白宮證實拜習本週將通話：聚焦台灣問題與烏克蘭局勢，但中國商品關稅仍未定案
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美國白宮26日證實拜登與習近平本週將舉行電話會議，內容可能涉及台灣、俄烏戰爭以及中美之間的經貿關係。但一名白宮官員強調，拜登尚未針對如何處理美國對中國商品徵收的關稅做出決定。
文：德國之聲中文網（路透社、法新社）
在美國總統拜登（Joe Biden）週一（7月25日）證實本週將與中國國家主席習近平通話後，白宮週二（7月26日）表示，台灣問題和俄羅斯入侵烏克蘭的緊張局勢可能兩位領導人電話會議的主題。
白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）在一次簡報會上告訴記者，管理兩國之間的經濟競爭預計也會是談話重點。這將是兩位領導人之間的第五次通話，而且是在中國就美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪問台灣而向拜登政府發出強烈警告之後進行的。
柯比26日在談到雙方可能談論的話題時表示：「從台灣的緊張局勢，到烏克蘭的戰爭，以及我們如何更好地管理兩個國家在經濟領域的競爭。這是一個已經安排了很久的電話訪問，這兩位領導人已經有了一個相當強大的會談議程。」
根據美國的一個中國政策，美國與台灣沒有正式的外交關係，但根據美國法律，美國有義務向台灣提供自我保護的手段。白宮迅速重申這一立場沒有改變，儘管人們持續對裴洛西的出訪進行猜測。
柯比說，裴洛西是總統職位的其中一個繼承人，因此，她的海外旅行關係到美國的國家安全。但只有她能對自己的旅行做出決定。他表示，北京對裴洛西去能出訪台灣發表的「好戰」言論只會使緊張局勢升級。柯比表示：「我們認為這無濟於事，而且在這種情況下肯定沒有必要。」
拜登尚未對如何處理中國商品關稅做出決定
此外，美國政府之前一直在考慮是否取消部分對中國商品徵收的關稅，以此作為解決美國嚴重通膨的一種方式，但柯比說，在拜習這次通話之前，美國預計不會對此做出決定。
柯比向媒體表示，拜登政府認為在前美國總統川普（Donald Trump）任內所向中國商品徵收的關稅沒有發揮作用，但拜登尚未確定下一步行動。他說：「他希望對已實施的關稅進行審查，以確保它們與我們的戰略經濟優先事項相一致，且這些關稅符合我們的最佳國家利益，以及符合美國人民的最佳利益，但他還沒有做出決定。對於總統的關稅問題，我沒有任何決定可言。他正在與他的團隊一起解決這個問題。」
然而，柯比也明確表示，拜登對當前的關稅政策並不滿意，即對數十億美元的中國進口商品徵收25％的關稅，以報復美國所稱的北京一貫的不公平貿易做法。他指出：「我們確實相信……他的前任所實施的關稅設計得很差。我們相信，它們增加了美國家庭和小企業以及牧場主的成本。而這沒有真正解決中國的有害貿易行為。因此，我們認為上屆政府對關稅的做法是一個低劣的交易。」
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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在溫泉的「聖地」長崎縣雲仙市，享受從源頭流出的酸性硫磺泉
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位於日本長崎縣海拔約700米的溫泉小鎮──雲仙市，幾乎可被稱為日本溫泉起源聖地，擁有豐富的酸性硫磺溫泉、地熱景觀以及美食佳餚，非常適合想要遠離塵世、度過一段特別時光的旅行者們。
長崎縣雲仙市
在過去「溫泉」不是「ONSEN」而是「UNZEN」（雲仙），據說長崎縣島原半島的雲仙很久以前就被稱為「溫泉山」（UNZENSAN）。這是一個或許該被稱為日本全國「溫泉」之起源地的「聖地」。
