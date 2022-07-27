阿富汗飢餓人口8個月內急遽攀升6成， 9歲女孩只有3歲身形

「我遇到一名嚴重營養不良的小女孩，她今年9歲，但身形只有3歲大。」阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲（Asuntha Charles）表示，如此令人心碎的畫面，正在阿富汗各地發生。據聯合國統計，阿富汗嚴重飢餓人口從去年7月的1,400萬，急升六成至今年3月的2,300萬，創阿富汗史上新高，當中更有約2萬人已陷入災難等級的飢荒，急需救命糧食。世界展望會正加緊腳步設立行動診所與糧食援助，盼在一切還來得及前，搶救脆弱兒童的生命，邀請各界一同透過飢餓三十捐款，支持阿富汗前線服務。

阿孫莎．查理絲指出，阿富汗正陷入日益嚴重的人道危機，「我在境內難民營遇見的9歲女孩，因為太瘦弱無法跟其他小孩一起玩。當她接受世界展望會的營養治療時，她直視我的眼睛問：『這個治療可以幫助我像其他小朋友一樣玩耍嗎？』而她的眼神彷彿訴說：『我可以擁有和其他孩子一樣的權利嗎？我還能找回夢想嗎？』這是數百萬阿富汗孩子想說，卻無力說出口的話，他們的童年正在消逝。」

當娜迪亞來到展望會設立的行動診所，護理師很快檢查出她患有急性營養不良，需要緊急治療。Photo Credit：台灣世界展望會

1歲半的娜迪亞（Nadia）則是另一名營養不良的孩子，她的祖母道菈特（Dawlat）分享，一家人先是因乾旱搬家尋找生計，住家又被砲火襲擊，「子彈穿過房屋、火箭在兩棟房子中間爆炸、地面強烈震動，我們嚇得趕快逃離房子，幾天後才敢回家，回到家卻發現所有的財物被偷了。」全家13人只好到境內難民營尋求庇護。由於流離失所，娜迪亞的媽媽一直沒有足夠母乳餵養女兒，導致她的體重只有6.5公斤，遠低於同齡女孩最低標準值的8公斤。當娜迪亞來到展望會設立的行動診所，護理師很快檢查出她患有急性營養不良，需要緊急治療，「還好有這間行動診所，成為我們的幫助。」道菈特感恩地說。

阿富汗世界展望會會長阿孫莎．查理絲(左)指出，「我在境內難民營遇見的9歲女孩，因為太瘦弱無法跟其他小孩一起玩，得進行營養治療」阿富汗正陷入日益嚴重的人道危機。Photo Credit：台灣世界展望會

由於政權轉移與隨後的國際制裁，阿富汗出現金融風暴、急遽通貨膨脹和現金短缺，食物價格持續攀升，世界銀行統計，當地家庭基本生活開銷比去年多40%。阿孫莎．查理絲表示，單在2022年2月，世界展望會就接觸7,200名營養不良的兒童，其中32%、約2,300名診斷為嚴重或急性營養不良，「不幸的是，這個數字還在增加！烏克蘭衝突造成全球糧價上漲，我們已看到更多家庭被迫嫁年幼女兒，或讓孩子上街打工，好換取一點點食物。」

至今年3月阿富汗嚴重飢餓人口已有2_300萬，創阿富汗史上新高，當中更有約2萬人已陷入災難等級的飢荒，急需救命糧食。Photo Credit：台灣世界展望會

過去一年，世界展望會已於阿富汗設立約40間行動診所，為營養不良孩童提供緊急救治；也與世界糧食計劃署等國際機構合作，為超過15萬戶家庭提供糧食包。阿孫莎．查理絲呼籲，國際社會必須持續支持阿富汗的人道救援行動，「阿富汗世界展望會將排除萬難，確保所服務4個西部省份的孩子及家庭獲得幫助。」邀請愛心民眾一同響應飢餓三十，幫助阿富汗兒童有機會遠離飢餓，活出希望與夢想。