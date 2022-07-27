COVID-19源於何方？《科學》期刊最新研究：武漢華南海鮮市場確實就是爆發原點
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研究共同作者、加州拉荷亞（La Jolla）斯克里普斯研究中心免疫學暨微生物學教授安德森表示：「我們是否駁倒了實驗室洩漏理論？不，我們沒有。我們能知道嗎？沒辦法。」他表示這些研究已相當有說服力，改變了他對病毒起源的看法。
（中央社）根據昨（26）日刊登在《科學》（Science）期刊的2份新研究，中國武漢華南海鮮市場確實是COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發原點，病毒經由動物傳給人類。
第1份研究分析2019年12月COVID-19疫情爆發頭1個月病例分布的地域，發現第1批病例高度集中武漢華南海鮮批發市場周邊。
第2份研究則檢視最初1批病例的基因組數據來觀察病毒早期演化，得出的結論是，病毒不可能在2019年11月之前就在人類間廣泛傳播。
學者：病毒不可能是以透過武漢市場野生動物買賣之外的方式出現
兩份研究先前都在「預印本」（pre-print）平台發布過，但現在是經過科學界同儕審查後，發表在著名期刊上。
共同撰寫兩份研究的美國亞利桑那大學（University of Arizona）學者沃洛比（Michael Worobey）曾寫信呼籲科學界，對COVID病毒源於實驗室的可能性抱持更開放態度。
但26日他在與記者視訊會議時表示，這兩份研究的發現讓「我現在也認為，此病毒不可能是以透過武漢市場野生動物買賣之外的方式出現。」
先前調查主要聚焦華南海鮮市場這個活體動物市場，但研究人員希望取得更多證據，確定這裡真是疫情爆發的起源，而不是導致疫情擴散之地。
這就得在武漢進行社區層級的研究，才能更確定該病毒是「人畜共通」。
第1項研究的團隊使用繪圖工具，判定世界衛生組織（World Health Organization）發布的頭1批病例所在位置，結果發現頭174例病例中的155例出現在武漢。
此外，這些案例高度集中在華南市場附近，其中有些病患近期並未造訪華南市場，但住在距市場很近的地方。
研究團隊表示，現在已知會感染這種病毒的哺乳動物，包括赤狐、豬獾和貉，當時華南海鮮市場都有活體販售。
研究作者還認為，2020年初的確診患者與武漢海鮮市場西側有關聯，該側正是市場販售活體動物之處。這些早期病例高度集中，與1月和2月在武漢其他地區擴散的情況截然不同。
沃洛比表示：「這告訴我們，病毒並不是神秘地傳播，而是真的源於那個市場，然後從那裡擴散開來。」
第2份研究的重點，則在於解決病毒早期演化的明顯差異。
早期疫情有A、B兩個支系，雖然A更接近蝙蝠身上發現的病毒，顯示人類的冠狀病毒源自於此，且A產生了B，但市場附近發現的B支系多得多。
研究人員運用「分子鐘分析」技術來重建演化的時間線，結果發現A不太可能產生B。
可能的劇本是，兩個支系分別在2019年11月和2019年12月從市場動物傳播給人類，因此研究人員得出結論：2019年11月之前，病毒不太可能存在人類傳播。
在這種情況下，市場上可能還有未表現為COVID病例的動物對人類傳播。
確診案例與市場在流行病學上的關係「並非是妄想」
研究共同作者、加州拉荷亞（La Jolla）斯克里普斯研究中心（Scripps Research Institute）免疫學暨微生物學教授安德森（Kristian Anderson）表示：「我們是否駁倒了實驗室洩漏理論？不，我們沒有。我們能知道嗎？沒辦法。」
「重要的是，情況有分可能以及似乎有可能，我們必須了解，可能，並不代表很有可能。」
美國《CNN》報導，安德森表示這些研究並未斬釘截鐵地駁倒了實驗室洩漏理論，但已相當有說服力，改變了他對病毒起源的看法。「依據我過去十年對其他病毒的研究與分析，如今既有的資料都讓我相信起源與這個特定的市場有關。」
沃洛比表示他先前曾認為實驗室洩漏理論是有可能的，但確診案例與市場在流行病學上的關係「並非是妄想」。
為了降低未來再度發生傳染病大流行的機率，研究者們希望他們可以找出是哪種動物可能最先被感染，以及是如何發生的。
