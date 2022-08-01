被慣壞的高管們：名利雙收的臉書營運長為何傻到公器私用？

在臉書服務14年、身為掌管業務、行銷、人資、公關的營運長、同時是矽谷女權運動先鋒的雪柔．桑德伯格（Sheryl Sandberg，下稱桑格），2022年6月離開Meta後，掀起了不小的漣漪。

據美媒報導，Meta法務部門正在調查桑格在職期間公器私用的行為，包含幫忙寫書、到她個人基金會幫忙、籌備婚禮等，不少員工已經遭到約談。這項調查早在2021年秋天就已經進行，從臉書進軍元宇宙後桑格似乎英雄無用武之地這點看來，很難不聯想到電影《社群網站》中西恩．帕克離開的原因。套句流行語，真的是「厲害了我的祖」。

先不論背後有多少商業算計，每當我看到位高權重的高管居然為了省小錢而做出傷害名聲的蠢事，都十分納悶。比如說，元太科技總經理李政昊，叫公司的外勞到自己與岳父何壽川的豪宅幫傭，最後因為出國沒有留下食物跟金錢給外勞，整起事件才曝光。都住得起每坪150萬的一品苑，怎麼連一個月幾萬的幫傭都請不起？

直到最近，我才突然領悟到，他們並不都是一毛不拔的小氣鬼，而是壓根不認為這些錢是自己該付的。

被慣壞的高管們

高管們並非一開始就如此，多半都是經過下面的幾個階段層層「訓練」後，才讓公私之間的界線模糊、對誠信正直感到麻痺。

1. 特殊禮遇

大部分公司都高管不少禮遇，專屬車位、辦公室、電梯、秘書等只是簡配，司機、保鑣、高爾夫球俱樂部、豪宅、私人飛機等才夠看。一旦不小心犯錯，還有「刑不上大夫」的潛規則。在這種禮遇的氛圍下，多數高管都會覺得自己能夠擁有如此地位，絕對是因為自己與其他員工大不相同，自然也不需要遵守相同的遊戲規則。

2. 公司文化

儘管少數高管一開始頗有自覺，小心翼翼不要觸碰紅線，但眼見公司領導人視規則為無物，自然也有樣學樣。臉書在2020年花了2300多萬美元在祖克伯的個人保安，其中也包含他個人旅行和家人的保安費用。創辦人都如此大方花公司（與股東）的錢，我們為什麼不行呢？

3. 遠離細節

高管多專注於策略規劃與團隊領導，對於作業細節早已不復熟悉，因此十分仰賴幕僚所提供的建議。部分幕僚為了在掌握生殺大權的高管前表現完美，提出迎合胃口的解決方案，即使內容違反道德誠信、甚至違法也沒關係，反正最後擔起責任的是高管自己。若沒有足夠的自覺，高管很容易就落入圈套，逕行採取對私人有利的方案。

4. 官大錶準

在部分公司，職位決定了說話的分量，而非專業，而且職位越高份量越重，難以拒絕或反駁。如果你認為當桑格要求幫忙寫書時，員工可以嚴詞拒絕，你可以思考自己主管請你幫忙接小孩，或是老闆要求幫忙寫論文時，你會怎麼做？我想大部分的上班族，都只能默默承受吧。

5. 成名膨脹

在知名企業工作的高管，經常接受演講的邀約和媒體採訪。很多人爭相聽他們「開示」時，不免容易逐漸膨脹，好像自己不管做什麼都是對的。既然自己就是標準、大家都爭相成為自己，又怎麼會有公器私用的問題呢？

6. 公私難分

經常出現在報章雜誌報導的企業與高管，名字已經緊緊相連在一起，無法完全切割開來。張忠謀即使退休後，一舉一動仍然受到大家關注，認為可以嗅出台積電策略與走向的一點端倪。既然已經無法分割，那麼寫書將自己塑造為女權先鋒，對於臉書又何嘗不是加分？既然是加分，不就應該算是工作之一嗎？既然是工作，找員工來寫就正大光明了。

高管必修的職場政治學

在詭譎多變的職場，高管若想行得長遠、走得漂亮，在道德誠信這個領域，確實必須刻意為之，即使到了「道德潔癖」的地步也沒關係。明確了解公司規範，嚴格認定「個人」與「公司」界線，才是自保之道。畢竟，公司非常需要你時，老闆能夠睜一隻眼閉一隻眼，但你能保證，永遠都那麼被需要嗎？

桑格就是血淋淋的例子。

本文經高智敏授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航