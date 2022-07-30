先別急著找排隊名店：給拉麵初心者的推坑導覽，七間入門款拉麵店家

文：拉麵浪人

台灣的拉麵市場逐漸蓬勃，光是2022上半年，就有大約30間以上的新拉麵店開幕，能夠撐起這個市場，代表愛吃拉麵的人也越來越多。而在這些人裡面，自然有許多「拉麵初心者」，可能是原先很少吃拉麵，想開始試著了解拉麵的魅力，又或是吃過一些比較知名的拉麵連鎖店，想要再進一步試試更多不同店家的口味。所以這次，我將鉅細彌遺地，推薦七間「初心者拉麵店」。

為什麼拉麵初心者需要特別導覽？

其他異國美食（義大利麵、美式漢堡、越南河粉) 都沒聽說需要對入門者做特別推薦，為何拉麵就需要？

如上一篇文章所說，拉麵有非常多種類與派系，依照湯頭、醬底、配料的不同，會出現相當大的變化，即使都叫豚骨拉麵，不同店家吃起來也有很大的差異；根據不同熬煮方式、食材配方和調味料的選用，決定了湯頭的濃淡、鹹度、甘鹹比例，再加上搭配的麵體、叉燒和其他配料也各不相同，都會影響到整體的口味和吃起來的感受。

另外還有口味接受度的問題，由於飲食文化的差異，某些比較特殊的味道在不同的飲食習慣之下，會產生截然不同的感受。就像我們推薦外國人台灣小吃時，不會一開始就推薦他們臭豆腐，而是先從接受度比較高的開始。

同理，在眾多拉麵店裡，有些店家追求的是一種極致，並不這麼大眾口味，如果一般人剛開始吃拉麵就吃到這種，很容易產生拉麵都是又油又鹹的印象，從此害怕拉麵，所以希望透過這篇文章避免這樣的情形，無論對初心者、對拉麵店家，都是一件好事。

拉麵初心者推薦原則

或許有些人覺得，推薦拉麵哪有這麼複雜，不就兩個字——好吃。的確，好吃是第一要素，不好吃，其他條件再好也推不了坑。

但好吃這件事很抽象，也很主觀，每個人的口味都不一樣，甚至，對好吃的感覺也會因為時間推展而產生變化。

以我為例，過去曾經讓我覺得驚豔的拉麵，可能在吃過更多不同口味後，現在再吃會覺得相對普通，而當初覺得太濃無法接受的拉麵，或許現在再吃，反而變成我心中的美味。如果只是推薦自己覺得好吃的拉麵，主觀因素實在太多，所以我會以初心者的需求和想法為出發點，儘可能以客觀，具體的因素來做推薦。

以下歸納出四個推薦的大原則：

#01：口味不要太重、太濃

雖然口味是主觀的，每個人喜好略有不同，但畢竟在同一塊土地上，飲食習慣不會差太多，所以大概能抓出一個大部人都能接受的安全範圍，也就是所謂的「大眾口味」。這樣的口味，或許不會太特別，無法讓人驚豔，但至少不會讓人感到驚嚇，讓初心者才剛踏入這個領域就留下不好的印象。

最常見的狀況，就是初心者聽朋友或網路推薦，結果迎來一碗湯頭超濃，口味又重鹹的拉麵，當場吃到懷疑人生，怕到好幾個月不敢吃拉麵，這樣的故事我自己就親身經歷過，所以我的初心者推薦第一原則就是口味不要太重太濃。

除了避免太重太濃的湯頭之外，我也比較推薦可以先從雞湯系的店家開始，或許因為燉煮雞湯在台式餐廳和日常家中都很常見，所以普遍來說大家對於雞湯的接受度大於豚骨，我想這也是為什麼台灣的雞白湯拉麵店這麼多的原因之一。

#02：排隊時間不要太久

第二個推薦原則就是排隊時間盡量少，因為錨定效應的緣故，當你排隊越久，在還沒吃到之前就會預設一定很好吃，才需要排這麼久。如果吃到的拉麵沒有到非常喜歡，在期待越高的狀況下，失望也會越大。反之，如果不太需要排隊，在這樣的狀況下吃到一碗還不錯的拉麵，也能讓你較容易感到滿足，甚至還有些驚喜。

同樣的，透過降低「吃拉麵的門檻」，而讓初心者較容易感到滿足，也可套用在價格和交通上，越是平實的價格以及便利的位置，讓初心者在吃到拉麵前不需要付出太多代價，自然就比較容易有正面的感受或評價。

另外要注意的是，排隊時間短並不代表生意不好，也可能是因為店內位子較多，因此翻桌速度較快所導致，而這也和下一個推薦原則有很大的關係。

#03：店內氣氛盡量輕鬆

這邊講的店內氣氛，相對前兩項來說較為抽象，而且也不全然是店家可以決定的，有時也取決於來客，但還是有些具體的衡量因素。通常來說，店內空間較大、位子較多且有多人桌的拉麵店，店內氣氛會比位子數少，且全部吧台座位的拉麵店來得輕鬆一些。

因為位子較多，排隊等候的人相對就會比較少，吃起麵來比較沒有來自身後那些飢腸轆轆的目光。而且因為有多人桌，在團體客或家庭客一邊吃麵一邊聊天的狀況下，店內的氣氛自然比一人一席安靜吃麵的情況來得熱鬧歡樂些。

最後有影響的，才是服務人員的親切程度。很多人看了新聞後常被誤導。覺得拉麵店員都很兇或是臭跩，不過其實在我自己去過的拉麵店裡，90％以上的店員、老闆都和一般餐廳沒有兩樣，甚至更熱情有活力。臭臉、不理人的店家其實真的很少，只是剛好被新聞和酸民拿出來以偏概全而已。

#04：配餐選擇多種

所謂的配餐指的是拉麵以外的其他餐點品項，可能是副食，例如叉燒飯、炒麵、煎餃，又或是炸物，例如唐揚雞、可樂餅、炸牡蠣、炸豆腐等等。但為什麼我覺得「有多種配餐選擇」是比較推薦初心者的呢？

對於初心者來說，每一次訪店都是一個新嘗試，如果配餐選擇較多的話，可以稍微分散一些對主餐（拉麵）的注意力，假如拉麵不太合胃口，至少還有配餐可以拉回分數，不至於一子錯全盤皆輸，有點分散風險的概念，不過這部分其實比較見仁見智，所以我把它放在最後。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

拉麵初心者推薦店家