先別急著找排隊名店：給拉麵初心者的推坑導覽，七間入門款拉麵店家
我們想讓你知道的是
在眾多拉麵店裡，有些店家追求的是一種極致，並不這麼大眾口味，很容易產生拉麵都是又油又鹹的印象，從此害怕拉麵，所以希望透過這篇文章避免這樣的情形，無論對初心者、對拉麵店家，都是一件好事。
文：拉麵浪人
台灣的拉麵市場逐漸蓬勃，光是2022上半年，就有大約30間以上的新拉麵店開幕，能夠撐起這個市場，代表愛吃拉麵的人也越來越多。而在這些人裡面，自然有許多「拉麵初心者」，可能是原先很少吃拉麵，想開始試著了解拉麵的魅力，又或是吃過一些比較知名的拉麵連鎖店，想要再進一步試試更多不同店家的口味。所以這次，我將鉅細彌遺地，推薦七間「初心者拉麵店」。
為什麼拉麵初心者需要特別導覽？
其他異國美食（義大利麵、美式漢堡、越南河粉) 都沒聽說需要對入門者做特別推薦，為何拉麵就需要？
如上一篇文章所說，拉麵有非常多種類與派系，依照湯頭、醬底、配料的不同，會出現相當大的變化，即使都叫豚骨拉麵，不同店家吃起來也有很大的差異；根據不同熬煮方式、食材配方和調味料的選用，決定了湯頭的濃淡、鹹度、甘鹹比例，再加上搭配的麵體、叉燒和其他配料也各不相同，都會影響到整體的口味和吃起來的感受。
另外還有口味接受度的問題，由於飲食文化的差異，某些比較特殊的味道在不同的飲食習慣之下，會產生截然不同的感受。就像我們推薦外國人台灣小吃時，不會一開始就推薦他們臭豆腐，而是先從接受度比較高的開始。
同理，在眾多拉麵店裡，有些店家追求的是一種極致，並不這麼大眾口味，如果一般人剛開始吃拉麵就吃到這種，很容易產生拉麵都是又油又鹹的印象，從此害怕拉麵，所以希望透過這篇文章避免這樣的情形，無論對初心者、對拉麵店家，都是一件好事。
拉麵初心者推薦原則
或許有些人覺得，推薦拉麵哪有這麼複雜，不就兩個字——好吃。的確，好吃是第一要素，不好吃，其他條件再好也推不了坑。
但好吃這件事很抽象，也很主觀，每個人的口味都不一樣，甚至，對好吃的感覺也會因為時間推展而產生變化。
以我為例，過去曾經讓我覺得驚豔的拉麵，可能在吃過更多不同口味後，現在再吃會覺得相對普通，而當初覺得太濃無法接受的拉麵，或許現在再吃，反而變成我心中的美味。如果只是推薦自己覺得好吃的拉麵，主觀因素實在太多，所以我會以初心者的需求和想法為出發點，儘可能以客觀，具體的因素來做推薦。
以下歸納出四個推薦的大原則：
#01：口味不要太重、太濃
雖然口味是主觀的，每個人喜好略有不同，但畢竟在同一塊土地上，飲食習慣不會差太多，所以大概能抓出一個大部人都能接受的安全範圍，也就是所謂的「大眾口味」。這樣的口味，或許不會太特別，無法讓人驚豔，但至少不會讓人感到驚嚇，讓初心者才剛踏入這個領域就留下不好的印象。
最常見的狀況，就是初心者聽朋友或網路推薦，結果迎來一碗湯頭超濃，口味又重鹹的拉麵，當場吃到懷疑人生，怕到好幾個月不敢吃拉麵，這樣的故事我自己就親身經歷過，所以我的初心者推薦第一原則就是口味不要太重太濃。
除了避免太重太濃的湯頭之外，我也比較推薦可以先從雞湯系的店家開始，或許因為燉煮雞湯在台式餐廳和日常家中都很常見，所以普遍來說大家對於雞湯的接受度大於豚骨，我想這也是為什麼台灣的雞白湯拉麵店這麼多的原因之一。
#02：排隊時間不要太久
第二個推薦原則就是排隊時間盡量少，因為錨定效應的緣故，當你排隊越久，在還沒吃到之前就會預設一定很好吃，才需要排這麼久。如果吃到的拉麵沒有到非常喜歡，在期待越高的狀況下，失望也會越大。反之，如果不太需要排隊，在這樣的狀況下吃到一碗還不錯的拉麵，也能讓你較容易感到滿足，甚至還有些驚喜。
同樣的，透過降低「吃拉麵的門檻」，而讓初心者較容易感到滿足，也可套用在價格和交通上，越是平實的價格以及便利的位置，讓初心者在吃到拉麵前不需要付出太多代價，自然就比較容易有正面的感受或評價。
另外要注意的是，排隊時間短並不代表生意不好，也可能是因為店內位子較多，因此翻桌速度較快所導致，而這也和下一個推薦原則有很大的關係。
#03：店內氣氛盡量輕鬆
