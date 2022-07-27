白宮證實拜習本週將通話：聚焦台灣問題與烏克蘭局勢，但中國商品關稅仍未定案

文：德國之聲中文網（路透社、法新社）

在美國總統拜登（Joe Biden）週一（7月25日）證實本週將與中國國家主席習近平通話後，白宮週二（7月26日）表示，台灣問題和俄羅斯入侵烏克蘭的緊張局勢可能兩位領導人電話會議的主題。

白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）在一次簡報會上告訴記者，管理兩國之間的經濟競爭預計也會是談話重點。這將是兩位領導人之間的第五次通話，而且是在中國就美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）可能訪問台灣而向拜登政府發出強烈警告之後進行的。

柯比26日在談到雙方可能談論的話題時表示：「從台灣的緊張局勢，到烏克蘭的戰爭，以及我們如何更好地管理兩個國家在經濟領域的競爭。這是一個已經安排了很久的電話訪問，這兩位領導人已經有了一個相當強大的會談議程。」

根據美國的一個中國政策，美國與台灣沒有正式的外交關係，但根據美國法律，美國有義務向台灣提供自我保護的手段。白宮迅速重申這一立場沒有改變，儘管人們持續對裴洛西的出訪進行猜測。

柯比說，裴洛西是總統職位的其中一個繼承人，因此，她的海外旅行關係到美國的國家安全。但只有她能對自己的旅行做出決定。他表示，北京對裴洛西去能出訪台灣發表的「好戰」言論只會使緊張局勢升級。柯比表示：「我們認為這無濟於事，而且在這種情況下肯定沒有必要。」

拜登尚未對如何處理中國商品關稅做出決定

此外，美國政府之前一直在考慮是否取消部分對中國商品徵收的關稅，以此作為解決美國嚴重通膨的一種方式，但柯比說，在拜習這次通話之前，美國預計不會對此做出決定。

柯比向媒體表示，拜登政府認為在前美國總統川普（Donald Trump）任內所向中國商品徵收的關稅沒有發揮作用，但拜登尚未確定下一步行動。他說：「他希望對已實施的關稅進行審查，以確保它們與我們的戰略經濟優先事項相一致，且這些關稅符合我們的最佳國家利益，以及符合美國人民的最佳利益，但他還沒有做出決定。對於總統的關稅問題，我沒有任何決定可言。他正在與他的團隊一起解決這個問題。」

然而，柯比也明確表示，拜登對當前的關稅政策並不滿意，即對數十億美元的中國進口商品徵收25％的關稅，以報復美國所稱的北京一貫的不公平貿易做法。他指出：「我們確實相信……他的前任所實施的關稅設計得很差。我們相信，它們增加了美國家庭和小企業以及牧場主的成本。而這沒有真正解決中國的有害貿易行為。因此，我們認為上屆政府對關稅的做法是一個低劣的交易。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航