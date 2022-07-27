本土增2萬5521例、28死、3例兒童MIS-C，羅一鈞籲幼童至少接種1劑疫苗防腦炎等重症
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羅一鈞表示，雖然個案數一直下降，但每天都還是有MIS-C重症個案。國外資料看來疫苗對MIS-C的保護效果都有九成以上，因此建議至少讓小朋友接種1劑疫苗，來保護腦炎、MIS-C在內的重症。
中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增2萬5692例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬5521例本土個案及171例境外移入；另確診個案中新增28例死亡。今日新增之2萬5521例本土病例中，有1萬1812例男性、1萬3695例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前5名為新北市（4504例）、台中市（3168例）、桃園市（2680例）、高雄市（2630例）、台北市（2573例）。
疫情監測組組長周志浩表示，確診數比前一天稍多，但比起上一週稍低，整體目前呈緩慢下降趨勢。今日新增數量和整體大趨勢一樣，境外移入病例蠻多的，死亡個案則持續下降當中。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，本日新增中重症154例，其中中症110例、重症44例。死亡個案28例是5月15日以來比較低的一次，年齡分布從90多歲到30多歲，30多歲這位本身有癌症病史，7月11日確診後住在專責病房，7月18日轉到一般病房進行癌症的安寧照護，後續不幸因為癌症問題過世，死亡診斷書上2種疾病都有記載，所以列入染疫相關的死亡。
新增3例MIS-C重症，羅一鈞籲讓小朋友接種疫苗
另外，本日新增3位兒童MIS-C重症病例，一名1歲男童沒有慢性病史，5月27日確診後，7月20日開始發燒到39度，有嘔吐、食慾下降的症狀，23日到門診就醫後發現結膜炎、嘴唇充血，後來又有嘔吐和肝指數升高等症狀，所以轉到加護病房觀察，這是比較嚴重的個案。
另外有一名3歲女童沒有慢性病史，5月23日確診，7月19日陸續發燒到40度、伴隨腹痛與腹瀉，今日病況好轉已經出院。
最後一名5歲女童沒有慢性病史，7月2日確診，7月19日出現發燒、鼻塞、流鼻水、頸部淋巴結腫等症狀，7月22日診斷住院，隔天發燒持續，還有全身紅疹、紅眼、腹瀉、胸痛，目前還在一般病房住院治療。
兒童重症累積個案數為123例，累計死亡25例，羅一鈞表示，雖然個案數一直下降，但每天都還是有MIS-C重症個案。國外資料看來，疫苗對MIS-C的保護效果都有九成以上，因此建議至少讓小朋友接種1劑疫苗，來保護腦炎、MIS-C在內的重症。
針對先前南部船廠的BA.5個案，前天還有2位的家人檢驗陽性，羅一鈞指出，定序結果出爐確認都是BA.5的個案。這2位都是小朋友，一位小於5歲，另外一位小於10歲，前者7月11日開始有發燒、嘔吐、腹痛的症狀，後者是無症狀個案，目前都完成7天確診者居家照護。船廠員工的定序還在進行，有結果指揮中心會再和大家報告。
羅一鈞表示，這2位小朋友是台灣首次兒童BA.5本土個案，其他個案目前都是跟接機有關的成人確診，這也是首起有經過定序確認的BA.5家庭群聚。
輝瑞BNT幼兒疫苗到簽約最後階段，莫德納次世代疫苗有望酌量進口
有記者問到輝瑞BNT幼兒疫苗的採購，周志浩指出，現在幾乎已經算是簽約的最後階段，希望盡快完成程序、儘早送到國內。
中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今日早上透露，莫德納次世代疫苗最快8、9月就能通過EUA（緊急使用授權）。指揮官王必勝根據食藥署的回報指出，這星期有收到莫德納次世代疫苗「部分」的臨床資料，至於為什麼只有部分，是因為積極和對方接觸，希望能夠早一點把資料給我們，「他們到哪裡，我們就到哪裡」，但還是要等到完整的資料都過來，才能進行EUA的審核。
周志浩補充，莫得納疫苗今（2022）年總共簽約2000萬劑，已經進來的大概將近1000萬劑，還剩下1000萬劑彈性的空間。如果莫德納有次世代疫苗可以酌量進來，但要進來多少還要看疫苗適用對象是哪個族群，因此需要進一步的資料。
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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺
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豐邑氧森，幸福人生——A8長庚商圈超機能養生基地，北桃菁英移居首選
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購屋置產先別鎖死雙北蛋黃、蛋白區，菁英族最新移居首選紛紛指向機捷A8長庚生活圈的「豐邑氧森」。挑戰區內罕見大基地低密度住宅規劃，打造大林口地區唯一幸福全齡建築。
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榮耀大林口，豐邑氧森實踐安全與美學的珍稀鉅作
豐邑機構總經理邱崇喆表示：
「對於豐邑來說，建築事業的理想就是能在最好的環境上，建造一個好產品，讓它將城市的建築水平拉高，同步提升居住的生活品質。」
豐邑建設的選地哲學，向來鎖定在開發中的潛力區塊，也就是已具備相對完善的生活機能，同時依然保有建設願景的土地。而這一點堅持，在豐邑氧森的新案上也已徹底實踐。集「商圈、產業、綠地、交通」四大優勢於一身，豐邑氧森精彩的還不只如此，豐邑氧森的建設規劃設計，更蘊涵豐邑建設一直以來堅持的「安全、美學」理念。延伸制霸中台灣的建設品牌口碑，豐邑氧森將於北台灣展現令人眼睛為之一亮的豐邑驕傲。
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馬拉松路跑、公益活動、社區課程⋯⋯多采多姿的社區經營，活絡家園氣氛，也提升豐邑家族社區的生活品質，促進友善里鄰，同時也提升豐邑家族社區總體價值，為住戶帶來資產增值的機會。
除此之外，豐邑建設事業版圖更跨足飯店經營與百貨品牌，諸如新竹首家五星級豐邑喜來登大飯店、台中豐邑逢甲商旅La Vida、萬豪酒店旗下潮牌飯店Moxy飯店、豐邑百貨品牌「FUNLIFE豐生活購物中心」等，都是豐邑建設數一數二的榮譽。如今插旗長庚生活圈，勢必將強化豐邑品牌的全方位生活目標，造福當地社區與住戶，透過珍稀鉅作「豐邑氧森」與在地共同構築美好生活。
豐邑氧森，樂活養生！
預約鑑賞請洽詢03-3283908，或至豐邑氧森接待中心（文德公園旁）