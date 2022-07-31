德國讀者問我：為何邪惡納粹政權會對遙遠的台灣青年產生影響，甚至成為正面的鼓勵意象？

朗讀台灣：爭取民主的血淚過往

最近受邀在德國奧斯堡（Augsburg）朗讀我的第一本德文書：《我的台灣叔叔》（Mein Onkel aus Taiwan），邀請人特別希望我讀幾段她最感動的段落。

在德國出書的新書發表會，經常是邀請作者朗讀著作中的幾個段落，再進行討論。主辦人看過我的著作，有些段落她很感興趣，於是她希望我可以讀幾段她覺得最有興趣的部分。主辦人是從事跨文化的工作與研究，對於我書中描寫在戒嚴時代教官入駐學校控制言論自由，以及叔叔為爭取自由民主而被栽贓逮捕的遭遇，深感同情與敬佩。

在書寫過程裡，有一段是叔叔他們幾個年輕人在台南老家閣樓定期聚會，並創設地下政黨及設計黨徽的過往。他們當年設計的黨徽，確實有刻意隱含德國納粹十字的寓意，黨徽是具有四個三角形風翼的風車。

記得當時，我很難取捨該如何寫這一段給德國讀者了解當年台灣年輕人的心境。因為德國在現今的政治氛圍中，對於納粹的歷史評價是非常負面的，而這個負面記憶對1970年代我台灣叔叔及他的夥伴來說，卻是鼓舞士氣的一股最強大的力量。

用現在的價值觀評論過去，本來就是不容易的事，更何況是用德國讀者的歷史瘡疤，來意想「推動」當年台灣民主的蒼白無力。這是一件極為諷刺的事，但因為納粹軍隊的強大與效率，對1970年代被獨裁壓制到無可喘息的台灣憤怒青年來說，其實就是強大的激勵。

當年他們幾經討論卻完全被壓制到無聲無息的反抗力道，正以無比的正義感與殉道精神在摸索、尋找民主的出路，年輕的他們只能用當年所知的強大意識形態，來暗自鼓勵自己對未來爭取民主勝利的渴盼。

他們的反擊是如此地微弱，在全面性噤聲下，他們被禁止用母語交流說話，不能讀自己想看的書、唱自己的歌，他們的舌頭就像在一夕之間被割斷一樣，在血流如注的舌頭切面上，又馬上被縫上華語的下半截舌頭，就這樣他們被強制緩緩地蠕動舌頭，痛苦地一個字一個字地學說別人的話。他們像狗一般地被對待，但也僅能作為一隻順從聽話而不能吠叫的狗。