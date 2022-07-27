外來種魚虎入侵日月潭，萬人泳渡活動前將施放9萬尾總統魚苗平衡生態
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為抵禦外來種魚虎入侵，南投縣府照慣例會施放魚苗保護生態，但有民眾認為適逢魚虎繁殖期，現在施放恐怕成效不彰。但縣府強調，施放地點跟魚虎棲息地不同，且今年尚未接獲「魚虎球」的蹤影。
日月潭國際萬人泳渡嘉年華，將在今（2022）年9月4日舉行。而照慣例，活動前都會施放1萬尾總統魚的魚苗，來維持日月潭的生態平衡。
不過，根據《中時新聞網》報導，有民眾認為目前日月潭中的魚虎橫行，現在施放魚苗恐怕成效不彰。對此，南投縣政府表示，魚苗施放的地點跟魚虎的棲息地不同，因此為維護生態，還是會按照計畫施放。
橫行日月潭多年，外來種魚虎威脅日月潭生態
外來物種入侵台灣，造成了生態環境上的諸多危害。如今，魚虎這個外來魚種已威脅到台灣原生魚類的生存，近年來更入侵日月潭，已經威脅到潭區的原生魚類。
根據台灣魚類資料庫的資料，魚虎的別名又叫作小盾鱧，原產於東南亞等地。目前在台灣主要分佈在日月潭、曾文水庫與蘭潭水庫，主要出現在湖泊、水庫等靜止水域環境，能夠在較低溶氧水域中生活。並且，魚虎的生性兇猛、最大可達130公分，常藏身於水底掠食小魚及其他水生動物，幼魚具有明顯的群聚性。
《ETtoday新聞雲》報導，每年的6月到7月，都會進入到魚虎的繁殖期。在這個時期，便會時常在潭中到處目擊「魚虎球」，會看到有大量且外表鮮紅的小魚虎，集結在潭面的「紅色警戒」景象。而一旦長大到足以自主獵食的體型，魚虎就會對日月潭中的其他魚類造成危害，壓迫到原生物種的生存空間。
《自由時報》報導，由於9月至11月會進入到魚虎的活躍期。因此，長期觀察日月潭魚類生態的地方人士便擔心，如果今年的萬人泳渡活動一樣在活動前施放1萬尾總統魚苗，恐怕會降低魚苗存活率，影響成效。
不過，對此南投縣政府農業處長陳瑞慶便強調，施放地點跟魚虎棲息地不同，且今年尚未接獲「魚虎球」的蹤影。
《中時新聞網》報導，農業處便指出，魚苗施放地點是在潭區水社碼頭，與魚虎主要棲息水域不同。此外，每年在魚虎的繁殖期，縣府都會派員出動圍捕「魚虎球」，從2021年7月到10月，便撈到超過3萬尾大小的魚虎，較前年暴增4倍。
但是，今年到目前為止，都還沒有接獲通報有發現魚球的蹤跡。
因此，南投農業處表示，雖然不排除會有部分魚苗遭魚虎吃下肚，但為維護日月潭魚蝦生態，仍會按照計畫，在泳渡活動當天上午7點半施放總統魚的魚苗，以加強原生魚類復育。
魚虎繁殖預估在今年8至9月，仍不能鬆懈
然而，雖然說今年尚未發現魚虎球蹤影的現象，但長期觀察日月潭水域的釣客跟南投縣府都表示，目前仍然不能掉以輕心。
根據《中央社》在7月4日的報導，長期關心日月潭魚況、水情的「日月潭一等高」臉書粉絲專頁李姓釣客便指出，魚虎球尚未現身，不確定是否與日月潭滿水位、氣候因素有關，但先前一直有釣到大魚虎，防治工作不能鬆懈。
此外，根據《聯合新聞網》報導，為了防止魚虎繁衍擴散加劇，南投農業處都會鎖定在「魚虎球」出沒的高峰期加強防治。但今年7月卻反常未見，讓部分當地漁民認為是捕撈有所成效。
然而，農業處林務保育科對此則表示，初步判斷應該氣候問題，上半年氣溫偏低可能導致幼魚較晚孵化，但確切原因及魚虎族群數是否有下降趨勢，將與清大團隊觀察探討，並持續防治。
新聞來源
- 日月潭魚虎橫行 9月萬人泳渡將放萬尾總統魚平衡（中時新聞網）
- 魚虎進入繁殖期 日月潭「死亡泡泡」卻沒出現！清大團隊觀察中（ETtoday新聞雲）
- 日月潭魚虎肆虐 泳渡活動將施放萬尾魚苗平衡生態（自由時報）
- 除虎成功？日月潭「魚虎球」不見了 南投縣府給原因（聯合新聞網）
- 日月潭魚虎寶寶估8月大爆發 電擊一次上千尾仍抓不完（中央社）
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責任編輯：賴冠伶
核稿編輯：羅元祺
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【動畫】有些蔬果農藥洗不掉，你還放心給家人吃嗎？全台唯一百分百檢驗電商平台「無毒農」把關農藥殘留0死角
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蔬果殘留的農藥不一定能洗掉，挑選優質蔬果來源最重要
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