日本前防衛大臣石破茂、濱田靖一率團訪台，學者：歷年最高層級，展現挺台力道
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郭育仁認為，日本防衛白皮書剛出爐，且年底又有日本三個重要國防文件要提出來，分別是「防衛計畫大綱」、「國家安全保障戰略」及「中期防衛力整備計畫」，在這個時間點訪台格外有意義，藉此了解台海局勢重大變化，作為年底這三項國防政策綱領的修訂依據。
（中央社）日本前防衛大臣石破茂、濱田靖一率團訪台，學者今（27）日表示，此規格為歷年最高層級，除了展現挺台力道外，也因為年底日本將提出三項重要國防文件，藉機會了解台海局勢變化，作為政策綱領修訂依據。
日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障之會」27日至30日訪台，共同團長為日本前防衛大臣石破茂眾議員、前防衛大臣濱田靖一眾議員，同團成員包括日本前外務大臣前原誠司眾議員、前防衛副大臣長島昭久眾議員、前防衛副大臣渡邊周眾議員、參議院總務會副會長清水貴之參議員，及前首相輔佐官北神圭朗眾議員，總計共有7名日本國會議員訪台。
期間將晉見總統蔡英文、副總統賴清德，會晤外交部長吳釗燮、台灣日本關係協會會長蘇嘉全，並拜會行政院、立法院、國防部及相關智庫，就台日雙方安全保障議題進行意見交換。
國策研究院文教基金會執行長郭育仁告訴《中央社》記者，此訪團背景特殊，除了有日本前防衛大臣外，還有前外務大臣、前防衛副大臣，就規格來說可說是歷年來最高層級，也因為此次主題是國防外交，想必將與台灣國安高層、國防部及外交部意見交換。
郭育仁認為，日本防衛白皮書剛出爐，且年底又有日本三個重要國防文件要提出來，分別是「防衛計畫大綱」、「國家安全保障戰略」及「中期防衛力整備計畫」，在這個時間點訪台格外有意義，藉此了解台海局勢重大變化，作為年底這三項國防政策綱領的修訂依據。
熟悉日本對外關係議題的國防部智庫、國防安全研究院學者王尊彥告訴《中央社》記者，如果將此訪團視為挺台，是訴諸感性的面向，但以理性面向看待，訪台代表日本對台灣的戰略認知越來越清楚，因為從防衛白皮書可以發現，日方對台灣的關注已擺在越來越清楚位置上。
由於相當挺台的前日本首相安倍晉三驟然離世，日本政壇中頓時失去挺台聲浪的重要精神領袖，也讓各界掀起對台日關係未來發展的討論。
郭育仁對此分析，雖然安倍對台灣有特殊情感，但也因為安倍特殊的政治家族、出生地等背景，導致安倍有所包袱，雖然挺台，但任內實際支持台灣的政策成果並不多；反觀日相岸田文雄出生於廣島，廣島在戰後被視為和平主義的發源地，雖然岸田對台灣沒有特殊情感，但現在的區域及國際情勢，便是視中國為威脅，「你不重視都沒辦法」。
因此，岸田只要秉持以日本國家利益為中心的決策模式，日本一定會挺台，就如同安倍過去強調，民主海洋國家必須串連結盟來抵禦中國勢力擴張，他相信岸田任內若妥善處理修憲議題，台日關係在岸田帶領下，將會有更多具體的成果出現。
王尊彥也認為，台灣對日本的期待不一定要循「安倍模式」，就如同前總統李登輝逝世後，外界曾一度憂心台日關係可能受影響，但以後見之明看來「並沒有因此變壞」。就如同此次訪團部分成員背景雖然不盡相同，但都同樣友台，顯現日本已不分派系挺台。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3：全球難民總人數首破億，逃難現場距離正常生活還有多遠？
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep3藉由來賓廖芸婕往返40多國的經驗，細數物質、社會、法律，甚至心靈等難民實際可能遭遇的危機，並透過救援案例認識世界展望會周全而細膩的事工行動。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第3集已於6月30日播出。本集邀請跨國自由記者廖芸婕深入對談，藉由「難民生存」的核心命題帶領觀眾重新認識難民在身分、物質、心理、未來規劃等方方面面的艱難處境；過程中我們也會了解那些常伴難民左右的世界展望會事工，如何運用專業的事工模式，陪伴承擔苦難的人們步入重回正常的漫漫長路。
「看似遙遠的故事並不如想像中遙遠，無論身分地位，任何人都可能因為天災人禍在下一刻成為難民──這正是為何，我們必需彼此了解、互相幫助。」
凝視真實：全球難民現況與兒童困境
