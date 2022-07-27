破壞5點共識，緬甸軍政府處決民運人士引東協多國強烈不滿
我們想讓你知道的是
東協批評緬甸軍政府處決四名民運人士，等於破壞了去年四月達成的5點共識，包括暴力必須立即停止，各方展現最大自製；各方應展開建設性對話，尋求有利人民的和平解決之道；東協成立主席特使團促進對話；東協對緬甸提供人道援助；特使團赴緬甸與各方會商。
對於緬甸軍政府在7月25日處決了4名被控協助進行「恐怖行動」的民主運動人士，東協各國發表了強烈的譴責，因為緬甸軍政府違反了去年達成和平共識，不過緬甸軍政府反駁稱是為人民「伸張正義」。
《路透社》報導，軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）26日在定期的電視新聞發布會中辯稱，四名被控不是民運人士，而是應受到懲罰的殺手，並強調他們已獲得正當程序審理。紹敏通說「這是為人民伸張正義。這些罪犯有機會為自己辯護」、「我知道這會引起批評，但這是為了正義。這不是個人的恩怨。」
《BBC中文網》報導，這是緬甸自1988年來首次執行死刑，由於這是閉門審判，因此外界仍無從得知執行死刑的詳細情況，而過去緬甸的死刑方式是絞刑。遭處決的人包括知名民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu）、前國會議員暨前嘻哈藝術家漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw），而另外兩位是外界所知甚少的民運人士拉妙昂（Hla Myo Aung）及昂杜拉梭（Aung Thura Zaw），據悉他們被控殺害一名被指是軍政府線人的女子，而被判死刑。
隨著緬甸軍政府掌控的國營媒體在25日釋放了4名民運人士被處決的消息，很快引發了國際公憤，包括美國、英國、澳洲、歐盟和聯合國的領導人都發布了譴責。至於始終緩和區域危機的東協，也罕見地對嚴厲譴責緬甸軍政府。
東協輪值主席國柬埔寨26日的一份聲明中的措辭提到緬甸軍政府「應該受到高度譴責」，強調緬甸此舉破壞了區域為緩和危機所作努力。柬埔寨其強烈聲明中指出：「外界公認此一危機有其複雜性，緬甸各地都能夠感受到極端好戰情緒。整體而言，東南亞國家協會呼籲做到最大克制。」
《路透社》報導，東協對緬甸處決民運人士行徑表達「極為憂慮而且深感難過」，尤其執行死刑的時間點就在第55屆東協部長會議的前一週。
過去柬埔寨被視為立場上較維護緬甸軍政府，而馬來西亞由於是收容最多羅興亞難民的國家，因此向來立場上較強烈批評緬甸軍方引發的區域和平危機。《中央社》報導，馬來西亞外長塞福丁（Saifuddin Abdullah）26日與到訪的聯合國緬甸事務特使海澤（Noeleen Heyzer）舉行聯合記者會，兩人都對緬甸軍政府處決民運人士表達譴責。塞福丁批評，緬甸軍政府執行死刑不僅犯下違反人道罪，也有如在嘲諷東協先前針對緬甸危機達成的5點共識，必須嚴肅看待緬甸軍政府的行為。
根據東協去年4月針對緬甸議題達成5點共識，包括暴力必須立即停止，各方展現最大自制；各方應展開建設性對話，尋求有利人民的和平解決之道；東協成立主席特使團促進對話；東協對緬甸提供人道援助；特使團赴緬甸與各方會商。
塞福丁強調，5點共識必須落實，也許應該要透過「某種架構」以確保有合適方式來推動並進入最後階段。塞福丁表示，他與海澤討論了落實5點共識、人道援助及海外緬甸難民的教育計畫等議題，接下來他將會在下週的東協外長會議提出落實架構的想法。塞福丁也提到表示，馬來西亞認為未來不應邀請緬甸派政治代表出席所有東協部長層級的會議，因為緬甸軍政府無意落實5點共識。
此外，聯合國緬甸事務特使海澤呼籲馬來西亞，應透過教育避免羅興亞人及其他顛沛流離的緬甸人民變成「迷失的一代」，但依然強調，要解決羅興亞人的問題，最終還是改由是緬甸負起責任。
新加坡方面，外交部長維文（Dr. Vivian Balakrishnan）對對遭軍政府處決的受害者家屬表示深切慰問。《聯合早報》報導，維文在官方臉書貼出了東協輪值主席國柬埔寨的聲明，並再次呼籲緬甸軍方釋放所有政治拘留犯，包括前民選總統溫敏和前國務資政翁山蘇姬，他稱：「各方唯有進行建設性的對話，才能和平化解危機。」
明年將擔任東協輪值主席國印尼方面，由於總統佐科威（Joko Widodo）與外交部長蕾特諾（Retno Marsudi）正在中國、日本、韓國訪問，至今未對未對緬甸軍政府的處決民運人士事件表態。至於與緬甸國土接壤的泰國，也同樣未有表態，不過當地已有抗議行動。
《美聯社》報導，26日有數百名示威者在曼谷的緬甸大使館外抗議， 「獨裁者任意使用他們的權力，」一個年輕人通過擴音器向人群喊道，其中一些人揮舞著翁山蘇姬或4名被處決者的照片。 「我們不能再容忍這種情況了」，示威者們呼喊著。
新聞來源：
- 緬軍政府處決民運人士 馬國外長：無視東協共識（中央社）
- Myanmar defends executions as 'justice for the people' as condemnation grows（路透社）
