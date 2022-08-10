調查：日本首都圈獨棟住宅平均房價創歷史新高，大家心儀的住宅距離車站越來越遠

Recruit公司針對2021年日本首都圈新建（非定制）獨棟住宅簽約者實施的調查（2502份樣本）顯示，平均購買價格為4331萬日圓，達到2014年以來的最高水準。價格分佈方面，「3000萬日圓到3500萬日圓」占16.8％，「3500萬到4000萬日圓」占17％，3000萬到4000萬日圓這個價位比較集中，而「6000萬日圓以上」的占比也達到了11％，為2020年的近兩倍。

從都道府縣來看，東京23區的平均價格遙遙領先，高達6061萬日圓，其次是市區23區外的東京都其他轄區，為4628萬日圓，神奈川縣為4144萬日圓。

Photo Credit: nippon.com

貸款金額方面，「4000萬到5000萬日圓」的占比最大，為26.4％，其次是「5000萬日圓以上」（19.7％）。平均貸款金額為4075萬日圓，自2014年以來首次超過4000萬日圓。

Photo Credit: nippon.com

從家到最近車站的距離方面，「步行11到15分鐘」的占比最大，為26.0％，其次是「乘坐巴士或轎車等」（24.7％）。平均耗時14分鐘，與2020年相同。2014年時，「步行5分鐘以內」和「步行5到10分鐘」的合計占比約為40％，而2020年和2021年已經減少到30％以下。可見大家心儀的住宅距離車站越來越遠。

Photo Credit: nippon.com

本文經《nippon.com 繁體字》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航