這邊講的店內氣氛，相對前兩項來說較為抽象，而且也不全然是店家可以決定的，有時也取決於來客，但還是有些具體的衡量因素。通常來說，店內空間較大、位子較多且有多人桌的拉麵店，店內氣氛會比位子數少，且全部吧台座位的拉麵店來得輕鬆一些。
因為位子較多，排隊等候的人相對就會比較少，吃起麵來比較沒有來自身後那些飢腸轆轆的目光。而且因為有多人桌，在團體客或家庭客一邊吃麵一邊聊天的狀況下，店內的氣氛自然比一人一席安靜吃麵的情況來得熱鬧歡樂些。
最後有影響的，才是服務人員的親切程度。很多人看了新聞後常被誤導。覺得拉麵店員都很兇或是臭跩，不過其實在我自己去過的拉麵店裡，90％以上的店員、老闆都和一般餐廳沒有兩樣，甚至更熱情有活力。臭臉、不理人的店家其實真的很少，只是剛好被新聞和酸民拿出來以偏概全而已。
#04：配餐選擇多種
所謂的配餐指的是拉麵以外的其他餐點品項，可能是副食，例如叉燒飯、炒麵、煎餃，又或是炸物，例如唐揚雞、可樂餅、炸牡蠣、炸豆腐等等。但為什麼我覺得「有多種配餐選擇」是比較推薦初心者的呢？
對於初心者來說，每一次訪店都是一個新嘗試，如果配餐選擇較多的話，可以稍微分散一些對主餐（拉麵）的注意力，假如拉麵不太合胃口，至少還有配餐可以拉回分數，不至於一子錯全盤皆輸，有點分散風險的概念，不過這部分其實比較見仁見智，所以我把它放在最後。
拉麵初心者推薦店家
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我們與駭客之間的距離…比你想像還近？盤點智慧型手機常見資安風險
我們想讓你知道的是
智慧型手機是現代人不可或缺的重要工具，也承載了許多需要被謹慎保護的個人隱私，但絕大多數人卻完全沒有意識到自己的手機是否真正安全，本篇文章就來為大家整理你可能遭遇到的資安風險！
網路已經是現代人生活之中不可或缺的「必要生存條件」之一，無論是透過網路獲得資訊，使用各類服務帶來工作與生活上的便利都是我們的日常，但相對各類型裝置的連網也帶來不少資安危害，已經不是「小心謹慎」就能「趨吉避兇」的。
許多資安威脅事件不見得是因為使用者「踩雷」才會中招，更多的是主動找上門來的危機，讓你在不知不覺之中受到侵害，輕則設備的系統變慢、容易當機，重則隱私資料全部外洩，重要的數位資產一夕化為烏有！
智慧型手機就是最大「隱私個資庫」，你做好防護了沒？
大家所熟知的病毒、木馬、惡意程式等各類型的資安攻擊方式，多半以個人電腦平台為主要攻擊目標，為的就是竊取使用者的資料圖利；不過隨著智慧型手機慢慢成為大家最仰賴的工具，其中自然也儲存了龐大的使用者隱私個資，包括聯絡人、照片、影片、各型各類的網路服務 / 社群平台帳號、甚至是信用卡、行動支付或金融交易資訊等，因而成為駭客鎖定的重要目標。針對電腦端的資安防護，大部份的人多少都知道要安裝防毒程式、防火牆這類的工具，但反觀我們每天使用的智慧型手機，卻沒有對等的資安意識，因此讓駭客有不少可趁之機。
你知道嗎？早在智慧型手機還沒有問世之前的2004年，手機上就已經出現第一個名為Cabir的病毒，透過感染系統大量發送加值服務簡訊，造成使用者荷包大失血。後來在短短十年之內，手機上的惡意程式數量就迅速突破200萬，不僅鎖定受害者詐取金錢，甚至還可以操控手機的的麥克風、相機對使用者監聽、監看，攔截來電與收到簡訊，等於是一舉一動都遭到掌握，嚴重危害個人隱私。
當然智慧型手機的資安危害也不僅於此，下面我們就一起來看看，到底有哪些可能發生在我們身邊的資安威脅，又該怎麼防範。
狀況一：小心公共Wi-Fi資料全都露
為了省錢，你曾經使用手機連結到免費的公共Wi-Fi嗎？俗話說得好：「免費的最貴！」，尤其是許多公共Wi-Fi根本沒有任何加密機制，透過連線所傳輸的所有資料都可能輕易地被有心人士從中「攔截」，包括你的帳號密碼、分享照片檔案等，轉瞬之間就成為別人的囊中之物，得來完全不費功夫。
除了注意使用的Wi-Fi來源是否可靠，更不能忽視使用手機在傳輸資料的過程是否有額外的安全機制能夠保護個人隱私，像是三星Galaxy手機與平板產品，都內建有Knox Vault安星金庫技術，可以透過整合硬體的方式，確保使用者傳輸資料的安全性。
