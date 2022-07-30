【影評】《咒》：抖音般的淺層恐怖，觀影後的感受不是恐懼餘韻，而是詛咒晦氣

台灣恐怖片《咒》，由柯孟融自編自導，改編自2005年高雄鼓山區「家人集體中邪」事件，並創下1.7億元票房佳績。本片於7月8日在Netflix上架後，不但進入Netflix全球電影榜前10名，最高還曾搶進全球第3名，可謂台灣電影自李安作品後，罕見之成績。

《咒》之所以會成功，不但在台灣備受注目，還受到全球觀眾歡迎，是由好幾個環節構成的結果。

平心而論，以恐怖片邏輯來說，《咒》其實充滿缺點，這在台灣地區的熱烈討論中，有許多人很明確的點出問題。

以敘事來說，雖然劇本很明確的設計了完整背景，故事主體與細節也都非常清楚，但因為導演以破碎敘事與「偽紀錄片」、「多重視角」與「蒙太奇」式的混和手法，使得故事支離破碎，從許多評論文中即可看出，許多人連故事在演什麼都不知道，並附加各種批判與想像還有錯誤詮釋。

其次，就片中的恐怖元素來說，驚悚的成分來自於氣氛的營造，但血腥暴力與殺戮則貧乏至極。且因為破碎敘事的緣故，恐怖的主體相當不明確。

任何恐怖片必然有恐怖的母體，無論是角色、故事、情節、背景，都必然有「對於恐怖的詮釋」。但《咒》偏偏就不在乎，以至於《咒》的恐怖奠定於手法與「模糊化」的基礎上。

恐怖常常源自於未知，所以恐怖角色（理論上是片中的大黑佛母）未現身並非問題，因為有時未現身反而可以增強未知的恐懼。但未現身仍然必須把所有恐怖橋段與意義都拉回角色身上，一切因素圍繞恐怖角色而動，這才能扣回恐怖的核心。