破壞5點共識，緬甸軍政府處決民運人士引東協多國強烈不滿

對於緬甸軍政府在7月25日處決了4名被控協助進行「恐怖行動」的民主運動人士，東協各國發表了強烈的譴責，因為緬甸軍政府違反了去年達成和平共識，不過緬甸軍政府反駁稱是為人民「伸張正義」。

《路透社》報導，軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）26日在定期的電視新聞發布會中辯稱，四名被控不是民運人士，而是應受到懲罰的殺手，並強調他們已獲得正當程序審理。紹敏通說「這是為人民伸張正義。這些罪犯有機會為自己辯護」、「我知道這會引起批評，但這是為了正義。這不是個人的恩怨。」

《BBC中文網》報導，這是緬甸自1988年來首次執行死刑，由於這是閉門審判，因此外界仍無從得知執行死刑的詳細情況，而過去緬甸的死刑方式是絞刑。遭處決的人包括知名民運人士覺敏友（Kyaw Min Yu）、前國會議員暨前嘻哈藝術家漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw），而另外兩位是外界所知甚少的民運人士拉妙昂（Hla Myo Aung）及昂杜拉梭（Aung Thura Zaw），據悉他們被控殺害一名被指是軍政府線人的女子，而被判死刑。

隨著緬甸軍政府掌控的國營媒體在25日釋放了4名民運人士被處決的消息，很快引發了國際公憤，包括美國、英國、澳洲、歐盟和聯合國的領導人都發布了譴責。至於始終緩和區域危機的東協，也罕見地對嚴厲譴責緬甸軍政府。

東協輪值主席國柬埔寨26日的一份聲明中的措辭提到緬甸軍政府「應該受到高度譴責」，強調緬甸此舉破壞了區域為緩和危機所作努力。柬埔寨其強烈聲明中指出：「外界公認此一危機有其複雜性，緬甸各地都能夠感受到極端好戰情緒。整體而言，東南亞國家協會呼籲做到最大克制。」

《路透社》報導，東協對緬甸處決民運人士行徑表達「極為憂慮而且深感難過」，尤其執行死刑的時間點就在第55屆東協部長會議的前一週。

過去柬埔寨被視為立場上較維護緬甸軍政府，而馬來西亞由於是收容最多羅興亞難民的國家，因此向來立場上較強烈批評緬甸軍方引發的區域和平危機。《中央社》報導，馬來西亞外長塞福丁（Saifuddin Abdullah）26日與到訪的聯合國緬甸事務特使海澤（Noeleen Heyzer）舉行聯合記者會，兩人都對緬甸軍政府處決民運人士表達譴責。塞福丁批評，緬甸軍政府執行死刑不僅犯下違反人道罪，也有如在嘲諷東協先前針對緬甸危機達成的5點共識，必須嚴肅看待緬甸軍政府的行為。

1/ FM Dato' Sri @saifuddinabd received a courtesy call by the @UN SG's Special Envoy on Myanmar, Dr. Noeleen Heyzer at the 🇲🇾Parliament on 26 July 2022. Both sides discussed the implementation of the @ASEAN Five-Point Consensus, emphasising their full support for the FPC... pic.twitter.com/wwSBZgEGzh — Wisma Putra (@MalaysiaMFA) July 27, 2022

根據東協去年4月針對緬甸議題達成5點共識，包括暴力必須立即停止，各方展現最大自制；各方應展開建設性對話，尋求有利人民的和平解決之道；東協成立主席特使團促進對話；東協對緬甸提供人道援助；特使團赴緬甸與各方會商。

塞福丁強調，5點共識必須落實，也許應該要透過「某種架構」以確保有合適方式來推動並進入最後階段。塞福丁表示，他與海澤討論了落實5點共識、人道援助及海外緬甸難民的教育計畫等議題，接下來他將會在下週的東協外長會議提出落實架構的想法。塞福丁也提到表示，馬來西亞認為未來不應邀請緬甸派政治代表出席所有東協部長層級的會議，因為緬甸軍政府無意落實5點共識。

此外，聯合國緬甸事務特使海澤呼籲馬來西亞，應透過教育避免羅興亞人及其他顛沛流離的緬甸人民變成「迷失的一代」，但依然強調，要解決羅興亞人的問題，最終還是改由是緬甸負起責任。

新加坡方面，外交部長維文（Dr. Vivian Balakrishnan）對對遭軍政府處決的受害者家屬表示深切慰問。《聯合早報》報導，維文在官方臉書貼出了東協輪值主席國柬埔寨的聲明，並再次呼籲緬甸軍方釋放所有政治拘留犯，包括前民選總統溫敏和前國務資政翁山蘇姬，他稱：「各方唯有進行建設性的對話，才能和平化解危機。」

明年將擔任東協輪值主席國印尼方面，由於總統佐科威（Joko Widodo）與外交部長蕾特諾（Retno Marsudi）正在中國、日本、韓國訪問，至今未對未對緬甸軍政府的處決民運人士事件表態。至於與緬甸國土接壤的泰國，也同樣未有表態，不過當地已有抗議行動。

《美聯社》報導，26日有數百名示威者在曼谷的緬甸大使館外抗議， 「獨裁者任意使用他們的權力，」一個年輕人通過擴音器向人群喊道，其中一些人揮舞著翁山蘇姬或4名被處決者的照片。 「我們不能再容忍這種情況了」，示威者們呼喊著。

Photo Credit：AP / 達志影像 7月26日，大批民眾聚集在曼谷的緬甸大使館外，抗議緬甸軍方處決四名民運人士。

新聞來源：

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範