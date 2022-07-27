《老派約會之必要》vs〈老派約會之必要〉：有幾個古典詞彙，就很老派了嗎？

文：七面骰

MC張天賦新歌廣受好評，迫得人不得不為老派說幾句。

為免文長被too long didn’t read，先說結論︰黃偉文寫的是「fuck boy約會之必要」，詞中的所謂「老派約會」，跟真正的老派，完全是兩碼子的事。我們可以欣賞作詞人破格，欣賞他有野心，但千萬別說他寫出了老派的浪漫。

首先要搞清楚甚麼是「老派」？我們先看李維箐原詩怎樣寫︰「帶我出門，用老派的方式約我，在我拒絕你兩次之後，第三次我會點頭。不要MSN敲我，不要臉書留言，禁止用What’s App臨時問我等下是否有空。你要打電話給我，問我在三天之後的週末是否有約，是不是可以見面。」

乍看之下，這份老派的矜持，不就是「港女」的「吊高嚟賣」了？但在老派心中，要你約三次不是要留難你，只是我對愛情也戒慎恐懼，不善相處的我，實在有點怕跟陌生男子出街。是的，你是陌生的，一天未進入我心房，你都是陌生的，縱然，其實，我已經對你挺有好感。但正是挺有好感，我更不想跟你約會，怕約會時做了甚麼蠢事，你會反過來對我沒興趣。但如果你堅持，一次又一次，一次又一次，給時間我準備，我始終會答應。畢竟，我已有那麼一點喜歡你，只是我要慢慢拿起勇氣。而且一定要慢，慢慢觀察你，給我想要不要把一晚交託給你（甚至是一生）。

所以對你的要求，根本是對我的要求︰「你要像老派的紳士那樣，穿上襯衫，把鬍子刮乾淨，穿上灰色的開襟毛衣還有帆船鞋，到我家來接我。把你的鉚釘皮衣丟掉，一輩子不要穿它。不要用麝香或柑橘或任何氣味的古龍水，我想聞到你剛洗過澡的香皂以及洗髮精。因為幾個小時之後，我要就著那味道上床入睡。」

老派的矜持，是自傲中的自卑。我努力把自己演得漂漂亮亮，其實是怕你看到我的不完美。（但如果我們真的在一起，我會向你敞開，你要接受我是多麼的平凡，多麼醜不堪言。）你不要用難聞的古龍水，我卻會帶着香氣赴會，希望幾個小時之後，這香氣會伴你入夢。

圖片來源：印刻出版社

「送我回家。在家門口我們不想放開對方，但我們今晚因為相愛而懂得狡猾，老派的。不，寶貝，我們今天不接吻。」不是我在裝，而是我真的怕太快。怕你得到我的吻，就對我沒期待。更怕我吻了你，我就會終日想起你。幾時才可以吻？其實我也不知道。我怎知道你是不是偽裝？或許我們可多約幾次，證明我沒有吻錯。

老派的所有規矩與原則，都事出有因。要你放慢腳步，要你不掃電話，都是因為我喜歡你，想更多的認識你。但我又不可以讓你知道我喜歡你，所以在你面前裝作冷漠，其實時常偷望你。然而，這份小心翼翼的嬌貴，在黃偉文筆下，卻成為了fuck boy溝女的必要，以男性角度去說︰我會演好老派這角色，找小餐館吃飯，約會關起手機，「像個書生」。（只是像，因為我想的是獎賞，是擁抱，是獻吻。）

綜觀全詞，敘述者都沒有表達出對老派的理解，而只是一味「極費思量」去迎合眼前的女生。將「推我兩次」演譯為「挫我氣燄」，「再約便說好」就分明是「口裡說不但身體很誠實」。「我可以為你關起手機」，多麼大的犧牲，我約其他女都不關電話的，但現在可以裝一下。「趕攤牌實在是沒趣／何用太心急／一晚露底藴」，愛情是場遊戲，既然要撩妹，當然要有技巧，控制一下節奏，來個虛虛實實，你進我退才夠過癮，就像玩 poker，不可以太快show hand啊。「情願待新婚才獻吻」，誤會老派的原則是明確的規條，再將親吻視為目標，好像結婚可以為所欲為。敢問這樣的敘述口吻，又哪門子老派了？

我們不要一看到幾個古典詞彙，甚麼明月璧人，西廂紅樓，就覺得很老派很中國風好嗎？更別說MV女演員，雙目含春，心心眼鑿在頭上，一點矜持都沒有。再說一次，這首《老派約會之必要》，不過是是一個現代男生，穿起民國服（口袋藏着iPhone），扮偽文青用老派方式溝女，一邊說着細水長流，一邊玩着愛情遊戲。老派約會之必要，其實是fuck boy溝女之必要。

而要說真正的「老派」歌，不得不提的是阿P的《我可以被這個世界淘汰， 但不可以被世界擊敗》。歌曲雖然沒有與原詩一模一樣的標題，歌詞中也沒有相關字詞，但全首就是不折不扣的老派口吻。大概很多人都未聽過，筆者不好每一句來分析，把接觸作品最初的悸動留給聽眾好了。但還是要說一句︰「像我這樣的一個老派／享受着彼此的不瞭解／終有一日關係只變得依賴 最好還是未曾出過街」，將關係裏的若即若離，幻得幻失，寫得淋漓盡致。（這也回答了，為甚麼約女生要三催四請。）

最後還想到林夕的《身驕肉貴》︰「假若共我有心想過世／便應愛護我而不驚吃虧／待我公主般與情人步上天梯／被你珍惜都要講氣勢／肉貴身驕的我愛深閨／ 浮躁得很的你心要細」，也是很老派的浪漫。本不想這樣比較，但常言道林夕比黃偉文好，這正是一例。黃偉文仿佛未真正捕足到老派慢中帶疑的微妙心理，卻巧妙借用了名作外殼，堆砌出一大堆所謂老派意象與詞彙，是有點小聰明，但不值太多讚賞。

（本文題目由編輯所擬，原題目為「《老派約會之必要》vs〈老派約會之必要〉feat. 《我可以被這個世界淘汰，但不可以被世界擊敗》」）