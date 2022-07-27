《老派約會之必要》vs〈老派約會之必要〉：有幾個古典詞彙，就很老派了嗎？
我們想讓你知道的是
綜觀全詞，敘述者都沒有表達出對老派的理解，而只是一味「極費思量」去迎合眼前的女生。
文：七面骰
MC張天賦新歌廣受好評，迫得人不得不為老派說幾句。
為免文長被too long didn’t read，先說結論︰黃偉文寫的是「fuck boy約會之必要」，詞中的所謂「老派約會」，跟真正的老派，完全是兩碼子的事。我們可以欣賞作詞人破格，欣賞他有野心，但千萬別說他寫出了老派的浪漫。
首先要搞清楚甚麼是「老派」？我們先看李維箐原詩怎樣寫︰「帶我出門，用老派的方式約我，在我拒絕你兩次之後，第三次我會點頭。不要MSN敲我，不要臉書留言，禁止用What’s App臨時問我等下是否有空。你要打電話給我，問我在三天之後的週末是否有約，是不是可以見面。」
乍看之下，這份老派的矜持，不就是「港女」的「吊高嚟賣」了？但在老派心中，要你約三次不是要留難你，只是我對愛情也戒慎恐懼，不善相處的我，實在有點怕跟陌生男子出街。是的，你是陌生的，一天未進入我心房，你都是陌生的，縱然，其實，我已經對你挺有好感。但正是挺有好感，我更不想跟你約會，怕約會時做了甚麼蠢事，你會反過來對我沒興趣。但如果你堅持，一次又一次，一次又一次，給時間我準備，我始終會答應。畢竟，我已有那麼一點喜歡你，只是我要慢慢拿起勇氣。而且一定要慢，慢慢觀察你，給我想要不要把一晚交託給你（甚至是一生）。
所以對你的要求，根本是對我的要求︰「你要像老派的紳士那樣，穿上襯衫，把鬍子刮乾淨，穿上灰色的開襟毛衣還有帆船鞋，到我家來接我。把你的鉚釘皮衣丟掉，一輩子不要穿它。不要用麝香或柑橘或任何氣味的古龍水，我想聞到你剛洗過澡的香皂以及洗髮精。因為幾個小時之後，我要就著那味道上床入睡。」
老派的矜持，是自傲中的自卑。我努力把自己演得漂漂亮亮，其實是怕你看到我的不完美。（但如果我們真的在一起，我會向你敞開，你要接受我是多麼的平凡，多麼醜不堪言。）你不要用難聞的古龍水，我卻會帶着香氣赴會，希望幾個小時之後，這香氣會伴你入夢。
「送我回家。在家門口我們不想放開對方，但我們今晚因為相愛而懂得狡猾，老派的。不，寶貝，我們今天不接吻。」不是我在裝，而是我真的怕太快。怕你得到我的吻，就對我沒期待。更怕我吻了你，我就會終日想起你。幾時才可以吻？其實我也不知道。我怎知道你是不是偽裝？或許我們可多約幾次，證明我沒有吻錯。
老派的所有規矩與原則，都事出有因。要你放慢腳步，要你不掃電話，都是因為我喜歡你，想更多的認識你。但我又不可以讓你知道我喜歡你，所以在你面前裝作冷漠，其實時常偷望你。然而，這份小心翼翼的嬌貴，在黃偉文筆下，卻成為了fuck boy溝女的必要，以男性角度去說︰我會演好老派這角色，找小餐館吃飯，約會關起手機，「像個書生」。（只是像，因為我想的是獎賞，是擁抱，是獻吻。）
綜觀全詞，敘述者都沒有表達出對老派的理解，而只是一味「極費思量」去迎合眼前的女生。將「推我兩次」演譯為「挫我氣燄」，「再約便說好」就分明是「口裡說不但身體很誠實」。「我可以為你關起手機」，多麼大的犧牲，我約其他女都不關電話的，但現在可以裝一下。「趕攤牌實在是沒趣／何用太心急／一晚露底藴」，愛情是場遊戲，既然要撩妹，當然要有技巧，控制一下節奏，來個虛虛實實，你進我退才夠過癮，就像玩 poker，不可以太快show hand啊。「情願待新婚才獻吻」，誤會老派的原則是明確的規條，再將親吻視為目標，好像結婚可以為所欲為。敢問這樣的敘述口吻，又哪門子老派了？
我們不要一看到幾個古典詞彙，甚麼明月璧人，西廂紅樓，就覺得很老派很中國風好嗎？更別說MV女演員，雙目含春，心心眼鑿在頭上，一點矜持都沒有。再說一次，這首《老派約會之必要》，不過是是一個現代男生，穿起民國服（口袋藏着iPhone），扮偽文青用老派方式溝女，一邊說着細水長流，一邊玩着愛情遊戲。老派約會之必要，其實是fuck boy溝女之必要。
