大焦慮便是過去將大把現金留在身上，表面上看似都沒有產生任何投資現金流。但就我觀察，目前掌握許多可動用資金就是她的最大優勢，也不需要急著找標的投入過多資金。
在熊市中，選擇穩定目標公司極為重要。簡單來說，就是將資金集中於那些倒了會對全球產生相當大影響的公司。雖然全球股市相對不明朗，但這時反而更能過濾出價值被低估的企業。
在市場相對低迷時不需要急著「危機入市」，好好挑選幾家企業，觀察這些公司營收跟美股收入有無增長，包含營運現金流、負債、收益資料。先了解目前股價是被高估還是低估，做好評估之後再進行投資。
全球股市進入熊市，給大家的4點資金分配建議
面對近期市場，如果你也跟雅雯一樣屬於比較容易焦慮的投資人，首先可將手邊預留現金提高至能維持一至一年半沒工作也可以無憂生活的標準，如此即使在全球市場動盪的局勢下，現金也足以承受市場重回水平這一段時間的風險。
再者，當對目標公司研究透徹時，應對市場保持信心，等候大局契機。第三點也是最重要一點，因為本身資產及財務配置屬於健全狀態，只要靜待市場回穩，無須焦慮。最後，嚴守投資紀律，不把資金全部all in一家公司，而是做好風險分散配置於不同公司。
資產配置要依據年紀、財務目標及收入來做判斷，一般容易焦慮之保守投資人，我都會建議防守型資產投入50%或60%。如果已經掌握進階投資知識，甚至可只放置20%資產於進攻型標的，80%用於防守，這時進攻型獲利也可能超越防守型，即使遇到熊市，80%防守型資產也相對穩固，能讓你不輕易做出錯誤決定和判斷。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。