國內各廠牌鮮乳價格7月陸續調漲，光泉系列在超商通路漲幅約9％
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光泉鮮乳今日將調整超商通路售價，漲幅約7％至9％。至於生乳漲價潮背後的原因，可能與5月農委會所召開的生乳價格評議委員會有關。會議中決定從6月開始，生乳基礎乳價每公斤調漲2元。
鮮乳價格陸續漲價，根據《經濟日報》報導，隨著市占率第3的林鳳營全脂鮮乳、林鳳營低脂鮮乳、萬丹鮮乳等品項，早已在7月13日調整售價；市占率第2的光泉鮮乳，也將從今（27）日開始漲價，漲幅則約7％至9％不等。而目前僅統一表示，還未有漲價的計畫。
對此，根據《ETtoday新聞雲》報導，光泉食品便表示，內部確實正在評估漲價方案，原因在於國際原物料價格大幅上漲，因此帶給公司各項生產成本壓力。不過，與不同通路洽談之後，確切時間與上架情況也會有所不同，其中超商通路將從今日起開始調整售價，品項與漲價幅度都有差異。
因應原物料成本上漲，光泉鮮乳、豆漿價格將調漲
國內鮮乳廠商紛紛調整價格，繼味全在13日調整售價後，光泉食品也將在今日調漲。
根據《自由時報》報導，光泉食品董事長汪林祥在26日便證實，由於生乳、包材、黃豆等原物料成本皆上漲，因此光泉鮮乳和豆漿皆會漲價。但這並不代表光泉旗下200多項商品都將全面調漲，汪林祥表示，這次主要針對原物料上漲成本較高的產品，如鮮乳和豆漿。
而關於會調整售價的品項，報導中汪林祥則強調，目前調整的品項跟確切的價格也仍在評估當中。
除了光泉以外，味全也在13日便調整旗下林鳳營全脂鮮乳等品項的售價。根據《工商時報》在7月4日的報導，味全林鳳營在7月中調漲鮮乳售價，各品項調漲約2至4元；而統一在當時則明確表示沒有漲價規劃。
全家、萊爾富等超商通路率先調漲，漲幅約7％至9％不等
關於各大超商因應這次光泉的調漲價格與品項，根據《聯合新聞網》報導，已有超商業者表示，光泉鮮乳、光泉調味乳、乳香世家系列等商品在今日將調整售價，漲幅約7％至9％。
報導指出，為配合廠商的售價調整，全家、萊爾富都將在今日調整價格，而OKmart則將自明（28）日起調整光泉鮮乳的售價。不過，相較於超商通路的調漲，量販業者則表示，目前售價尚未調漲。
根據《經濟日報》報導，全聯便表示，沒有接到調漲的訊息。愛買也說，目前光泉鮮乳未漲價，會持續與廠商溝通，量販每兩週更新檔期一次。家樂福則強調，賣場3款動物福利鮮奶都不會漲價，且有做促銷優惠。
漲價可能與農委會調整生乳收購價有關
至於生乳漲價潮背後的原因，《ETtoday新聞雲》報導，本次漲價潮可能與5月農委會所召開的生乳價格評議委員會有關。在會議中，決定從6月開始，生乳基礎乳價每公斤調漲2元，造成採購成本的增加。
對此，根據《工商時報》報導，味全在7月中漲價時也曾表示，由於味全鮮乳百分百全部都是採用本土酪農的乳源，因此評議委員會這項決議，也讓採購成本直接變高。
關於此一評議會的詳細討論內容，根據《中央社》在5月20日的報導，農委會畜牧處副處長江文全，在當時接受電訪時便指出，生乳收購價每半年討論一次，在與包含廠、農雙方及學者、專家討論後，最後決議6到12月基礎乳價每公升調升2元。
江文全表示，主因是以近6個月9大原物料價格與2020年9月至2021年8月的價格波動為依據。但是，他也提到，乳廠對於調升收購價有所擔心，怕反映到市場零售價後，影響消費意願。
不過，根據《聯合新聞網》在5月21日的報導，中華民國乳業協會秘書長方清泉便提及，其實4月便有通路先調整價格。好市多便調整了進口乳品的售價，漲了40元、調幅17.5％。此外，國內的義美也從255元漲到269元。
新聞來源
- 鮮乳漲價潮 一波接一波（經濟日報）
- 林鳳營、光泉今起漲價！ 這2款貴17元（ETtoday新聞雲）
- 鮮乳漲價開第一槍？味全回應了（工商時報）
- 超商光泉鮮乳漲價！全家便利商店、萊爾富明起調漲 OKmart晚一天（聯合新聞網）
- 光泉董座證實：不只鮮乳、豆漿也要漲 超商明起漲7-9％（自由時報）
- 生乳收購價調漲 恐牽動零售價（聯合新聞網）
- 6月起生乳收購漲2元 業界：4月已有通路調漲（中央社）
延伸閱讀
- 衛生紙、鮮奶價格喊漲，政府祭4大措施穩物價，國發會估下半年可望逐步走緩
- 油價、外食價格上漲，台灣連續6個月超過2％通膨警戒線，美國通膨年增幅創40年新高
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺
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