由火山氣體、地下水和雨水混合而成的美肌溫泉
雲仙或許對平時習慣「價錢便宜、距離近、時間短」的旅行者來說，會覺得有點距離。這是座位於海拔約700米的溫泉小鎮，被島原半島高達1000米的山脈環繞，距離長崎機場和長崎市需要1.5個小時的車程。而從羽田機場坐飛機到長崎機場大約需要2個小時，這可不是讓你隨便穿個拖鞋就可以出門的距離。
然而，旅行本來就是這樣的事情。遠離塵世，度過一段平時看不到或體驗不到的特別時光。「雲」之上的「仙」人們居住的另一個世界，是忘卻日常生活的理想場所。光是去一趟「雲仙地獄」享受被蒸氣包圍、觀賞被稱為「溫泉餘土」的白土覆蓋的廣闊景觀，就應該能夠體驗到非現實生活的世界。還可以從步道觀賞包括「阿糸地獄」、「清七地獄」、「大叫喚大地獄」等三十多個地獄，這些噴出的蒸汽來源是從地下岩漿室升起的火山氣體，以及氣體與地下水和雨水混合而成的溫泉。
在今年迎來創業118週年的「雲仙有明飯店」（TEL：+81-957-73-3206），您可以享受直接從源泉引流而來的溫泉。據說酸鹼度為1.9的強酸性硫磺泉有收緊皮膚的作用，只需要輕鬆地泡一下，就能讓你的身心得到放鬆，體驗一邊聽著流淌的潺潺水聲，一邊在露天浴池中溫暖身心的奢侈享受。晚餐時您還可以品嚐到使用小濱港炸鮑魚和使用當地島原產日本和牛烹調成的精美菜餚。
館內陳列著明治和大正時代的餐具和器物，給人一種老字號飯店的感覺，但從去年開始負責人平湯晃先生認為「飯店沒有跟上時代的變化」，而開始了一些新的嘗試。其中之一是推出邊在飯店工作，並幫忙在社群發文的話，就可以獲得住宿費折扣的「包住宿副業工作假期」服務。再下個月，還將重現昔日的熱鬧繁華場景的「雲仙浪漫高爾夫」活動，以作為外國人的避暑勝地。在這個活動中，客人們可以換上燈籠褲在「雲仙高爾夫球場」打球後，品嚐昭和時代初期在英國流行的美食。此外飯店也邀請以神奈川縣為主要活動據點的食育活動專家的川村裕子來擔任「遠距老闆娘」，對員工教育和公關活動也相當重視。運氣好的話，說不定有機會碰到這位一個月只有四分之一的日子住在雲仙的，日本第一位新型態的旅館老闆娘。
從普玄山噴發而誕生的「平成新山」
於 1913 年（大正2年）開業的「雲仙高爾夫球場」（TEL：+81-957-73-3368），是日本最古老的大眾球場。球場座落在在雲仙天草國家公園內，可以一邊打球一邊隨著四季變化欣賞美麗的風景，結束後再搭30分鐘車程回到溫泉小鎮，泡了溫泉出汗後配上一杯啤酒更是好喝。
從高爾夫球場駕駛汽車，穿過觀光公路前往仁田峠，就能從展望台近距離看到1991 年（平成 3 年）因普玄山噴發形成的「平成新山」。崎嶇的山面，似乎向我們傳達雄偉的大自然的可怕。如果您乘坐雲仙纜車到妙見山山頂，則可以欣賞到360度壯大的環繞景觀。
提供「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）名酒的物超所值居酒屋
位於雲仙南邊南島原市的「吉田屋」（TEL：+81-957-82-2032）是1917年（大正6年）創立的釀酒廠，他們使用名為「長木棒天秤壓榨法」（hanegi shibori）的傳統釀造技術。「長木棒」是被當作平衡桿的堅硬樹木，只要對木棒施加壓力，慢慢壓榨，就可以製作出清爽無雜味的清酒。在現在以機器壓榨為主流的時代，日本全國僅剩5、6個釀酒廠使用這樣的方式。
在同地一草町的「繽紛四季 Hiro」（四季彩々ひぃろ，TEL：+81-957-87-3342）是深受當地人喜愛，物超所值的居酒屋，包括現炸的鯖魚和黄尾鰤（平政）生魚片外，窯烤鰤魚、豬五花肉串燒和雲仙火腿等料理讓您吃到滿足。
位於雲仙北側山腳的「岩戶神社」則是一個傳說從前繩文人曾經居住過的，洞穴狀神體能量景點，被巨大的柏樹和杉樹環繞，宛如動畫《魔法公主》的世界。
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