狀況二：你的一舉一動已被掌握，無論實體或虛擬？
明星最怕狗仔隊跟蹤偷拍，但作為一般小老百姓，其實你身後也潛藏著時刻掌握你一舉一動的資安狗仔，而且無論是現實生活或是網路虛擬世界上的活動，都可能被一網打盡！以智慧型手機的使用來說，包括內建的定位功能，以及網路瀏覽時的記錄資訊，都可能成為廠商或有心人士掌握我們行蹤的方式，甚至你私下的生活喜好，也被完全看光。
想要避免這樣的狀況，最好的方式就是詳細檢視手機中關係個人隱私的權限管理功能，像是三星Galaxy手機與平板就直接在設定選單中加入「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以選擇關閉精準的定位資訊，也能移除廣告ID功能，確保你在實體生活與網路瀏覽的過程不被時刻掌握。
狀況三：手機內的重要檔案、資料需要有更嚴密的保護手段
家中重要的財物不會隨便亂放，甚至會特別買保險箱鎖好，但手機中裡有一大堆與我們息息相關的檔案、資訊，一般人卻沒有特別的防護手段。除了手機本身就要做好密碼鎖定，不讓其他人有機會直接解鎖手機直接操作，三星Galaxy手機與平板中就內建有Knox技術保護的「安全資料夾」功能，可以在手機中打開一個額外加密的獨立空間，不用擔心重要資料被輕易取得，也能將社群、即時通訊APP 「公私分離」。
狀況四：安裝APP時，有注意你給了哪些隱私權限？
為了避免手機中的權限輕易地被來路不明的APP存取，目前智慧型手機的作業系統都會在APP安裝啟動時，逐一顯示APP需要獲得授權的手機功能或用戶個資，但大家是否真的有注意到這些APP向你要求了哪些存取權限？尤其是牽涉敏感資訊的金融類型APP，在使用時更是要注意隱私資料是否在不知不覺之中就被你自己給「出賣」了！若是一時「手滑」不小心給出權限，可能讓自己的個人資料曝光，甚至被「監控」。
為了避免使用者在不經意之間就授權APP存取個資，三星Galaxy手機與平板很貼心地將所有相關的權限設定都整合成為單一的「Privacy隱私管理員權設定表」功能，可以一覽所有APP存取手機功能權限的狀況，更能選擇自定每一個APP允許的權限，還能把手機定位與廣告ID追蹤功能一次關閉，以絕後患。
所以，到底該如何確定你的手機不「受駭」呢？
上面看了這麼多智慧型手機在資安上的「漏洞」，是不是讓大家心頭一驚？想要避免自己成為資安事件的受害者，當然要有一些積極作為。我們也整理了幾個手機資安防護的建議行動，趕快來注意一下如何改善自己的手機安全防護吧。
除了軟體，硬體防護也很重要
目前手機平台上已經有蠻多防毒防駭工具，甚至許多品牌的手機直接選擇與資安公司合作，將相關防護機制內建於手機之中，但除了這些「軟體」面的防護，我們更應該重視手機在「硬體」方面的保護措施。以三星Galaxy手機與平板為例，就內建有Samsung Knox防護技術，提供「硬體層級」的防護，像是內建專屬的安全處理器與記憶體，就可以針對手機上儲存的密碼額外加密，防止駭客入侵後直接取走所有的控制權。
Samsung Knox防護技術透過硬體的整合，透過安全晶片處理使用者重要的密碼、生物辨識與交易支付等資訊，並保存於手機內的安全記憶體之中。
重要資料務必要有額外加密手段
若是手機不幸遭受惡意程式或駭客攻擊，意味著手機內的最高權限被掠奪，檔案資料有可能完全曝光，也因此會建議大家著重於手機中重要資料的額外加密防護。三星Galaxy系列手機平板內建Knox Vault安星金庫加持的「安全資料夾」，可以在手機中直接開啟另一個獨立的系統區塊，讓重要資料可以保存其中，並受到多一層的加密防護。
定期重啟手機
根據許多資安報告指出，許多手機的漏洞會透過實體方式入侵，也因此若是手機系統重開機，駭客就需要重新走一遍原本的入侵流程，不過由於現在的手機多半是內建式電池，很多人手機都會保持開機狀態，而不會重開機，若是要避免可能受到駭客入侵的狀況，建議固定幾天就重開機一次，即可降低手機長間受駭客監控的問題。三星Galaxy系列手機平板內建Samsung Knox技術，提供「24小時即時保護」功能，無論設備開機與否，始終能夠保持防諏狀態，就沒有需要固定重啟手機的問題。