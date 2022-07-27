本土增2萬5521例、28死、3例兒童MIS-C，羅一鈞籲幼童至少接種1劑疫苗防腦炎等重症

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增2萬5692例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2萬5521例本土個案及171例境外移入；另確診個案中新增28例死亡。今日新增之2萬5521例本土病例中，有1萬1812例男性、1萬3695例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布前5名為新北市（4504例）、台中市（3168例）、桃園市（2680例）、高雄市（2630例）、台北市（2573例）。

疫情監測組組長周志浩表示，確診數比前一天稍多，但比起上一週稍低，整體目前呈緩慢下降趨勢。今日新增數量和整體大趨勢一樣，境外移入病例蠻多的，死亡個案則持續下降當中。

醫療應變組副組長羅一鈞指出，本日新增中重症154例，其中中症110例、重症44例。死亡個案28例是5月15日以來比較低的一次，年齡分布從90多歲到30多歲，30多歲這位本身有癌症病史，7月11日確診後住在專責病房，7月18日轉到一般病房進行癌症的安寧照護，後續不幸因為癌症問題過世，死亡診斷書上2種疾病都有記載，所以列入染疫相關的死亡。

新增3例MIS-C重症，羅一鈞籲讓小朋友接種疫苗

另外，本日新增3位兒童MIS-C重症病例，一名1歲男童沒有慢性病史，5月27日確診後，7月20日開始發燒到39度，有嘔吐、食慾下降的症狀，23日到門診就醫後發現結膜炎、嘴唇充血，後來又有嘔吐和肝指數升高等症狀，所以轉到加護病房觀察，這是比較嚴重的個案。

另外有一名3歲女童沒有慢性病史，5月23日確診，7月19日陸續發燒到40度、伴隨腹痛與腹瀉，今日病況好轉已經出院。

最後一名5歲女童沒有慢性病史，7月2日確診，7月19日出現發燒、鼻塞、流鼻水、頸部淋巴結腫等症狀，7月22日診斷住院，隔天發燒持續，還有全身紅疹、紅眼、腹瀉、胸痛，目前還在一般病房住院治療。

兒童重症累積個案數為123例，累計死亡25例，羅一鈞表示，雖然個案數一直下降，但每天都還是有MIS-C重症個案。國外資料看來，疫苗對MIS-C的保護效果都有九成以上，因此建議至少讓小朋友接種1劑疫苗，來保護腦炎、MIS-C在內的重症。

針對先前南部船廠的BA.5個案，前天還有2位的家人檢驗陽性，羅一鈞指出，定序結果出爐確認都是BA.5的個案。這2位都是小朋友，一位小於5歲，另外一位小於10歲，前者7月11日開始有發燒、嘔吐、腹痛的症狀，後者是無症狀個案，目前都完成7天確診者居家照護。船廠員工的定序還在進行，有結果指揮中心會再和大家報告。

羅一鈞表示，這2位小朋友是台灣首次兒童BA.5本土個案，其他個案目前都是跟接機有關的成人確診，這也是首起有經過定序確認的BA.5家庭群聚。

輝瑞BNT幼兒疫苗到簽約最後階段，莫德納次世代疫苗有望酌量進口

有記者問到輝瑞BNT幼兒疫苗的採購，周志浩指出，現在幾乎已經算是簽約的最後階段，希望盡快完成程序、儘早送到國內。

中央流行疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今日早上透露，莫德納次世代疫苗最快8、9月就能通過EUA（緊急使用授權）。指揮官王必勝根據食藥署的回報指出，這星期有收到莫德納次世代疫苗「部分」的臨床資料，至於為什麼只有部分，是因為積極和對方接觸，希望能夠早一點把資料給我們，「他們到哪裡，我們就到哪裡」，但還是要等到完整的資料都過來，才能進行EUA的審核。

周志浩補充，莫得納疫苗今（2022）年總共簽約2000萬劑，已經進來的大概將近1000萬劑，還剩下1000萬劑彈性的空間。如果莫德納有次世代疫苗可以酌量進來，但要進來多少還要看疫苗適用對象是哪個族群，因此需要進一步的資料。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