你知道嗎？每年的6月20日為聯合國訂定的「世界難民日」，用以紀念世界各地的難民，希望藉此引起人們對難民問題的關注，認識並尊重難民為社會做出的貢獻及犧牲。根據聯合國難民署統計，累積至今年5月全球已超過一億人流離失所，一方面是受到俄烏戰爭爆發的影響，二方面則是因全球不曾終止的區域性衝突所造成的結果。
其中，敘利亞內戰自2011年開始至今已經持續超過十年，因戰事不止而迫切需要幫忙的兒童數量不斷上升，但國際焦點與資源挹注卻漸漸淡出。根據聯合國兒童基金會於今年5月8日發布的聲明指出，光敘利亞境內的難民兒童就有650萬，若再包含逃亡到周邊地區的難民兒童總數，整體將近有1230萬名孩童需要幫助，甚至此數字已突破內戰危機爆發以來的最高記錄。
失落的一代：喪失表達與發聲權利的人們
當看到統計數字裡反覆出現「難民」一詞時，我們腦中直覺聯想的或許是人們逃離故土，翻山越嶺或遠渡重洋到全新的國度，四處尋找棲身之所的漂流故事。但事實上，難民不只因其情況不同而有明確的定義與區分，他們在法律認定上還受到眾多外在因素影響。根據聯合國難民署的定義，在不同情況下人們會被區分為以下三種身分：
1. 難民：因種族、宗教、國籍、政治觀點或特定族群身分等多種複雜的因素而受到戰爭、壓迫或暴力威脅，產生生命安危顧慮，不得不離開國界到其他國土，就屬於國際法所稱的難民。
2. 境內流離失所者：因自然災害、戰爭、壓迫或暴力威脅被迫離開自己的家園，但沒有越過國境，最終在國內顛沛流離的四處尋找安身之所的人們。
3. 尋求庇護者：抵達本國以外的國家後正在申請難民身份的人，而一名尋求庇護者必需證明他或她有正當理由畏懼在自己的國家受到迫害。
雖然有如此明確的定義，但來賓廖芸婕也補充，在聯合國難民署統計出的近9000萬難民中，真正具備難民身分者其實不到三分之一，因為要成為法律意義上的難民之前必須經過層層關卡的審核；另外超過一半，大約有5000多萬人都是境內流離失所者，但在極權統治、言論限縮的狀況下，我們其實難以聽見他們的聲音。
撫平集體的時代創傷：世界展望會如何協助每個極待救助的心靈
在不得不四處流浪的過程，人們除了面對物質溫飽的問題，社會、語言、文化的差異更增添許多困難。普遍而言，大家對「救援」的聯想大多是糧食發放、居所安置等物質面的想像，但來賓廖芸婕特別提到，心靈救助往往才是人們潛在的需求。不論是在外飄盪或已獲安置的難民，在面對面目全非的家園與茫然的未來時，總會產生巨大的心理負擔。她以約旦河西岸的南納卜勒斯計畫區的親身經歷分享道：
數十年來以巴衝突帶來的影響在此地根深柢固，處處充滿權力不對等與權勢壓迫。像是軍隊影響居民活動自由、侵占土地農田、排放廢水到當地河川等，都讓居民生活相當困難，更甚至，軍隊還會勒索居民，若不從就砍伐居民的橄欖樹。但是，橄欖樹對巴勒斯坦人不但是重要的經濟作物，更是家族代代流傳的精神象徵──我曾目睹當地人跪在樹根前痛哭、跪拜，那種壓力是連生活一輩子的家園都無法擁有生為人的尊嚴，更甚至，一位父親該如何與孩子講述如此悲劇？
無論是權力壓迫或徬徨無助，人們都不可避免的面臨龐大的精神壓力，進而衍生家庭衝突、兒童暴力等負面循環。但幸好，世界展望會從2008年就投入南納卜勒斯計畫區從事救援行動，藉由相關機構設置，透過藝術治療給予心靈支持，讓孩子在混亂的環境中找到一個心靈壓力出口，也協助解決當地包括教育及家庭、醫療硬體不足、以及脆弱環境導致當地居民（特別是兒童）的長期心理創傷等問題。
真人真事：世界展望會的暖心故事
有位名為「莫商博」的伊索比亞青年在九歲時受到世界展望會的幫助，隨著他漸漸長大，這份愛在心中茁壯，數年之後他也加入了世界展望會成為工作人員。看著曾經的受援助者轉變為援助者，持續傳遞愛與希望，並從中獲得自我價值與成就感，主持人蔡尚樺也不禁感嘆，「扶助難民一時生活的潦倒，卻在不遠的未來轉換為實質的力量，反過來幫助更多的人，這也是真正正向的善的循環」。
長夜漫漫，如何幫助人們重迎黎明曙光？
「我們還有哪些方法，能夠幫助徬徨無助的人們重回日常？」除了參與或資助相關活動，我們還可以善加利用現代便利的網路科技來「創造」行動。例如來賓廖芸婕舉辦台灣難民週的經驗，運用更多方的力量，實際看見、聽見難民的聲音，並透過藝術創作、跨海合作等富有創意的方式來傳遞關懷與幫助。最重要的是，請謹記心中願意相互理解、包容與伸出援手的心意，這正是難民求生法則中，乘載一切的根基。
立即伸出援手，一起幫助孩子達成盼望！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。