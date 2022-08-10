調查：日本首都圈獨棟住宅平均房價創歷史新高，大家心儀的住宅距離車站越來越遠
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人生中最大一筆購物消費——心滿意足的住宅。Recruit公司針對2021年首都圈新建獨棟住宅簽約者實施的調查顯示，購買價格的主要區段為3000萬到4000萬日圓之間，11％價格超過6000萬日圓，占比達到了2020年的近兩倍。
Recruit公司針對2021年日本首都圈新建（非定制）獨棟住宅簽約者實施的調查（2502份樣本）顯示，平均購買價格為4331萬日圓，達到2014年以來的最高水準。價格分佈方面，「3000萬日圓到3500萬日圓」占16.8％，「3500萬到4000萬日圓」占17％，3000萬到4000萬日圓這個價位比較集中，而「6000萬日圓以上」的占比也達到了11％，為2020年的近兩倍。
從都道府縣來看，東京23區的平均價格遙遙領先，高達6061萬日圓，其次是市區23區外的東京都其他轄區，為4628萬日圓，神奈川縣為4144萬日圓。
貸款金額方面，「4000萬到5000萬日圓」的占比最大，為26.4％，其次是「5000萬日圓以上」（19.7％）。平均貸款金額為4075萬日圓，自2014年以來首次超過4000萬日圓。
從家到最近車站的距離方面，「步行11到15分鐘」的占比最大，為26.0％，其次是「乘坐巴士或轎車等」（24.7％）。平均耗時14分鐘，與2020年相同。2014年時，「步行5分鐘以內」和「步行5到10分鐘」的合計占比約為40％，而2020年和2021年已經減少到30％以下。可見大家心儀的住宅距離車站越來越遠。
本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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與孤兒男孩納伊姆一同對抗童婚與兒童受暴事件
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在偶然接觸兒童論壇活動後，17歲的納伊姆在積極參與和計畫資助下，成為了孟加拉的兒童論壇領袖，致力在當地建立孩童不受暴力迫害的未來。
在孟加拉，販賣兒童、童婚、童工是種如同受詛咒般的存在，摧毀當地一代又一代的孩童。17歲的納伊姆（Nayeem）是一位受到資助的兒童論壇領袖，目前已經阻止37起童婚、協助2名性騷擾受害者、解救1件兒童販賣等兒童保護事件。
納伊姆在很小的時候就失去父母，因此納伊姆的童年是在無人照顧、疏於關注的情況下長大，這使他變成一個內向的男孩，害怕在公共場合說話，面對挑戰要有如此大的勇氣更是不容易。
「有一天，我看到幾個男孩在開會，他們討論的內容吸引了我。」納伊姆問了其中一個男孩，了解到他們是兒童論壇的成員，於是，他帶著好奇開始參加論壇活動，「我從來不知道兒童權利是什麼，參加完論壇課程後，我才驚覺原來自己就是童工和受虐孩童。」納伊姆激動地說。此後，他積極參加各種培訓，更近一步參加領導活動， 那個曾經在公共場合說話害羞的男孩開始教別人如何自信地說話。
透過兒童論壇的活動，納伊姆和他的夥伴對8所學校1300名孩童進行兒童安全、兒童法、兒童權利的培訓。納伊姆說：「改變總是伴隨許多挑戰，我有一個夢想，我希望建立一個孩童沒有暴力迫害的未來，我不怕困難，只要有人支持鼓勵我，這就是我能堅持更遠的力量。」
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