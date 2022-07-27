菲律賓北部7.1強震：多處建物毀損民眾受傷，台北市搜救隊整裝待發救災

（中央社）美國地質調查所指出，規模7.1強震今天侵襲菲律賓北部，目前傳出有民眾受傷和建物毀損。震央距首都馬尼拉300多公里，當地有建築窗戶被震碎，並可明顯感受到高樓晃動。

根據法新社和路透社報導，美國地質調查所（US Geological Survey）表示，這次強烈淺層地震於上午8時43分侵襲呂宋島（Luzon）山區和人口稀少的艾布拉省（Abra），地震規模最初測估為6.8。

警官塞爾吉奧（Edwin Sergio）表示，多洛雷斯市（Dolores）可完全感受到這次地震威力，受驚嚇的民眾奔出建築物外，當地市場玻璃被震碎。他說：「這次地震非常強烈。」

一段上傳至臉書（Facebook）並經法新社驗證的影片顯示，在靠近震央的邦貴鎮（Bangued），當地的柏油路和地面出現裂縫，不過房屋和商店未出現明顯損毀情形。

警長艾米亞（Nazareno Emia）表示，邦貴鎮有數人受傷，已送往醫院治療。

艾布拉省拉崗吉朗鎮（Lagangilang）官員維拉莫（Rovelyn Villamor）說：「我們仍可感受到餘震。我們聽聞有房屋毀損，但目前未傳出人員傷亡。」

菲律賓北部南伊羅科斯省（Ilocos Sur）國會議員辛松（Eric Singson）告訴DZMM廣播電台，這次地震相當強烈，「地震持續30秒或更久，我以為我的房子會被震倒」。

菲律賓交通部指出，馬尼拉也能感受到這次地震威力，今天強震發生後，馬尼拉市大眾運輸系統在尖峰期間停止營運。

菲律賓因地處太平洋火環帶（Ring of Fire），經常遭受地震侵襲。太平洋火環帶從日本延伸至東南亞並橫跨太平洋盆地。

今天的地震是菲律賓近幾年來最強烈的地震。

2013年10月，菲律賓中部的保和島（Bohol Island）發生規模7.1強震，造成200多人死亡並引發山崩。

1990年，菲律賓北部發生規模7.8強震，造成地面破裂長達100多公里。當時逾1200人喪生並導致馬尼拉建物嚴重毀損。

Photo Credit：AP / 達志影像 7月27日，在菲律賓山區省份Bauko發生地震時，一輛汽車通過道路時巨石正好落下。

台北市消防局準備派員救災

中央社報導，台北市消防局表示，台北市搜救隊已整備相關裝備和救援器耗材，若接獲外交部指示就會立即出發前往救援，搶救災民。

菲律賓北部艾布拉省（Abra）今天上午8時43分發生芮氏規模7強震，馬尼拉都會區明顯有感，輕軌1、2號線與捷運3號線（MRT-3）一度停駛，部分房屋也有坍塌受損情形。

國內7月份國際人道救援任務輪值隊伍台北市消防局透過新聞稿表示，雖然菲律賓地震尚未傳出死傷情形，但本於人道關懷與救災無分國界精神，上午獲知此訊後，立即透過全球災害預警與協調系統（GDACS）監控災區相關資訊，並整備個人裝備、團體裝備、救援器耗材，一旦接獲外交部或消防署指示將前往救援，全力配合、搶救當地受困災民。

Photo Credit：中央社 菲律賓北部27日上午發生芮氏規模7強震，台北市消防局表示，台北市搜救隊已整備相關裝備和救援器耗材，若接獲外交部指示就會立即出發前往救援，搶救災民。（台北市消防局提供）

消防局說，台北市搜救隊於2000年9月21日正式成軍，參與過各式國內外重大救災工作，包括2003年伊朗震災、2004年印尼海嘯、2008年中國四川汶川震災、2010海地震災及2011年日本311震災等多次國際人道救援任務。

同時，也多次支援其他縣市救援任務，像是2001年桃芝颱風、2004年艾利颱風、2009年莫拉克颱風、近年台南震災及花蓮震災和台鐵太魯閣號出軌事件等，為國內救災經驗最豐富、裝備最齊全的搜救隊。

消防局指出，台北市搜救隊於去年取得重型能力認證（最高級別能力）資格，為全國首支通過國家搜救能力分級檢測（NAP）隊伍，此認證不但是對北市搜救隊員們的能力肯定，若國外發生重大災害時，中央也將以優先順位派遣前往支援國際人道救援任務。

台北市及菲國首都馬尼拉均為「亞洲危機管理網」創始會員城市之一，消防局說，每年雙方都會透過此網絡進行救災資訊聯絡、國際城市搜救及綜合防災訓練等合作，並派員出席危機管理會議，對於提升全球災防量能不遺餘力。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範