被慣壞的高管們：名利雙收的臉書營運長為何傻到公器私用？
我們想讓你知道的是
在詭譎多變的職場，高管若想行得長遠、走得漂亮，在道德誠信這個領域，確實必須刻意為之，即使到了「道德潔癖」的地步也沒關係。明確了解公司規範，嚴格認定「個人」與「公司」界線，才是自保之道。畢竟，公司非常需要你時，老闆能夠睜一隻眼閉一隻眼，但你能保證，永遠都那麼被需要嗎？
在臉書服務14年、身為掌管業務、行銷、人資、公關的營運長、同時是矽谷女權運動先鋒的雪柔．桑德伯格（Sheryl Sandberg，下稱桑格），2022年6月離開Meta後，掀起了不小的漣漪。
據美媒報導，Meta法務部門正在調查桑格在職期間公器私用的行為，包含幫忙寫書、到她個人基金會幫忙、籌備婚禮等，不少員工已經遭到約談。這項調查早在2021年秋天就已經進行，從臉書進軍元宇宙後桑格似乎英雄無用武之地這點看來，很難不聯想到電影《社群網站》中西恩．帕克離開的原因。套句流行語，真的是「厲害了我的祖」。
先不論背後有多少商業算計，每當我看到位高權重的高管居然為了省小錢而做出傷害名聲的蠢事，都十分納悶。比如說，元太科技總經理李政昊，叫公司的外勞到自己與岳父何壽川的豪宅幫傭，最後因為出國沒有留下食物跟金錢給外勞，整起事件才曝光。都住得起每坪150萬的一品苑，怎麼連一個月幾萬的幫傭都請不起？
直到最近，我才突然領悟到，他們並不都是一毛不拔的小氣鬼，而是壓根不認為這些錢是自己該付的。
被慣壞的高管們
高管們並非一開始就如此，多半都是經過下面的幾個階段層層「訓練」後，才讓公私之間的界線模糊、對誠信正直感到麻痺。
1. 特殊禮遇
大部分公司都高管不少禮遇，專屬車位、辦公室、電梯、秘書等只是簡配，司機、保鑣、高爾夫球俱樂部、豪宅、私人飛機等才夠看。一旦不小心犯錯，還有「刑不上大夫」的潛規則。在這種禮遇的氛圍下，多數高管都會覺得自己能夠擁有如此地位，絕對是因為自己與其他員工大不相同，自然也不需要遵守相同的遊戲規則。
2. 公司文化
儘管少數高管一開始頗有自覺，小心翼翼不要觸碰紅線，但眼見公司領導人視規則為無物，自然也有樣學樣。臉書在2020年花了2300多萬美元在祖克伯的個人保安，其中也包含他個人旅行和家人的保安費用。創辦人都如此大方花公司（與股東）的錢，我們為什麼不行呢？
3. 遠離細節
高管多專注於策略規劃與團隊領導，對於作業細節早已不復熟悉，因此十分仰賴幕僚所提供的建議。部分幕僚為了在掌握生殺大權的高管前表現完美，提出迎合胃口的解決方案，即使內容違反道德誠信、甚至違法也沒關係，反正最後擔起責任的是高管自己。若沒有足夠的自覺，高管很容易就落入圈套，逕行採取對私人有利的方案。
4. 官大錶準
在部分公司，職位決定了說話的分量，而非專業，而且職位越高份量越重，難以拒絕或反駁。如果你認為當桑格要求幫忙寫書時，員工可以嚴詞拒絕，你可以思考自己主管請你幫忙接小孩，或是老闆要求幫忙寫論文時，你會怎麼做？我想大部分的上班族，都只能默默承受吧。
5. 成名膨脹
在知名企業工作的高管，經常接受演講的邀約和媒體採訪。很多人爭相聽他們「開示」時，不免容易逐漸膨脹，好像自己不管做什麼都是對的。既然自己就是標準、大家都爭相成為自己，又怎麼會有公器私用的問題呢？
6. 公私難分
經常出現在報章雜誌報導的企業與高管，名字已經緊緊相連在一起，無法完全切割開來。張忠謀即使退休後，一舉一動仍然受到大家關注，認為可以嗅出台積電策略與走向的一點端倪。既然已經無法分割，那麼寫書將自己塑造為女權先鋒，對於臉書又何嘗不是加分？既然是加分，不就應該算是工作之一嗎？既然是工作，找員工來寫就正大光明了。
高管必修的職場政治學
在詭譎多變的職場，高管若想行得長遠、走得漂亮，在道德誠信這個領域，確實必須刻意為之，即使到了「道德潔癖」的地步也沒關係。明確了解公司規範，嚴格認定「個人」與「公司」界線，才是自保之道。畢竟，公司非常需要你時，老闆能夠睜一隻眼閉一隻眼，但你能保證，永遠都那麼被需要嗎？
桑格就是血淋淋的例子。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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Ｚ世代報到元年！夢幻產業大公開：創意舞台比薪水更重要
我們想讓你知道的是
Z世代開始進入社會，對職場的想像和期待更重視成就感及發揮舞台。因此PChome也透過產學合作及實習生招募計畫提供年輕人發展舞台，分享企業經驗和資源，為電商產業帶來永續新血。
