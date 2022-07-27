菲社運團體怒吼：小馬可仕國情咨文重投資者與親信，人民仍在通膨中受苦
我們想讓你知道的是
菲律賓國際人權聯盟發表聲明說，小馬可仕在國情咨文中提出，將放寬外國投資限制、建立更多經濟特區，並向數位服務供應商徵收增值稅，這些都是小馬可仕為寡頭和親信進一步掠奪國庫和擠壓消費者接受公共服務的機會，對多數菲律賓人來說是壞消息。
（中央社）菲律賓總統小馬可仕25日發表上任後首次國情咨文，但菲國社運團體表示，小馬可仕國情咨文是外國投資者福音，卻未解決物價飆漲、披索貶值、工資下滑等民眾面臨的生計問題。
菲律賓國際人權聯盟（ICHRP）主席墨菲（Peter Murphy）26日發表聲明說，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的國情咨文是外國投資者福音，但對多數菲律賓人來說，是個壞消息。
他表示，菲國民眾昨天上街遊行想傳達一個訊息，即新政府真正需要解決的問題是物價飆漲、地獄般的交通堵塞、披索急遽貶值、油價幾乎週週上漲、政府背負數百萬美元外債、實際工資下滑、大批農民沒有自己的土地、大量貧困人口、日益加劇的天災及政府機構貪瀆。
不過，墨菲說，在人民面臨生活重負的當下，至今只看到小馬可仕到澳洲度假和與寡頭階級舉行的豪華勝選派對。
他表示，小馬可仕在國情咨文中提出，將放寬外國投資限制、建立更多經濟特區，並向數位服務供應商徵收增值稅，這些都是小馬可仕為寡頭和親信進一步掠奪國庫和擠壓消費者接受公共服務的機會。
菲律賓媒體「商業天地」（BusinessWorld）報導，根據菲國眾議院去年通過的法案，將向各項線上服務徵收12%增值稅，包括手機應用程式、電子商務、網路廣播等，但參議院尚未通過此項法案。
今年參選總統落敗的勞工領袖德古茲曼（Leody De Guzman）接受中央社訪問表示，就跟前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）一樣，小馬可仕政府的關懷給了資本家、政客和政治世家，而不是給予人民。
德古茲曼說：「勞工的要求就是菲律賓群眾的夢想，即控制物價、提供失業者就業機會、為農民廢止稻米關稅法、終止派遣工、提高工資、給予勞工自由組建工會的權利、終止增值稅法並徵收財富稅（wealth tax）。」
杜特蒂於2019年簽署稻米關稅法，取消稻米進口量限制，允許民間貿易商選擇國家進口稻米，盼改善國內稻米供應情形，降低市場價格。但農民指此法實施後，越南、泰國進口的廉價稻米使菲國米價暴跌，嚴重影響農民生計。
另外，菲律賓左翼組織「新愛國聯盟」（BAYAN）26日邀集菲律賓農民運動（KMP）、左翼婦女組織「嘉布瑞拉」（Gabriela）、海外菲籍勞工聯盟「移工國際」等10多個團體舉行線上記者會，對小馬可仕國情咨文提出建言。
自然人民環境網絡（Kalikasan PNE）全國副協調人波尼法西奧（Jon Bonifacio）表示，近10年來，菲律賓一直是全亞洲最多環保運動人士遭殺害的國家，近期又有環保人士馬卡班班（Daisy Macapanpan）及83名農民被捕的案件，但小馬可仕在國情咨文中大談再生能源，卻隻字未提將尊重人權。
菲律賓全國吉普尼司機及業者聯合會（PISTON）主席佛羅藍達（Mody Floranda）說：「小馬可仕首次國情咨文讓我們很失望。」
他表示，小馬可仕完全沒提到削減或取消石油產品稅；油價飆漲下，這項稅賦正導致吉普尼司機、業者和民眾生計崩潰。他們將持續奮鬥，並呼籲政府加強油價管制，以協助吉普尼司機度過難關。
「吉普尼」外形像加長型軍用吉普車，在大街小巷隨招隨停，是菲律賓民眾最常使用的公共交通工具之一。
延伸閱讀：
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計劃」利用AI智慧修圖升級你的照片
我們想讓你知道的是
你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計劃」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計劃」讓照片質感提升的小技巧！
想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。
因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計劃」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。
想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。
一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計劃」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計劃」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計劃」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計劃」：優惠訂閱方案