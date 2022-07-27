菲社運團體怒吼：小馬可仕國情咨文重投資者與親信，人民仍在通膨中受苦

（中央社）菲律賓總統小馬可仕25日發表上任後首次國情咨文，但菲國社運團體表示，小馬可仕國情咨文是外國投資者福音，卻未解決物價飆漲、披索貶值、工資下滑等民眾面臨的生計問題。

菲律賓國際人權聯盟（ICHRP）主席墨菲（Peter Murphy）26日發表聲明說，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的國情咨文是外國投資者福音，但對多數菲律賓人來說，是個壞消息。

他表示，菲國民眾昨天上街遊行想傳達一個訊息，即新政府真正需要解決的問題是物價飆漲、地獄般的交通堵塞、披索急遽貶值、油價幾乎週週上漲、政府背負數百萬美元外債、實際工資下滑、大批農民沒有自己的土地、大量貧困人口、日益加劇的天災及政府機構貪瀆。

The Filipino people have spelt out the real suffering state of the nation, and this should be the basis of the Marcos plan of action.



Read: https://t.co/ZWmfL3Kpsn pic.twitter.com/d8hUdAMkJ8 — ICHRP (@ICHRPGlobal) July 26, 2022

不過，墨菲說，在人民面臨生活重負的當下，至今只看到小馬可仕到澳洲度假和與寡頭階級舉行的豪華勝選派對。

他表示，小馬可仕在國情咨文中提出，將放寬外國投資限制、建立更多經濟特區，並向數位服務供應商徵收增值稅，這些都是小馬可仕為寡頭和親信進一步掠奪國庫和擠壓消費者接受公共服務的機會。

Photo Credit: 中央社 菲律賓社運團體表示，總統小馬可仕首次國情咨文是 外國投資者福音，卻未解決物價飆漲、披索貶值等民眾面臨的生計問題。圖為社運團體25日舉行遊行，向小馬可仕表達訴求。

菲律賓媒體「商業天地」（BusinessWorld）報導，根據菲國眾議院去年通過的法案，將向各項線上服務徵收12%增值稅，包括手機應用程式、電子商務、網路廣播等，但參議院尚未通過此項法案。

今年參選總統落敗的勞工領袖德古茲曼（Leody De Guzman）接受中央社訪問表示，就跟前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）一樣，小馬可仕政府的關懷給了資本家、政客和政治世家，而不是給予人民。

德古茲曼說：「勞工的要求就是菲律賓群眾的夢想，即控制物價、提供失業者就業機會、為農民廢止稻米關稅法、終止派遣工、提高工資、給予勞工自由組建工會的權利、終止增值稅法並徵收財富稅（wealth tax）。」

杜特蒂於2019年簽署稻米關稅法，取消稻米進口量限制，允許民間貿易商選擇國家進口稻米，盼改善國內稻米供應情形，降低市場價格。但農民指此法實施後，越南、泰國進口的廉價稻米使菲國米價暴跌，嚴重影響農民生計。

Photo Credit: 中央社 圖為小馬可仕（前）25日發表國 情咨文。 （菲律賓外國記者協會提供）

另外，菲律賓左翼組織「新愛國聯盟」（BAYAN）26日邀集菲律賓農民運動（KMP）、左翼婦女組織「嘉布瑞拉」（Gabriela）、海外菲籍勞工聯盟「移工國際」等10多個團體舉行線上記者會，對小馬可仕國情咨文提出建言。

自然人民環境網絡（Kalikasan PNE）全國副協調人波尼法西奧（Jon Bonifacio）表示，近10年來，菲律賓一直是全亞洲最多環保運動人士遭殺害的國家，近期又有環保人士馬卡班班（Daisy Macapanpan）及83名農民被捕的案件，但小馬可仕在國情咨文中大談再生能源，卻隻字未提將尊重人權。

菲律賓全國吉普尼司機及業者聯合會（PISTON）主席佛羅藍達（Mody Floranda）說：「小馬可仕首次國情咨文讓我們很失望。」

他表示，小馬可仕完全沒提到削減或取消石油產品稅；油價飆漲下，這項稅賦正導致吉普尼司機、業者和民眾生計崩潰。他們將持續奮鬥，並呼籲政府加強油價管制，以協助吉普尼司機度過難關。

「吉普尼」外形像加長型軍用吉普車，在大街小巷隨招隨停，是菲律賓民眾最常使用的公共交通工具之一。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範