萊爾富5百萬會員提前達陣，數位佈局再下一城！

「你下載Hi-Life VIP APP了嗎？」萊爾富今(26)日舉辦「數位經營戰略記者會」，宣布數位會員數突破5百萬大關，超前達標。萊爾富看準餐飲聯名商機，攜手漢堡王、千葉火鍋等知名品牌打造聯名電子票券，更透過與LINE購物於數位商務領域的深度合作，完整打通萊爾富線上線下通路，有效吸引更多潛在會員，同時亦喚醒沉睡會員。此外，萊爾富旗下的行動支付服務HiPay，即日起亦正式支援全銀行信用卡支付，繼2017年率先同業於門市開放全卡通刷後，再度成為超商業界唯一，實現消費支付零阻力。為慶祝數位會員提前達陣，萊爾富於7/27~8/23期間推出限時優惠回饋活動，消費滿額即贈LINE POINTS；另使用HiPay綁定指定信用卡消費滿額，就有機會獲得可兌換限量商品的Hi點；同一期間，消費滿額還有機會獲得最多1,200元滿額購物金，眾多超值優惠回饋予萊爾富會員。

萊爾富董事長汪亦祥表示：「深化數位發展、推動創新服務，一直以來都是萊爾富所堅持的目標。這次5百萬數位會員提前達成，不僅代表數位商務經營有成，更是廣大消費者直接給予我們的肯定。在這別具意義的里程碑，我們也要特別感謝LINE購物、漢堡王、千葉火鍋以及Cyberbiz等夥伴的信任與支持。未來，萊爾富將持續從顧客需求出發，推出更多貼心、友善的便利服務。」

萊爾富汪亦祥董事長(中)攜手LINE購物、漢堡王、千葉火鍋及Cyberbiz等合作夥伴，共同歡慶5百萬數位會員提前達陣。Photo Credit：萊爾富

餐飲電子票券再創熱銷潮，萊爾富與LINE購物聯手打通線上線下場域

萊爾富持續不斷創新，像是多媒體終端機(Life-ET)、咖啡寄杯跨店取等人氣服務皆由萊爾富首創。洞悉數位發展浪潮，從2017年Hi-Life VIP APP上線後，萊爾富便加速數位生態佈局，同時因疫情改變民眾消費模式，更透過積極轉型以因應產業環境的變化。今年5月，萊爾富數位會員正式突破5百萬大關，光上半年即成長50萬，與往年同期相比，已連續3年創新高，顯見數位經營策略奏效。

搶搭異業聯名熱潮，萊爾富今年初以來陸續與「寬心園」、「麻膳堂」、「薄多義」等餐飲品牌以及網紅「厭世甜點店」合作，推出話題聯名商品，每月推陳出新，引起消費者熱烈迴響，帶動市場話題。瞄準餐飲聯名商機，近期更結合使用率持續攀升的電子票券，與漢堡王、千葉火鍋等夥伴打造聯名電子票券，提供便利的購物體驗，以漢堡王為例，即創下單月熱銷2萬組佳績，千葉火鍋聯名電子票券也於今年6月上線，未來仍持續拓展更多品牌合作機會。

看準餐飲聯名商機，萊爾富與漢堡王、千葉火鍋等餐飲夥伴合作推出電子票券。Photo Credit：萊爾富

除餐飲聯名電子票券發揮效用外，與LINE購物的深度合作更是數位會員提升的一大關鍵，雙方聯手打通線上線下通路，借助LINE購物流量紅利、靈活促銷機制，再搭配LINE POINTS點數回饋作為誘因，有效提升整體客單價，LINE購物來客的客單價更超過一般消費者的3倍。另與LINE購物共享數據策略，洞察顧客輪廓、消費行為並藉以優化服務，不僅促使新會員持續成長，更喚醒近4成沉睡會員，提高活躍會員的占比。LINE台灣電商事業部總經理顧昌欣於記者會上分享：「從LINE購物與夥伴的合作經驗來看，消費者現在的購物行為，已不再是只有單純於線上或實體購物，已逐漸走向跨維度的消費模式，因此同步掌握線上、線下的消費場域，將會是零售通路站穩消費市場的致勝關鍵！」

此外，萊爾富線上購物即將於8月24日上線，與OMO電商解決方案平台Cyberbiz合作，上架及銷售多達4,000種品項以上商品透過LINE購物到萊爾富消費，線上線下同享LINE POINTS回饋，盼提供消費者更完整的線上購物體驗，同時也全面打通線上線下場域，拓展多元的消費情境。

數據技術再進化！數位團隊以AWS技術洞察百萬會員商機

龐大的會員基數尤需仰賴數據團隊的分析專業。萊爾富於數位商務發展初期，即成立專責的數據技術團隊，以AWS雲端解決方案，為會員精準分群，依照消費頻次、金額以及購物偏好與習慣，量身打造各自專屬的行銷模式，促進顧客赴線下或線上通路消費，更針對既有會員進行二次行銷。據萊爾富內部統計，消費總金額前12%的會員，為萊爾富帶來高達84%消費貢獻，堪稱含金量最高的忠實顧客，因此未來萊爾富也將推出「會員分級制度」，針對這群高度貢獻之會員，規劃更優惠的回饋方案。

萊爾富推出全台唯一全銀行行動支付上線，同步祭出會員全店消費滿500送200滿額購物金

萊爾富站在第一線觀察顧客的真實需求，據觀察，2017年率先同業於門市啟動全銀行信用卡支付後，使用非現金消費比例大幅增加，顯示民眾對多元支付需求依然強勁。為提供顧客最有心、最友善的便利服務，萊爾富HiPay即日起亦正式開放全銀行支付，再創超商業界唯一的創舉，更讓會員綁定信用卡的選擇更趨多元，只需打開手機即可輕鬆付款，打造真正零阻力的支付環境，同時也提升會員黏著度。

萊爾富HiPay全銀行支付即(26)日起正式上線，實現消費支付零阻力，同步提高會員黏著度。Photo Credit：萊爾富

歡慶5百萬數位會員提前達陣，7/27~8/23萊爾富與LINE購物獨家推出限時促銷活動，會員消費單筆金額滿100元，即享LINE POINTS 1%回饋無上限，每週前3萬名單筆消費滿100元會員，再加贈LINE POINTS 10點；新會員首購單筆金額滿100元則額外贈送LINE POINTS 20點，限額4萬名。此外，凡透過HiPay綁定指定信用卡，消費滿150元，單筆回饋5%交易金額之等值Hi點。

為禮遇會員，同一期間，萊爾富也推出全店消費滿額贈活動，會員於活動期間在全台萊爾富單筆消費滿500元，就送200元滿額購物金(即4張50元滿額購物金，最晚將於9月3日前派發至會員Hi-Life VIP APP中)，只要符合萊爾富正式會員，於結帳時報手機號碼，單筆消費滿200元可使用(不包括菸品、簡訊團購、票券、代收、代售、儲值卡、E購卡、網路遊戲、通訊網路儲值、網路數位儲值、禮物卡、手遊包、空箱、空瓶等其他服務性商品與服務)，單筆消費可累贈，每位會員最高可得1,200元滿額購物金。