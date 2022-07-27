想你了！裕珍馨中秋主題禮盒幫您大方說出想念，限量日式桃山雙口味新登場，40款中秋禮盒任君選，即日起預購起跑！

大聲說出「我想你」！以奶油酥餅聞名全台的台中大甲裕珍馨，中秋佳節以珍馨做工、堅持選料，獻上四大系列禮盒；包括以禮傳心的「因為想你，所以送禮」主題禮盒，說出心中思念；應景月餅禮盒內含經典廣式月餅、日式桃山月餅，更推出季節限定兩種桃山新口味－「香蘭蓮蓉」與「超濃可可」，打造賞心悅口好滋味；經典蛋黃酥、綠豆椪禮盒，堅持以好食材打造更備受老饕敲碗期待，逾40種樣式選擇，即日起至8月25日，購買超過15盒即享95折優惠，豐富每一口團圓相聚時刻，選禮自用皆為首選！

中秋主題禮盒傳達「想你」心意 糕餅種類豐富多元，滿足各式送禮需求

讓思念不再隱藏，裕珍馨中秋主題禮盒，以別出心裁的設計，讓想念化成文字成為禮盒主題，而題字者更大有來頭，正是知名日本緣筆書家曾山尚幸，揮灑出「因為想你，所以送禮｣厚實的手寫筆感，象徵著自己獨一無二的心意，讓裕珍馨幫您將思念傳遞給最想念的家人朋友！「因為想你，所以送禮｣主題禮盒共推出5色外盒、22款樣式，可隨個人喜好挑選喜愛的糕餅種類與樣式，滿足各式送禮需求。

「頌禮」雙層限定禮盒，除了內含各式經典糕餅之外，另有人氣堅果多多、紫玉酥等近10款商品，象徵送禮者滿滿的祝福心意；「頌福」禮盒中搭有金賞纖果鳳梨酥與鳳黃酥，酸甜的滋味一口咬下，就能感受滿滿幸福；「頌暖」禮盒內含迷你奶油酥餅與小葛蕾紅豆，份量輕巧，送禮的情感卻能溫暖人心；限量「頌樂」及「頌月」禮盒，嚐得到日式桃山「超濃可可」新口味，享用應景月餅，與親朋好友歡樂慶中秋。

「因為想你，所以送禮｣由知名日本緣筆書家曾山尚幸題字，厚實的手寫筆感，傳達出想念的溫度，讓裕珍馨幫您將思念傳遞給最想念的家人朋友！Photo Credit：裕珍馨

全新節慶限定「日式桃山｣口味 「香蘭蓮蓉」、「超濃可可」新登場

裕珍馨應景月餅禮盒「時光精裝禮盒｣，除了廣式月餅口味外，日式桃山月餅更推出兩款季節限定新口味－「香蘭蓮蓉」與「超濃可可」；結合南洋與日式歐風口味，「香蘭蓮蓉」內餡使用南洋特色原料香蘭，結合椰肉絲口感，風味淡雅、帶領舌尖品嘗異域風情！「超濃可可」深醇濃厚的巧克力餡，口感滑順甜而不膩，回韻無窮的醇香可可味讓人著迷。中秋賞月，裕珍馨「時光精裝禮盒｣正是賞心悅口好滋味！

裕珍馨時光精裝月餅禮盒，推出兩款季節限定日式桃山新口味－「香蘭蓮蓉」與「超濃可可」。Photo Credit：裕珍馨

蛋黃酥堅持嚴選食材，細緻豆沙不添雜豆，人道飼養鴨蛋，打造經典雋永

裕珍馨蛋黃酥禮盒，一顆顆金黃飽滿的蛋黃酥，選用台灣屏東人道飼養鴨隻所產出富含油脂的蛋品，採用傳統工法與黃金天數醃漬，通過嚴格檢驗與人工聞香，讓鹹蛋黃在烘烤後仍能香醇潤口。內餡選用台灣本土紅豆、不添加雜豆，慢火熬煮的細緻豆沙，融入紐西蘭的純淨天然奶油，並添加低甜度的海藻糖，享受美味也能健康無虞。層次鮮明的餅皮，搭配綿密化口的烏豆沙，包裹住濃郁的鹹蛋黃，三種風味在口中相互交織成令人難忘的雋永韻味。

蛋黃酥層次鮮明的餅皮，搭配綿密化口的烏豆沙，包裹住濃郁的鹹蛋黃，三種風味在口中相互交織成令人難忘的雋永韻味。Photo Credit：裕珍馨

綠豆椪遵循傳統工法，手工酥皮，新鮮綠豆搭配無毒豬，打造安心美味

裕珍馨經典綠豆椪，圓潤豐厚的喜氣外型，外皮薄而多層次的秘訣來自多年老師傅的經驗傳承積累，誕生出完美的手工製酥皮。內餡使用台灣新鮮綠豆，歷經蒸煮、水磨、脫皮、去水等四道繁複工法，添加來自紐西蘭的純淨天然奶油，豆沙清香多了自然奶香氣，嗅覺層次的堆疊，還沒入口就有療癒人心的誘人魅力。內餡滷肉更是選用台灣三久無毒豬，無抗生素、不含動物用藥殘留，更無添加瘦肉精，堅持選用優質食材，嚴格把關食品安全，不僅吃的美味也吃的安心。

綠豆椪內餡使用台灣新鮮綠豆、三久無毒豬，堅持優質食材，嚴格把關食品安全，不僅吃的美味也吃的安心。Photo Credit：裕珍馨

欲知完整資訊，請參考裕珍馨官網