俄羅斯宣布北溪一號供氣量減半，維修期間僅剩20％，歐盟達成協議冬天減少15％天然氣用量

（中央社）克里姆林宮26日表示，俄羅斯通往歐洲的最大天然氣管線北溪一號（Nord Stream 1）一具送到加拿大維修的渦輪尚未運返，另有一具渦輪則出現瑕疵須停機檢修，因此供氣量將減半。

路透社報導，歐洲聯盟（EU）一再指控俄羅斯訴諸能源勒索；但克里姆林宮表示，能源供應短少，是維修問題和西方制裁的衝擊所造成。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯受到的制裁，使得北溪一號管線的運作變得困難許多。這條管線在維修期間，對歐洲的天然氣供應量減少至僅達總能的20％。

壟斷俄羅斯天然氣透過管線出口的國有俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，由於產業監管機關指示，北溪一號管線一個壓縮機站內的一具渦輪有必要停止運作，因此從27日開始，每天供氣量將降至3300萬立方公尺，是已減少的目前供氣量再砍半。

另一方面，烏克蘭國營輸送管線營運商26日表示，俄羅斯天然氣工業公司在沒有事先通知下，將烏連戈伊－蓬馬里－烏日霍羅德輸氣管（Urengoy-Pomary-Uzhgorod pipeline）的壓力急劇增加。這條管線專門將俄國天然氣輸送到歐洲。

這家烏克蘭公司指出，輸氣管壓力驟增可能導致緊急情況，例如管線破裂等，管線營運商有義務事前相互通知。

烏克蘭管線營運商說：「未能及時通知營運商，會對管線的正常運作帶來潛在風險。」但這家公司沒有說明目前管線的正常運作是否有危險。

針對俄羅斯將大幅減少對歐洲的天然氣供應，烏克蘭呼籲歐洲各國加強對俄制裁，以報復俄國發動的「天然氣戰爭」。歐盟已同意天然氣使用量減縮計畫，一起對抗俄國的操控。

俄羅斯藉減供大打天然氣戰，澤倫斯基籲加強制裁

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）呼籲歐洲各國加強對莫斯科當局的制裁，以報復俄羅斯發動的「天然氣戰爭」。

俄羅斯國營能源巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）表示，從27日開始，公司藉北溪天然氣管線（Nord Stream）輸送到歐洲的天然氣每日將減少至3300萬立方公尺，約為管線輸送能量的20％。

澤倫斯基回應此事時說：「今天我們得知針對歐洲新的天然氣威脅……這是俄羅斯對團結歐洲發動的公開天然氣戰爭。」

對抗俄國，歐盟同意冬天減少15％天然氣用量

歐洲聯盟（EU）同意天然氣使用量減縮計畫，與德國站在一起，並回應俄羅斯操控天然氣供應，以此作為經濟武器。

歐盟部長理事會（Council of the European Union）表示：「為了提高歐盟的能源供應安全，成員國今天達成政治協議，同意在今（2022）年冬天自願減少15％的天然氣用量。」

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）表示，這項協議能讓俄國總統普亭（Vladimir Putin）看到，即使面對莫斯科近期再度減供天然氣，歐洲依舊保持團結。

烏克蘭獲德國防空戰車，可對付無人機

德新社（DPA）報導，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）在電視受訪時證實，3輛德國「獵豹」（Gepard）防空戰車及數萬發彈藥已運抵烏克蘭。

獵豹是西德在冷戰年代研發的防空戰車，以機動性聞名，將可協助烏克蘭對付武裝直升機、低空飛行的戰機和無人機等來自空中的威脅，保衛城市和基礎設施。

與俄簽糧食出口協議，烏克蘭：本週擬出口第一批

俄羅斯先前在聯合國斡旋下，同意讓烏克蘭生產的穀糧經奧德薩港（Odesa）運輸出口，然而幾天前的飛彈攻擊，讓協議是否作數受到質疑。烏國說，他們預計本週出口第一批穀物。

烏克蘭與俄羅斯22日同意一項具里程碑意義的計畫，讓卡在黑海港口的數百萬噸烏克蘭小麥和其他穀物得以運輸出口，此舉被譽為有助緩和全球糧食危機的重要一步。

烏克蘭基礎建設部部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，烏國預料協議「將會在未來幾天內」開始生效。庫布拉科夫說：「我們已做好萬全準備，要從本週開始（出口穀糧）。」

俄羅斯連續攻擊烏克蘭黑海沿岸，恐影響穀物出口

烏克蘭表示，俄軍部隊接連對烏國南部港口城市奧德薩附近黑海沿岸地區，以及梅科萊夫市（Mykolaiv）的目標多次發動飛彈攻擊。

報導指出，俄羅斯數天前就曾經攻擊奧德薩港，現在再次出手，令人懷疑恢復烏克蘭穀物出口的協議能否得到落實。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航