研究團隊之一的韋特海姆（Joel Wertheim）表示，造成疾病大流行的人畜共同傳染病毒，可能正潛伏在野外環境。韋特海姆相信世界各國必須加強對動物及其他可能危及人類健康威脅的監測。
安德森則表示，雖然人類無法預防下一次大流行的發生，各國的科學家們能否攜手合作，將會影響疾病對人類帶來的衝擊。
安德森直言：「我們必須捫心自問的問題是，當大流行再度上演時，我們該做些什麼才能及早偵測到疾病的爆發，並且阻止大流行的發生？」
新聞來源
- COVID-19疫情溯源新研究：起自武漢華南海鮮市場（中央社）
- New studies agree that animals sold at Wuhan market are most likely what started Covid-19 pandemic（CNN）
延伸閱讀
- 風向變了：美國民調指出，民眾相信病毒起源於中國實驗室的比例高達52％
- COVID-19起源問題再度翻案，「實驗室外洩論」調查將給中國帶來重大衝擊
- 發現愛滋病毒的諾貝爾獎得主說「新冠病毒」是人造的，可信度高嗎？
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：羅元祺
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為什麼該替孩子選擇有機棉？營養師高敏敏「3招」挑對敏感肌衣物，毒物不殘留
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穿在孩子身上的衣服，除了品牌、版型、舒適度以外，別忘了注意染料及材質，尤其是敏感肌膚型的孩子，往往對於透氣性和有毒化學物質特別敏感。到底該如何挑選，才能好穿、時尚又親膚不致敏呢？
「媽咪，我的手好癢。」「衣服會一直黏在我身上，爹地，我好不舒服。」台灣夏天又濕又悶熱，最怕孩子身上穿的衣服不透氣，一不小心就會長濕疹，這一句句哀嚎幾乎是家長們的夢魘。
市售衣料百百款，選錯材質讓寶貝好難受
衣服是肌膚對外的第一層接觸，尤其是學齡前的孩子，肌膚往往非常敏感、脆弱，若是又不小心挑到含有致毒染劑的衣物，除了造成肌膚不適，誘發過敏現象，引起異位性皮膚炎，更有可能會致癌。因此，衣服的材質對於肌膚健康就扮演著相當重要的角色。
一般來說，挑選吸水性高、通透性佳的天然棉麻布料遠勝於人造化學纖維或混紡纖維，像是化學物質、溶劑、皂類、清潔劑、芳香劑等，含有化學染劑及螢光劑殘留的紡織品，都會對孩童的敏感肌膚造成刺激。
然而，現今世上約四分之一的農藥都用在棉花，但棉花只佔農產品的三成不到，換算下來，用在棉花上的農藥幾乎等同一般農產品的八倍；加上使用落葉劑加快棉花採收速度，殘留在布料上的化學藥劑也更容易造成敏感肌膚不適。
有機棉也有分好壞，100%天然有機棉親膚又安全
人氣營養師高敏敏分享，從第一胎開始她就相當重視小孩貼身衣物的品質和安全，「以前常看著朋友的小孩，每到夏天就抓著渾身癢，尤其台灣夏天又濕又悶熱，常常因為服裝透氣性不足一不小心就全身紅疹、發癢，看著就好讓人心疼。」
由於高敏敏的先生有過敏體質的遺傳基因，因此大女兒「小蜜瓜」一出生時，高敏敏就特別注意，「過敏通常都是從皮膚開始，且衣服是除了尿布以外，與寶寶接觸最長時間的物品，因此挑選衣服就得更嚴謹。」
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為了根絕大女兒身上的紅疹，高敏敏往後在挑選孩童衣物時，特別會挑選100%天然無毒有機棉的材質，其所製成的衣服更為舒適、透氣，更加親膚也不容易引起過敏反應，小女兒出生後，也比照辦理。
高敏敏三招挑對敏感肌衣物：挑材質、無車標、選剪裁
高敏敏建議，孩童的皮膚角質層薄，挑選衣物時，家長可多注意以下三點：
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高敏敏提醒，若衣服材質有國際、國家毒物檢測合格標章更好，能避免選用到含有甲醛、人工染料、螢光劑等傷害健康的化學物質，不僅避免刺激皮膚，也可預防小孩接觸衣服時不會吃進毒素；另外，新衣服一定要洗過再穿，以避免接觸到毒化物殘留。
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