而要說真正的「老派」歌，不得不提的是阿P的《我可以被這個世界淘汰， 但不可以被世界擊敗》。歌曲雖然沒有與原詩一模一樣的標題，歌詞中也沒有相關字詞，但全首就是不折不扣的老派口吻。大概很多人都未聽過，筆者不好每一句來分析，把接觸作品最初的悸動留給聽眾好了。但還是要說一句︰「像我這樣的一個老派／享受着彼此的不瞭解／終有一日關係只變得依賴 最好還是未曾出過街」，將關係裏的若即若離，幻得幻失，寫得淋漓盡致。（這也回答了，為甚麼約女生要三催四請。）
最後還想到林夕的《身驕肉貴》︰「假若共我有心想過世／便應愛護我而不驚吃虧／待我公主般與情人步上天梯／被你珍惜都要講氣勢／肉貴身驕的我愛深閨／ 浮躁得很的你心要細」，也是很老派的浪漫。本不想這樣比較，但常言道林夕比黃偉文好，這正是一例。黃偉文仿佛未真正捕足到老派慢中帶疑的微妙心理，卻巧妙借用了名作外殼，堆砌出一大堆所謂老派意象與詞彙，是有點小聰明，但不值太多讚賞。
（本文題目由編輯所擬，原題目為「《老派約會之必要》vs〈老派約會之必要〉feat. 《我可以被這個世界淘汰，但不可以被世界擊敗》」）
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遠傳子公司－博弘雲端科技稱霸台灣，化身「助飛員」幫企業飛上雲端，打造現代化IT架構
我們想讓你知道的是
遠傳2019年聯手博弘雲端科技，提供創新的數位雲端服務，擔起「助飛員」重任，解決疫情及數位浪潮下企業面臨的各式轉型問題，並致力成為企業數位轉型的最佳夥伴，將數位轉型典範輸出國際。
21世紀的企業踏上數位浪潮，紛紛展開「上雲計畫」推動IT雲端化轉型工程。台灣第一家AWS MSP代管服務合作夥伴即為遠傳子公司－博弘雲端科技（以下稱博弘），擔起「助飛員」重任，為各產業客戶提供雲端搬遷、資安防禦、數據資料庫、視覺化圖表、開發工具等一站式雲端解決方案。
博弘年營收成長率達70%，於2019年加入遠傳，將雲端服務結合「大人物」（大數據、人工智慧、物聯網），為遠傳大人物挹注雲端能量，亦為博弘掀開事業格局新頁。2020年博弘被美國CIO雜誌、國際調研機構ChannelE2E，評選為全球前25大雲端託管服務商。在專業技術與產業經驗上不斷精進的博弘，儼然已成為企業數位轉型不可缺少的雲端夥伴。
聯姻遠傳厚植兩大武力：擴大商業謀略、強化數據技術
博弘總經理何冠生（Shasta）笑談十年的創業「試錯」之旅，數位、遊戲、零售事業試過一輪，當AWS前來叩門談合作，創業經驗化成對客戶痛點的深度同理心，因而將服務不斷延伸，從雲端架構規劃、部署、監控到7×24代管，博弘集團不但取得各雲平台原廠的信任與合作，更與客戶養出共存共榮的夥伴關係。
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除了拔尖商業戰略，博弘也沒有忽略技術本質的耕耘，今年更成立數據應用處，看準疫情迫使越來越多企業佈局現代化、雲端化IT之外，也開始講究數據驅動決策，才能在斷鏈、封城、停工等危機中速戰速決。何冠生表示，「我們此時擴大服務廣度，一部分也是洞察到『大人物』的市場機會」。
理解客戶思維鍛造上雲飛船，挖掘創新技術攻克每場戰役
何冠生解釋，「博弘先天具有致力解决客戶挑戰的DNA，提供面面俱到的服務；不斷挖掘新技術，加上團隊重視當責、不追求個人主義，也是我們在市場持續領先的關鍵！」不僅組織扁平、溝通透明，團隊總是面向同一目標進攻，就像同仁們經常一起登頂百岳、衝破馬拉松終線，練就遇到棘手挑戰，也無所畏懼的膽識。
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另受COVID-19影響，線上學習成為必要轉型的選項之一，博弘與遠傳更聯手協助公部門，改善傳統伺服器因學生上網爆量造成的不堪負荷。短短不到2個月時間，快速將大量數位教材從地端拋上雲端、客製化雲端架構，並因應人流離尖峰，自動調整機台負載效能，遠傳與博弘充分發揮綜效以雲端技術量能，幫助莘莘學子在三級警戒期，安全安心落實停校不停學。
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