根據教育部統計，每年有超過20萬學生進入職場，今年更是首批00後，也就是Z世代首度進入職場。這群年輕人對於工作的想法跳脫傳統思維，認為工作首重成就感及發揮的舞台，也因此喜歡投入創意產業，如新創公司或是跟隨時代前進的品牌。
如根據微軟調查指出，Z世代重新定義「工作」的概念，由於傳統辦公室的文化和產業模式已經吸引不了他們，近62%的Z世代正打算創業或是投入新創產業。《富比士》專欄作家在「如何管理Z世代工作者」一文提出，Z世代對於工作價值已和過去不同，相較於升遷，給予創意、具挑戰性的任務以及即時的成就感回饋更吸引他們。
成長於數位時代，受創意鼓動爭相投入夢幻產業
Dcard是時下台灣青年著名的社交論壇之一，使用者高達500萬人。此平台以社群功能起家，讓學生能認識更多來自不同學校的朋友，此外Dcard也拓展觸角到電商平台、廣告等，透過論壇匯集大量Z世代年輕人，並運用Dcard大使分享合作產品，最後在平台上的電商進行販售。近來也在YouTube平台上發展許多特別企劃，如Dcard調查局、加班不孤單等單元，以Z世代年輕人的角度切入，也經營幕後工作人員及小編人設，讓Z世代看見Dcard工作者是如何發揮創意。Dcard一直打造青春、活力、校園的氛圍感，在近期的求職網調查中，也成為2022年新鮮人最心動工作之一。
中國電商品牌小紅書，是中國Z世代女孩討論度最高的平台，主要提供創作者分享影片或圖文。使用者在初始註冊時就能選擇自身的喜好，程式會依據消費者的喜好進行推送文章，並將選擇相同喜好的使用者，組成社群，聚集共同話題使用者，再透過創作者們各種經營方式，加上全方位的實測影片，貼近大眾生活，吸引觀看的粉絲轉化成消費者，透過影片下方的產品連結，直接導入小紅書中的電商平台，成功吸引Z世代年輕人加入。目前擁有近3億的註冊用戶，成為Z世代不可或缺的平台，也吸引許多Z世代年輕人成為內容產製者，發展出各式如短影片、購物筆記、口碑行銷等，不僅提供年輕人發揮的空間，也是中國年輕人前仆後繼想要投入的公司。
電商完整培訓計畫培育產業人才，逾2,000位Z世代搶進創意搖籃
電商產業也是Z世代爭相想投入的產業之一，跟著時事脈動及科技發展的變動性，有很多發揮創意的空間。台灣電商如PChome在創意發想上也提供年輕人舞台，像是今年時報金犢獎的得獎作品，就是來自於中原大學商設系的團隊。他們以PChome既有的心禮節為主題，規劃出「八月心禮節，好個星期8！」行銷案，將PChome的心禮節再進化！
今年進入第四年的PChome心禮節，是將八月的三個重要節日，父親節、七夕、中元節包裝在一起的節慶檔期，以行銷策略造節也奠定PChome的品牌印象。中原大學的團隊融入自己對社會的觀察，在八月心禮節加上流浪動物節及祖父母節，最後更回到送給自己的「愛自己吧！」既完整傳達心禮節的概念，更發展出自己的創意，獲得評審的青睞。電商提供舞台激發年輕人發揮創意，讓Z世代從「好喜歡這個品牌」到「好想成為這個品牌的一份子」，也想看自己天馬行空的想法體現在品牌行銷上，為產業界挹注新思維。
PChome看到年輕人大膽創新的優勢，持續培養年輕人的電商產業力，今年也持續擴大行之有年的實習生招募計畫，讓年輕人可以近距離接近實務，找到發揮應用的機會。根據PChome統計，今年共計收到1,800多份履歷，較去年更多了近2成，更囊括商管、財金、資管、外語及傳播等不同領域的學生，突顯Z世代年輕人把電商視為夢幻產業，而完整的企業編制和經營電商豐富的經驗，也吸引年輕人爭相投入夢幻企業。
除了持續提供Z世代年輕人產學銜接的機會外，PChome也希望藉由企業的優勢提供年輕人和專業人才更多開闊視野的機會，例如預計將於下半年啟用A7智慧物流中心，身為台灣首座高密度導入AI人工智慧技術與全自動化倉儲設備的物流中心，提供許多培養AI專才的機會。PChome近來也宣布將擴大招聘AI核心技術應用、AI創新服務應用、AIoT智慧運籌等三大核心領域的專業人才，同時提供「物流人才育成獎學金」，讓相關領域的年輕人有機會進到目前台灣最先進的自動化物流中心實習，接觸世界級的設備和技術並獲得獎學金，全力扶植年輕世代，為電商產業注入新血。
Z世代年輕人樂於擁抱創意與挑戰，不怕競爭，只怕沒有舞台可以展現，若企業能提供經驗和資源，將會相得益彰，也為產業永續帶來更多正面效益。
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