- 我國外長維文籲緬軍方釋放所有政治拘留犯（聯合早報）
- Myanmar executions of 4 activists spur global outrage（美聯社）
- 緬甸：軍政府處決四名民主活動人士，包括前議員（BBC中文網）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
Tags：
抗疫時分，飲食危機更需注意！日常NG飲食調查，看你中了幾個陷阱？
我們想讓你知道的是
TNL Research（關鍵議題研究中心）透過網路問卷進行疫情期間民眾飲食自評調查，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
防疫關在家已經夠悶了，悶熱的盛夏來臨更讓人心情煩躁，不少人得靠喝飲料、吃點心才能維持好心情，但能讓人幸福快樂的美食，吃多了也可能埋下疾病的種子，甚至讓人到老都病痛纏身。西方俗諺：「You are what you eat.」，意思是你吃什麼食物，你就會變成什麼樣子，那麼究竟台灣人普遍「把自己吃成什麼樣貌」呢？TNL Research（關鍵議題研究中心）在2022年6月進行的「飲食習慣調查」，收集360位30-55歲台灣民眾的飲食習慣，為大家解析日常飲食習慣是真健康、還是隱藏健康危機。
本次調查中，有72.8%受訪者人自認飲食習慣健康，然而從後續問答中發現，不少自認健康的受訪者，飲食生活其實潛藏著NG危機！這些自認飲食習慣健康的受訪者中，有31.1％常喝乳酸菌飲料、29.8%常喝果汁，這些看似比手搖飲、酒精飲料相對健康的選擇，其實都是含糖量很高的飲品。
你以為的健康飲料真的健康嗎？糖讓健康離你而去
一罐170ml的乳酸菌飲料含有26g的糖，已超過一般人每日糖量建議攝取上限50g的一半；一杯250ml的蘋果汁則含有25g的糖，卻沒辦法提供與同重量蘋果相同的營養價值，而長期喝這些飲料，很可能攝取過多糖分而不自知。
在日常生活看似健康卻隱藏高糖份的食物，還有含糖豆漿、番茄醬等，都可能成為健康的陷阱食物。雖然糖能刺激腦部產生多巴胺，讓心情感到愉悅，但過多的糖分不只使人肥胖，更會造成代謝症候群，讓高血壓、高血脂、糖尿病、腦中風等疾病的風險增加數倍之多！根據國健署統計的國人三高盛行率，18歲以上國人有25.2%比例人口有高血壓、22.5%有高血脂，高血糖則有11.5％，要能夠健康地被排除在三高之外，其實並不容易，不可不慎！
宵夜、點心都是多吃的，吃多負擔跟著多
在本次調查的受訪者中，幾乎人人都有吃點心的習慣（97%），且以餅乾小點、洋芋片為最首要的選項；其次在吃宵夜習慣的調查中，即使是自認健康的受訪者，也有54.6％會吃宵夜。這些點心、宵夜，多半是三餐之外額外攝取的食物，對身體來說已經是額外的熱量，而宵夜最熱門的品項前三名，分別是油炸食物、泡麵、滷味，正分別是高油、高鈉的代表食物，容易造成身體負擔；
高油食物容易使人攝取過多飽和脂肪，會增加血栓、中風、心臟病等心血管疾病的罹患機率，也增加大腸癌風險；高鈉食物則會讓腎臟排鈉負擔增加、身體水腫，也會增加高血壓的風險，進而造成心血管的傷害與疾病，這些美味但不健康的食物，久久吃一次無妨，常常吃可對健康不妙。
即使是看似健康的水果，吃多了一樣攝取過多熱量的風險，例如吃下一整顆芒果，就可能相當於吃了一整碗白飯的碳水化合物含量。縱使日常努力防範，如果不好好注意飲食習慣，就同樣是讓自己暴露在疾病的風險之中。
在忙碌生活中，能夠自己親自調理健康食物的受訪者比例很低，且隨著疫情興起的外送平台服務，讓消費者即使在家也能購買各式各樣的外食。超過八成受訪者（84.2%）每週吃一次以上的外食，每週超過五次外食的受訪者則高達28.6%。縱使盡可能留意自己所吃的食物，但在外食中常見的食材如貢丸、百頁豆腐、五花肉片等也都含有較多的脂肪，這些食材設下的陷阱，也可能讓人不知不覺攝取過多油脂。
正確飲食觀念，為自己的未來做好萬全準備
根據國家發展委員會推估，2025年台灣將邁入「超高齡社會」，屆時將有五分之一的國民為65歲以上的長者，而長者比例也會隨著我們的變老持續增加！人人都會變老。隨著壽命越來越長，想要一生之中常保健康又快樂，謹記「You are what you eat.」，現在就要吃對食物，為自己的未來做好萬全準備。簡單的小訣竅，就能讓人享受美味同時擁有健康。首先謹記「天天五蔬果」，每天吃三份蔬菜與兩份水果，補充天然維生素、礦物質、膳食纖維，既能幫助排便，也不用額外花錢買營養保健品；其次，想吃炸雞、烤肉，不必忌口，只要將頻率降到最低，少吃就能更健康，還能讓美味顯得更珍貴。
另外，喜歡吃點心喝飲料給自己一個痛快，或者大吃大喝感到特別療癒的人，更要留意日常飲食，盡可能避免靠飲食提振心情、消除煩悶，從源頭減少情緒性進食，也能避免從點心飲料中攝取過多的糖分，還給自己更健康的生活。
康健人壽關心每個人的健康，啟動「健康隱憂調查」，希望透過日常生活不經意的飲食習慣，瞭解國人的健康風險，及早準備，為高齡化社會打下健康基礎，完整填寫問卷還有機會得到全家購物金500元！在邁向大齡男女路上的疾病風險，獲得讓一輩子幸福又健康的生活指南。